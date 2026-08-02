Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 02 Agosto 2026

02/08/2026 08:04 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

CAN Masters 1000 Montreal – hard
R128 Berrettini ITA – Navone ARG 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH 100 Hagen – terra
Q1 Braynin UKR – Compagnucci ITA Inizio 11:00

ATP Hagen
Aleksandr Braynin
0
0
Tommaso Compagnucci [9]
0
0
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Q1 Romano ITA – Recek CZE Inizio 11:00

ATP Hagen
Filippo Romano [3]
0
0
Dominik Recek
0
0
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TUR CH 50 Istanbul – hard
Q1 Binda ITA – Ozdemir TUR 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Plovdiv – terra
Q1 Castagnola ITA – Naydenov BUL Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Rapagnetta ITA – Lazarov BUL 2° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Marino ITA – Zhu USA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare




ROU WTA Targu Mures 125 – terra
F Ciric Bagaric CRO/Moratelli ITA – Cavalle-Reimers ESP/Salden BEL ore 13:30
Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Montreal – hard
1T Stefanini ITA – Osorio COL 2 incontro dalle 18:30

Il match deve ancora iniziare

1T Gibson AUS – Cocciaretto ITA 2 incontro dalle 22:00

Il match deve ancora iniziare

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