Challenger 75 Lexington: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Federico Cinà nel Md
Challenger 75 Lexington – Tabellone Principale – hard
(1) Moez Echargui vs Qualifier
(CO) Jay Friend vs Colton Smith
(WC) Nicolas Arseneault vs Qualifier
Qualifier vs (8) Jack Pinnington Jones
(3) Tristan Schoolkate vs Qualifier
(Alt) Andy Andrade vs (Alt) Andre Ilagan
Yu Hsiou Hsu vs (CO) Sebastian Gorzny
Felix Gill vs (5) Borna Gojo
(6) Rei Sakamoto vs Qualifier
Harry Wendelken vs Michael Mmoh
(WC) Ozan Baris vs Liam Broady
Edas Butvilas vs (WC) (4) Tristan Boyer
(7) Alex Bolt vs Qualifier
Federico Cina vs Elias Ymer
Henry Searle vs Lloyd Harris
(Alt) James McCabe vs (2) Dusan Lajovic
Challenger 75 Lexington – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Soonwoo Kwon vs Gavin Young
Aidan Kim vs (10) Karl Poling
(2) Abdullah Shelbayh vs Joshua Sheehy
(WC) Bryce Nakashima vs (7) Mees Rottgering
(3) Rodrigo Pacheco Mendez vs Roger Pascual Ferra
Aidan Mayo vs (9) Christian Langmo
(4) Tyler Zink vs Strong Kirchheimer
(Alt) Millen Hurrion vs (11) Alex Hernandez
(5) Dhakshineswar Suresh vs Ryan Colby
(WC) Matthew Forbes vs (Alt) (12) Spencer Johnson
(Alt) (6) Andres Martin vs (WC) Alex Kobelt
(WC) Eli Stephenson vs (8) Trevor Svajda
TAG: Circuito Challenger
2 commenti
CINA
GOJO
SMITH
GOJO
PINNINGTON
SCHOOLKATE
BROADY
HARRIS
Boyer
Grozny
Friend
Harris
Q
Ilagan
Sakamoto
Cina