Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Hurkacz si ritira contro Struff a Wimbledon: “Era impossibile continuare”. Auger-Aliassime piega Davidovich in una battaglia folle e trova Djokovic: finale gelido dopo la polemica in campo

Hubert Hurkacz nella foto - Foto Getty Images
Hubert Hurkacz vive un’altra giornata amarissima a Wimbledon. Il tennista polacco è stato costretto al ritiro contro Jan-Lennard Struff negli ottavi di finale, dopo aver accusato un problema all’addominale che gli ha impedito di proseguire la partita nel quinto set.
Una beffa durissima, soprattutto per il modo in cui il match si era sviluppato. Hurkacz aveva vinto i primi due set e stava giocando un tennis di altissimo livello, confermando le ottime sensazioni mostrate durante tutto il torneo. Poi, con il passare dei game, il problema fisico è diventato sempre più evidente.
Il polacco ha chiesto l’intervento del fisioterapista in due occasioni, provando a restare aggrappato alla partita. Ma quando si è ritrovato sotto 4-2 nel quinto set, ha capito di non poter più continuare ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca.
In conferenza stampa, Hurkacz ha spiegato il motivo della sua decisione:
“Stiamo cercando di capire cosa sia. Probabilmente è un piccolo problema muscolare. Stiamo provando a fare una diagnosi e poi vedremo cosa fare. Era impossibile continuare a giocare”.
La delusione è enorme, perché Wimbledon sembrava poter essere il torneo della rinascita per Hurkacz. Dopo due anni complicati, segnati anche dalla grave lesione al ginocchio subita proprio all’All England Club, il polacco sembrava aver ritrovato ritmo, fiducia e competitività sull’erba londinese.
Invece, ancora una volta, Wimbledon gli ha presentato il conto nel momento più doloroso. Due anni fa l’infortunio al ginocchio lo aveva allontanato dalle posizioni più alte del ranking proprio in una fase molto positiva della carriera. Questa volta il problema sembra meno grave, ma la ferita sportiva resta profonda.
“Sì, certo che è difficile”, ha ammesso Hurkacz. “È semplicemente successo durante la partita. Stavamo dando il massimo e credo che stessi giocando piuttosto bene. Semplicemente non è stata la mia giornata. Un finale sfortunato”.
Per Struff arriva così una qualificazione importante ai quarti di finale, ma il match lascia soprattutto l’amarezza per l’ennesimo stop fisico di Hurkacz in un torneo che continua a sembrargli stregato.
La speranza, almeno, è che questa volta il problema non sia troppo serio. Le prime sensazioni fanno pensare a un infortunio meno grave rispetto a quello al ginocchio, ma serviranno gli accertamenti per capire i tempi di recupero. Hurkacz dovrà ora fermarsi, valutare le condizioni dell’addominale e provare a ripartire al più presto per continuare la risalita in classifica.
Wimbledon, ancora una volta, gli lascia in mano più rimpianti che certezze. Il livello c’era, il tennis anche. A mancare, nel momento decisivo, è stato il corpo. E per Hurkacz è forse questo l’aspetto più difficile da accettare.
Felix Auger-Aliassime conquista i quarti di finale di Wimbledon 2026 al termine di una delle partite più intense e rocambolesche del torneo. Il canadese ha superato Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-7(4) 7-6(8) 6-3 6-7(2) 6-1, chiudendo una battaglia piena di cambi di inerzia, occasioni mancate, tensione e anche polemiche nel finale.
Per Auger-Aliassime arriva così il pass per i quarti di finale, dove lo attende
Novak Djokovic. Per Davidovich, invece, resta una sconfitta amarissima, ma anche la sensazione di aver lasciato tutto in campo in un match giocato con enorme cuore e grande capacità di resistenza.
La partita è stata equilibratissima fin dall’inizio. Nel primo set entrambi hanno difeso il servizio con grande attenzione, salvando una palla break a testa. Davidovich ha poi annullato una palla set e ha trascinato il parziale al tie-break, dove un grande rendimento in risposta gli ha dato il margine decisivo per chiudere il primo set.
Il secondo parziale ha seguito una trama molto simile. Davidovich sembrava più solido, mentre Auger-Aliassime iniziava a mostrare qualche incertezza nei propri turni di battuta. Lo spagnolo ha avuto tre palle set sul 6-5 in risposta, ma il canadese le ha cancellate con autorità. Ancora una volta si è arrivati al tie-break, questa volta vinto da Auger-Aliassime, bravo a sfruttare l’occasione decisiva e a rimettere il match in equilibrio.
Nel terzo set il canadese ha trovato il primo vero strappo della partita. Dopo tanti game tirati e senza break, Auger-Aliassime è riuscito a togliere il servizio a Davidovich nel momento più importante, chiudendo il parziale per 6-3 e portandosi a un solo set dalla vittoria.
Il quarto set sembrava indirizzato nella stessa direzione. Auger-Aliassime aveva preso fiducia, mentre Davidovich iniziava a pagare mentalmente il fatto di non essere ancora riuscito a brekkare il canadese in tutto il match. Felix ha avuto anche due palle match, ma lo spagnolo è rimasto aggrappato alla partita.
Il momento chiave è arrivato quando Auger-Aliassime ha servito per chiudere l’incontro. Sul 15-40 in favore di Davidovich, lo spagnolo si è procurato una distorsione alla caviglia ed è stato costretto a fermare il gioco per ricevere l’intervento del medico. La scena sembrava poter segnare la fine della sua partita, ma Davidovich è riuscito a riprendere e, pochi minuti dopo, ha conquistato il break anche grazie a un doppio fallo del canadese.
Da quel momento la partita si è trasformata. Auger-Aliassime ha perso completamente ritmo e lucidità, mentre Davidovich, pur non al meglio fisicamente, ha trovato energie inattese. Lo spagnolo ha tenuto il servizio, ha portato il quarto set al tie-break e lì ha giocato con coraggio, scappando subito avanti e chiudendo con un netto
7-2.
Sembrava l’inizio di una rimonta clamorosa, ma nel quinto set il canadese ha reagito con grande durezza mentale. Ancora segnato per il modo in cui aveva perso il quarto parziale, Auger-Aliassime è ripartito con rabbia agonistica, approfittando anche delle difficoltà fisiche dello spagnolo. Il break immediato ha indirizzato il set decisivo e in pochi minuti Felix è volato sul 3-0.
Davidovich non aveva più la stessa spinta, né la stessa libertà di movimento, mentre Auger-Aliassime ha ritrovato solidità al servizio e precisione da fondo. Alla fine il canadese ha chiuso il quinto set per
6-1, trasformando il settimo match point di una partita che sembrava finita più volte e che invece ha continuato a cambiare volto fino all’ultimo.
Il finale, però, è stato tutt’altro che sereno. Al momento della stretta di mano, il saluto tra i due è stato molto freddo. Auger-Aliassime non ha nascosto il proprio fastidio per quanto accaduto nel quarto set, quando Davidovich si era fermato per il problema alla caviglia per poi riuscire a proseguire e a vincere il parziale.
Dopo il saluto al giudice di sedia, Davidovich ha provato a spiegarsi con il canadese, ma Felix è apparso ancora molto nervoso. Anche una volta tornati alle rispettive sedie, lo spagnolo ha tentato nuovamente di chiarire la situazione e di porgergli la mano per fare pace, ma Auger-Aliassime ha rifiutato il gesto.
Un epilogo amaro per una partita spettacolare. La tensione del momento ha finito per macchiare in parte il ricordo di un match di altissimo livello, nel quale entrambi hanno dato tutto e hanno offerto uno dei confronti più emozionanti di questa edizione di Wimbledon.
Davidovich esce dal torneo con onore, dopo aver dimostrato ancora una volta grande resilienza e una capacità straordinaria di restare dentro le partite anche quando tutto sembra compromesso. Auger-Aliassime, invece, avanza ai quarti con una vittoria pesantissima e con la consapevolezza di aver superato una prova durissima.
Ora per il canadese ci sarà Novak Djokovic. Dopo una battaglia così lunga, fisica e mentalmente logorante, Auger-Aliassime non avrà molto tempo per recuperare. Ma il successo contro Davidovich gli consegna fiducia, ritmo e un posto tra i migliori otto di Wimbledon.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 5 Luglio 2026
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Assente nelle ore indicate
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Andamento della giornata — 5 Luglio
08:00
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20°
09:00
☁
21°
10:00
☁
22°
11:00
☁
24°
12:00
☁
25°
13:00
☁
26°
14:00
☁
28°
16:00
☁
30°
18:00
☁
30°
21:00
⛅
27°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il quarto turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
4° Turno · Erba
WIM R4
☁ Prevalentemente nuvoloso
✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 4° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
R. Safiullin vs N. Djokovic
Slam Wimbledon
R. Safiullin
6
3
6
3
N. Djokovic [7]
7
6
3
6
Vincitore: N. Djokovic
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
R. Safiullin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
N. Djokovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Djokovic
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Safiullin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
R. Safiullin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
N. Djokovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
R. Safiullin
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
A. Sabalenka
vs N. Osaka
Slam Wimbledon
A. Sabalenka [1]
2
6
N. Osaka [14]
6
7
Vincitore: N. Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
A. Sabalenka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Osaka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
N. Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Sinner
vs S. Mochizuki
Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
6
7
6
S. Mochizuki
3
6
3
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Sinner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6-6 → 7-6
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
S. Mochizuki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Mochizuki
None-None
15-0
30-0
30-15
0-0 → 0-1
No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Pegula vs I. Jovic
Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
4
6
6
I. Jovic [16]
6
3
1
Vincitore: J. Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
J. Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
I. Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
J. Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
I. Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
J. Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
I. Jovic
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
J. Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Jovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
J. Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Pegula
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
I. Jovic
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
F. Auger-Aliassime
vs A. Davidovich Fokina
Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
6
7
6
6
6
A. Davidovich Fokina [22]
7
6
3
7
1
Vincitore: F. Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 5
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 5-1
F. Auger-Aliassime
4-0 → 5-0
A. Davidovich Fokina
3-0 → 4-0
F. Auger-Aliassime
2-0 → 3-0
A. Davidovich Fokina
1-0 → 2-0
F. Auger-Aliassime
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
F. Auger-Aliassime
5-6 → 6-6
A. Davidovich Fokina
5-5 → 5-6
F. Auger-Aliassime
5-4 → 5-5
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
F. Auger-Aliassime
4-3 → 5-3
A. Davidovich Fokina
4-2 → 4-3
F. Auger-Aliassime
3-2 → 4-2
A. Davidovich Fokina
3-1 → 3-2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
0-1 → 1-1
A. Davidovich Fokina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Davidovich Fokina
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
2-2 → 3-2
A. Davidovich Fokina
2-1 → 2-2
F. Auger-Aliassime
1-1 → 2-1
A. Davidovich Fokina
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Auger-Aliassime
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Davidovich Fokina
5-5 → 5-6
F. Auger-Aliassime
4-5 → 5-5
A. Davidovich Fokina
4-4 → 4-5
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Davidovich Fokina
2-2 → 2-3
F. Auger-Aliassime
1-2 → 2-2
A. Davidovich Fokina
1-1 → 1-2
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Davidovich Fokina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
6-5 → 6-6
F. Auger-Aliassime
5-5 → 6-5
A. Davidovich Fokina
5-4 → 5-5
F. Auger-Aliassime
4-4 → 5-4
A. Davidovich Fokina
4-3 → 4-4
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Davidovich Fokina
2-1 → 2-2
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Davidovich Fokina
1-0 → 1-1
F. Auger-Aliassime
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
B. Bencic
vs C. Gauff
Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
6
3
4
C. Gauff [7]
4
6
6
Vincitore: C. Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bencic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
B. Bencic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
B. Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
B. Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Gauff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
B. Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
B. Bencic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
C. Gauff
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
B. Bencic
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
B. Bencic
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
C. Gauff
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
No.2 Court – Ore: 12:00am
H. Heliovaara / H. Patten vs A. Pavlasek / P. Rikl
Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
None
5
6
7
A. Pavlasek / P. Rikl
•
None
7
3
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Pavlasek / P. Rikl
None-None
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
3-6
3-7
4-7
5-7
6-7
6-8
6-9
6-6 → 7-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-6 → 6-6
A. Pavlasek / P. Rikl
5-5 → 5-6
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Pavlasek / P. Rikl
4-4 → 4-5
H. Heliovaara / H. Patten
3-4 → 4-4
A. Pavlasek / P. Rikl
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Pavlasek / P. Rikl
1-3 → 1-4
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Pavlasek / P. Rikl
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Pavlasek / P. Rikl
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Heliovaara / H. Patten
5-3 → 6-3
A. Pavlasek / P. Rikl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
A. Pavlasek / P. Rikl
4-1 → 4-2
H. Heliovaara / H. Patten
3-1 → 4-1
A. Pavlasek / P. Rikl
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Pavlasek / P. Rikl
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pavlasek / P. Rikl
5-6 → 5-7
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
A. Pavlasek / P. Rikl
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / H. Patten
4-4 → 5-4
A. Pavlasek / P. Rikl
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / P. Rikl
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / P. Rikl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
1-1 → 1-2
A. Pavlasek / P. Rikl
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
K. Muchova
vs B. Krejcikova
Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
7
5
6
B. Krejcikova
5
7
3
Vincitore: K. Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Krejcikova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Krejcikova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
K. Muchova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
B. Krejcikova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
B. Krejcikova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Muchova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
B. Krejcikova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
K. Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Krejcikova
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Muchova
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
H. Hurkacz
vs J. Struff
Slam Wimbledon
H. Hurkacz
0
6
7
6
5
2
J. Struff
•
0
3
6
7
7
4
Vincitore: J. Struff per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 5
H. Hurkacz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
J. Struff
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
H. Hurkacz
15-0
30-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
15-0
15-15
30-15
40-40
A-40
40-40
A-40
40-15
40-40
A-40
40-0
30-0
H. Hurkacz
None-None
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
2-4
2-5
2-6
6-6 → 6-7
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Hurkacz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
J. Struff
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
H. Hurkacz
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
H. Hurkacz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
H. Hurkacz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Hurkacz
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
H. Hurkacz
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
H. Hurkacz
None-None
0-15
0-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Hsieh / X. Wang vs E. Mertens / S. Zhang
Slam Wimbledon
S. Hsieh / X. Wang
6
4
6
E. Mertens / S. Zhang [4]
3
6
1
Vincitore: S. Hsieh/X. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Mertens / S. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
S. Hsieh / X. Wang
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
E. Mertens / S. Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
S. Hsieh / X. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
E. Mertens / S. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Hsieh / X. Wang
1-0 → 2-0
E. Mertens / S. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hsieh / X. Wang
4-5 → 4-6
E. Mertens / S. Zhang
4-4 → 4-5
S. Hsieh / X. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
E. Mertens / S. Zhang
3-3 → 3-4
S. Hsieh / X. Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
E. Mertens / S. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. Hsieh / X. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
E. Mertens / S. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Hsieh / X. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
E. Mertens / S. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hsieh / X. Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
E. Mertens / S. Zhang
5-2 → 5-3
S. Hsieh / X. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
E. Mertens / S. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
S. Hsieh / X. Wang
2-2 → 3-2
E. Mertens / S. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Hsieh / X. Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
E. Mertens / S. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Hsieh / X. Wang
0-0 → 1-0
Y. Starodubtseva
/ P. Stearns vs A. Muhammad / F. Stollar
Slam Wimbledon
Y. Starodubtseva / P. Stearns
1
4
A. Muhammad / F. Stollar [16]
6
6
Vincitore: A. Muhammad/F. Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Y. Starodubtseva / P. Stearns
3-5 → 4-5
A. Muhammad / F. Stollar
3-4 → 3-5
Y. Starodubtseva / P. Stearns
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Muhammad / F. Stollar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Y. Starodubtseva / P. Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. Starodubtseva / P. Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Muhammad / F. Stollar
1-0 → 1-1
Y. Starodubtseva / P. Stearns
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Muhammad / F. Stollar
1-5 → 1-6
Y. Starodubtseva / P. Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Y. Starodubtseva / P. Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Y. Starodubtseva / P. Stearns
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Muhammad / F. Stollar
None-None
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M. Willis
/ H. Watson vs C. Harrison / S. Zhang
Slam Wimbledon
M. Willis / H. Watson
2
6
C. Harrison / S. Zhang [3]
6
7
Vincitore: C. Harrison/S. Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
M. Willis / H. Watson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
C. Harrison / S. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Willis / H. Watson
4-5 → 5-5
C. Harrison / S. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Willis / H. Watson
3-4 → 4-4
C. Harrison / S. Zhang
3-3 → 3-4
M. Willis / H. Watson
2-3 → 3-3
C. Harrison / S. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Willis / H. Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Harrison / S. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Willis / H. Watson
0-1 → 1-1
C. Harrison / S. Zhang
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Willis / H. Watson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
C. Harrison / S. Zhang
1-5 → 2-5
M. Willis / H. Watson
0-5 → 1-5
C. Harrison / S. Zhang
0-4 → 0-5
M. Willis / H. Watson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
C. Harrison / S. Zhang
0-2 → 0-3
M. Willis / H. Watson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
C. Harrison / S. Zhang
0-0 → 0-1
V. Gonzalez-Galino
vs C. Hewitt
Slam Wimbledon
V. Gonzalez-Galino
1
2
C. Hewitt
6
6
Vincitore: C. Hewitt
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gonzalez-Galino
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
V. Gonzalez-Galino
1-3 → 2-3
V. Gonzalez-Galino
0-2 → 1-2
V. Gonzalez-Galino
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Gonzalez-Galino
1-4 → 1-5
V. Gonzalez-Galino
1-2 → 1-3
V. Gonzalez-Galino
0-1 → 1-1
Court 12 – Ore: 12:00am
S. Aoyama / E. Liang vs K. Birrell / T. Gibson
Slam Wimbledon
S. Aoyama / E. Liang [13]
5
6
6
K. Birrell / T. Gibson
7
0
3
Vincitore: S. Aoyama/E. Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Aoyama / E. Liang
5-3 → 6-3
K. Birrell / T. Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
S. Aoyama / E. Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
K. Birrell / T. Gibson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
S. Aoyama / E. Liang
2-2 → 3-2
K. Birrell / T. Gibson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
S. Aoyama / E. Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
K. Birrell / T. Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
S. Aoyama / E. Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Birrell / T. Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
S. Aoyama / E. Liang
4-0 → 5-0
K. Birrell / T. Gibson
3-0 → 4-0
S. Aoyama / E. Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
K. Birrell / T. Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
S. Aoyama / E. Liang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Birrell / T. Gibson
5-6 → 5-7
S. Aoyama / E. Liang
5-5 → 5-6
K. Birrell / T. Gibson
5-4 → 5-5
S. Aoyama / E. Liang
4-4 → 5-4
K. Birrell / T. Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
S. Aoyama / E. Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
K. Birrell / T. Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
S. Aoyama / E. Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
K. Birrell / T. Gibson
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Aoyama / E. Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
K. Birrell / T. Gibson
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Aoyama / E. Liang
0-0 → 1-0
C. Osorio
/ S. Sierra vs E. Perez / D. Schuurs
Slam Wimbledon
C. Osorio / S. Sierra
3
1
E. Perez / D. Schuurs [9]
6
6
Vincitore: E. Perez/D. Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Perez / D. Schuurs
1-5 → 1-6
C. Osorio / S. Sierra
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
E. Perez / D. Schuurs
0-4 → 0-5
C. Osorio / S. Sierra
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
E. Perez / D. Schuurs
0-2 → 0-3
C. Osorio / S. Sierra
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
E. Perez / D. Schuurs
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Osorio / S. Sierra
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
E. Perez / D. Schuurs
3-4 → 3-5
C. Osorio / S. Sierra
2-4 → 3-4
E. Perez / D. Schuurs
2-3 → 2-4
C. Osorio / S. Sierra
1-3 → 2-3
E. Perez / D. Schuurs
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
C. Osorio / S. Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
E. Perez / D. Schuurs
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
C. Osorio / S. Sierra
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
L. Glasspool
/ T. Mihalikova vs E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
Slam Wimbledon
L. Glasspool / T. Mihalikova [7]
3
6
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
6
7
Vincitore: E. Roger-Vasselin/L. Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
L. Glasspool / T. Mihalikova
5-5 → 5-6
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
5-4 → 5-5
L. Glasspool / T. Mihalikova
4-4 → 5-4
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
4-3 → 4-4
L. Glasspool / T. Mihalikova
3-3 → 4-3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
3-2 → 3-3
L. Glasspool / T. Mihalikova
2-2 → 3-2
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
2-1 → 2-2
L. Glasspool / T. Mihalikova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Glasspool / T. Mihalikova
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
3-5 → 3-6
L. Glasspool / T. Mihalikova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
L. Glasspool / T. Mihalikova
2-3 → 3-3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
2-2 → 2-3
L. Glasspool / T. Mihalikova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Glasspool / T. Mihalikova
0-1 → 1-1
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
0-0 → 0-1
F. Cabral
/ E. Perez vs N. Skupski / D. Krawczyk
Slam Wimbledon
F. Cabral / E. Perez
6
6
3
N. Skupski / D. Krawczyk [6]
7
4
6
Vincitore: N. Skupski/D. Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Skupski / D. Krawczyk
3-5 → 3-6
F. Cabral / E. Perez
2-5 → 3-5
N. Skupski / D. Krawczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
F. Cabral / E. Perez
1-4 → 2-4
N. Skupski / D. Krawczyk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
F. Cabral / E. Perez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
N. Skupski / D. Krawczyk
1-1 → 1-2
F. Cabral / E. Perez
0-1 → 1-1
N. Skupski / D. Krawczyk
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cabral / E. Perez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
N. Skupski / D. Krawczyk
5-3 → 5-4
F. Cabral / E. Perez
4-3 → 5-3
N. Skupski / D. Krawczyk
3-3 → 4-3
F. Cabral / E. Perez
2-3 → 3-3
N. Skupski / D. Krawczyk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
F. Cabral / E. Perez
1-2 → 2-2
N. Skupski / D. Krawczyk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Cabral / E. Perez
0-1 → 1-1
N. Skupski / D. Krawczyk
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
N. Skupski / D. Krawczyk
6-5 → 6-6
F. Cabral / E. Perez
5-5 → 6-5
N. Skupski / D. Krawczyk
5-4 → 5-5
F. Cabral / E. Perez
4-4 → 5-4
N. Skupski / D. Krawczyk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
F. Cabral / E. Perez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
N. Skupski / D. Krawczyk
3-2 → 3-3
F. Cabral / E. Perez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Skupski / D. Krawczyk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Cabral / E. Perez
1-1 → 2-1
N. Skupski / D. Krawczyk
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Cabral / E. Perez
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
0-0 → 1-0
Court 18 – Ore: 12:00am
M. Stojsavljevic vs W. Newman
Slam Wimbledon
M. Stojsavljevic [12]
6
6
W. Newman
0
4
Vincitore: M. Stojsavljevic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Stojsavljevic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
W. Newman
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Stojsavljevic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 5-3
M. Stojsavljevic
4-1 → 5-1
W. Newman
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
M. Stojsavljevic
3-0 → 4-0
W. Newman
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
M. Stojsavljevic
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Stojsavljevic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
M. Stojsavljevic
3-0 → 4-0
W. Newman
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Stojsavljevic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
W. Newman
None-None
0-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
M. Ceban
vs G. Goode
Slam Wimbledon
M. Ceban
7
4
7
G. Goode
5
6
5
Vincitore: M. Ceban
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Ceban
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
G. Goode
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
G. Goode
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Ceban
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
G. Goode
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Goode
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
G. Goode
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Ceban
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ceban
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
M. Ceban
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
G. Goode
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Ceban
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
1-2 → 2-2
G. Goode
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
G. Goode
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
A. Molteni
/ D. Jurak Schreiber vs M. Arevalo / J. Ostapenko
Slam Wimbledon
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
2
2
M. Arevalo / J. Ostapenko [2]
6
6
Vincitore: M. Arevalo/J. Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
2-5 → 2-6
M. Arevalo / J. Ostapenko
2-4 → 2-5
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. Arevalo / J. Ostapenko
1-3 → 1-4
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
1-2 → 1-3
M. Arevalo / J. Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
0-1 → 1-1
M. Arevalo / J. Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
M. Arevalo / J. Ostapenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
1-4 → 2-4
M. Arevalo / J. Ostapenko
1-3 → 1-4
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
0-3 → 1-3
M. Arevalo / J. Ostapenko
0-2 → 0-3
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
M. Arevalo / J. Ostapenko
None-None
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
J. Salisbury
/ L. Fernandez vs B. Jones / M. Lumsden
Slam Wimbledon
J. Salisbury / L. Fernandez
6
4
6
B. Jones / M. Lumsden
4
6
2
Vincitore: J. Salisbury/L. Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Salisbury / L. Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
B. Jones / M. Lumsden
4-2 → 5-2
J. Salisbury / L. Fernandez
3-2 → 4-2
B. Jones / M. Lumsden
3-1 → 3-2
J. Salisbury / L. Fernandez
2-1 → 3-1
B. Jones / M. Lumsden
1-1 → 2-1
J. Salisbury / L. Fernandez
0-1 → 1-1
B. Jones / M. Lumsden
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Salisbury / L. Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
B. Jones / M. Lumsden
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Salisbury / L. Fernandez
3-4 → 4-4
B. Jones / M. Lumsden
2-4 → 3-4
J. Salisbury / L. Fernandez
2-3 → 2-4
B. Jones / M. Lumsden
2-2 → 2-3
J. Salisbury / L. Fernandez
1-2 → 2-2
B. Jones / M. Lumsden
1-1 → 1-2
J. Salisbury / L. Fernandez
0-1 → 1-1
B. Jones / M. Lumsden
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Salisbury / L. Fernandez
5-4 → 6-4
B. Jones / M. Lumsden
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. Salisbury / L. Fernandez
4-3 → 5-3
B. Jones / M. Lumsden
3-3 → 4-3
J. Salisbury / L. Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
B. Jones / M. Lumsden
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Salisbury / L. Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
B. Jones / M. Lumsden
1-1 → 2-1
J. Salisbury / L. Fernandez
0-1 → 1-1
B. Jones / M. Lumsden
0-0 → 0-1
Court 4 – Ore: 12:00am
M. Antonius vs R. Lawlor
Slam Wimbledon
M. Antonius [6]
2
6
3
R. Lawlor
6
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Lawlor
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Antonius
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
R. Lawlor
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Lawlor
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Lawlor
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Antonius
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
R. Lawlor
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
R. Lawlor
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Antonius
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
M. Antonius
0-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Antonius
None-None
0-30
0-40
30-40
A-40
40-40
0-0 → 1-0
G. Popa
vs K. Efremova
Slam Wimbledon
G. Popa
1
0
K. Efremova [2]
6
6
Vincitore: K. Efremova
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Popa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Popa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
G. Popa
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
M. Makarova
vs E. Griffiths
Slam Wimbledon
M. Makarova [7]
6
6
E. Griffiths
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Griffiths
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
E. Griffiths
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Griffiths
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
M. Makarova
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Makarova
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
L.Channon
vs M. Sik
Slam Wimbledon
L.Channon
6
7
M. Sik
4
6
Vincitore: L.Channon
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
L.Channon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Sik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L.Channon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
L.Channon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Sik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L.Channon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Sik
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Sik
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
L.Channon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
L.Channon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Sik
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
L.Channon
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Sik
None-None
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – Ore: 12:00am
R. Ciurnelli vs D. Kisimov
Slam Wimbledon
R. Ciurnelli
3
5
D. Kisimov [9]
6
7
Vincitore: D. Kisimov
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Ciurnelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
R. Ciurnelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kisimov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
R. Ciurnelli
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
R. Ciurnelli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
D. Kisimov
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
C. Hoo
vs M. Knight
Slam Wimbledon
C. Hoo
6
6
M. Knight
4
0
Vincitore: C. Hoo
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Knight
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Knight
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
M. Knight
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Knight
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
L. Storck Franca
vs J. Mackenzie
Slam Wimbledon
L. Storck Franca
3
1
J. Mackenzie [2]
6
6
Vincitore: J. Mackenzie
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Storck Franca
1-4 → 1-5
L. Storck Franca
1-2 → 1-3
J. Mackenzie
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Storck Franca
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Mackenzie
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Storck Franca
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
L. Storck Franca
2-4 → 3-4
L. Storck Franca
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
J. Mackenzie
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Storck Franca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Storck Franca
None-None
0-15
0-30
15-30
30-40
0-0 → 0-1
J. Kovackova
vs L. Chang
Slam Wimbledon
J. Kovackova [3]
3
6
6
L. Chang
6
4
3
Vincitore: J. Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Kovackova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
L. Chang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
L. Chang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Kovackova
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Chang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Chang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
J. Kovackova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
L. Chang
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
L. Chang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
J. Kovackova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Chang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
L. Chang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Chang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Chang
None-None
15-0
15-15
40-15
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 12:00am
F. De Bresser vs N. Lagaev
Slam Wimbledon
F. De Bresser
6
3
4
N. Lagaev
4
6
6
Vincitore: N. Lagaev
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. De Bresser
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
N. Lagaev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
F. De Bresser
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Lagaev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Lagaev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
3-5 → 3-6
F. De Bresser
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
N. Lagaev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
F. De Bresser
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Lagaev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. De Bresser
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
N. Lagaev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
F. De Bresser
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
N. Lagaev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Doig
vs E. Gonzalez
Slam Wimbledon
C. Doig
7
6
E. Gonzalez
6
3
Vincitore: C. Doig
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Doig
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
E. Gonzalez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
C. Doig
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
C. Doig
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
E. Gonzalez
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Doig
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Doig
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Doig
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
E. Gonzalez
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
0-0 → 0-1
H. Ayrault
vs M. Thamm
Il match deve ancora iniziare
O.Page
vs O. Ogunsakin
Slam Wimbledon
O.Page
6
3
7
O. Ogunsakin
3
6
5
Vincitore: O.Page
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Ogunsakin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
6-5 → 7-5
O.Page
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
O.Page
15-0
30-0
40-0
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
O.Page
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O.Page
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
O.Page
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
O.Page
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
O.Page
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
5-3 → 6-3
O.Page
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
O. Ogunsakin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
O.Page
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
T. Behrmann
vs D. Zhalgasbay
Slam Wimbledon
T. Behrmann [7]
None
6
6
6
D. Zhalgasbay
•
None
3
7
7
Vincitore: D. Zhalgasbay
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Zhalgasbay
None-None
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
6-5
7-5
8-5
9-5
9-6
9-7
9-8
6-6 → 6-7
D. Zhalgasbay
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
4-3 → 4-4
T. Behrmann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
T. Behrmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Behrmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Court 7 – Ore: 12:00am
J. Lee vs Y. Alexandrescou
Slam Wimbledon
J. Lee
6
6
Y. Alexandrescou [5]
0
2
Vincitore: J. Lee
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Alexandrescou
5-2 → 6-2
Y. Alexandrescou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
J. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Y. Alexandrescou
1-2 → 2-2
J. Lee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Y. Alexandrescou
0-1 → 0-2
J. Lee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Alexandrescou
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
J. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Y. Alexandrescou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Y. Alexandrescou
1-0 → 2-0
J. Lee
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
A. Pircher
vs S. Bielinska
Slam Wimbledon
A. Pircher
2
7
6
S. Bielinska
6
5
1
Vincitore: A. Pircher
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Pircher
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Pircher
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pircher
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
6-5 → 7-5
S. Bielinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
S. Bielinska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Pircher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bielinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
S. Bielinska
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
M. Domenc
vs E. Camacho
Slam Wimbledon
M. Domenc [14]
1
6
6
E. Camacho
6
3
3
Vincitore: M. Domenc
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Domenc
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Domenc
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
E. Camacho
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Camacho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Camacho
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Domenc
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-A
1-4 → 1-5
E. Camacho
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Domenc
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
E. Camacho
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
E. Camacho
None-None
15-0
15-30
30-30
A-40
0-0 → 0-1
O. Traynor
vs N. Leme Da Silva
Slam Wimbledon
O. Traynor
None
6
3
7
N. Leme Da Silva [5]
•
None
1
6
6
Vincitore: O. Traynor
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Traynor
None-None
1-0
2-0
3-0
4-1
5-1
6-1
7-1
7-2
7-3
7-4
8-4
9-5
9-6
6-6 → 7-6
N. Leme Da Silva
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
N. Leme Da Silva
5-4 → 5-5
N. Leme Da Silva
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
N. Leme Da Silva
4-1 → 4-2
N. Leme Da Silva
2-1 → 3-1
N. Leme Da Silva
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Leme Da Silva
3-5 → 3-6
O. Traynor
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
N. Leme Da Silva
2-4 → 3-4
N. Leme Da Silva
1-3 → 1-4
N. Leme Da Silva
0-2 → 0-3
N. Leme Da Silva
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Leme Da Silva
5-0 → 5-1
N. Leme Da Silva
3-0 → 4-0
O. Traynor
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
N. Leme Da Silva
1-0 → 2-0
O. Traynor
None-None
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 8 – Ore: 12:00am
D. Britton vs S. Larraya Guidi
Slam Wimbledon
D. Britton
6
6
S. Larraya Guidi [8]
3
3
Vincitore: D. Britton
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Larraya Guidi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-A
5-3 → 6-3
S. Larraya Guidi
5-1 → 5-2
D. Britton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
S. Larraya Guidi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
S. Larraya Guidi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
D. Britton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Larraya Guidi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Larraya Guidi
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
S. Larraya Guidi
4-1 → 4-2
S. Larraya Guidi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
S. Larraya Guidi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
D. Britton
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
F. Thomas
vs R. Neimanis
Slam Wimbledon
F. Thomas
6
6
R. Neimanis
2
2
Vincitore: F. Thomas
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Thomas
0-15
0-30
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
5-1 → 5-2
R. Neimanis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
F. Thomas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Neimanis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
F. Thomas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
R. Neimanis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-0 → 2-0
H. Smart
vs R. Alame
Slam Wimbledon
H. Smart
5
2
R. Alame
7
6
Vincitore: R. Alame
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Alame
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
H. Smart
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
H. Smart
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Alame
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
H. Smart
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Smart
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
R. Alame
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
H. Smart
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
4-2 → 5-2
R. Alame
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
R. Alame
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
H. Smart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R. Alame
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
H. Smart
None-None
15-0
15-15
15-40
0-0 → 0-1
S. Suljic
vs S. Azam
Slam Wimbledon
S. Suljic
6
6
S. Azam
3
2
Vincitore: S. Suljic
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Suljic
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
5-2 → 6-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Azam
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
S. Suljic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Azam
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
S. Azam
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
S. Suljic
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
V. Sekerkova
vs C. Clarke
Slam Wimbledon
V. Sekerkova
0
2
C. Clarke
6
6
Vincitore: C. Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Sekerkova
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
V. Sekerkova
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
C. Clarke
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 9 – Ore: 12:00am
K. Chen vs N. Belozertsev
Slam Wimbledon
K. Chen [15]
3
6
6
N. Belozertsev
6
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Chen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
K. Chen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
N. Belozertsev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
N. Belozertsev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Chen
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Belozertsev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
K. Chen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
N. Belozertsev
None-None
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
I. Marinkovic
vs Y. Shao
Slam Wimbledon
I. Marinkovic
3
3
Y. Shao
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marinkovic
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Y. Shao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Y. Shao
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Shao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-A
2-2 → 3-2
I. Marinkovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
I. Marinkovic
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-A
1-0 → 1-1
Y. Shao
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
0-0 → 1-0
V. Reddy
vs Z. Sesko
Slam Wimbledon
V. Reddy
4
4
Z. Sesko [4]
6
6
Vincitore: Z. Sesko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Sesko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
V. Reddy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
3-3 → 3-4
V. Reddy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Reddy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
3-3 → 3-4
V. Reddy
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Z. Sesko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
V. Reddy
None-None
15-0
15-15
40-30
0-0 → 1-0
I. Pistola
vs P. Pinera Celorio
Slam Wimbledon
I. Pistola
7
6
P. Pinera Celorio [11]
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Pinera Celorio
4-2 → 5-2
I. Pistola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
P. Pinera Celorio
3-1 → 3-2
I. Pistola
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
P. Pinera Celorio
0-15
30-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
I. Pistola
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
P. Pinera Celorio
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
P. Pinera Celorio
6-5 → 6-6
P. Pinera Celorio
4-5 → 5-5
P. Pinera Celorio
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Pinera Celorio
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
P. Pinera Celorio
2-1 → 2-2
I. Pistola
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
P. Pinera Celorio
1-0 → 1-1
A. Pushkareva
vs Y. Lin
Slam Wimbledon
A. Pushkareva [14]
7
6
Y. Lin
6
4
Vincitore: A. Pushkareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pushkareva
15-0
30-0
40-15
40-30
A-40
3-2 → 4-2
A. Pushkareva
15-0
15-15
30-30
40-30
A-40
1-2 → 2-2
Y. Lin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
6*-5
6-6 → 7-6
A. Pushkareva
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Y. Lin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. Lin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Pushkareva
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 14 – Ore: 12:00am
R. Ho / H. Jebens vs G. Andreozzi / M. Guinard
Slam Wimbledon
R. Ho / H. Jebens
6
4
G. Andreozzi / M. Guinard [8]
7
6
Vincitore: G. Andreozzi/M. Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / M. Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
R. Ho / H. Jebens
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
G. Andreozzi / M. Guinard
3-4 → 3-5
R. Ho / H. Jebens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
G. Andreozzi / M. Guinard
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Ho / H. Jebens
2-2 → 3-2
G. Andreozzi / M. Guinard
2-1 → 2-2
R. Ho / H. Jebens
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / M. Guinard
1-0 → 1-1
R. Ho / H. Jebens
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
1-6*
2-6*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
R. Ho / H. Jebens
5-6 → 6-6
G. Andreozzi / M. Guinard
5-5 → 5-6
R. Ho / H. Jebens
4-5 → 5-5
G. Andreozzi / M. Guinard
4-4 → 4-5
R. Ho / H. Jebens
3-4 → 4-4
G. Andreozzi / M. Guinard
3-3 → 3-4
R. Ho / H. Jebens
2-3 → 3-3
G. Andreozzi / M. Guinard
2-2 → 2-3
R. Ho / H. Jebens
1-2 → 2-2
G. Andreozzi / M. Guinard
1-1 → 1-2
R. Ho / H. Jebens
0-1 → 1-1
G. Andreozzi / M. Guinard
None-None
15-0
30-0
40-15
0-0 → 0-1
I. Neel
/ G. Olmos vs U. Eikeri / Q. Gleason
Slam Wimbledon
I. Neel / G. Olmos
3
7
6
U. Eikeri / Q. Gleason [15]
6
5
4
Vincitore: I. Neel/G. Olmos
Servizio
Svolgimento
Set 3
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
I. Neel / G. Olmos
4-4 → 5-4
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
I. Neel / G. Olmos
3-3 → 4-3
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
I. Neel / G. Olmos
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
I. Neel / G. Olmos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
I. Neel / G. Olmos
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
I. Neel / G. Olmos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
U. Eikeri / Q. Gleason
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
I. Neel / G. Olmos
4-4 → 5-4
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
I. Neel / G. Olmos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
I. Neel / G. Olmos
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
I. Neel / G. Olmos
1-1 → 2-1
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
I. Neel / G. Olmos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Eikeri / Q. Gleason
3-5 → 3-6
I. Neel / G. Olmos
2-5 → 3-5
U. Eikeri / Q. Gleason
2-4 → 2-5
I. Neel / G. Olmos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
U. Eikeri / Q. Gleason
1-3 → 1-4
I. Neel / G. Olmos
0-15
15-15
30-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
I. Neel / G. Olmos
0-1 → 1-1
U. Eikeri / Q. Gleason
None-None
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
G. Andreozzi
/ A. Sutjiadi vs J. Tracy / A. Danilina
Slam Wimbledon
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
7
5
6
J. Tracy / A. Danilina [8]
6
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-15
30-15
30-30
30-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Tracy / A. Danilina
4-3 → 5-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Tracy / A. Danilina
3-2 → 3-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
2-2 → 3-2
J. Tracy / A. Danilina
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
1-1 → 2-1
J. Tracy / A. Danilina
1-0 → 1-1
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Tracy / A. Danilina
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
5-5 → 5-6
J. Tracy / A. Danilina
5-4 → 5-5
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
4-4 → 5-4
J. Tracy / A. Danilina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
3-3 → 4-3
J. Tracy / A. Danilina
15-0
15-15
40-15
40-40
A-40
3-2 → 3-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
2-2 → 3-2
J. Tracy / A. Danilina
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
1-1 → 2-1
J. Tracy / A. Danilina
1-0 → 1-1
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
5-6 → 6-6
J. Tracy / A. Danilina
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
4-5 → 5-5
J. Tracy / A. Danilina
4-4 → 4-5
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
3-4 → 4-4
J. Tracy / A. Danilina
3-3 → 3-4
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
2-3 → 3-3
J. Tracy / A. Danilina
2-2 → 2-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Tracy / A. Danilina
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-1 → 1-1
J. Tracy / A. Danilina
0-0 → 0-1
E. King
/ G. Dabrowski vs M. Pavic / F. Stollar
Slam Wimbledon
E. King / G. Dabrowski
6
5
3
M. Pavic / F. Stollar
4
7
6
Vincitore: M. Pavic/F. Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Pavic / F. Stollar
3-5 → 3-6
E. King / G. Dabrowski
2-5 → 3-5
M. Pavic / F. Stollar
2-4 → 2-5
E. King / G. Dabrowski
1-4 → 2-4
M. Pavic / F. Stollar
1-3 → 1-4
E. King / G. Dabrowski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Pavic / F. Stollar
0-2 → 0-3
E. King / G. Dabrowski
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Pavic / F. Stollar
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. King / G. Dabrowski
5-6 → 5-7
M. Pavic / F. Stollar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
E. King / G. Dabrowski
4-5 → 5-5
M. Pavic / F. Stollar
4-4 → 4-5
E. King / G. Dabrowski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Pavic / F. Stollar
3-3 → 3-4
E. King / G. Dabrowski
2-3 → 3-3
M. Pavic / F. Stollar
2-2 → 2-3
E. King / G. Dabrowski
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Pavic / F. Stollar
1-1 → 1-2
E. King / G. Dabrowski
0-1 → 1-1
M. Pavic / F. Stollar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. King / G. Dabrowski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Pavic / F. Stollar
5-3 → 5-4
E. King / G. Dabrowski
4-3 → 5-3
M. Pavic / F. Stollar
3-3 → 4-3
E. King / G. Dabrowski
2-3 → 3-3
M. Pavic / F. Stollar
2-2 → 2-3
E. King / G. Dabrowski
1-2 → 2-2
M. Pavic / F. Stollar
1-1 → 1-2
E. King / G. Dabrowski
0-1 → 1-1
M. Pavic / F. Stollar
0-0 → 0-1
Court 15 – Ore: 12:00am
D. Zoldakova vs R. Yoshida
Slam Wimbledon
D. Zoldakova
6
6
R. Yoshida
0
2
Vincitore: D. Zoldakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Yoshida
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
D. Zoldakova
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Zoldakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Yoshida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
D. Zoldakova
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
4-0 → 5-0
R. Yoshida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
R. Yoshida
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
D. Zoldakova
None-None
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
S. Rybkin
vs K. Watanabe
Slam Wimbledon
S. Rybkin
6
6
K. Watanabe
3
4
Vincitore: S. Rybkin
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Rybkin
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
K. Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
S. Rybkin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
K. Watanabe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rybkin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
K. Watanabe
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Rybkin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
K. Watanabe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Rybkin
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
V. Reisach
vs J. Bolivar Idarraga
Slam Wimbledon
V. Reisach
6
7
J. Bolivar Idarraga
2
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
V. Reisach
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 6-6
J. Bolivar Idarraga
5-5 → 6-5
J. Bolivar Idarraga
4-4 → 4-5
V. Reisach
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
J. Bolivar Idarraga
3-3 → 3-4
V. Reisach
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Bolivar Idarraga
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Bolivar Idarraga
1-1 → 1-2
V. Reisach
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
J. Bolivar Idarraga
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bolivar Idarraga
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
J. Bolivar Idarraga
3-1 → 3-2
J. Bolivar Idarraga
1-1 → 2-1
J. Bolivar Idarraga
0-0 → 0-1
P. Berezina
vs J. Preston
Slam Wimbledon
P. Berezina
4
6
J. Preston
6
7
Vincitore: J. Preston
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Preston
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
P. Berezina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
J. Preston
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Berezina
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Preston
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
P. Berezina
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
S. Hettlerova
vs J. Hazelitt
Slam Wimbledon
S. Hettlerova
3
3
J. Hazelitt
6
6
Vincitore: J. Hazelitt
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Hazelitt
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Hazelitt
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Hettlerova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
J. Hazelitt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hettlerova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
S. Hettlerova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
S. Hettlerova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
J. Hazelitt
None-None
15-0
15-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 16 – Ore: 12:00am
M. Gribaldo vs J. Secord
Slam Wimbledon
M. Gribaldo
5
2
J. Secord
7
6
Vincitore: J. Secord
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Secord
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
M. Gribaldo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
1-5 → 2-5
J. Secord
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Secord
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
M. Gribaldo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
J. Secord
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Gribaldo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Gribaldo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
J. Secord
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Secord
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
C. Esquiva Banuls
vs K. Zajickova
Slam Wimbledon
C. Esquiva Banuls [10]
7
6
K. Zajickova
5
4
Vincitore: C. Esquiva Banuls
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Zajickova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
C. Esquiva Banuls
4-4 → 5-4
K. Zajickova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Esquiva Banuls
3-3 → 4-3
K. Zajickova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
C. Esquiva Banuls
1-3 → 2-3
C. Esquiva Banuls
1-1 → 1-2
C. Esquiva Banuls
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Zajickova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
C. Esquiva Banuls
5-5 → 6-5
C. Esquiva Banuls
4-4 → 5-4
K. Zajickova
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Esquiva Banuls
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
C. Esquiva Banuls
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Esquiva Banuls
1-1 → 2-1
K. Zajickova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
C. Esquiva Banuls
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
E. Combs
vs A. Lacinova
Slam Wimbledon
E. Combs
2
4
A. Lacinova
6
6
Vincitore: A. Lacinova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Lacinova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Lacinova
15-0
30-0
30-15
40-30
A-40
2-3 → 2-4
A. Lacinova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Combs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lacinova
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-5 → 1-5
E. Combs
None-None
15-0
15-15
15-30
30-40
0-0 → 0-1
L. Sloboda
vs Z. Nurlanuly
Slam Wimbledon
L. Sloboda
None
6
6
6
Z. Nurlanuly [8]
•
None
3
7
7
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Sloboda
None-None
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
1-5
2-5
2-6
2-7
2-9
6-6 → 6-7
Z. Nurlanuly
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Z. Nurlanuly
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
6-6 → 6-7
Z. Nurlanuly
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Sloboda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Z. Nurlanuly
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sloboda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Z. Nurlanuly
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
L. Sloboda
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
R. Tabata
vs J. Kusy
Slam Wimbledon
R. Tabata
None
6
5
7
J. Kusy
•
None
2
7
6
Vincitore: R. Tabata
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Kusy
None-None
1-0
1-2
1-3
2-3
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
9-8
9-9
9-10
6-6 → 7-6
J. Kusy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Kusy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Kusy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tabata
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
J. Kusy
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
1-2 → 2-2
J. Kusy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Tabata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Court 17 – Ore: 12:00am
K. Krawietz / T. Puetz vs F. Cabral / L. Miedler
Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]
7
7
F. Cabral / L. Miedler [11]
6
6
Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Piter
/ A. Siskova vs J. Maleckova / M. Skoch
Slam Wimbledon
K. Piter / A. Siskova
6
3
7
J. Maleckova / M. Skoch
4
6
6
Vincitore: K. Piter/A. Siskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
8-6*
8*-7
9*-7
6-6 → 7-6
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
K. Piter / A. Siskova
5-5 → 6-5
J. Maleckova / M. Skoch
5-4 → 5-5
K. Piter / A. Siskova
4-4 → 5-4
J. Maleckova / M. Skoch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
K. Piter / A. Siskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Maleckova / M. Skoch
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
K. Piter / A. Siskova
1-3 → 2-3
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
K. Piter / A. Siskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
J. Maleckova / M. Skoch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
K. Piter / A. Siskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
3-5 → 3-6
K. Piter / A. Siskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
J. Maleckova / M. Skoch
1-5 → 2-5
K. Piter / A. Siskova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
J. Maleckova / M. Skoch
1-3 → 1-4
K. Piter / A. Siskova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
J. Maleckova / M. Skoch
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Piter / A. Siskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Maleckova / M. Skoch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Piter / A. Siskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Maleckova / M. Skoch
5-3 → 5-4
K. Piter / A. Siskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
K. Piter / A. Siskova
3-2 → 4-2
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
K. Piter / A. Siskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
K. Piter / A. Siskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
J. Maleckova / M. Skoch
None-None
15-0
30-0
40-15
0-0 → 0-1
N. Fossa Huergo
/ T. Korpatsch vs L. Noskova / R. Sramkova
Slam Wimbledon
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
5
5
L. Noskova / R. Sramkova
7
7
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
L. Noskova / R. Sramkova
5-5 → 5-6
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
L. Noskova / R. Sramkova
4-4 → 4-5
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
L. Noskova / R. Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Noskova / R. Sramkova
3-1 → 3-2
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Noskova / R. Sramkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
L. Noskova / R. Sramkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
L. Noskova / R. Sramkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
4-5 → 5-5
L. Noskova / R. Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
L. Noskova / R. Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Noskova / R. Sramkova
2-2 → 3-2
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Noskova / R. Sramkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
1-0 → 2-0
L. Noskova / R. Sramkova
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
A. Vavassori
/ S. Errani vs M. Polmans / S. Hunter
Slam Wimbledon
A. Vavassori / S. Errani [1]
3
7
2
M. Polmans / S. Hunter
6
6
6
Vincitore: M. Polmans/S. Hunter
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Vavassori / S. Errani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. Polmans / S. Hunter
2-4 → 2-5
A. Vavassori / S. Errani
1-4 → 2-4
M. Polmans / S. Hunter
1-3 → 1-4
A. Vavassori / S. Errani
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Polmans / S. Hunter
1-1 → 1-2
A. Vavassori / S. Errani
0-1 → 1-1
M. Polmans / S. Hunter
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
5*-2
6-6 → 7-6
M. Polmans / S. Hunter
6-5 → 6-6
A. Vavassori / S. Errani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Polmans / S. Hunter
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Vavassori / S. Errani
4-4 → 5-4
M. Polmans / S. Hunter
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Vavassori / S. Errani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
M. Polmans / S. Hunter
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Vavassori / S. Errani
3-1 → 4-1
M. Polmans / S. Hunter
3-0 → 3-1
A. Vavassori / S. Errani
2-0 → 3-0
M. Polmans / S. Hunter
1-0 → 2-0
A. Vavassori / S. Errani
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Polmans / S. Hunter
3-5 → 3-6
A. Vavassori / S. Errani
2-5 → 3-5
M. Polmans / S. Hunter
2-4 → 2-5
A. Vavassori / S. Errani
1-4 → 2-4
M. Polmans / S. Hunter
1-3 → 1-4
A. Vavassori / S. Errani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Polmans / S. Hunter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Vavassori / S. Errani
0-1 → 1-1
M. Polmans / S. Hunter
0-0 → 0-1
S. Doumbia
/ F. Reboul vs S. Gille / S. Verbeek
Slam Wimbledon
S. Doumbia / F. Reboul [13]
7
6
S. Gille / S. Verbeek
6
2
Vincitore: S. Doumbia/F. Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / F. Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
S. Gille / S. Verbeek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
S. Doumbia / F. Reboul
3-2 → 4-2
S. Gille / S. Verbeek
3-1 → 3-2
S. Doumbia / F. Reboul
2-1 → 3-1
S. Gille / S. Verbeek
1-1 → 2-1
S. Doumbia / F. Reboul
0-1 → 1-1
S. Gille / S. Verbeek
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
S. Gille / S. Verbeek
6-5 → 6-6
S. Doumbia / F. Reboul
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
S. Gille / S. Verbeek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
S. Doumbia / F. Reboul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
S. Gille / S. Verbeek
4-3 → 4-4
S. Doumbia / F. Reboul
3-3 → 4-3
S. Gille / S. Verbeek
3-2 → 3-3
S. Doumbia / F. Reboul
2-2 → 3-2
S. Gille / S. Verbeek
2-1 → 2-2
S. Doumbia / F. Reboul
1-1 → 2-1
S. Gille / S. Verbeek
1-0 → 1-1
S. Doumbia / F. Reboul
None-None
15-0
30-0
30-15
0-0 → 1-0
Hai ragione, ma ha imparato la lezione,almeno spero
Troll e intelligenza non vanno d’accordo, qua è pieno di esempi in tal senso. Provocazioni non sense a cui non bisogna rispondere.
@ Sequel (#4647929)
Quì di osceno ci sei solo tu, adesso che la partita è finita puoi finire di dire strocchezze e tornare nella gabbia a rosicare…