Masters 1000 Montreal: Il Tabellone Principale. Sono 7 gli azzurri al via
Masters 1000 Montreal – Tabellone Principale – parte alta – hard
(1) Alexander Zverev vs Bye
Lorenzo Sonego vs Tallon Griekspoor
Qualifier vs Fabian Marozsan
Bye vs (30) Matteo Arnaldi
(24) Ugo Humbert vs Bye
Daniel Merida vs (WC) Liam Draxl
Alex Michelsen vs Jan-Lennard Struff
Bye vs (16) Francisco Cerundolo
(12) Learner Tien vs Bye
Kamil Majchrzak vs (WC) Gael Monfils
Pablo Carreno Busta vs Valentin Royer
Bye vs (17) Tommy Paul
(32) Raphael Collignon vs Bye
Qualifier vs Roman Andres Burruchaga
Qualifier vs Thiago Agustin Tirante
Bye vs (7) Taylor Fritz
(4) Daniil Medvedev vs Bye
Giovanni Mpetshi Perricard vs Botic van de Zandschulp
(PR) Hubert Hurkacz vs Qualifier
Bye vs (25) Alejandro Tabilo
(21) Karen Khachanov vs Bye
Terence Atmane vs (WC) Jack Draper
Qualifier vs Adrian Mannarino
Bye vs (13) Jakub Mensik
(9) Casper Ruud vs Bye
Juan Manuel Cerundolo vs Hamad Medjedovic
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (22) Joao Fonseca
(31) Zizou Bergs vs Bye
Sebastian Baez vs Mattia Bellucci
Qualifier vs Jenson Brooksby
Bye vs (5) Ben Shelton
Masters 1000 Montreal – Tabellone Principale – parte bassa – hard
(8) Jiri Lehecka vs Bye
(WC) Alexis Galarneau vs Vit Kopriva
Jaume Munar vs Rinky Hijikata
Bye vs (27) Alexander Blockx
(20) Rafael Jodar vs Bye
Marton Fucsovics vs Corentin Moutet
Qualifier vs Martin Landaluce
Bye vs (11) Lorenzo Musetti
(14) Valentin Vacherot vs Bye
Matteo Berrettini vs Mariano Navone
Zachary Svajda vs Denis Shapovalov
Bye vs (18) Arthur Fils
(29) Ignacio Buse vs Bye
Camilo Ugo Carabelli vs Cameron Norrie
James Duckworth vs Qualifier
Bye vs (3) Alex de Minaur
(6) Flavio Cobolli vs Bye
Qualifier vs Yannick Hanfmann
Aleksandar Kovacevic vs Nuno Borges
Bye vs (26) Tomas Martin Etcheverry
(19) Luciano Darderi vs Bye
(WC) Gabriel Diallo vs Qualifier
Adolfo Daniel Vallejo vs (PR) Juncheng Shang
Bye vs (10) Andrey Rublev
(15) Frances Tiafoe vs Bye
Qualifier vs Marin Cilic
Qualifier vs Miomir Kecmanovic
Bye vs (23) Arthur Rinderknech
(28) Brandon Nakashima vs Bye
Qualifier vs Daniel Altmaier
Luca Van Assche vs Qualifier
Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime
TAG: Masters 1000 Montreal, Masters 1000 Montreal 2026
6 commenti
Si gioca lo stesso in Canada?
Secondo me non farà nemmeno us open
Medvedev
Fils
Zverev
Auger
Fritz
Shelton
Jodar
Cobolli
Humbert
Tien
Mensik
Fonseca
Lehecka
De Minaur
Rublev
Rinderknech
Brilla per l’assenza di Sinner che ha fatto male a non tentare i 9 mille , un record che sarebbe stato imbattibile . Per me non fa nemmeno Cincinnati , c’e’ qualcosa di strano per rinunciare ad un impresa cosi grandiosa .
Jodar
Medvedev
Zverev
Tiafoe
Fritz
Fonseca
Berrettini
Rublev
Cerundolo
Paul
Khachanov
Shelton
Lehecka
De minaur
Cobolli
Auger
auger
shelton
zverev
jodar
fritz
mensik
de minaur
rublev
humbert
paul
medvedev
ruud
lehecka
fils
etcheverry
tiafoe