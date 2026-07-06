Wimbledon 2026 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma di Martedì 07 Luglio 2026. Jannik Sinner alla caccia delle semifinali e sul campo N.1. Novak Djokovic sempre sul Centrale

06/07/2026 15:42 Nessun commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Pegula USA vs C. Gauff USA
F. Auger-Aliassime CAN vs N. Djokovic SRB

No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Sinner ITA vs J. Struff GER
N. Osaka JPN vs K. Muchova CZE

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