Wimbledon 2026 - Day 7 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Hurkacz si ritira contro Struff a Wimbledon: “Era impossibile continuare”. Auger-Aliassime piega Davidovich in una battaglia folle e trova Djokovic: finale gelido dopo la polemica in campo

05/07/2026 22:26 303 commenti
Hubert Hurkacz nella foto - Foto Getty Images
Hubert Hurkacz nella foto - Foto Getty Images

Hubert Hurkacz vive un’altra giornata amarissima a Wimbledon. Il tennista polacco è stato costretto al ritiro contro Jan-Lennard Struff negli ottavi di finale, dopo aver accusato un problema all’addominale che gli ha impedito di proseguire la partita nel quinto set.

Una beffa durissima, soprattutto per il modo in cui il match si era sviluppato. Hurkacz aveva vinto i primi due set e stava giocando un tennis di altissimo livello, confermando le ottime sensazioni mostrate durante tutto il torneo. Poi, con il passare dei game, il problema fisico è diventato sempre più evidente.

Il polacco ha chiesto l’intervento del fisioterapista in due occasioni, provando a restare aggrappato alla partita. Ma quando si è ritrovato sotto 4-2 nel quinto set, ha capito di non poter più continuare ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

In conferenza stampa, Hurkacz ha spiegato il motivo della sua decisione: “Stiamo cercando di capire cosa sia. Probabilmente è un piccolo problema muscolare. Stiamo provando a fare una diagnosi e poi vedremo cosa fare. Era impossibile continuare a giocare”.

La delusione è enorme, perché Wimbledon sembrava poter essere il torneo della rinascita per Hurkacz. Dopo due anni complicati, segnati anche dalla grave lesione al ginocchio subita proprio all’All England Club, il polacco sembrava aver ritrovato ritmo, fiducia e competitività sull’erba londinese.

Invece, ancora una volta, Wimbledon gli ha presentato il conto nel momento più doloroso. Due anni fa l’infortunio al ginocchio lo aveva allontanato dalle posizioni più alte del ranking proprio in una fase molto positiva della carriera. Questa volta il problema sembra meno grave, ma la ferita sportiva resta profonda.

“Sì, certo che è difficile”, ha ammesso Hurkacz. “È semplicemente successo durante la partita. Stavamo dando il massimo e credo che stessi giocando piuttosto bene. Semplicemente non è stata la mia giornata. Un finale sfortunato”.

Per Struff arriva così una qualificazione importante ai quarti di finale, ma il match lascia soprattutto l’amarezza per l’ennesimo stop fisico di Hurkacz in un torneo che continua a sembrargli stregato.

La speranza, almeno, è che questa volta il problema non sia troppo serio. Le prime sensazioni fanno pensare a un infortunio meno grave rispetto a quello al ginocchio, ma serviranno gli accertamenti per capire i tempi di recupero. Hurkacz dovrà ora fermarsi, valutare le condizioni dell’addominale e provare a ripartire al più presto per continuare la risalita in classifica.

Wimbledon, ancora una volta, gli lascia in mano più rimpianti che certezze. Il livello c’era, il tennis anche. A mancare, nel momento decisivo, è stato il corpo. E per Hurkacz è forse questo l’aspetto più difficile da accettare.

Felix Auger-Aliassime conquista i quarti di finale di Wimbledon 2026 al termine di una delle partite più intense e rocambolesche del torneo. Il canadese ha superato Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-7(4) 7-6(8) 6-3 6-7(2) 6-1, chiudendo una battaglia piena di cambi di inerzia, occasioni mancate, tensione e anche polemiche nel finale.

Per Auger-Aliassime arriva così il pass per i quarti di finale, dove lo attende Novak Djokovic. Per Davidovich, invece, resta una sconfitta amarissima, ma anche la sensazione di aver lasciato tutto in campo in un match giocato con enorme cuore e grande capacità di resistenza.

La partita è stata equilibratissima fin dall’inizio. Nel primo set entrambi hanno difeso il servizio con grande attenzione, salvando una palla break a testa. Davidovich ha poi annullato una palla set e ha trascinato il parziale al tie-break, dove un grande rendimento in risposta gli ha dato il margine decisivo per chiudere il primo set.

Il secondo parziale ha seguito una trama molto simile. Davidovich sembrava più solido, mentre Auger-Aliassime iniziava a mostrare qualche incertezza nei propri turni di battuta. Lo spagnolo ha avuto tre palle set sul 6-5 in risposta, ma il canadese le ha cancellate con autorità. Ancora una volta si è arrivati al tie-break, questa volta vinto da Auger-Aliassime, bravo a sfruttare l’occasione decisiva e a rimettere il match in equilibrio.

Nel terzo set il canadese ha trovato il primo vero strappo della partita. Dopo tanti game tirati e senza break, Auger-Aliassime è riuscito a togliere il servizio a Davidovich nel momento più importante, chiudendo il parziale per 6-3 e portandosi a un solo set dalla vittoria.

Il quarto set sembrava indirizzato nella stessa direzione. Auger-Aliassime aveva preso fiducia, mentre Davidovich iniziava a pagare mentalmente il fatto di non essere ancora riuscito a brekkare il canadese in tutto il match. Felix ha avuto anche due palle match, ma lo spagnolo è rimasto aggrappato alla partita.

Il momento chiave è arrivato quando Auger-Aliassime ha servito per chiudere l’incontro. Sul 15-40 in favore di Davidovich, lo spagnolo si è procurato una distorsione alla caviglia ed è stato costretto a fermare il gioco per ricevere l’intervento del medico. La scena sembrava poter segnare la fine della sua partita, ma Davidovich è riuscito a riprendere e, pochi minuti dopo, ha conquistato il break anche grazie a un doppio fallo del canadese.

Da quel momento la partita si è trasformata. Auger-Aliassime ha perso completamente ritmo e lucidità, mentre Davidovich, pur non al meglio fisicamente, ha trovato energie inattese. Lo spagnolo ha tenuto il servizio, ha portato il quarto set al tie-break e lì ha giocato con coraggio, scappando subito avanti e chiudendo con un netto 7-2.

Sembrava l’inizio di una rimonta clamorosa, ma nel quinto set il canadese ha reagito con grande durezza mentale. Ancora segnato per il modo in cui aveva perso il quarto parziale, Auger-Aliassime è ripartito con rabbia agonistica, approfittando anche delle difficoltà fisiche dello spagnolo. Il break immediato ha indirizzato il set decisivo e in pochi minuti Felix è volato sul 3-0.

Davidovich non aveva più la stessa spinta, né la stessa libertà di movimento, mentre Auger-Aliassime ha ritrovato solidità al servizio e precisione da fondo. Alla fine il canadese ha chiuso il quinto set per 6-1, trasformando il settimo match point di una partita che sembrava finita più volte e che invece ha continuato a cambiare volto fino all’ultimo.

Il finale, però, è stato tutt’altro che sereno. Al momento della stretta di mano, il saluto tra i due è stato molto freddo. Auger-Aliassime non ha nascosto il proprio fastidio per quanto accaduto nel quarto set, quando Davidovich si era fermato per il problema alla caviglia per poi riuscire a proseguire e a vincere il parziale.

Dopo il saluto al giudice di sedia, Davidovich ha provato a spiegarsi con il canadese, ma Felix è apparso ancora molto nervoso. Anche una volta tornati alle rispettive sedie, lo spagnolo ha tentato nuovamente di chiarire la situazione e di porgergli la mano per fare pace, ma Auger-Aliassime ha rifiutato il gesto.

Un epilogo amaro per una partita spettacolare. La tensione del momento ha finito per macchiare in parte il ricordo di un match di altissimo livello, nel quale entrambi hanno dato tutto e hanno offerto uno dei confronti più emozionanti di questa edizione di Wimbledon.

Davidovich esce dal torneo con onore, dopo aver dimostrato ancora una volta grande resilienza e una capacità straordinaria di restare dentro le partite anche quando tutto sembra compromesso. Auger-Aliassime, invece, avanza ai quarti con una vittoria pesantissima e con la consapevolezza di aver superato una prova durissima.

Ora per il canadese ci sarà Novak Djokovic. Dopo una battaglia così lunga, fisica e mentalmente logorante, Auger-Aliassime non avrà molto tempo per recuperare. Ma il successo contro Davidovich gli consegna fiducia, ritmo e un posto tra i migliori otto di Wimbledon.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  5 Luglio 2026

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Andamento della giornata — 5 Luglio
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22°
11:00
24°
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25°
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🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
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Centre Court – Ore: 2:30pm
R. Safiullin IOA vs N. Djokovic SRB

Slam Wimbledon
R. Safiullin
6
3
6
3
N. Djokovic [7]
7
6
3
6
Vincitore: N. Djokovic
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A. Sabalenka IOA vs N. Osaka JPN

Slam Wimbledon
A. Sabalenka [1]
2
6
N. Osaka [14]
6
7
Vincitore: N. Osaka
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J. Sinner ITA vs S. Mochizuki JPN

Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
6
7
6
S. Mochizuki
3
6
3
Vincitore: J. Sinner
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No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Pegula USA vs I. Jovic USA

Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
4
6
6
I. Jovic [16]
6
3
1
Vincitore: J. Pegula
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F. Auger-Aliassime CAN vs A. Davidovich Fokina ESP

Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
6
7
6
6
6
A. Davidovich Fokina [22]
7
6
3
7
1
Vincitore: F. Auger-Aliassime
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B. Bencic SUI vs C. Gauff USA

Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
6
3
4
C. Gauff [7]
4
6
6
Vincitore: C. Gauff
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No.2 Court – Ore: 12:00am
H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs A. Pavlasek CZE / P. Rikl CZE

Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
None
5
6
7
A. Pavlasek / P. Rikl
None
7
3
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
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K. Muchova CZE vs B. Krejcikova CZE

Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
7
5
6
B. Krejcikova
5
7
3
Vincitore: K. Muchova
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H. Hurkacz POL vs J. Struff GER

Slam Wimbledon
H. Hurkacz
0
6
7
6
5
2
J. Struff
0
3
6
7
7
4
Vincitore: J. Struff per ritiro
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No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Hsieh TPE / X. Wang CHN vs E. Mertens BEL / S. Zhang CHN

Slam Wimbledon
S. Hsieh / X. Wang
6
4
6
E. Mertens / S. Zhang [4]
3
6
1
Vincitore: S. Hsieh/X. Wang
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Y. Starodubtseva UKR / P. Stearns USA vs A. Muhammad USA / F. Stollar HUN

Slam Wimbledon
Y. Starodubtseva / P. Stearns
1
4
A. Muhammad / F. Stollar [16]
6
6
Vincitore: A. Muhammad/F. Stollar
Mostra dettagli

M. Willis GBR / H. Watson GBR vs C. Harrison USA / S. Zhang CHN

Slam Wimbledon
M. Willis / H. Watson
2
6
C. Harrison / S. Zhang [3]
6
7
Vincitore: C. Harrison/S. Zhang
Mostra dettagli

V. Gonzalez-Galino ESP vs C. Hewitt AUS

Slam Wimbledon
V. Gonzalez-Galino
1
2
C. Hewitt
6
6
Vincitore: C. Hewitt
Mostra dettagli



Court 12 – Ore: 12:00am
S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs K. Birrell AUS / T. Gibson AUS

Slam Wimbledon
S. Aoyama / E. Liang [13]
5
6
6
K. Birrell / T. Gibson
7
0
3
Vincitore: S. Aoyama/E. Liang
Mostra dettagli

C. Osorio COL / S. Sierra ARG vs E. Perez AUS / D. Schuurs NED

Slam Wimbledon
C. Osorio / S. Sierra
3
1
E. Perez / D. Schuurs [9]
6
6
Vincitore: E. Perez/D. Schuurs
Mostra dettagli

L. Glasspool GBR / T. Mihalikova SVK vs E. Roger-Vasselin FRA / L. Siegemund GER

Slam Wimbledon
L. Glasspool / T. Mihalikova [7]
3
6
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
6
7
Vincitore: E. Roger-Vasselin/L. Siegemund
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F. Cabral POR / E. Perez AUS vs N. Skupski GBR / D. Krawczyk USA

Slam Wimbledon
F. Cabral / E. Perez
6
6
3
N. Skupski / D. Krawczyk [6]
7
4
6
Vincitore: N. Skupski/D. Krawczyk
Mostra dettagli



Court 18 – Ore: 12:00am
M. Stojsavljevic GBR vs W. Newman USA

Slam Wimbledon
M. Stojsavljevic [12]
6
6
W. Newman
0
4
Vincitore: M. Stojsavljevic
Mostra dettagli

M. Ceban GBR vs G. Goode USA

Slam Wimbledon
M. Ceban
7
4
7
G. Goode
5
6
5
Vincitore: M. Ceban
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A. Molteni ARG / D. Jurak Schreiber CRO vs M. Arevalo ESA / J. Ostapenko LAT

Slam Wimbledon
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
2
2
M. Arevalo / J. Ostapenko [2]
6
6
Vincitore: M. Arevalo/J. Ostapenko
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J. Salisbury GBR / L. Fernandez CAN vs B. Jones GBR / M. Lumsden GBR

Slam Wimbledon
J. Salisbury / L. Fernandez
6
4
6
B. Jones / M. Lumsden
4
6
2
Vincitore: J. Salisbury/L. Fernandez
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Court 4 – Ore: 12:00am
M. Antonius USA vs R. Lawlor GBR

Slam Wimbledon
M. Antonius [6]
2
6
3
R. Lawlor
6
3
6
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G. Popa ROU vs K. Efremova FRA

Slam Wimbledon
G. Popa
1
0
K. Efremova [2]
6
6
Vincitore: K. Efremova
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M. Makarova IOA vs E. Griffiths GBR

Slam Wimbledon
M. Makarova [7]
6
6
E. Griffiths
3
1
Mostra dettagli

L.Channon GBR vs M. Sik AUS

Slam Wimbledon
L.Channon
6
7
M. Sik
4
6
Vincitore: L.Channon
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Court 5 – Ore: 12:00am
R. Ciurnelli ITA vs D. Kisimov BUL

Slam Wimbledon
R. Ciurnelli
3
5
D. Kisimov [9]
6
7
Vincitore: D. Kisimov
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C. Hoo USA vs M. Knight GBR

Slam Wimbledon
C. Hoo
6
6
M. Knight
4
0
Vincitore: C. Hoo
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L. Storck Franca BRA vs J. Mackenzie GER

Slam Wimbledon
L. Storck Franca
3
1
J. Mackenzie [2]
6
6
Vincitore: J. Mackenzie
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J. Kovackova CZE vs L. Chang USA

Slam Wimbledon
J. Kovackova [3]
3
6
6
L. Chang
6
4
3
Vincitore: J. Kovackova
Mostra dettagli



Court 6 – Ore: 12:00am
F. De Bresser NED vs N. Lagaev CAN

Slam Wimbledon
F. De Bresser
6
3
4
N. Lagaev
4
6
6
Vincitore: N. Lagaev
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C. Doig RSA vs E. Gonzalez ESP

Slam Wimbledon
C. Doig
7
6
E. Gonzalez
6
3
Vincitore: C. Doig
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H. Ayrault USA vs M. Thamm GER

Il match deve ancora iniziare

O.Page GBR vs O. Ogunsakin NGR

Slam Wimbledon
O.Page
6
3
7
O. Ogunsakin
3
6
5
Vincitore: O.Page
Mostra dettagli

T. Behrmann AUT vs D. Zhalgasbay KAZ

Slam Wimbledon
T. Behrmann [7]
None
6
6
6
D. Zhalgasbay
None
3
7
7
Vincitore: D. Zhalgasbay
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Court 7 – Ore: 12:00am
J. Lee USA vs Y. Alexandrescou FRA

Slam Wimbledon
J. Lee
6
6
Y. Alexandrescou [5]
0
2
Vincitore: J. Lee
Mostra dettagli

A. Pircher AUT vs S. Bielinska UKR

Slam Wimbledon
A. Pircher
2
7
6
S. Bielinska
6
5
1
Vincitore: A. Pircher
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M. Domenc FRA vs E. Camacho ECU

Slam Wimbledon
M. Domenc [14]
1
6
6
E. Camacho
6
3
3
Vincitore: M. Domenc
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O. Traynor USA vs N. Leme Da Silva BRA

Slam Wimbledon
O. Traynor
None
6
3
7
N. Leme Da Silva [5]
None
1
6
6
Vincitore: O. Traynor
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Court 8 – Ore: 12:00am
D. Britton GBR vs S. Larraya Guidi ARG

Slam Wimbledon
D. Britton
6
6
S. Larraya Guidi [8]
3
3
Vincitore: D. Britton
Mostra dettagli

F. Thomas SUI vs R. Neimanis LAT

Slam Wimbledon
F. Thomas
6
6
R. Neimanis
2
2
Vincitore: F. Thomas
Mostra dettagli

H. Smart GBR vs R. Alame AUS

Slam Wimbledon
H. Smart
5
2
R. Alame
7
6
Vincitore: R. Alame
Mostra dettagli

S. Suljic SLO vs S. Azam USA

Slam Wimbledon
S. Suljic
6
6
S. Azam
3
2
Vincitore: S. Suljic
Mostra dettagli

V. Sekerkova CZE vs C. Clarke USA

Slam Wimbledon
V. Sekerkova
0
2
C. Clarke
6
6
Vincitore: C. Clarke
Mostra dettagli



Court 9 – Ore: 12:00am
K. Chen TPE vs N. Belozertsev UZB

Slam Wimbledon
K. Chen [15]
3
6
6
N. Belozertsev
6
2
3
Mostra dettagli

I. Marinkovic SWE vs Y. Shao CHN

Slam Wimbledon
I. Marinkovic
3
3
Y. Shao
6
6
Mostra dettagli

V. Reddy USA vs Z. Sesko SLO

Slam Wimbledon
V. Reddy
4
4
Z. Sesko [4]
6
6
Vincitore: Z. Sesko
Mostra dettagli

I. Pistola ITA vs P. Pinera Celorio ESP

Slam Wimbledon
I. Pistola
7
6
P. Pinera Celorio [11]
6
2
Mostra dettagli

A. Pushkareva IOA vs Y. Lin CHN

Slam Wimbledon
A. Pushkareva [14]
7
6
Y. Lin
6
4
Vincitore: A. Pushkareva
Mostra dettagli



Court 14 – Ore: 12:00am
R. Ho TPE / H. Jebens GER vs G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA

Slam Wimbledon
R. Ho / H. Jebens
6
4
G. Andreozzi / M. Guinard [8]
7
6
Vincitore: G. Andreozzi/M. Guinard
Mostra dettagli

I. Neel EST / G. Olmos MEX vs U. Eikeri NOR / Q. Gleason USA

Slam Wimbledon
I. Neel / G. Olmos
3
7
6
U. Eikeri / Q. Gleason [15]
6
5
4
Vincitore: I. Neel/G. Olmos
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G. Andreozzi ARG / A. Sutjiadi INA vs J. Tracy USA / A. Danilina KAZ

Slam Wimbledon
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
7
5
6
J. Tracy / A. Danilina [8]
6
7
3
Mostra dettagli

E. King USA / G. Dabrowski CAN vs M. Pavic CRO / F. Stollar HUN

Slam Wimbledon
E. King / G. Dabrowski
6
5
3
M. Pavic / F. Stollar
4
7
6
Vincitore: M. Pavic/F. Stollar
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 12:00am
D. Zoldakova CZE vs R. Yoshida JPN

Slam Wimbledon
D. Zoldakova
6
6
R. Yoshida
0
2
Vincitore: D. Zoldakova
Mostra dettagli

S. Rybkin IOA vs K. Watanabe JPN

Slam Wimbledon
S. Rybkin
6
6
K. Watanabe
3
4
Vincitore: S. Rybkin
Mostra dettagli

V. Reisach GER vs J. Bolivar Idarraga COL

Slam Wimbledon
V. Reisach
6
7
J. Bolivar Idarraga
2
6
Mostra dettagli

P. Berezina IOA vs J. Preston USA

Slam Wimbledon
P. Berezina
4
6
J. Preston
6
7
Vincitore: J. Preston
Mostra dettagli

S. Hettlerova CZE vs J. Hazelitt USA

Slam Wimbledon
S. Hettlerova
3
3
J. Hazelitt
6
6
Vincitore: J. Hazelitt
Mostra dettagli



Court 16 – Ore: 12:00am
M. Gribaldo ITA vs J. Secord USA

Slam Wimbledon
M. Gribaldo
5
2
J. Secord
7
6
Vincitore: J. Secord
Mostra dettagli

C. Esquiva Banuls ESP vs K. Zajickova CZE

Slam Wimbledon
C. Esquiva Banuls [10]
7
6
K. Zajickova
5
4
Vincitore: C. Esquiva Banuls
Mostra dettagli

E. Combs USA vs A. Lacinova LAT

Slam Wimbledon
E. Combs
2
4
A. Lacinova
6
6
Vincitore: A. Lacinova
Mostra dettagli

L. Sloboda SVK vs Z. Nurlanuly KAZ

Slam Wimbledon
L. Sloboda
None
6
6
6
Z. Nurlanuly [8]
None
3
7
7
Mostra dettagli

R. Tabata JPN vs J. Kusy CZE

Slam Wimbledon
R. Tabata
None
6
5
7
J. Kusy
None
2
7
6
Vincitore: R. Tabata
Mostra dettagli



Court 17 – Ore: 12:00am
K. Krawietz GER / T. Puetz GER vs F. Cabral POR / L. Miedler AUT

Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]
7
7
F. Cabral / L. Miedler [11]
6
6
Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz
Mostra dettagli

K. Piter POL / A. Siskova CZE vs J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE

Slam Wimbledon
K. Piter / A. Siskova
6
3
7
J. Maleckova / M. Skoch
4
6
6
Vincitore: K. Piter/A. Siskova
Mostra dettagli

N. Fossa Huergo ARG / T. Korpatsch GER vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK

Slam Wimbledon
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
5
5
L. Noskova / R. Sramkova
7
7
Mostra dettagli

A. Vavassori ITA / S. Errani ITA vs M. Polmans AUS / S. Hunter AUS

Slam Wimbledon
A. Vavassori / S. Errani [1]
3
7
2
M. Polmans / S. Hunter
6
6
6
Vincitore: M. Polmans/S. Hunter
Mostra dettagli

S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA vs S. Gille BEL / S. Verbeek NED

Slam Wimbledon
S. Doumbia / F. Reboul [13]
7
6
S. Gille / S. Verbeek
6
2
Vincitore: S. Doumbia/F. Reboul
Mostra dettagli

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Peter Parker 05-07-2026 23:43

Scritto da Xex
@ Peter Parker (#4647975)
L’avevo letto anche in Australia questo pronostico. E lì Sinner giocava meglio di quanto sta facendo qui

Hai ragione, ma ha imparato la lezione,almeno spero

 303
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zedarioz 05-07-2026 23:32

Scritto da Northia
@ Paolo (#4647964)
Scusi Egregio, ma se Jòdar ha perso dal nipponico appena sconfitto da Sinner come avrebbe potuto il puro talento ispanico costituire un pericolo per il n. 1? Non ci è neppure arrivato ad affrontarlo il n. 1.
Se proprio volete trollare almeno fatelo con stile, con intelligenza è impossibile.

Troll e intelligenza non vanno d’accordo, qua è pieno di esempi in tal senso. Provocazioni non sense a cui non bisogna rispondere.

 302
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+1: Detuqueridapresencia
Tonino (Guest) 05-07-2026 23:26

@ Sequel (#4647929)

Quì di osceno ci sei solo tu, adesso che la partita è finita puoi finire di dire strocchezze e tornare nella gabbia a rosicare…

 301
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+1: Detuqueridapresencia
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