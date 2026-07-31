Masters 1000 Montreal: Il Tabellone Principale. Sono 7 gli azzurri al via

Masters 1000 Montreal – Tabellone Principale – parte alta – hard

(1) Alexander Zverev vs Bye

Lorenzo Sonego vs Tallon Griekspoor

Qualifier vs Fabian Marozsan

Bye vs (30) Matteo Arnaldi

(24) Ugo Humbert vs Bye

Daniel Merida vs (WC) Liam Draxl

Alex Michelsen vs Jan-Lennard Struff

Bye vs (16) Francisco Cerundolo

(12) Learner Tien vs Bye

Kamil Majchrzak vs (WC) Gael Monfils

Pablo Carreno Busta vs Valentin Royer

Bye vs (17) Tommy Paul

(32) Raphael Collignon vs Bye

Qualifier vs Roman Andres Burruchaga

Qualifier vs Thiago Agustin Tirante

Bye vs (7) Taylor Fritz

(4) Daniil Medvedev vs Bye

Giovanni Mpetshi Perricard vs Botic van de Zandschulp

(PR) Hubert Hurkacz vs Qualifier

Bye vs (25) Alejandro Tabilo

(21) Karen Khachanov vs Bye

Terence Atmane vs (WC) Jack Draper

Qualifier vs Adrian Mannarino

Bye vs (13) Jakub Mensik

(9) Casper Ruud vs Bye

Juan Manuel Cerundolo vs Hamad Medjedovic

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (22) Joao Fonseca

(31) Zizou Bergs vs Bye

Sebastian Baez vs Mattia Bellucci

Qualifier vs Jenson Brooksby

Bye vs (5) Ben Shelton





Masters 1000 Montreal – Tabellone Principale – parte bassa – hard

(8) Jiri Lehecka vs Bye

(WC) Alexis Galarneau vs Vit Kopriva

Jaume Munar vs Rinky Hijikata

Bye vs (27) Alexander Blockx

(20) Rafael Jodar vs Bye

Marton Fucsovics vs Corentin Moutet

Qualifier vs Martin Landaluce

Bye vs (11) Lorenzo Musetti

(14) Valentin Vacherot vs Bye

Matteo Berrettini vs Mariano Navone

Zachary Svajda vs Denis Shapovalov

Bye vs (18) Arthur Fils

(29) Ignacio Buse vs Bye

Camilo Ugo Carabelli vs Cameron Norrie

James Duckworth vs Qualifier

Bye vs (3) Alex de Minaur

(6) Flavio Cobolli vs Bye

Qualifier vs Yannick Hanfmann

Aleksandar Kovacevic vs Nuno Borges

Bye vs (26) Tomas Martin Etcheverry

(19) Luciano Darderi vs Bye

(WC) Gabriel Diallo vs Qualifier

Adolfo Daniel Vallejo vs (PR) Juncheng Shang

Bye vs (10) Andrey Rublev

(15) Frances Tiafoe vs Bye

Qualifier vs Marin Cilic

Qualifier vs Miomir Kecmanovic

Bye vs (23) Arthur Rinderknech

(28) Brandon Nakashima vs Bye

Qualifier vs Daniel Altmaier

Luca Van Assche vs Qualifier

Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime