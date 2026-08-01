Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md
Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki – Tabellone Principale – hard
(1) Damir Dzumhur vs Geoffrey Blancaneaux
Mathys Erhard vs (WC) Olaf Pieczkowski
Filip Peliwo vs Ivan Marrero Curbelo
Philip Henning vs (6) Maks Kasnikowski
(3) Joel Schwaerzler vs Qualifier
Daniel Michalski vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(WC) Filip Pieczonka vs (7) Harold Mayot
(8) Michele Ribecai vs (PR) Iliyan Radulov
(WC) Tomasz Berkieta vs Facundo Mena
Viktor Durasovic vs Michael Geerts
Olle Wallin vs (4) Andrea Guerrieri
(5) Alejandro Moro Canas vs Robin Bertrand
Qualifier vs Takuya Kumasaka
Alex Martinez vs Qualifier
Fares Zakaria vs (2) Daniil Glinka
Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ilya Ivashka vs Melvin Kumar
(WC) Adam Majchrzak vs (11) Oscar Weightman
(Alt) (2) Alexander Donski vs Kenny De Schepper
Edison Ambarzumjan vs (12) Nitin Kumar Sinha
(3) Dimitris Sakellaridis vs Younes Lalami
(WC) Alan Bojarski vs (10) Aziz Dougaz
(4) Ergi Kirkin vs Kacper Szymkowiak
Oskari Paldanius vs (7) Leo Raquillet
(5) Mirza Basic vs (WC) Aleksander Blus
Jiri Cizek vs (8) Melios Efstathiou
(6) S D Prajwal Dev vs (WC) Alex De Gabriele
Kristjan Tamm vs (9) Amit Vales
TAG: Circuito Challenger
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