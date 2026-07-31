Masters 1000 Montreal ATP, Copertina

Masters 1000 Montreal: Il Tabellone Principale. Sono 7 gli azzurri al via

31/07/2026 21:56 6 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

CAN Masters 1000 Montreal – Tabellone Principale – parte alta – hard
(1) Alexander Zverev GER vs Bye
Lorenzo Sonego ITA vs Tallon Griekspoor NED
Qualifier vs Fabian Marozsan HUN
Bye vs (30) Matteo Arnaldi ITA

(24) Ugo Humbert FRA vs Bye
Daniel Merida ESP vs (WC) Liam Draxl CAN
Alex Michelsen USA vs Jan-Lennard Struff GER
Bye vs (16) Francisco Cerundolo ARG

(12) Learner Tien USA vs Bye
Kamil Majchrzak POL vs (WC) Gael Monfils FRA
Pablo Carreno Busta ESP vs Valentin Royer FRA
Bye vs (17) Tommy Paul USA

(32) Raphael Collignon BEL vs Bye
Qualifier vs Roman Andres Burruchaga ARG
Qualifier vs Thiago Agustin Tirante ARG
Bye vs (7) Taylor Fritz USA

(4) Daniil Medvedev RUS vs Bye
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Botic van de Zandschulp NED
(PR) Hubert Hurkacz POL vs Qualifier
Bye vs (25) Alejandro Tabilo CHI

(21) Karen Khachanov RUS vs Bye
Terence Atmane FRA vs (WC) Jack Draper GBR
Qualifier vs Adrian Mannarino FRA
Bye vs (13) Jakub Mensik CZE

(9) Casper Ruud NOR vs Bye
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Hamad Medjedovic SRB
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (22) Joao Fonseca BRA

(31) Zizou Bergs BEL vs Bye
Sebastian Baez ARG vs Mattia Bellucci ITA
Qualifier vs Jenson Brooksby USA
Bye vs (5) Ben Shelton USA


CAN Masters 1000 Montreal – Tabellone Principale – parte bassa – hard
(8) Jiri Lehecka CZE vs Bye
(WC) Alexis Galarneau CAN vs Vit Kopriva CZE
Jaume Munar ESP vs Rinky Hijikata AUS
Bye vs (27) Alexander Blockx BEL

(20) Rafael Jodar ESP vs Bye
Marton Fucsovics HUN vs Corentin Moutet FRA
Qualifier vs Martin Landaluce ESP
Bye vs (11) Lorenzo Musetti ITA

(14) Valentin Vacherot MON vs Bye
Matteo Berrettini ITA vs Mariano Navone ARG
Zachary Svajda USA vs Denis Shapovalov CAN
Bye vs (18) Arthur Fils FRA

(29) Ignacio Buse PER vs Bye
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Cameron Norrie GBR
James Duckworth AUS vs Qualifier
Bye vs (3) Alex de Minaur AUS

(6) Flavio Cobolli ITA vs Bye
Qualifier vs Yannick Hanfmann GER
Aleksandar Kovacevic USA vs Nuno Borges POR
Bye vs (26) Tomas Martin Etcheverry ARG

(19) Luciano Darderi ITA vs Bye
(WC) Gabriel Diallo CAN vs Qualifier
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs (PR) Juncheng Shang CHN
Bye vs (10) Andrey Rublev RUS

(15) Frances Tiafoe USA vs Bye
Qualifier vs Marin Cilic CRO
Qualifier vs Miomir Kecmanovic SRB
Bye vs (23) Arthur Rinderknech FRA

(28) Brandon Nakashima USA vs Bye
Qualifier vs Daniel Altmaier GER
Luca Van Assche FRA vs Qualifier
Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime CAN

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6 commenti

Rovescio al tramonto 01-08-2026 00:25

Si gioca lo stesso in Canada?

 6
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Nike (Guest) 31-07-2026 23:34

Scritto da Atom
Brilla per l’assenza di Sinner che ha fatto male a non tentare i 9 mille , un record che sarebbe stato imbattibile . Per me non fa nemmeno Cincinnati , c’e’ qualcosa di strano per rinunciare ad un impresa cosi grandiosa .

Secondo me non farà nemmeno us open

 5
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Lollo99 31-07-2026 22:44

Medvedev

Fils

Zverev
Auger

Fritz
Shelton
Jodar
Cobolli

Humbert
Tien
Mensik
Fonseca
Lehecka
De Minaur
Rublev
Rinderknech

 4
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Atom (Guest) 31-07-2026 22:43

Brilla per l’assenza di Sinner che ha fatto male a non tentare i 9 mille , un record che sarebbe stato imbattibile . Per me non fa nemmeno Cincinnati , c’e’ qualcosa di strano per rinunciare ad un impresa cosi grandiosa .

 3
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-1: Krik Kroc, Silvy__89
miky85 31-07-2026 22:20

Jodar

Medvedev

Zverev
Tiafoe

Fritz
Fonseca
Berrettini
Rublev

Cerundolo
Paul
Khachanov
Shelton
Lehecka
De minaur
Cobolli
Auger

 2
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piet64 31-07-2026 22:05

auger

shelton

zverev
jodar

fritz
mensik
de minaur
rublev

humbert
paul
medvedev
ruud
lehecka
fils
etcheverry
tiafoe

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