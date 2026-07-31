La Laver Cup arriva su SuperTennis: accordo quinquennale fino al 2030

La Federazione Italiana Tennis e Padel amplia ulteriormente la propria offerta televisiva internazionale. Grazie a un accordo quinquennale, SuperTennis trasmetterà la Laver Cup per le prossime cinque edizioni, dal 2026 al 2030, rafforzando il proprio ruolo di punto di riferimento per gli appassionati italiani.

L’intesa consentirà alla FITP di proporre la manifestazione in chiaro su SuperTennis e attraverso le proprie piattaforme digitali. L’esclusiva riguarda i diritti free-to-air, mentre gli altri diritti di trasmissione sono stati concessi in modalità non esclusiva.

La Laver Cup in chiaro su SuperTennis

L’accordo garantirà al pubblico italiano la possibilità di seguire gratuitamente una delle competizioni più spettacolari del calendario internazionale. La prima edizione compresa nel nuovo contratto si svolgerà alla O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre 2026.

SuperTennis accompagnerà la copertura televisiva con quella sulle piattaforme digitali della Federazione, offrendo agli appassionati ulteriori possibilità per seguire gli incontri e gli approfondimenti dedicati all’evento.

La scelta conferma la strategia della FITP, orientata a rendere il grande tennis sempre più accessibile attraverso una programmazione gratuita e capace di riunire tornei, competizioni a squadre e appuntamenti di richiamo internazionale.

Team Europe contro Team World

Ideata nel 2017 e dedicata alla leggenda australiana Rod Laver, la Laver Cup mette di fronte ogni anno Team Europe e Team World. Le due formazioni, composte da sei giocatori ciascuna, si affrontano durante tre giornate di singolari e doppi.

Il sistema di punteggio contribuisce ad aumentare progressivamente la tensione: le vittorie ottenute nella prima giornata valgono un punto, quelle del sabato due e quelle della domenica tre. Questa formula mantiene spesso aperto il risultato fino agli ultimi incontri e valorizza il coinvolgimento dell’intera squadra.

La competizione porta il nome dell’unico giocatore capace di completare per due volte il Grande Slam nell’arco della stessa stagione: Laver riuscì nell’impresa nel 1962, prima dell’inizio dell’Era Open, e nuovamente nel 1969.

Una manifestazione entrata nella storia

Pur essendo nata soltanto nel 2017, la Laver Cup ha già regalato numerosi momenti memorabili. Il più emozionante rimane probabilmente il doppio disputato insieme da Roger Federer e Rafael Nadal nel 2022, in occasione dell’ultima partita della carriera dello svizzero.

Le immagini dei due grandi rivali seduti uno accanto all’altro e visibilmente commossi hanno fatto il giro del mondo, sintetizzando perfettamente lo spirito della manifestazione: competizione, amicizia e senso di appartenenza alla stessa squadra.

La presenza di alcuni dei migliori giocatori del circuito ATP, unita a un formato rapido e a un’atmosfera differente rispetto ai tornei tradizionali, ha permesso alla Laver Cup di affermarsi come uno degli eventi più attesi della stagione.

SuperTennis rafforza la propria offerta

Con l’acquisizione dei diritti della Laver Cup fino al 2030, SuperTennis arricchisce ulteriormente un palinsesto che comprende già numerosi appuntamenti di primo piano del panorama internazionale.

Per la FITP si tratta di un altro passo nella costruzione di un’offerta televisiva sempre più ampia, gratuita e multipiattaforma. Per le prossime cinque edizioni, gli appassionati italiani potranno quindi seguire in chiaro la sfida tra Team Europe e Team World su SuperTennis.