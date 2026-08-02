Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 02 Agosto 2026
Masters 1000 Montreal – hard
R128 Berrettini – Navone 2° inc. ore 17:00
CH 100 Hagen – terra
Q1 Braynin – Compagnucci Inizio 11:00
Q1 Romano – Recek Inizio 11:00
CH 50 Istanbul – hard
Q1 Binda – Ozdemir 2° inc. ore 12:00
CH 50 Plovdiv – terra
Q1 Castagnola – Naydenov Inizio 14:00
Q1 Rapagnetta – Lazarov 2° inc. ore 14:00
Q1 Marino – Zhu Inizio 14:00
WTA Targu Mures 125 – terra
F Ciric Bagaric /Moratelli – Cavalle-Reimers /Salden ore 13:30
WTA 1000 Montreal – hard
1T Stefanini – Osorio 2 incontro dalle 18:30
1T Gibson – Cocciaretto 2 incontro dalle 22:00
TAG: Italiani in campo
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