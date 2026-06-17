Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER WEEK 25
ENTRY LIST 2026
22-28 GIUGNO 2026 • TARGU MURES – TERRA BATTUTA • PIRACICABA – TERRA BATTUTA • PLOVDIV – TERRA BATTUTA
🇷🇴 ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES – 22-28 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Moller 🇩🇰 (142) • Passaro 🇮🇹 (161) • Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) • Houkes 🇳🇱 (236) • Ferreira Silva 🇵🇹 (237) • Cinà 🇮🇹 (238) • Moro Canas 🇪🇸 (242) • Smith 🇺🇸 (244) • Nedic 🇧🇦 (245) • Napolitano 🇮🇹 (246) • Squire 🇩🇪 (249) • Jianu 🇷🇴 (252) • Jorda Sanchis 🇪🇸 (256) • Agamenone 🇮🇹 (258) • Gadamauri 🇧🇪 (260) • Guillen Meza 🇪🇨 (262) • Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (266) • Damas 🇪🇸 (267) • Schonhaus 🇩🇪 (385) • Tobon 🇨🇴 (443) • McDonald 🇩🇪 (684)
ALTERNATES
1. Simakin 🏳️ (268) • 2. Bar Biryukov 🏳️ (269) • 3. Alcala Gurri 🇪🇸 (277) • 4. Rehberg 🇩🇪 (281) • 5. Nagal 🇮🇳 (282) • 6. Ribecai 🇮🇹 (285) • 7. Dedura 🇩🇪 (287) • 8. Ajdukovic 🇭🇷 (289) • 9. Fomin 🇺🇿 (294) • 10. Topo 🇩🇪 (295)
🇧🇷 ATP CHALLENGER 50 PIRACICABA – 22-28 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Justo 🇦🇷 (253) • Collarini 🇦🇷 (278) • Torres 🇦🇷 (281) • La Serna 🇦🇷 (288) • Seyboth Wild 🇧🇷 (297) • Soto 🇨🇱 (300) • Mena 🇦🇷 (303) • Dellien 🇧🇴 (305) • Varillas 🇵🇪 (306) • Kicker 🇦🇷 (358) • Olivo 🇦🇷 (363) • Villanueva 🇦🇷 (369) • Ambrogi 🇦🇷 (379) • Estevez 🇦🇷 (386) • Ribeiro 🇧🇷 (388) • Taverna 🇦🇷 (391) • Hardt 🇩🇴 (398) • Casanova 🇦🇷 (408) • Pucinelli De Almeida 🇧🇷 (414) • Hernandez 🇲🇽 (448) • Rodriguez 🇦🇷 (452)
ALTERNATES
1. Alves 🇧🇷 (497) • 2. Saraiva Dos Santos 🇧🇷 (500) • 3. Karim Bennani 🇲🇦 (523) • 4. Aguilar Cardozo 🇺🇾 (577) • 5. Janvier 🇫🇷 (578) • 6. Dickerson 🇺🇸 (590) • 7. Sheehy 🇺🇸 (593) • 8. Fernandez 🇧🇷 (609) • 9. De La Fuente 🇦🇷 (619) • 10. Zeitune 🇦🇷 (625)
🇧🇬 ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV – 22-28 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Montes-De La Torre 🇪🇸 (293) • Michalski 🇵🇱 (299) • Blanch 🇺🇸 (301) • Mrva 🇨🇿 (317) • Henning 🇿🇦 (319) • Zink 🇺🇸 (325) • Martineau 🇫🇷 (326) • Kopp 🇦🇹 (332) • Brunclik 🇨🇿 (333) • Kuzmanov 🇧🇬 (338) • Blancaneaux 🇫🇷 (355) • Milic 🇷🇸 (361) • Compagnucci 🇮🇹 (364) • Feldbausch 🇨🇭 (366) • Piraino 🇮🇹 (383) • Dhamne 🇮🇳 (394) • Erhard 🇫🇷 (400) • Nesterov 🇧🇬 (405) • Brouwer 🇳🇱 (415) • Dutra da Silva 🇧🇷 (416) • Santamarta Roig 🇪🇸 (712)
ALTERNATES
1. Chepelev 🏳️ (419) • 2. Vasa 🇫🇮 (424) • 3. Sels 🇳🇱 (450) • 4. Dalla Valle 🇮🇹 (456) • 5. Durasovic 🇳🇴 (457) • 6. Singh 🇮🇳 (463) • 7. Visker 🇳🇱 (469) • 8. Ursu 🇺🇦 (471) • 9. Marti Pujolras 🇪🇸 (473) • 10. Vanshelboim 🇺🇦 (474)
TAG: Circuito Challenger
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