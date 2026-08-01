ATP 500 Washington, ATP 250 Los Cabos, WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)
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23°C
Parzialmente nuvoloso, poi caldo · Picco 32°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
Brandon Nakashima vs Taylor Fritz (Non prima 00:30)
Rafael Jodar vs Alejandro Tabilo
John Harris – ore 20:00
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Ariel Behar / Anirudh Chandrasekar vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
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29°C
Nuvoloso nelle prime ore, poi caldo · Picco 34°C
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✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
Estadio Alejandro Burillo – ore 02:30
Finn Reynolds / James Watt vs Ryan Seggerman / Patrik Trhac
Arthur Gea vs Denis Shapovalov (Non prima 05:00)
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23°C
Parzialmente nuvoloso, poi caldo · Picco 32°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya vs (2) Erin Routliffe / (2) Aldila Sutjiadi
(1) Jessica Pegula vs (4) Diana Shnaider Non prima 20:00
(3) Naomi Osaka vs Alexandra Eala
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22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
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⚠ Caldo estremo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 13:30
(4) Irina Bara / (4) Naima Karamoko vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers / (2) Lara Salden
(1) Kaitlin Quevedo vs (3) Francesca Jones Non prima 15:00
(4) Lucia Bronzetti vs (5) Laura Samson Non prima 17:00
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24°C
Nuvole intermittenti, temporali a tratti · Picco 28°C
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⚠ Da monitorare
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Court 1 – ore 20:00
Kristina Liutova vs Elvina Kalieva
Darja Vidmanova vs Renata Zarazua Non prima 22:00
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21°C
Nuvoloso, rovesci al mattino · 16-21°C
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⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏸 Cemento
Centre Court – ore 22:30
(8) Maddison Inglis vs (3) Taylah Preston
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA, WTA 125
2 commenti
Se Jodar vincesse Washington arriverebbe nella Race ad un punto (!) dalle ATP Finals (8. de Minaur, 2170; 9 Jodar, 2169).
Jodar un campione? E presto per dirlo, è un ottimo giocatore, ma al momento non sembra avere le caratteristiche del “predestinato”. Stanotte, più che vincere lui, ha perso Musetti enzo