WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (Live)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
WTA 500 Washington
Washington, USA · 30 Luglio 2026
|⛅
|
22°C
Prevalentemente nuvoloso, poi schiarite · Picco 30°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 30 Luglio
|
05:00
☁
21°
|
06:00
☁
21°
|
07:00
☁
21°
|
08:00
⛅
23°
|
09:00
⛅
24°
|
10:00
⛅
25°
|
11:00
⛅
27°
|
12:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
29°
|
15:00
⛅
30°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 30 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 500 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
2T
⛅ Nuvole e schiarite
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Stadium – ore 16:00
(1) Jessica Pegula vs Magdalena Frech Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Polina Kudermetova vs (2) Elina Svitolina Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
John Harris – ore 16:00
(1) Sara Errani / (1) Nicole Melichar-Martinez vs Andreja Klepac / Makoto Ninomiya Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Janice Tjen vs (5) Anna Kalinskaya Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Diana Shnaider vs Anastasia Potapova Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 30 Luglio 2026
|☀
|
19°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 30 Luglio
|
11:00
☀
21°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
28°
|
14:00
☀
29°
|
15:00
☀
30°
|
16:00
☀
31°
|
17:00
☀
31°
|
18:00
☀
32°
|
21:00
☀
24°
|
23:00
☀
20°
⚠ Caldo nel pomeriggio: 2° turno sulla terra in condizioni asciutte
🎾 Programma del giorno — 30 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 11:00
Yelyzaveta Kotliar vs Mia Ristic
WTA Targu Mures 125
Yelyzaveta Kotliar•
0
6
0
Mia Ristic
0
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yelyzaveta Kotliar
15-15
30-15
40-15
40-30
df
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Mia Ristic
0-15
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yelyzaveta Kotliar
15-0
df
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Mia Ristic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Yelyzaveta Kotliar
5-0 → 5-1
Yelyzaveta Kotliar
3-0 → 4-0
Mia Ristic
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
Yelyzaveta Kotliar
1-0 → 2-0
Mia Ristic
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(3) Francesca Jones vs Lucija Ciric Bagaric
Il match deve ancora iniziare
Alevtina Ibragimova vs (4) Lucia Bronzetti Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Oana Gavrila / Briana Szabo vs (4) Irina Bara / (4) Naima Karamoko
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere vs Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
WTA Targu Mures 125
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
6
6
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
4
3
Vincitori: C. Hennemann / S. Lansere
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-0
30-15
df
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
5-2 → 5-3
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
3-2 → 4-2
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
3-1 → 3-2
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
2-1 → 3-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
1-1 → 2-1
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
5-4 → 6-4
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
4-4 → 5-4
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
4-3 → 4-4
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
3-3 → 4-3
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
3-1 → 3-2
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
0-15
df
0-30
15-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
1-1 → 2-1
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
1-0 → 1-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
0-0 → 1-0
(5) Laura Samson vs Anastasiia Sobolieva
WTA Targu Mures 125
Laura Samson [5]
Anastasiia Sobolieva
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aneta Laboutkova / Carole Monnet vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers / (2) Lara Salden
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Memphis
Memphis, USA · 30 Luglio 2026
|⛅
|
24°C
Parzialmente soleggiato e asciutto · Picco 32°C
|
|CIELO
|Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato tra mattina e primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 30 Luglio
|
05:00
☀
23°
|
06:00
☀
23°
|
07:00
⛅
24°
|
08:00
⛅
25°
|
09:00
⛅
27°
|
10:00
⛅
28°
|
11:00
⛅
30°
|
12:00
⛅
31°
|
13:00
⛅
32°
|
14:00
⛅
32°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni regolari, con caldo da gestire
🎾 Programma del giorno — 30 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
2T
⛅ Parzialmente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Court 1 – ore 17:00
Kristina Liutova vs Maya Joint Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Ye-Xin Ma vs (6) Caty McNally
Il match deve ancora iniziare
Tatiana Prozorova vs (7) Peyton Stearns
Il match deve ancora iniziare
Sloane Stephens vs Darja Vidmanova Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Storm Hunter / (1) Desirae Krawczyk vs Yuliia Starodubtseva / Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
Ankita Raina / Astra Sharma vs I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
Ingrid Martins / Ekaterina Ovcharenko vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Maya Joint
Il match deve ancora iniziare
(4) Mariia Kozyreva / (4) Maia Lumsden vs Nika Radisic / Iryna Shymanovich
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 30 Luglio 2026
|⛅
|
15°C
Nuvoloso, poi soleggiato · Picco 21°C
|
|CIELO
|Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 30 Luglio
|
02:00
⛅
14°
|
03:00
⛅
14°
|
04:00
⛅
14°
|
05:00
⛅
14°
|
06:00
⛅
14°
|
07:00
⛅
15°
|
08:00
☀
16°
|
09:00
☀
18°
|
10:00
☀
19°
|
12:00
☀
21°
✅ Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 30 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
|
QF
⛅ Nuvole e schiarite
✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:00
(7) Harriet Dart vs (3) Taylah Preston
Il match deve ancora iniziare
Mia Kupres / Raphaelle Lacasse vs (2) Anna Rogers / (2) Allura Zamarripa
Il match deve ancora iniziare
/ vs Sabastiani Leon / Ellie Schoppe
Il match deve ancora iniziare
Artemis Gold – ore 18:00
(1) Moyuka Uchijima vs (8) Maddison Inglis
Il match deve ancora iniziare
Maddison Inglis / Emerson Jones vs (4) Ariana Arseneault / (4) Kayla Cross
Il match deve ancora iniziare
(1) Harriet Dart / (1) Priscilla Hon vs Emma Si Yu Dong / Annabelle Xu
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
(6) Emerson Jones vs (2) Mananchaya Sawangkaew Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Alexandra Osborne / (3) Hong Yi Cody Wong vs Caroline Dolehide / Alexandra Vagramov
Il match deve ancora iniziare
Lizette Cabrera / Hiroko Kuwata vs Hayu Kinoshita / Himeno Sakatsume
Il match deve ancora iniziare
/ vs /
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
Mai Hontama vs (5) Himeno Sakatsume
Il match deve ancora iniziare
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