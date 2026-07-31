ATP 500 Pechino: Sinner conferma la sua presenza all’edizione 2026, insieme a Cobolli, Zverev e altri big (Video)
Per i 20 anni del torneo, a Pechino si sta allestendo un’edizione di altissimo livello, un vero parterre de roi. Con un post social il China Open, quest’anno in scena nella capitale dal 30 settembre al 6 ottobre, ha annunciato la presenza del n.1 del mondo e campione in carica Jannik Sinner, ma anche altre stelle di primissimo piano come Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Alex De Minaur, Fabio Cobolli e Andrey Rublev, quindi 6 attuali top 10 più il moscovita, in attesa di ulteriori iscrizioni e conferme. Nel simpatico video postato sull’account ufficiale del China Open, i campioni così salutano gli appassionati e confermano la propria presenza al torneo asiatico.
“Sono davvero emozionato nell’annunciare che tornerò al China Open” afferma Medvedev, mentre Sinner “è un torneo indimenticabile per me e per il mio team”, visto che Jannik ha trionfato per due volte (2023 e 2025) nell’evento, con una sconfitta in finale patita da Alcaraz nel 2024, un match che molti ricorderanno per il tiebreak clamoroso vinto dallo spagnolo nel terzo set, solo punti vincenti uno più bello dell’altro nel game decisivo. “I fans sono così rumorosi e carichi di energia”, ricorda De Minaur. “Sarà la ventesima edizione, è un traguardo molto importante” sottolinea Sinner, mentre Rublev afferma che “la città è bellissima e ricca di storia, è splendido poterla visitare”.
The 20th China Open – Sinner, Zverev, Medvedev, De Minaur, Auger-Aliassime, Rublev and Cobolli send you an invitation to come and watch @atptour #ChinaOpen pic.twitter.com/XQrh35WdDB
— China Open (@ChinaOpen) July 31, 2026
Il torneo di Pechino è nato nel 2004, con Marat Safin come primo campione. Nell’albo d’oro figurano praticamente tutti i big della disciplina: Nadal, Roddick, Berdych, Murray, Alcaraz, e soprattutto Novak Djokovic che ha trionfato per ben sei volte tra 2009 e 2015. L’edizione 2025 si concluse con una secca affermazione di Sinner sul giovane Tien, ma per l’azzurro resterà indelebile il ricordo dell’edizione 2023, quella del suo primo titolo superando l’allora “bestia nera” Daniil Medvedev in finale con un tennis estremamente più efficace e aggressivo rispetto a quello giocato a US Open. Nel torneo dai quarti regolò Dimitrov, Alcaraz e quindi Medvedev e quel successo fu una sorta di svolta, la conferma che l’azzurro aveva innestato una marcia in più al servizio ma non solo. Altro sprint, altra convinzione.
Seguirono le vittorie a Vienna, la finale alle Finals di Torino (dopo aver battuto Djokovic per la prima volta in carriera nel round robin), la straordinaria prestazione in Davis Cup dove divenne il trascinatore del team italiano sino alla vittoria, e quindi il primo titolo Slam all’Australian Open 2024. Un ricordo dolcissimo quello di Pechino, dove idealmente partì il “Sinner-Express”.
Marco Mazzoni
TAG: Alexander Zverev, Andrey Rublev, ATP 500 Pechino 2026, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Jannik Sinner
Hai scoperto l’acqua calda. Poi Sinner figurati…
Salterà Shangai e farà Vienna. Vedrete.
500? Torneo di Lega Pro…ahahahah
Si scherza “No trip for cats!!!!”
Ahahahah
Sorteggi effettuati a Montreal
[6] Flavio Cobolli (ITA) bye / 2° turno vs Yannick Hanfmann (GER o qualificato
[12] Lorenzo Musetti (ITA) bye / 2°turno vs Martin Landaluce (ESP) o qualificato
[20] Luciano Darderi (ITA) bye / 2°turno vs Gabriel Diallo (CAN) o qualificato
[32] Matteo Arnaldi (ITA) bye / 2°turno vs Fabian Marozsan (HUN) o qualificato
Matteo Berrettini (ITA) vs Mariano Navone (ARG)
Lorenzo Sonego (ITA) vs Tallon Griekspoor (NED)
Mattia Bellucci (ITA) vs Sebastian Baez (ARG)
Cobolli Musetti e Darderi tutti nella parte bassa
Pechino è una delle cattedrali di Sinner, secondo me uno dei suoi tornei preferiti a mani basse.
Visto il video.
Simpatico, Jan
e i futuri bastonati… 🙂
A Tokyo c’è Alcaraz, non è che va liscio….
La calura dell’anno scorso era anomala. Umido si’ ma molto caldo probabilmente no.
Caspita, nessuno che abbia detto la parola “money”…
E come dice il mio amico MAURO, questa è la dura verità
Ovvio, ma la domanda è ma Zverev è masochista che va sempre dove va Sinner? È un appassionato di BDSM?
se pagano vanno …giustamente
Ma fare solo Shanghai?
Se fa Pechino fa anche Shanghai
Certo che farà Shanghai!!
Altrimenti non dovrebbe più giocare neanche AO (dove è stato male sia con Rune che con Spizzirri), RG (Cerundolo) W (Medvedev) oltre a Cincinnati. E sarebbe a rischio anche Roma con lo svarione avuto quest’anno con Medvedev che gli è costato l’unico set del torneo.
Bravo!! hai finalmente capito dove devi andare…
Cattivi ricordi… 🙁
Ma ora è più “accorto”, è in zona e i cinesi pagano bene anche a stadi vuoti… 😉
Il 1000 no ma il 500 cinese con un umidità pazzesca si… Il dio denaro sottobanco… E poi si attaccano al calendario e alla stanchezza ridicoli
Con la calura e afa estrema dubito assai per Shangai
Farà anche Shangai ?
(essendo in zona 😉 ),
che è un 1000. 🙂
Di solito…