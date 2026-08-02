Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)

02/08/2026 08:41 3 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  2 Agosto 2026

🌩
23°C
Nuvoloso, temporali e pioggia  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con pioggia tra tarda mattina e primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 04:00 e 06:00, pioggia alle 10:00, 11:00 e 13:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
03:00
22°
04:00
🌩
22°
05:00
22°
06:00
🌩
21°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
🌧
23°
11:00
🌧
25°
13:00
🌧
26°
14:00
25°
⚠  Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌩  Temporali/Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics HUN vs Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN vs Kyrian Jacquet FRA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare



Rogers Court – ore 17:00
Jaume Munar ESP vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Marin Cilic CRO (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Michael Zheng USA vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 17:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Juncheng Shang CHN

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  2 Agosto 2026

🌧
24°C
Nuvoloso, temporali e pioggia  ·  20-24°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con pioggia tra mattina e primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 03:00 e 07:00, pioggia dalle 09:00 alle 12:00 e alle 14:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
03:00
🌩
22°
04:00
22°
05:00
21°
06:00
21°
07:00
🌩
21°
09:00
🌧
20°
10:00
🌧
20°
11:00
🌧
20°
12:00
🌧
20°
14:00
🌧
21°
⚠  Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:30
Kamilla Rakhimova UZB vs Venus Williams USA Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare

Aoi Ito JPN vs Katherine Sebov CAN

Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE vs Bianca Andreescu CAN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Yulia Putintseva KAZ vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 17:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Ariana Arseneault CAN Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

Magdalena Frech POL vs Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

McCartney Kessler USA vs Cadence Brace CAN Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Elena-Gabriela Ruse ROU vs Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 18:30
Kimberly Birrell AUS vs Viktorija Golubic SUI Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare

Lucrezia Stefanini ITA vs Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Emerson Jones AUS vs Lanlana Tararudee THA Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 18:30
Xiyu Wang CHN vs Sara Bejlek CZE Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare

Lois Boisson FRA vs Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova SVK vs Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

3 commenti

JOA20 (Guest) 02-08-2026 10:34

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Insomma, Musetti non arriva spesso in fondo ai tornei come fa Sinner. Spero che non si tiri la zappa sui piedi da solo se dovesse fare bene in Canada

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aquila. 02-08-2026 10:03

Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 02-08-2026 10:02

Sono curioso di vedere lo stato di forma di Berrettini dopo gli allenamenti di Ibiza…

…aveva utilizzato le strutture raccomandate da Carlitos???

Ahahahah 😀

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!