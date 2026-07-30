Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (Live)

30/07/2026 09:12 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇺🇸
WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  30 Luglio 2026

22°C
Prevalentemente nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Luglio
05:00
21°
06:00
21°
07:00
21°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
WTA 500 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Stadium – ore 16:00
(1) Jessica Pegula USA vs Magdalena Frech POL Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova UZB vs (2) Elina Svitolina UKR Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare



John Harris – ore 16:00
(1) Sara Errani ITA / (1) Nicole Melichar-Martinez USA vs Andreja Klepac SLO / Makoto Ninomiya JPN Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Janice Tjen INA vs (5) Anna Kalinskaya RUS Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Diana Shnaider RUS vs Anastasia Potapova AUT Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  30 Luglio 2026

19°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Luglio
11:00
21°
12:00
24°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
16:00
31°
17:00
31°
18:00
32°
21:00
24°
23:00
20°
⚠  Caldo nel pomeriggio: 2° turno sulla terra in condizioni asciutte
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 11:00
Yelyzaveta Kotliar UKR vs Mia Ristic SRB

WTA Targu Mures 125
Yelyzaveta Kotliar
0
6
0
Mia Ristic
0
2
3
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(3) Francesca Jones GBR vs Lucija Ciric Bagaric CRO

Il match deve ancora iniziare

Alevtina Ibragimova RUS vs (4) Lucia Bronzetti ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Oana Gavrila ROU / Briana Szabo ROU vs (4) Irina Bara ROU / (4) Naima Karamoko SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Caijsa Hennemann SWE / Sofya Lansere RUS vs Elena Ruxandra Bertea ROU / Ekaterina Kazionova RUS

WTA Targu Mures 125
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
6
6
Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
4
3
Vincitori: C. Hennemann / S. Lansere
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(5) Laura Samson CZE vs Anastasiia Sobolieva UKR

WTA Targu Mures 125
Laura Samson [5]
Anastasiia Sobolieva
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Aneta Laboutkova CZE / Carole Monnet FRA vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Lara Salden BEL

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 250 Memphis
Memphis, USA  ·  30 Luglio 2026

24°C
Parzialmente soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato tra mattina e primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Luglio
05:00
23°
06:00
23°
07:00
24°
08:00
25°
09:00
27°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni regolari, con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Court 1 – ore 17:00
Kristina Liutova RUS vs Maya Joint AUS Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Ye-Xin Ma CHN vs (6) Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare

Tatiana Prozorova RUS vs (7) Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare

Sloane Stephens USA vs Darja Vidmanova CZE Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Storm Hunter AUS / (1) Desirae Krawczyk USA vs Yuliia Starodubtseva UKR / Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
Ankita Raina IND / Astra Sharma AUS vs I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Ingrid Martins BRA / Ekaterina Ovcharenko RUS vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

(4) Mariia Kozyreva RUS / (4) Maia Lumsden GBR vs Nika Radisic SLO / Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  30 Luglio 2026

15°C
Nuvoloso, poi soleggiato  ·  Picco 21°C
CIELO Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Luglio
02:00
14°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
14°
06:00
14°
07:00
15°
08:00
16°
09:00
18°
10:00
19°
12:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:00
(7) Harriet Dart GBR vs (3) Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare

Mia Kupres CAN / Raphaelle Lacasse CAN vs (2) Anna Rogers USA / (2) Allura Zamarripa USA

Il match deve ancora iniziare

it / it vs Sabastiani Leon MEX / Ellie Schoppe USA

Il match deve ancora iniziare



Artemis Gold – ore 18:00
(1) Moyuka Uchijima JPN vs (8) Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare

Maddison Inglis AUS / Emerson Jones AUS vs (4) Ariana Arseneault CAN / (4) Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

(1) Harriet Dart GBR / (1) Priscilla Hon AUS vs Emma Si Yu Dong CAN / Annabelle Xu CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
(6) Emerson Jones AUS vs (2) Mananchaya Sawangkaew THA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Alexandra Osborne AUS / (3) Hong Yi Cody Wong HKG vs Caroline Dolehide USA / Alexandra Vagramov CAN

Il match deve ancora iniziare

Lizette Cabrera AUS / Hiroko Kuwata JPN vs Hayu Kinoshita JPN / Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare

it / it vs it / it

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 18:00
Mai Hontama JPN vs (5) Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare

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