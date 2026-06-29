Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: Entry list Md. Almeno 4 azzurri presenti

29/06/2026 09:59 Nessun commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

🎾 ATP 250

ENTRY LIST 2026

20-26 LUGLIO 2026 • ESTORIL • KITZBUHEL • TERRA BATTUTA

🇵🇹 ATP 250 ESTORIL – 20-26 LUGLIO, TERRA BATTUTA

MAIN DRAW

Ruud 🇳🇴 (12) •
Rublev 🏳️ (13) •
Darderi 🇮🇹 (16)
Davidovich Fokina 🇪🇸 (25) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Arnaldi 🇮🇹 (35)
Blockx 🇧🇪 (37) •
Hurkacz 🇵🇱 PR (47) •
Van de Zandschulp 🇳🇱 (52) •
Borges 🇵🇹 (53) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (57) •
Marozsan 🇭🇺 (62) •
Medjedovic 🇷🇸 (64) •
Burruchaga 🇦🇷 (66) •
Carreno Busta 🇪🇸 (71) •
De Jong 🇳🇱 (74) •
Prizmic 🇭🇷 (81) •
Van Assche 🇫🇷 (82)

ALTERNATES MAIN DRAW

1. Merida 🇪🇸 (85) •
2. Trungelliti 🇦🇷 (94) •
3. Hurkacz 🇵🇱 (95) •
4. Faria 🇵🇹 (97) •
5. Molcan 🇸🇰 (102) •
6. Dzumhur 🇧🇦 (104) •
7. Choinski 🇬🇧 (106) •
8. Wawrinka 🇨🇭 (110) •
9. Basilashvili 🇬🇪 (112) •
10. Svrcina 🇨🇿 (113)

🇦🇹 ATP 250 KITZBUHEL – 20-26 LUGLIO, TERRA BATTUTA

MAIN DRAW

Cobolli 🇮🇹 (10)
Bublik 🇰🇿 (11) •
Vacherot 🇲🇨 (20) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Buse 🇵🇪 (34) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Collignon 🇧🇪 (43) •
Munar 🇪🇸 (44) •
J.M. Cerundolo 🇦🇷 (45) •
Berrettini 🇮🇹 (49)
Kecmanovic 🇷🇸 (51) •
Tirante 🇦🇷 (54) •
Hanfmann 🇩🇪 (55) •
Baez 🇦🇷 (56) •
Altmaier 🇩🇪 (59) •
Bellucci 🇮🇹 (65)
Kopriva 🇨🇿 (68)

ALTERNATES MAIN DRAW

1. Sonego 🇮🇹 (72)
2. Vallejo 🇵🇾 (73) •
3. Struff 🇩🇪 (77) •
4. Comesana 🇦🇷 (90) •
5. Trungelliti 🇦🇷 (94) •
6. Shevchenko 🇰🇿 (98) •
7. Halys 🇫🇷 (101) •
8. Molcan 🇸🇰 (102) •
9. Dzumhur 🇧🇦 (104) •
10. Choinski 🇬🇧 (106)

TAG: