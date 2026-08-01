Circuito ATP-WTA-WTA 125 ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Washington, ATP 250 Los Cabos, WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

01/08/2026 08:32 2 commenti
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images

🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  1 Agosto 2026

23°C
Parzialmente nuvoloso, poi caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi sole e nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
05:00
21°
06:00
20°
07:00
22°
08:00
24°
09:00
26°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
ATP 500 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
Brandon Nakashima USA vs Taylor Fritz USA (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare




John Harris – ore 20:00
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO
Il match deve ancora iniziare

Ariel Behar URU / Anirudh Chandrasekar IND vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare






🇲🇽
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico  ·  1 Agosto 2026

29°C
Nuvoloso nelle prime ore, poi caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Parzialmente nuvoloso o sereno nelle prime ore, poi sole e nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
00:00
28°
01:00
28°
02:00
28°
04:00
27°
06:00
28°
07:00
29°
08:00
30°
09:00
31°
10:00
32°
11:00
34°
✅  Nessuna pioggia indicata: finale sul cemento con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Cemento
F
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏸  Cemento

Estadio Alejandro Burillo – ore 02:30
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA

Il match deve ancora iniziare

Arthur Gea FRA vs Denis Shapovalov CAN (Non prima 05:00)

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  1 Agosto 2026

23°C
Parzialmente nuvoloso, poi caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi sole e nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
05:00
21°
06:00
20°
07:00
22°
08:00
24°
09:00
26°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
WTA 500 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
Andreja Klepac SLO / Makoto Ninomiya JPN vs (2) Erin Routliffe NZL / (2) Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare

(1) Jessica Pegula USA vs (4) Diana Shnaider RUS Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Naomi Osaka JPN vs Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  1 Agosto 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 1 Agosto
10:00
23°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
33°
15:00
34°
16:00
35°
17:00
36°
21:00
28°
23:00
23°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: semifinali sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 13:30
(4) Irina Bara ROU / (4) Naima Karamoko SUI vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Lara Salden BEL

Il match deve ancora iniziare

(1) Kaitlin Quevedo ESP vs (3) Francesca Jones GBR Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Lucia Bronzetti ITA vs (5) Laura Samson CZE Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 250 Memphis
Memphis, USA  ·  1 Agosto 2026

🌩
24°C
Nuvole intermittenti, temporali a tratti  ·  Picco 28°C
CIELO Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Temporali indicati nella notte e alle 13:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
02:00
🌩
25°
03:00
🌩
25°
04:00
25°
06:00
25°
08:00
26°
09:00
26°
10:00
27°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
🌩
28°
⚠  Temporali possibili: semifinali sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
WTA 250 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Court 1 – ore 20:00
Kristina Liutova RUS vs Elvina Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare

Darja Vidmanova CZE vs Renata Zarazua MEX Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  1 Agosto 2026

🌧
21°C
Nuvoloso, rovesci al mattino  ·  16-21°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi rovesci al mattino
PIOGGIA Rovesci indicati dalle 06:00 alle 09:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
00:00
20°
01:00
18°
03:00
18°
05:00
17°
06:00
🌧
17°
07:00
🌧
17°
08:00
🌧
16°
09:00
🌧
17°
10:00
18°
11:00
18°
⚠  Rovesci al mattino: finale sul cemento da monitorare in avvio di giornata
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
WTA 125 · Main Draw
Finali · Cemento
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏸  Cemento

Centre Court – ore 22:30
(8) Maddison Inglis AUS vs (3) Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

WinItaly_ex_Berga 01-08-2026 10:28

Se Jodar vincesse Washington arriverebbe nella Race ad un punto (!) dalle ATP Finals (8. de Minaur, 2170; 9 Jodar, 2169).

 2
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enzolab (Guest) 01-08-2026 09:19

Jodar un campione? E presto per dirlo, è un ottimo giocatore, ma al momento non sembra avere le caratteristiche del “predestinato”. Stanotte, più che vincere lui, ha perso Musetti enzo

 1
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