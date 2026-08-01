Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md

01/08/2026 23:36 Nessun commento
Andrea Guerrieri nella foto
Andrea Guerrieri nella foto

POL Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki – Tabellone Principale – hard
(1) Damir Dzumhur BIH vs Geoffrey Blancaneaux FRA
Mathys Erhard FRA vs (WC) Olaf Pieczkowski POL
Filip Peliwo POL vs Ivan Marrero Curbelo ESP
Philip Henning RSA vs (6) Maks Kasnikowski POL

(3) Joel Schwaerzler AUT vs Qualifier
Daniel Michalski POL vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(WC) Filip Pieczonka POL vs (7) Harold Mayot FRA

(8) Michele Ribecai ITA vs (PR) Iliyan Radulov BUL
(WC) Tomasz Berkieta POL vs Facundo Mena ARG
Viktor Durasovic NOR vs Michael Geerts BEL
Olle Wallin SWE vs (4) Andrea Guerrieri ITA

(5) Alejandro Moro Canas ESP vs Robin Bertrand FRA
Qualifier vs Takuya Kumasaka JPN
Alex Martinez ESP vs Qualifier
Fares Zakaria EGY vs (2) Daniil Glinka EST




POL Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ilya Ivashka BLR vs Melvin Kumar SWE
(WC) Adam Majchrzak POL vs (11) Oscar Weightman GBR

(Alt) (2) Alexander Donski BUL vs Kenny De Schepper FRA
Edison Ambarzumjan GER vs (12) Nitin Kumar Sinha IND

(3) Dimitris Sakellaridis GRE vs Younes Lalami MAR
(WC) Alan Bojarski POL vs (10) Aziz Dougaz TUN

(4) Ergi Kirkin TUR vs Kacper Szymkowiak POL
Oskari Paldanius FIN vs (7) Leo Raquillet FRA

(5) Mirza Basic BIH vs (WC) Aleksander Blus POL
Jiri Cizek CZE vs (8) Melios Efstathiou CYP

(6) S D Prajwal Dev IND vs (WC) Alex De Gabriele MLT
Kristjan Tamm EST vs (9) Amit Vales ISR

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