WTA 125 Newport: Il Tabellone Principale. Lucrezia Stefanini n.5 del seeding
WTA 125 Newport – Tabellone Principale – erba
(1) Darja Vidmanova vs Carolyn Ansari
Mei Yamaguchi vs Greet Minnen
Madison Brengle vs Ana Sofia Sánchez
Sayaka Ishii vs (8) Kayla Cross
(3) Katie Volynets vs Qualifier
(WC) Kylie Collins vs Qualifier
Sachia Vickery vs (WC) Reese Brantmeier
Qualifier vs (7) Elizabeth Mandlik
(6) Mananchaya Sawangkaew vs Caroline Dolehide
(WC) Lea Ma vs Clervie Ngounoue
Iryna Shymanovich vs Hayu Kinoshita
Katrina Scott vs (4) Mary Stoiana
(5) Lucrezia Stefanini vs Carol Zhao
Qualifier vs Anna Rogers
Katherine Sebov vs Cadence Brace
(WC) Olivia Lincer vs (2) Tatjana Maria
TAG: Lucrezia Stefanini, WTA 125
1 commento
Sawangkaew
Volynets
Cross
Maria
Minnen
Mandlik
Stoiana
Stefanini