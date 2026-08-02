Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)
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Nuvoloso, temporali e pioggia · Picco 26°C
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🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Aleksandar Kovacevic vs Nuno Borges
Matteo Berrettini vs Mariano Navone
Marton Fucsovics vs Corentin Moutet
Gabriel Diallo vs Kyrian Jacquet (Non prima 01:00)
Alexis Galarneau vs Vit Kopriva
Rogers Court – ore 17:00
Jaume Munar vs Rinky Hijikata
Nicolas Mejia vs Martin Landaluce
Luca Van Assche vs Titouan Droguet
Sho Shimabukuro vs Marin Cilic (Non prima 00:00)
Benjamin Bonzi vs Yannick Hanfmann
Court 5 – ore 17:00
Michael Zheng vs Miomir Kecmanovic
Aleksandar Vukic vs Daniel Altmaier
Court 9 – ore 17:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Juncheng Shang
James Duckworth vs Christopher O’Connell
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Nuvoloso, temporali e pioggia · 20-24°C
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🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:30
Kamilla Rakhimova vs Venus Williams Inizio 18:30
Aoi Ito vs Katherine Sebov
Nikola Bartunkova vs Bianca Andreescu Non prima 01:00
Yulia Putintseva vs Shuai Zhang
Grandstand – ore 17:00
Jessica Bouzas Maneiro vs Ariana Arseneault Inizio 17:00
Moyuka Uchijima vs Cristina Bucsa
Magdalena Frech vs Leolia Jeanjean
McCartney Kessler vs Cadence Brace Non prima 23:00
Elena-Gabriela Ruse vs Peyton Stearns
Court 1 – ore 18:30
Kimberly Birrell vs Viktorija Golubic Inizio 18:30
Lucrezia Stefanini vs Camila Osorio
Emerson Jones vs Lanlana Tararudee Non prima 22:00
Talia Gibson vs Elisabetta Cocciaretto
Court 4 – ore 18:30
Xiyu Wang vs Sara Bejlek Inizio 18:30
Lois Boisson vs Antonia Ruzic
Rebecca Sramkova vs Anna Blinkova
TAG: Masters 1000 Montreal, Masters 1000 Montreal 2026, WTA 1000 Toronto, WTA 1000 Toronto 2026
3 commenti
Insomma, Musetti non arriva spesso in fondo ai tornei come fa Sinner. Spero che non si tiri la zappa sui piedi da solo se dovesse fare bene in Canada
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)
Sono curioso di vedere lo stato di forma di Berrettini dopo gli allenamenti di Ibiza…
…aveva utilizzato le strutture raccomandate da Carlitos???
Ahahahah 😀