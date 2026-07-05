Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Hurkacz si ritira contro Struff a Wimbledon: “Era impossibile continuare”. Auger-Aliassime piega Davidovich in una battaglia folle e trova Djokovic: finale gelido dopo la polemica in campo

Hubert Hurkacz vive un’altra giornata amarissima a Wimbledon. Il tennista polacco è stato costretto al ritiro contro Jan-Lennard Struff negli ottavi di finale, dopo aver accusato un problema all’addominale che gli ha impedito di proseguire la partita nel quinto set.

Una beffa durissima, soprattutto per il modo in cui il match si era sviluppato. Hurkacz aveva vinto i primi due set e stava giocando un tennis di altissimo livello, confermando le ottime sensazioni mostrate durante tutto il torneo. Poi, con il passare dei game, il problema fisico è diventato sempre più evidente.

Il polacco ha chiesto l’intervento del fisioterapista in due occasioni, provando a restare aggrappato alla partita. Ma quando si è ritrovato sotto 4-2 nel quinto set, ha capito di non poter più continuare ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

In conferenza stampa, Hurkacz ha spiegato il motivo della sua decisione: “Stiamo cercando di capire cosa sia. Probabilmente è un piccolo problema muscolare. Stiamo provando a fare una diagnosi e poi vedremo cosa fare. Era impossibile continuare a giocare”.

La delusione è enorme, perché Wimbledon sembrava poter essere il torneo della rinascita per Hurkacz. Dopo due anni complicati, segnati anche dalla grave lesione al ginocchio subita proprio all’All England Club, il polacco sembrava aver ritrovato ritmo, fiducia e competitività sull’erba londinese.

Invece, ancora una volta, Wimbledon gli ha presentato il conto nel momento più doloroso. Due anni fa l’infortunio al ginocchio lo aveva allontanato dalle posizioni più alte del ranking proprio in una fase molto positiva della carriera. Questa volta il problema sembra meno grave, ma la ferita sportiva resta profonda.

“Sì, certo che è difficile”, ha ammesso Hurkacz. “È semplicemente successo durante la partita. Stavamo dando il massimo e credo che stessi giocando piuttosto bene. Semplicemente non è stata la mia giornata. Un finale sfortunato”.

Per Struff arriva così una qualificazione importante ai quarti di finale, ma il match lascia soprattutto l’amarezza per l’ennesimo stop fisico di Hurkacz in un torneo che continua a sembrargli stregato.

La speranza, almeno, è che questa volta il problema non sia troppo serio. Le prime sensazioni fanno pensare a un infortunio meno grave rispetto a quello al ginocchio, ma serviranno gli accertamenti per capire i tempi di recupero. Hurkacz dovrà ora fermarsi, valutare le condizioni dell’addominale e provare a ripartire al più presto per continuare la risalita in classifica.

Wimbledon, ancora una volta, gli lascia in mano più rimpianti che certezze. Il livello c’era, il tennis anche. A mancare, nel momento decisivo, è stato il corpo. E per Hurkacz è forse questo l’aspetto più difficile da accettare.

Felix Auger-Aliassime conquista i quarti di finale di Wimbledon 2026 al termine di una delle partite più intense e rocambolesche del torneo. Il canadese ha superato Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-7(4) 7-6(8) 6-3 6-7(2) 6-1, chiudendo una battaglia piena di cambi di inerzia, occasioni mancate, tensione e anche polemiche nel finale.

Per Auger-Aliassime arriva così il pass per i quarti di finale, dove lo attende Novak Djokovic. Per Davidovich, invece, resta una sconfitta amarissima, ma anche la sensazione di aver lasciato tutto in campo in un match giocato con enorme cuore e grande capacità di resistenza.

La partita è stata equilibratissima fin dall’inizio. Nel primo set entrambi hanno difeso il servizio con grande attenzione, salvando una palla break a testa. Davidovich ha poi annullato una palla set e ha trascinato il parziale al tie-break, dove un grande rendimento in risposta gli ha dato il margine decisivo per chiudere il primo set.

Il secondo parziale ha seguito una trama molto simile. Davidovich sembrava più solido, mentre Auger-Aliassime iniziava a mostrare qualche incertezza nei propri turni di battuta. Lo spagnolo ha avuto tre palle set sul 6-5 in risposta, ma il canadese le ha cancellate con autorità. Ancora una volta si è arrivati al tie-break, questa volta vinto da Auger-Aliassime, bravo a sfruttare l’occasione decisiva e a rimettere il match in equilibrio.

Nel terzo set il canadese ha trovato il primo vero strappo della partita. Dopo tanti game tirati e senza break, Auger-Aliassime è riuscito a togliere il servizio a Davidovich nel momento più importante, chiudendo il parziale per 6-3 e portandosi a un solo set dalla vittoria.

Il quarto set sembrava indirizzato nella stessa direzione. Auger-Aliassime aveva preso fiducia, mentre Davidovich iniziava a pagare mentalmente il fatto di non essere ancora riuscito a brekkare il canadese in tutto il match. Felix ha avuto anche due palle match, ma lo spagnolo è rimasto aggrappato alla partita.

Il momento chiave è arrivato quando Auger-Aliassime ha servito per chiudere l’incontro. Sul 15-40 in favore di Davidovich, lo spagnolo si è procurato una distorsione alla caviglia ed è stato costretto a fermare il gioco per ricevere l’intervento del medico. La scena sembrava poter segnare la fine della sua partita, ma Davidovich è riuscito a riprendere e, pochi minuti dopo, ha conquistato il break anche grazie a un doppio fallo del canadese.

Da quel momento la partita si è trasformata. Auger-Aliassime ha perso completamente ritmo e lucidità, mentre Davidovich, pur non al meglio fisicamente, ha trovato energie inattese. Lo spagnolo ha tenuto il servizio, ha portato il quarto set al tie-break e lì ha giocato con coraggio, scappando subito avanti e chiudendo con un netto 7-2.

Sembrava l’inizio di una rimonta clamorosa, ma nel quinto set il canadese ha reagito con grande durezza mentale. Ancora segnato per il modo in cui aveva perso il quarto parziale, Auger-Aliassime è ripartito con rabbia agonistica, approfittando anche delle difficoltà fisiche dello spagnolo. Il break immediato ha indirizzato il set decisivo e in pochi minuti Felix è volato sul 3-0.

Davidovich non aveva più la stessa spinta, né la stessa libertà di movimento, mentre Auger-Aliassime ha ritrovato solidità al servizio e precisione da fondo. Alla fine il canadese ha chiuso il quinto set per 6-1, trasformando il settimo match point di una partita che sembrava finita più volte e che invece ha continuato a cambiare volto fino all’ultimo.

Il finale, però, è stato tutt’altro che sereno. Al momento della stretta di mano, il saluto tra i due è stato molto freddo. Auger-Aliassime non ha nascosto il proprio fastidio per quanto accaduto nel quarto set, quando Davidovich si era fermato per il problema alla caviglia per poi riuscire a proseguire e a vincere il parziale.

Dopo il saluto al giudice di sedia, Davidovich ha provato a spiegarsi con il canadese, ma Felix è apparso ancora molto nervoso. Anche una volta tornati alle rispettive sedie, lo spagnolo ha tentato nuovamente di chiarire la situazione e di porgergli la mano per fare pace, ma Auger-Aliassime ha rifiutato il gesto.

Un epilogo amaro per una partita spettacolare. La tensione del momento ha finito per macchiare in parte il ricordo di un match di altissimo livello, nel quale entrambi hanno dato tutto e hanno offerto uno dei confronti più emozionanti di questa edizione di Wimbledon.

Davidovich esce dal torneo con onore, dopo aver dimostrato ancora una volta grande resilienza e una capacità straordinaria di restare dentro le partite anche quando tutto sembra compromesso. Auger-Aliassime, invece, avanza ai quarti con una vittoria pesantissima e con la consapevolezza di aver superato una prova durissima.

Ora per il canadese ci sarà Novak Djokovic. Dopo una battaglia così lunga, fisica e mentalmente logorante, Auger-Aliassime non avrà molto tempo per recuperare. Ma il successo contro Davidovich gli consegna fiducia, ritmo e un posto tra i migliori otto di Wimbledon.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 5 Luglio 2026 ☁ 16°C Prevalentemente nuvoloso · Picco 30°C CIELO Prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata, schiarite in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 5 Luglio 08:00 ☁ 20° 09:00 ☁ 21° 10:00 ☁ 22° 11:00 ☁ 24° 12:00 ☁ 25° 13:00 ☁ 26° 14:00 ☁ 28° 16:00 ☁ 30° 18:00 ☁ 30° 21:00 ⛅ 27° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il quarto turno sull’erba 🎾 Programma del giorno — 5 Luglio 🎾 Wimbledon · Tabellone Principale 4° Turno · Erba WIM R4 ☁ Prevalentemente nuvoloso

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Centre Court – Ore: 2:30pm

R. Safiullin vs N. Djokovic



Slam Wimbledon R. Safiullin R. Safiullin 6 3 6 3 N. Djokovic [7] N. Djokovic [7] 7 6 3 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 3-5 → 3-6 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Safiullin 30-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 N. Djokovic 15-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Safiullin None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

A. Sabalenka vs N. Osaka



Slam Wimbledon A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 2 6 N. Osaka [14] N. Osaka [14] 6 7 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 4-4 → 5-4 N. Osaka 30-0 30-15 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Osaka 15-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Osaka 30-0 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Osaka 15-0 15-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Sabalenka 0-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Osaka 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Sabalenka None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Sinner vs S. Mochizuki



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 7 6 S. Mochizuki S. Mochizuki 3 6 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Mochizuki 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 2-1 → 3-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Mochizuki None-None 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

J. Pegula vs I. Jovic



Slam Wimbledon J. Pegula [4] J. Pegula [4] 4 6 6 I. Jovic [16] I. Jovic [16] 6 3 1 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Pegula 30-0 40-0 5-1 → 6-1 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 I. Jovic 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 I. Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 I. Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Pegula 0-15 0-40 4-5 → 4-6 I. Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 J. Pegula 0-15 0-30 3-4 → 3-5 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 I. Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Jovic None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Auger-Aliassime vs A. Davidovich Fokina



Slam Wimbledon F. Auger-Aliassime [3] F. Auger-Aliassime [3] 6 7 6 6 6 A. Davidovich Fokina [22] A. Davidovich Fokina [22] 7 6 3 7 1 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Davidovich Fokina 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 2-0 → 3-0 A. Davidovich Fokina 0-15 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Davidovich Fokina 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

B. Bencic vs C. Gauff



Slam Wimbledon B. Bencic [11] B. Bencic [11] 6 3 4 C. Gauff [7] C. Gauff [7] 4 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Gauff 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Gauff 15-0 15-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Gauff 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Gauff 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Gauff 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 B. Bencic 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 B. Bencic 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 C. Gauff None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

No.2 Court – Ore: 12:00am

H. Heliovaara / H. Patten vs A. Pavlasek / P. Rikl



Slam Wimbledon H. Heliovaara / H. Patten [1] H. Heliovaara / H. Patten [1] None 5 6 7 A. Pavlasek / P. Rikl • A. Pavlasek / P. Rikl None 7 3 6 Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Pavlasek / P. Rikl None-None 7-6 A. Pavlasek / P. Rikl None-None 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-6 3-7 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 6-6 → 7-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Pavlasek / P. Rikl 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pavlasek / P. Rikl 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Pavlasek / P. Rikl 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / P. Rikl 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 0-30 15-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Pavlasek / P. Rikl 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Muchova vs B. Krejcikova



Slam Wimbledon K. Muchova [10] K. Muchova [10] 7 5 6 B. Krejcikova B. Krejcikova 5 7 3 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 1-0 → 1-1 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 5-5 → 5-6 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 5-2 → 5-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-15 4-2 → 5-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Krejcikova 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Krejcikova 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Muchova 15-0 15-15 30-30 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Muchova None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

H. Hurkacz vs J. Struff



Slam Wimbledon H. Hurkacz H. Hurkacz 0 6 7 6 5 2 J. Struff • J. Struff 0 3 6 7 7 4 Vincitore: J. Struff per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 J. Struff 2-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 2-3 → 2-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 H. Hurkacz 15-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 4-5 → 5-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 30-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 15-0 15-15 30-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-15 40-40 A-40 40-0 30-0 6-7 H. Hurkacz None-None 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 2-5 2-6 6-6 → 6-7 J. Struff 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Struff 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Struff 15-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 J. Struff 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Struff 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Struff 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 30-0 40-15 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 30-0 4-2 → 5-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Hurkacz None-None 0-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

S. Hsieh / X. Wang vs E. Mertens / S. Zhang



Slam Wimbledon S. Hsieh / X. Wang S. Hsieh / X. Wang 6 4 6 E. Mertens / S. Zhang [4] E. Mertens / S. Zhang [4] 3 6 1 Vincitore: S. Hsieh/X. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 S. Hsieh / X. Wang 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 S. Hsieh / X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Hsieh / X. Wang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hsieh / X. Wang 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Hsieh / X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Hsieh / X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Hsieh / X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Hsieh / X. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Mertens / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Hsieh / X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 E. Mertens / S. Zhang 0-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Hsieh / X. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Mertens / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Hsieh / X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Hsieh / X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Hsieh / X. Wang None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Y. Starodubtseva / P. Stearns vs A. Muhammad / F. Stollar



Slam Wimbledon Y. Starodubtseva / P. Stearns Y. Starodubtseva / P. Stearns 1 4 A. Muhammad / F. Stollar [16] A. Muhammad / F. Stollar [16] 6 6 Vincitore: A. Muhammad/F. Stollar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 40-0 3-4 → 3-5 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Muhammad / F. Stollar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Muhammad / F. Stollar None-None 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Willis / H. Watson vs C. Harrison / S. Zhang



Slam Wimbledon M. Willis / H. Watson M. Willis / H. Watson 2 6 C. Harrison / S. Zhang [3] C. Harrison / S. Zhang [3] 6 7 Vincitore: C. Harrison/S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 M. Willis / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Harrison / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Willis / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Harrison / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Willis / H. Watson 15-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Harrison / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Willis / H. Watson 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Harrison / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Willis / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Harrison / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Willis / H. Watson 15-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Harrison / S. Zhang 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Willis / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 C. Harrison / S. Zhang 0-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 M. Willis / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 C. Harrison / S. Zhang 15-0 30-0 0-4 → 0-5 M. Willis / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Harrison / S. Zhang 30-0 30-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Willis / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Harrison / S. Zhang None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

V. Gonzalez-Galino vs C. Hewitt



Slam Wimbledon V. Gonzalez-Galino V. Gonzalez-Galino 1 2 C. Hewitt C. Hewitt 6 6 Vincitore: C. Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Hewitt 15-0 15-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 V. Gonzalez-Galino 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Hewitt 15-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Gonzalez-Galino 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Hewitt 15-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Gonzalez-Galino 0-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Hewitt 30-0 0-1 → 0-2 V. Gonzalez-Galino 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Hewitt 15-0 15-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 V. Gonzalez-Galino 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 C. Hewitt 15-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Gonzalez-Galino 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Hewitt 15-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Gonzalez-Galino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Hewitt None-None 30-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 12:00am

S. Aoyama / E. Liang vs K. Birrell / T. Gibson



Slam Wimbledon S. Aoyama / E. Liang [13] S. Aoyama / E. Liang [13] 5 6 6 K. Birrell / T. Gibson K. Birrell / T. Gibson 7 0 3 Vincitore: S. Aoyama/E. Liang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Birrell / T. Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Birrell / T. Gibson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Birrell / T. Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Aoyama / E. Liang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 K. Birrell / T. Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Aoyama / E. Liang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 K. Birrell / T. Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 S. Aoyama / E. Liang 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 K. Birrell / T. Gibson 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 S. Aoyama / E. Liang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 K. Birrell / T. Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Aoyama / E. Liang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Birrell / T. Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Birrell / T. Gibson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Aoyama / E. Liang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Birrell / T. Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 K. Birrell / T. Gibson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Birrell / T. Gibson 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Birrell / T. Gibson 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Aoyama / E. Liang None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Osorio / S. Sierra vs E. Perez / D. Schuurs



Slam Wimbledon C. Osorio / S. Sierra C. Osorio / S. Sierra 3 1 E. Perez / D. Schuurs [9] E. Perez / D. Schuurs [9] 6 6 Vincitore: E. Perez/D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Perez / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 C. Osorio / S. Sierra 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 E. Perez / D. Schuurs 15-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 C. Osorio / S. Sierra 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 E. Perez / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Osorio / S. Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Perez / D. Schuurs 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Osorio / S. Sierra 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 E. Perez / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Osorio / S. Sierra 15-0 30-15 2-4 → 3-4 E. Perez / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Osorio / S. Sierra 15-0 15-15 15-30 40-30 1-3 → 2-3 E. Perez / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Osorio / S. Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Perez / D. Schuurs 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Osorio / S. Sierra None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

L. Glasspool / T. Mihalikova vs E. Roger-Vasselin / L. Siegemund



Slam Wimbledon L. Glasspool / T. Mihalikova [7] L. Glasspool / T. Mihalikova [7] 3 6 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 6 7 Vincitore: E. Roger-Vasselin/L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 L. Glasspool / T. Mihalikova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Glasspool / T. Mihalikova 0-15 15-15 15-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Glasspool / T. Mihalikova 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Glasspool / T. Mihalikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 3-5 → 3-6 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Glasspool / T. Mihalikova 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

F. Cabral / E. Perez vs N. Skupski / D. Krawczyk



Slam Wimbledon F. Cabral / E. Perez F. Cabral / E. Perez 6 6 3 N. Skupski / D. Krawczyk [6] N. Skupski / D. Krawczyk [6] 7 4 6 Vincitore: N. Skupski/D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Cabral / E. Perez 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Cabral / E. Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cabral / E. Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Skupski / D. Krawczyk 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cabral / E. Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 N. Skupski / D. Krawczyk 30-0 30-15 5-3 → 5-4 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 F. Cabral / E. Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 2-3 → 3-3 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cabral / E. Perez 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Cabral / E. Perez 0-15 15-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 15-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Cabral / E. Perez 15-0 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Cabral / E. Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 → 3-3 F. Cabral / E. Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cabral / E. Perez None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:00am

M. Stojsavljevic vs W. Newman



Slam Wimbledon M. Stojsavljevic [12] M. Stojsavljevic [12] 6 6 W. Newman W. Newman 0 4 Vincitore: M. Stojsavljevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 W. Newman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 W. Newman 15-0 30-0 5-1 → 5-2 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 4-1 → 5-1 W. Newman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 W. Newman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 W. Newman 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 W. Newman 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 M. Stojsavljevic 15-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 W. Newman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 W. Newman None-None 0-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

M. Ceban vs G. Goode



Slam Wimbledon M. Ceban M. Ceban 7 4 7 G. Goode G. Goode 5 6 5 Vincitore: M. Ceban Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Ceban 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 G. Goode 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Ceban 30-0 4-5 → 5-5 G. Goode 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Ceban 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 G. Goode 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Ceban 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 G. Goode 15-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Ceban 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Goode 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Ceban 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Goode 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ceban 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 G. Goode 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 M. Ceban 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 G. Goode 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Ceban 15-0 15-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 G. Goode 15-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Ceban 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Goode 15-0 30-0 30-15 30-30 1-1 → 1-2 M. Ceban 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Goode 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Ceban 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 G. Goode 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Ceban 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Goode 15-0 15-15 30-15 4-4 → 4-5 M. Ceban 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Goode 30-0 3-3 → 3-4 M. Ceban 0-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Goode 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Ceban 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 1-2 → 2-2 G. Goode 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. Ceban 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Goode None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Molteni / D. Jurak Schreiber vs M. Arevalo / J. Ostapenko



Slam Wimbledon A. Molteni / D. Jurak Schreiber A. Molteni / D. Jurak Schreiber 2 2 M. Arevalo / J. Ostapenko [2] M. Arevalo / J. Ostapenko [2] 6 6 Vincitore: M. Arevalo/J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 M. Arevalo / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 2-4 → 2-5 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Arevalo / J. Ostapenko 0-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 M. Arevalo / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Arevalo / J. Ostapenko 0-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Arevalo / J. Ostapenko None-None 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

J. Salisbury / L. Fernandez vs B. Jones / M. Lumsden



Slam Wimbledon J. Salisbury / L. Fernandez J. Salisbury / L. Fernandez 6 4 6 B. Jones / M. Lumsden B. Jones / M. Lumsden 4 6 2 Vincitore: J. Salisbury/L. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Salisbury / L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 B. Jones / M. Lumsden 0-15 0-30 4-2 → 5-2 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Jones / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Jones / M. Lumsden 15-0 15-15 15-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Jones / M. Lumsden 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 B. Jones / M. Lumsden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Jones / M. Lumsden 0-30 0-40 2-4 → 3-4 J. Salisbury / L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 B. Jones / M. Lumsden 15-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Jones / M. Lumsden 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Jones / M. Lumsden 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 B. Jones / M. Lumsden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Jones / M. Lumsden 15-15 15-30 3-3 → 4-3 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 B. Jones / M. Lumsden 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Jones / M. Lumsden 0-15 15-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Salisbury / L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Jones / M. Lumsden None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

M. Antonius vs R. Lawlor



Slam Wimbledon M. Antonius [6] M. Antonius [6] 2 6 3 R. Lawlor R. Lawlor 6 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Lawlor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Antonius 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Lawlor 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Antonius 15-0 15-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Lawlor 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Antonius 0-15 15-15 15-40 1-2 → 1-3 R. Lawlor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Antonius 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 R. Lawlor 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Antonius 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Lawlor 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Antonius 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Lawlor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Antonius 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Lawlor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Antonius 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Lawlor 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Antonius 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Lawlor 15-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Antonius 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 R. Lawlor 15-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Antonius 15-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 R. Lawlor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Antonius 0-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Lawlor 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Antonius None-None 0-30 0-40 30-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0

G. Popa vs K. Efremova



Slam Wimbledon G. Popa G. Popa 1 0 K. Efremova [2] K. Efremova [2] 6 6 Vincitore: K. Efremova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 G. Popa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 K. Efremova 30-0 40-0 0-4 → 0-5 G. Popa 15-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 K. Efremova 15-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 G. Popa 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Efremova 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Popa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 G. Popa 0-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 G. Popa 0-15 0-40 15-40 0-2 → 0-3 K. Efremova 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Popa None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

M. Makarova vs E. Griffiths



Slam Wimbledon M. Makarova [7] M. Makarova [7] 6 6 E. Griffiths E. Griffiths 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Griffiths 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 M. Makarova 0-15 15-15 30-15 4-1 → 5-1 E. Griffiths 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 M. Makarova 0-15 15-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 E. Griffiths 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 M. Makarova 15-0 30-0 30-15 1-0 → 2-0 E. Griffiths 0-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Makarova 15-0 30-0 40-15 5-3 → 6-3 E. Griffiths 0-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Makarova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Griffiths 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Makarova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Griffiths 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 M. Makarova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 E. Griffiths 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Makarova None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L.Channon vs M. Sik



Slam Wimbledon L.Channon L.Channon 6 7 M. Sik M. Sik 4 6 Vincitore: L.Channon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 L.Channon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Sik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L.Channon 0-15 15-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Sik 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 L.Channon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Sik 0-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L.Channon 0-15 0-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Sik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L.Channon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Sik 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 L.Channon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Sik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L.Channon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Sik 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L.Channon 0-15 15-30 30-30 4-3 → 5-3 M. Sik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L.Channon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Sik 15-0 40-0 3-1 → 3-2 L.Channon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Sik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L.Channon 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Sik None-None 0-15 15-30 30-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 12:00am

R. Ciurnelli vs D. Kisimov



Slam Wimbledon R. Ciurnelli R. Ciurnelli 3 5 D. Kisimov [9] D. Kisimov [9] 6 7 Vincitore: D. Kisimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Kisimov 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 R. Ciurnelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Ciurnelli 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Kisimov 30-0 40-0 40-30 4-3 → 4-4 R. Ciurnelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Ciurnelli 15-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Kisimov 15-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Ciurnelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kisimov 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Ciurnelli 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Kisimov 15-0 30-15 40-30 3-5 → 3-6 R. Ciurnelli 15-0 30-15 30-30 2-5 → 3-5 D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Ciurnelli 30-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 D. Kisimov 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Ciurnelli 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Ciurnelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Kisimov None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

C. Hoo vs M. Knight



Slam Wimbledon C. Hoo C. Hoo 6 6 M. Knight M. Knight 4 0 Vincitore: C. Hoo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Hoo 15-0 30-0 40-15 5-0 → 6-0 M. Knight 15-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 C. Hoo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Knight 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 C. Hoo 15-0 30-0 1-0 → 2-0 M. Knight 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Hoo 15-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Knight 15-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 C. Hoo 15-0 30-0 3-4 → 4-4 M. Knight 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Hoo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Knight 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Hoo 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Knight 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Hoo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Knight None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

L. Storck Franca vs J. Mackenzie



Slam Wimbledon L. Storck Franca L. Storck Franca 3 1 J. Mackenzie [2] J. Mackenzie [2] 6 6 Vincitore: J. Mackenzie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Mackenzie 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 L. Storck Franca 0-15 15-15 30-30 1-4 → 1-5 J. Mackenzie 0-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Storck Franca 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Mackenzie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Storck Franca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Mackenzie 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Storck Franca 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Mackenzie 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Storck Franca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Storck Franca 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Mackenzie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Storck Franca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Mackenzie 15-0 30-0 0-1 → 0-2 L. Storck Franca None-None 0-15 0-30 15-30 30-40 0-0 → 0-1

J. Kovackova vs L. Chang



Slam Wimbledon J. Kovackova [3] J. Kovackova [3] 3 6 6 L. Chang L. Chang 6 4 3 Vincitore: J. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Kovackova 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Chang 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Chang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Kovackova 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Chang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Chang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Kovackova 0-30 15-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Chang 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 J. Kovackova 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Chang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 J. Kovackova 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Chang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 J. Kovackova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 L. Chang 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 J. Kovackova 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Chang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 J. Kovackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Chang 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Kovackova 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Chang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Kovackova 0-15 0-40 15-40 2-3 → 2-4 L. Chang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Chang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Kovackova 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Chang None-None 15-0 15-15 40-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 12:00am

F. De Bresser vs N. Lagaev



Slam Wimbledon F. De Bresser F. De Bresser 6 3 4 N. Lagaev N. Lagaev 4 6 6 Vincitore: N. Lagaev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Lagaev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. De Bresser 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Lagaev 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 F. De Bresser 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 N. Lagaev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. De Bresser 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Lagaev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. De Bresser 0-30 15-30 30-30 1-1 → 2-1 N. Lagaev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. De Bresser 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Lagaev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 F. De Bresser 0-15 15-15 30-15 30-40 3-4 → 3-5 N. Lagaev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. De Bresser 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 N. Lagaev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. De Bresser 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Lagaev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. De Bresser 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Lagaev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. De Bresser 30-0 5-4 → 6-4 N. Lagaev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. De Bresser 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 N. Lagaev 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 F. De Bresser 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Lagaev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. De Bresser 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 N. Lagaev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. De Bresser 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Lagaev None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

C. Doig vs E. Gonzalez



Slam Wimbledon C. Doig C. Doig 7 6 E. Gonzalez E. Gonzalez 6 3 Vincitore: C. Doig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Doig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 E. Gonzalez 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Doig 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Doig 15-0 30-0 40-15 3-1 → 4-1 E. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Doig 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 C. Doig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 C. Doig 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 E. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Doig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Gonzalez 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Doig 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Gonzalez 15-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Doig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Gonzalez 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Doig 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 E. Gonzalez 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Doig 15-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Gonzalez None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1

H. Ayrault vs M. Thamm



Il match deve ancora iniziare

O.Page vs O. Ogunsakin



Slam Wimbledon O.Page O.Page 6 3 7 O. Ogunsakin O. Ogunsakin 3 6 5 Vincitore: O.Page Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 O. Ogunsakin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 6-5 → 7-5 O.Page 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 O. Ogunsakin 15-0 30-0 30-15 30-40 4-5 → 5-5 O.Page 0-15 15-15 30-15 30-30 3-5 → 4-5 O. Ogunsakin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 O.Page 0-15 0-30 15-30 30-30 1-5 → 2-5 O. Ogunsakin 0-15 15-15 40-15 1-4 → 1-5 O.Page 15-0 30-0 40-0 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 O. Ogunsakin 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 O.Page 15-0 15-15 15-40 1-1 → 1-2 O. Ogunsakin 15-15 40-15 1-0 → 1-1 O.Page 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Ogunsakin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 O.Page 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 O. Ogunsakin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 O.Page 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 O. Ogunsakin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 O.Page 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 O. Ogunsakin 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 O.Page 15-15 30-15 0-1 → 1-1 O. Ogunsakin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O.Page 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 5-3 → 6-3 O. Ogunsakin 15-15 30-15 5-2 → 5-3 O.Page 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 O. Ogunsakin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 O.Page 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Ogunsakin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 O.Page 15-15 30-15 1-1 → 2-1 O. Ogunsakin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 O.Page None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

T. Behrmann vs D. Zhalgasbay



Slam Wimbledon T. Behrmann [7] T. Behrmann [7] None 6 6 6 D. Zhalgasbay • D. Zhalgasbay None 3 7 7 Vincitore: D. Zhalgasbay Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Zhalgasbay None-None 6-7 D. Zhalgasbay None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 6-6 → 6-7 D. Zhalgasbay 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Behrmann 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Zhalgasbay 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Behrmann 15-0 30-0 40-15 4-4 → 5-4 D. Zhalgasbay 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 4-3 → 4-4 T. Behrmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Behrmann 15-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Zhalgasbay 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Behrmann 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 D. Zhalgasbay 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Behrmann 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 T. Behrmann 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 D. Zhalgasbay 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Behrmann 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Behrmann 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Zhalgasbay 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Behrmann 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Behrmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Zhalgasbay 0-15 15-15 15-30 30-30 1-1 → 1-2 T. Behrmann 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Zhalgasbay 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Behrmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Zhalgasbay 15-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 T. Behrmann 0-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Zhalgasbay 15-0 15-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Behrmann 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Zhalgasbay 30-0 3-0 → 3-1 T. Behrmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 D. Zhalgasbay 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Behrmann None-None 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 12:00am

J. Lee vs Y. Alexandrescou



Slam Wimbledon J. Lee J. Lee 6 6 Y. Alexandrescou [5] Y. Alexandrescou [5] 0 2 Vincitore: J. Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Alexandrescou 15-0 15-15 15-40 30-40 5-2 → 6-2 J. Lee 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Y. Alexandrescou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Alexandrescou 0-15 0-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Y. Alexandrescou 0-15 0-30 15-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Lee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Y. Alexandrescou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 J. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Y. Alexandrescou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Alexandrescou 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Lee None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Pircher vs S. Bielinska



Slam Wimbledon A. Pircher A. Pircher 2 7 6 S. Bielinska S. Bielinska 6 5 1 Vincitore: A. Pircher Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Bielinska 15-15 15-30 5-1 → 6-1 A. Pircher 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Bielinska 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Pircher 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Bielinska 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Pircher 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Bielinska 0-15 0-30 15-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Pircher 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 6-5 → 7-5 S. Bielinska 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 A. Pircher 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Bielinska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Pircher 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Bielinska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Pircher 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 S. Bielinska 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Pircher 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Bielinska 30-0 30-15 1-1 → 1-2 A. Pircher 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Bielinska 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pircher 0-15 0-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Bielinska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Pircher 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Bielinska 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Pircher 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bielinska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Pircher 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 S. Bielinska None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Domenc vs E. Camacho



Slam Wimbledon M. Domenc [14] M. Domenc [14] 1 6 6 E. Camacho E. Camacho 6 3 3 Vincitore: M. Domenc Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Camacho 15-0 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Domenc 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Camacho 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Domenc 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Camacho 15-0 30-0 30-15 30-30 2-2 → 2-3 M. Domenc 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 E. Camacho 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Domenc 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Camacho 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Domenc 15-15 30-15 5-3 → 6-3 E. Camacho 0-30 15-30 4-3 → 5-3 M. Domenc 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Camacho 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Domenc 30-0 30-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Camacho 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Domenc 15-0 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Camacho 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Domenc 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Camacho 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Domenc 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 1-4 → 1-5 E. Camacho 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Domenc 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 E. Camacho 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Domenc 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Camacho None-None 15-0 15-30 30-30 A-40 0-0 → 0-1

O. Traynor vs N. Leme Da Silva



Slam Wimbledon O. Traynor O. Traynor None 6 3 7 N. Leme Da Silva [5] • N. Leme Da Silva [5] None 1 6 6 Vincitore: O. Traynor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Leme Da Silva None-None 7-6 O. Traynor None-None 1-0 2-0 3-0 4-1 5-1 6-1 7-1 7-2 7-3 7-4 8-4 9-5 9-6 6-6 → 7-6 N. Leme Da Silva 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 O. Traynor 0-15 15-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 N. Leme Da Silva 15-0 30-15 30-30 5-4 → 5-5 O. Traynor 15-0 15-15 15-30 5-3 → 5-4 N. Leme Da Silva 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 O. Traynor 15-0 30-0 40-15 4-2 → 5-2 N. Leme Da Silva 15-15 30-15 40-30 4-1 → 4-2 O. Traynor 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Leme Da Silva 15-0 15-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 O. Traynor 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Leme Da Silva 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Traynor 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Leme Da Silva 15-0 40-0 3-5 → 3-6 O. Traynor 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Leme Da Silva 0-15 0-30 15-30 30-40 2-4 → 3-4 O. Traynor 15-0 15-15 15-30 30-30 1-4 → 2-4 N. Leme Da Silva 30-0 1-3 → 1-4 O. Traynor 0-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 N. Leme Da Silva 15-0 40-0 40-30 0-2 → 0-3 O. Traynor 0-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Leme Da Silva 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Traynor 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 N. Leme Da Silva 15-0 30-0 5-0 → 5-1 O. Traynor 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Leme Da Silva 15-0 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 O. Traynor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 N. Leme Da Silva 0-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 O. Traynor None-None 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 12:00am

D. Britton vs S. Larraya Guidi



Slam Wimbledon D. Britton D. Britton 6 6 S. Larraya Guidi [8] S. Larraya Guidi [8] 3 3 Vincitore: D. Britton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Larraya Guidi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A 5-3 → 6-3 D. Britton 15-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 S. Larraya Guidi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Britton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Larraya Guidi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Britton 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Larraya Guidi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Britton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Larraya Guidi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Britton 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Larraya Guidi 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. Britton 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 S. Larraya Guidi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Britton 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Larraya Guidi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Britton 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Larraya Guidi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Britton None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

F. Thomas vs R. Neimanis



Slam Wimbledon F. Thomas F. Thomas 6 6 R. Neimanis R. Neimanis 2 2 Vincitore: F. Thomas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Neimanis 0-15 0-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 F. Thomas 0-15 0-30 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 5-1 → 5-2 R. Neimanis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 F. Thomas 15-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 R. Neimanis 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 F. Thomas 15-0 15-15 30-30 2-0 → 3-0 R. Neimanis 0-15 15-15 15-40 1-0 → 2-0 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Neimanis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Neimanis 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Thomas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Neimanis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 30-30 2-0 → 3-0 R. Neimanis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 F. Thomas None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

H. Smart vs R. Alame



Slam Wimbledon H. Smart H. Smart 5 2 R. Alame R. Alame 7 6 Vincitore: R. Alame Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Alame 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 H. Smart 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Alame 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Smart 15-0 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Alame 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Smart 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Alame 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Smart 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Alame 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 H. Smart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 R. Alame 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Smart 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 R. Alame 30-0 40-0 5-2 → 5-3 H. Smart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Alame 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 H. Smart 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Alame 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Smart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Alame 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 H. Smart None-None 15-0 15-15 15-40 0-0 → 0-1

S. Suljic vs S. Azam



Slam Wimbledon S. Suljic S. Suljic 6 6 S. Azam S. Azam 3 2 Vincitore: S. Suljic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Suljic 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 5-2 → 6-2 S. Azam 0-15 0-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Suljic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Azam 15-0 30-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Suljic 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Azam 15-0 15-15 15-30 1-1 → 2-1 S. Suljic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Azam 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Suljic 15-0 30-0 5-3 → 6-3 S. Azam 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Suljic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Azam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Suljic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Azam 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 S. Suljic 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Azam 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Suljic None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

V. Sekerkova vs C. Clarke



Slam Wimbledon V. Sekerkova V. Sekerkova 0 2 C. Clarke C. Clarke 6 6 Vincitore: C. Clarke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Sekerkova 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 C. Clarke 30-0 2-4 → 2-5 V. Sekerkova 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Clarke 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Sekerkova 0-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Sekerkova 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Clarke 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 V. Sekerkova 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 C. Clarke 15-0 40-0 0-4 → 0-5 V. Sekerkova 15-0 15-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 C. Clarke 15-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 V. Sekerkova 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Clarke None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 12:00am

K. Chen vs N. Belozertsev



Slam Wimbledon K. Chen [15] K. Chen [15] 3 6 6 N. Belozertsev N. Belozertsev 6 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Chen 0-15 15-15 30-15 5-3 → 6-3 N. Belozertsev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Chen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 N. Belozertsev 0-15 15-15 40-15 5-0 → 5-1 K. Chen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 N. Belozertsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 K. Chen 15-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 N. Belozertsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Chen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Belozertsev 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 K. Chen 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Belozertsev 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 K. Chen 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Belozertsev 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Chen 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Belozertsev 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Chen 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Belozertsev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Chen 15-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 N. Belozertsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 K. Chen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Belozertsev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Chen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Belozertsev 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 K. Chen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Belozertsev None-None 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I. Marinkovic vs Y. Shao



Slam Wimbledon I. Marinkovic I. Marinkovic 3 3 Y. Shao Y. Shao 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Marinkovic 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Y. Shao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 I. Marinkovic 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Y. Shao 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 I. Marinkovic 0-15 15-15 15-30 30-40 2-2 → 2-3 Y. Shao 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 2-1 → 2-2 I. Marinkovic 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Shao 0-15 0-30 15-40 0-1 → 1-1 I. Marinkovic 0-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Shao 0-15 15-15 30-15 40-30 3-5 → 3-6 I. Marinkovic 15-15 15-30 30-40 3-4 → 3-5 Y. Shao 30-0 3-3 → 3-4 I. Marinkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Y. Shao 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-A 2-2 → 3-2 I. Marinkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Shao 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Marinkovic 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-A 1-0 → 1-1 Y. Shao None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

V. Reddy vs Z. Sesko



Slam Wimbledon V. Reddy V. Reddy 4 4 Z. Sesko [4] Z. Sesko [4] 6 6 Vincitore: Z. Sesko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Sesko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 V. Reddy 15-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Z. Sesko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Reddy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-3 → 3-4 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Reddy 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 V. Reddy 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Sesko 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Reddy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Sesko 30-0 40-0 4-5 → 4-6 V. Reddy 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Z. Sesko 15-0 30-0 3-4 → 3-5 V. Reddy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 3-3 → 3-4 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Reddy 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Reddy 15-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Reddy None-None 15-0 15-15 40-30 0-0 → 1-0

I. Pistola vs P. Pinera Celorio



Slam Wimbledon I. Pistola I. Pistola 7 6 P. Pinera Celorio [11] P. Pinera Celorio [11] 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Pistola 30-0 40-0 5-2 → 6-2 P. Pinera Celorio 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 I. Pistola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Pinera Celorio 30-0 40-0 3-1 → 3-2 I. Pistola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Pinera Celorio 0-15 30-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 I. Pistola 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 P. Pinera Celorio 0-15 0-30 15-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 P. Pinera Celorio 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 I. Pistola 0-15 15-15 15-30 30-30 5-5 → 6-5 P. Pinera Celorio 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 I. Pistola 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 P. Pinera Celorio 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Pistola 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Pinera Celorio 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 I. Pistola 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 P. Pinera Celorio 15-0 30-0 30-15 2-1 → 2-2 I. Pistola 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Pinera Celorio 15-0 30-0 1-0 → 1-1 I. Pistola None-None 15-0 30-0 0-0 → 1-0

A. Pushkareva vs Y. Lin



Slam Wimbledon A. Pushkareva [14] A. Pushkareva [14] 7 6 Y. Lin Y. Lin 6 4 Vincitore: A. Pushkareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Pushkareva 0-15 15-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. Lin 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Pushkareva 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Lin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Pushkareva 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 3-2 → 4-2 Y. Lin 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Pushkareva 15-0 15-15 30-30 40-30 A-40 1-2 → 2-2 Y. Lin 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Pushkareva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Lin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Y. Lin 15-0 15-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Pushkareva 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Y. Lin 15-0 15-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Pushkareva 15-0 15-15 15-40 5-3 → 5-4 Y. Lin 0-15 0-30 15-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Pushkareva 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Lin 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Pushkareva 15-0 15-15 30-15 30-30 2-2 → 3-2 Y. Lin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Pushkareva 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Lin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Pushkareva None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:00am

R. Ho / H. Jebens vs G. Andreozzi / M. Guinard



Slam Wimbledon R. Ho / H. Jebens R. Ho / H. Jebens 6 4 G. Andreozzi / M. Guinard [8] G. Andreozzi / M. Guinard [8] 7 6 Vincitore: G. Andreozzi/M. Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Ho / H. Jebens 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 15-15 30-15 3-4 → 3-5 R. Ho / H. Jebens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Ho / H. Jebens 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Ho / H. Jebens 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 15-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Ho / H. Jebens 0-15 15-30 30-30 3-4 → 4-4 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Ho / H. Jebens 15-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Andreozzi / M. Guinard None-None 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

I. Neel / G. Olmos vs U. Eikeri / Q. Gleason



Slam Wimbledon I. Neel / G. Olmos I. Neel / G. Olmos 3 7 6 U. Eikeri / Q. Gleason [15] U. Eikeri / Q. Gleason [15] 6 5 4 Vincitore: I. Neel/G. Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 I. Neel / G. Olmos 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 I. Neel / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 U. Eikeri / Q. Gleason 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 I. Neel / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Neel / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Neel / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Neel / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 2-5 → 3-5 U. Eikeri / Q. Gleason 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 I. Neel / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 U. Eikeri / Q. Gleason 15-0 30-0 1-3 → 1-4 I. Neel / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-30 0-1 → 1-1 U. Eikeri / Q. Gleason None-None 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

G. Andreozzi / A. Sutjiadi vs J. Tracy / A. Danilina



Slam Wimbledon G. Andreozzi / A. Sutjiadi G. Andreozzi / A. Sutjiadi 7 5 6 J. Tracy / A. Danilina [8] J. Tracy / A. Danilina [8] 6 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 30-15 30-30 30-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Tracy / A. Danilina 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Tracy / A. Danilina 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Tracy / A. Danilina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Tracy / A. Danilina 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Tracy / A. Danilina 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-30 15-30 5-5 → 5-6 J. Tracy / A. Danilina 0-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Tracy / A. Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 3-3 → 4-3 J. Tracy / A. Danilina 15-0 15-15 40-15 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Tracy / A. Danilina 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Tracy / A. Danilina 0-15 15-15 15-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Tracy / A. Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Tracy / A. Danilina None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

E. King / G. Dabrowski vs M. Pavic / F. Stollar



Slam Wimbledon E. King / G. Dabrowski E. King / G. Dabrowski 6 5 3 M. Pavic / F. Stollar M. Pavic / F. Stollar 4 7 6 Vincitore: M. Pavic/F. Stollar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Pavic / F. Stollar 30-0 40-0 3-5 → 3-6 E. King / G. Dabrowski 15-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Pavic / F. Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. King / G. Dabrowski 15-0 15-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. King / G. Dabrowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Pavic / F. Stollar 15-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 E. King / G. Dabrowski 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. King / G. Dabrowski 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Pavic / F. Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 E. King / G. Dabrowski 15-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. King / G. Dabrowski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. King / G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. King / G. Dabrowski 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. King / G. Dabrowski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Pavic / F. Stollar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. King / G. Dabrowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 E. King / G. Dabrowski 0-15 15-15 30-15 4-3 → 5-3 M. Pavic / F. Stollar 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 E. King / G. Dabrowski 30-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. King / G. Dabrowski 15-0 30-0 1-2 → 2-2 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 E. King / G. Dabrowski 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Pavic / F. Stollar None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

D. Zoldakova vs R. Yoshida



Slam Wimbledon D. Zoldakova D. Zoldakova 6 6 R. Yoshida R. Yoshida 0 2 Vincitore: D. Zoldakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Yoshida 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 D. Zoldakova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Yoshida 0-15 0-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Zoldakova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 R. Yoshida 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Zoldakova 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Yoshida 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Zoldakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 R. Yoshida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 D. Zoldakova 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 4-0 → 5-0 R. Yoshida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 D. Zoldakova 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Yoshida 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Zoldakova None-None 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Rybkin vs K. Watanabe



Slam Wimbledon S. Rybkin S. Rybkin 6 6 K. Watanabe K. Watanabe 3 4 Vincitore: S. Rybkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Rybkin 15-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 K. Watanabe 15-0 15-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Rybkin 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 K. Watanabe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Rybkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Watanabe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Rybkin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Watanabe 15-15 15-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Rybkin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Watanabe 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Rybkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Watanabe 15-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Rybkin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 K. Watanabe 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Rybkin 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Watanabe 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Rybkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Watanabe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Rybkin None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

V. Reisach vs J. Bolivar Idarraga



Slam Wimbledon V. Reisach V. Reisach 6 7 J. Bolivar Idarraga J. Bolivar Idarraga 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 V. Reisach 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 J. Bolivar Idarraga 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 V. Reisach 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Bolivar Idarraga 15-0 30-0 4-4 → 4-5 V. Reisach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Bolivar Idarraga 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 V. Reisach 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Bolivar Idarraga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Reisach 15-0 30-0 1-2 → 2-2 J. Bolivar Idarraga 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Reisach 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Bolivar Idarraga 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Reisach 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 J. Bolivar Idarraga 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 V. Reisach 15-0 30-0 3-2 → 4-2 J. Bolivar Idarraga 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 V. Reisach 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Bolivar Idarraga 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 V. Reisach 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Bolivar Idarraga None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Berezina vs J. Preston



Slam Wimbledon P. Berezina P. Berezina 4 6 J. Preston J. Preston 6 7 Vincitore: J. Preston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Preston 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Berezina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Preston 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Berezina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Preston 15-0 15-15 15-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Berezina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Preston 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Berezina 0-15 0-30 3-1 → 3-2 J. Preston 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 P. Berezina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 J. Preston 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Berezina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Preston 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Berezina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Preston 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Berezina 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Preston 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Berezina 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Preston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Berezina 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Preston 0-15 0-30 15-30 30-30 0-1 → 0-2 P. Berezina None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

S. Hettlerova vs J. Hazelitt



Slam Wimbledon S. Hettlerova S. Hettlerova 3 3 J. Hazelitt J. Hazelitt 6 6 Vincitore: J. Hazelitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Hettlerova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 J. Hazelitt 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Hettlerova 15-0 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Hazelitt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Hettlerova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 J. Hazelitt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Hettlerova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Hazelitt 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Hettlerova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Hazelitt 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Hettlerova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 J. Hazelitt 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 S. Hettlerova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Hazelitt 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Hettlerova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Hazelitt 0-15 15-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 S. Hettlerova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Hazelitt None-None 15-0 15-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 16 – Ore: 12:00am

M. Gribaldo vs J. Secord



Slam Wimbledon M. Gribaldo M. Gribaldo 5 2 J. Secord J. Secord 7 6 Vincitore: J. Secord Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Secord 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Gribaldo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-5 → 2-5 J. Secord 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 M. Gribaldo 0-30 0-40 30-40 1-3 → 1-4 J. Secord 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 M. Gribaldo 0-15 15-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Secord 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Gribaldo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Secord 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Gribaldo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Secord 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 M. Gribaldo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Secord 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Gribaldo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Secord 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Gribaldo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Secord 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Gribaldo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Secord 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Gribaldo None-None 15-0 30-0 0-0 → 1-0

C. Esquiva Banuls vs K. Zajickova



Slam Wimbledon C. Esquiva Banuls [10] C. Esquiva Banuls [10] 7 6 K. Zajickova K. Zajickova 5 4 Vincitore: C. Esquiva Banuls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Zajickova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Zajickova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Zajickova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 C. Esquiva Banuls 15-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Zajickova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 K. Zajickova 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Esquiva Banuls 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Zajickova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 K. Zajickova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Zajickova 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Zajickova 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Zajickova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Zajickova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Esquiva Banuls None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

E. Combs vs A. Lacinova



Slam Wimbledon E. Combs E. Combs 2 4 A. Lacinova A. Lacinova 6 6 Vincitore: A. Lacinova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Lacinova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Combs 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Lacinova 15-0 30-0 30-30 30-40 3-4 → 4-4 E. Combs 15-0 15-15 30-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Lacinova 15-0 30-0 30-15 40-30 A-40 2-3 → 2-4 E. Combs 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Lacinova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Combs 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Lacinova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Combs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Lacinova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 E. Combs 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Lacinova 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-5 → 1-5 E. Combs 0-15 0-30 15-30 0-4 → 0-5 A. Lacinova 15-0 30-0 40-15 0-3 → 0-4 E. Combs 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Lacinova 0-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Combs None-None 15-0 15-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1

L. Sloboda vs Z. Nurlanuly



Slam Wimbledon L. Sloboda L. Sloboda None 6 6 6 Z. Nurlanuly [8] • Z. Nurlanuly [8] None 3 7 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Z. Nurlanuly None-None 6-7 L. Sloboda None-None 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 2-5 2-6 2-7 2-9 6-6 → 6-7 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Sloboda 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Z. Nurlanuly 15-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Sloboda 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sloboda 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Z. Nurlanuly 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Sloboda 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Sloboda 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Z. Nurlanuly 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Sloboda 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 6-6 → 6-7 L. Sloboda 0-15 15-15 40-15 5-6 → 6-6 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Sloboda 15-0 30-0 4-5 → 5-5 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Sloboda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Z. Nurlanuly 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Sloboda 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Z. Nurlanuly 15-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Sloboda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Sloboda 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Z. Nurlanuly 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sloboda 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-15 5-2 → 5-3 L. Sloboda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Sloboda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Sloboda 0-15 15-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Z. Nurlanuly 15-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Sloboda None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

R. Tabata vs J. Kusy



Slam Wimbledon R. Tabata R. Tabata None 6 5 7 J. Kusy • J. Kusy None 2 7 6 Vincitore: R. Tabata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Kusy None-None 7-6 J. Kusy None-None 1-0 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 6-6 → 7-6 R. Tabata 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 J. Kusy 0-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Tabata 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Kusy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 R. Tabata 15-0 15-15 30-30 3-4 → 4-4 J. Kusy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Tabata 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Kusy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Tabata 30-0 1-2 → 2-2 J. Kusy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Tabata 30-0 30-15 0-1 → 1-1 J. Kusy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Tabata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 J. Kusy 0-15 15-15 30-15 5-5 → 5-6 R. Tabata 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Kusy 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Tabata 15-15 15-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Kusy 15-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Tabata 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Kusy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Tabata 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 J. Kusy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Tabata 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Kusy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Tabata 40-0 5-2 → 6-2 J. Kusy 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 R. Tabata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Kusy 0-15 15-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Tabata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Kusy 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Tabata 15-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Kusy None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 17 – Ore: 12:00am

K. Krawietz / T. Puetz vs F. Cabral / L. Miedler



Slam Wimbledon K. Krawietz / T. Puetz [7] K. Krawietz / T. Puetz [7] 7 7 F. Cabral / L. Miedler [11] F. Cabral / L. Miedler [11] 6 6 Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

K. Piter / A. Siskova vs J. Maleckova / M. Skoch



Slam Wimbledon K. Piter / A. Siskova K. Piter / A. Siskova 6 3 7 J. Maleckova / M. Skoch J. Maleckova / M. Skoch 4 6 6 Vincitore: K. Piter/A. Siskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 8-6* 8*-7 9*-7 6-6 → 7-6 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Piter / A. Siskova 15-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Piter / A. Siskova 15-0 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Piter / A. Siskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Maleckova / M. Skoch 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Piter / A. Siskova 15-15 15-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 K. Piter / A. Siskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Piter / A. Siskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 K. Piter / A. Siskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 K. Piter / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 15-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Piter / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Maleckova / M. Skoch 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Piter / A. Siskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Piter / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 30-0 30-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Piter / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Piter / A. Siskova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Piter / A. Siskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 K. Piter / A. Siskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Maleckova / M. Skoch None-None 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

N. Fossa Huergo / T. Korpatsch vs L. Noskova / R. Sramkova



Slam Wimbledon N. Fossa Huergo / T. Korpatsch N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 5 5 L. Noskova / R. Sramkova L. Noskova / R. Sramkova 7 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 4-5 → 5-5 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-40 2-2 → 3-2 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Noskova / R. Sramkova None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Vavassori / S. Errani vs M. Polmans / S. Hunter



Slam Wimbledon A. Vavassori / S. Errani [1] A. Vavassori / S. Errani [1] 3 7 2 M. Polmans / S. Hunter M. Polmans / S. Hunter 6 6 6 Vincitore: M. Polmans/S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Vavassori / S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Vavassori / S. Errani 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Polmans / S. Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Vavassori / S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Vavassori / S. Errani 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Polmans / S. Hunter 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6-6 → 7-6 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Polmans / S. Hunter 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Polmans / S. Hunter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Vavassori / S. Errani 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Polmans / S. Hunter 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Polmans / S. Hunter 15-0 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Vavassori / S. Errani 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 30-15 3-5 → 3-6 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Polmans / S. Hunter 0-15 0-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Vavassori / S. Errani 30-0 30-15 1-4 → 2-4 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Vavassori / S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 M. Polmans / S. Hunter None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Doumbia / F. Reboul vs S. Gille / S. Verbeek

