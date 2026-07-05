WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Newport: Il Tabellone Principale. Lucrezia Stefanini n.5 del seeding

05/07/2026 20:20 1 commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

USA WTA 125 Newport – Tabellone Principale – erba
(1) Darja Vidmanova CZE vs Carolyn Ansari USA
Mei Yamaguchi JPN vs Greet Minnen BEL
Madison Brengle USA vs Ana Sofia Sánchez MEX
Sayaka Ishii JPN vs (8) Kayla Cross CAN

(3) Katie Volynets USA vs Qualifier
(WC) Kylie Collins USA vs Qualifier
Sachia Vickery USA vs (WC) Reese Brantmeier USA
Qualifier vs (7) Elizabeth Mandlik USA

(6) Mananchaya Sawangkaew THA vs Caroline Dolehide USA
(WC) Lea Ma USA vs Clervie Ngounoue USA
Iryna Shymanovich BLR vs Hayu Kinoshita JPN
Katrina Scott USA vs (4) Mary Stoiana USA

(5) Lucrezia Stefanini ITA vs Carol Zhao CAN
Qualifier vs Anna Rogers USA
Katherine Sebov CAN vs Cadence Brace CAN
(WC) Olivia Lincer USA vs (2) Tatjana Maria GER

TAG: ,

1 commento

miky85 05-07-2026 20:38

Sawangkaew

Volynets

Cross
Maria

Minnen
Mandlik
Stoiana
Stefanini

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!