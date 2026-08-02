Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Lexington: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Federico Cinà nel Md

02/08/2026 07:49 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

USA Challenger 75 Lexington – Tabellone Principale – hard
(1) Moez Echargui TUN vs Qualifier
(CO) Jay Friend JPN vs Colton Smith USA
(WC) Nicolas Arseneault CAN vs Qualifier
Qualifier vs (8) Jack Pinnington Jones GBR

(3) Tristan Schoolkate AUS vs Qualifier
(Alt) Andy Andrade ECU vs (Alt) Andre Ilagan USA
Yu Hsiou Hsu TPE vs (CO) Sebastian Gorzny USA
Felix Gill GBR vs (5) Borna Gojo CRO

(6) Rei Sakamoto JPN vs Qualifier
Harry Wendelken GBR vs Michael Mmoh USA
(WC) Ozan Baris USA vs Liam Broady GBR
Edas Butvilas LTU vs (WC) (4) Tristan Boyer USA

(7) Alex Bolt AUS vs Qualifier
Federico Cina ITA vs Elias Ymer SWE
Henry Searle GBR vs Lloyd Harris RSA
(Alt) James McCabe AUS vs (2) Dusan Lajovic SRB



USA Challenger 75 Lexington – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Soonwoo Kwon KOR vs Gavin Young USA
Aidan Kim USA vs (10) Karl Poling USA

(2) Abdullah Shelbayh JOR vs Joshua Sheehy USA
(WC) Bryce Nakashima USA vs (7) Mees Rottgering NED

(3) Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Roger Pascual Ferra ESP
Aidan Mayo USA vs (9) Christian Langmo USA

(4) Tyler Zink USA vs Strong Kirchheimer USA
(Alt) Millen Hurrion GBR vs (11) Alex Hernandez MEX

(5) Dhakshineswar Suresh IND vs Ryan Colby USA
(WC) Matthew Forbes USA vs (Alt) (12) Spencer Johnson USA

(Alt) (6) Andres Martin USA vs (WC) Alex Kobelt USA
(WC) Eli Stephenson USA vs (8) Trevor Svajda USA

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2 commenti

patrick 02-08-2026 10:43

CINA

GOJO

SMITH
GOJO

PINNINGTON
SCHOOLKATE
BROADY
HARRIS

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 02-08-2026 09:59

Boyer

Grozny

Friend
Harris

Q
Ilagan
Sakamoto
Cina

 1
Replica | Quota | 0
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