Cincinnati, quattro wild card di lusso: Wawrinka, Monfils, Dimitrov e Draper nel tabellone

Il Masters 1000 di Cincinnati 2026 si prepara a presentare uno dei tabelloni più ricchi e affascinanti degli ultimi anni. Dopo la conferma della presenza di Jannik Sinner e Novak Djokovic, gli organizzatori hanno annunciato quattro wild card di grande prestigio: Stan Wawrinka, Gaël Monfils, Grigor Dimitrov e Jack Draper.

Resta ancora da definire la partecipazione di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo punta a rientrare proprio in Ohio, ma la decisione dipenderà dalle condizioni del polso destro e dalle sensazioni ricavate durante i prossimi allenamenti.

L’ultima volta di Wawrinka a Cincinnati

Per Stan Wawrinka sarà l’ultima partecipazione al torneo prima del ritiro dal tennis professionistico. Il miglior risultato ottenuto dallo svizzero a Cincinnati risale al 2012, quando raggiunse le semifinali.

Dopo essersi congedato dai principali appuntamenti sulla terra battuta e sull’erba, il tre volte campione Slam affronterà ora la sua ultima tournée sul cemento nordamericano. Il percorso culminerà agli US Open, ultimo Major della sua carriera e torneo nel quale conquistò il titolo nel 2016, battendo Djokovic in finale.

La wild card di Cincinnati permetterà a Wawrinka di prepararsi per Flushing Meadows e di ricevere l’omaggio del pubblico statunitense in una delle ultime apparizioni della sua lunga carriera.

Anche Monfils verso il congedo

Una situazione simile riguarda Gaël Monfils, anche lui entrato nella fase conclusiva della propria carriera. Il francese ha già ricevuto un’importante celebrazione al Roland Garros, mentre non era riuscito a ottenere un invito per Wimbledon.

La tournée nordamericana gli offrirà nuove occasioni per salutare gli appassionati. Monfils ha ricevuto una wild card sia per il Masters 1000 del Canada sia per quello di Cincinnati e attende ora di conoscere la decisione degli organizzatori degli US Open.

Il suo tennis spettacolare e il particolare rapporto costruito nel corso degli anni con il pubblico garantiranno grande attenzione a ogni suo incontro.

Dimitrov cerca il rilancio

La situazione di Grigor Dimitrov è differente. Il bulgaro non pensa al ritiro e vuole utilizzare l’invito ricevuto per ricostruire il proprio ranking dopo una stagione condizionata dall’infortunio al muscolo pettorale e dalla conseguente difficoltà nel ritrovare continuità.

A Wimbledon ha mostrato segnali incoraggianti, raggiungendo gli ottavi di finale e tornando a esprimere un tennis vicino ai propri standard. Cincinnati rappresenterà una nuova opportunità per raccogliere punti importanti e provare a rientrare nella Top 100.

Recuperare una classifica adeguata gli consentirebbe di accedere direttamente ai principali tornei del circuito senza dover dipendere dalle wild card.

Draper, il fisico resta un’incognita

Anche Jack Draper è chiamato a rilanciarsi dopo un periodo estremamente complicato. Il britannico, arrivato fino al numero quattro del mondo nella passata stagione, ha perso quasi tutto il 2026 a causa di problemi alla spalla e al ginocchio, scivolando fuori dai primi cento del ranking ATP.

Le sue condizioni fisiche continuano però a rappresentare un interrogativo. Draper aveva ricevuto una wild card anche per l’ATP 500 di Washington, ma è stato costretto a rinunciare poco prima dell’esordio.

La presenza a Cincinnati dipenderà quindi dalla risposta del suo corpo nelle prossime settimane. Se riuscirà a recuperare, il torneo dell’Ohio potrebbe costituire un passaggio importante per riprendere confidenza con la competizione e preparare gli US Open.

Un tabellone ricco di campioni e storie

Le quattro wild card aggiungono qualità e interesse a un torneo che potrà già contare su Sinner e Djokovic. La possibile presenza di Alcaraz renderebbe il quadro ancora più prestigioso, riunendo alcuni dei principali protagonisti del circuito.

Wawrinka e Monfils vivranno una delle ultime tappe delle rispettive carriere, mentre Dimitrov e Draper proveranno a utilizzare Cincinnati come punto di partenza per la loro risalita. Quattro campioni in momenti molto differenti, accomunati dalla necessità di sfruttare al massimo un’importante occasione sul cemento statunitense.

🎾 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI 2026 13-23 AGOSTO 2026 • CINCINNATI • CEMENTO OUTDOOR

🇺🇸 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI – 13-23 AGOSTO, CEMENTO TABELLONE PRINCIPALE Jannik Sinner 🇮🇹 (1) •

Alexander Zverev 🇩🇪 (2) •

Carlos Alcaraz 🇪🇸 (3) •

Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •

Alex de Minaur 🇦🇺 (5) •

Ben Shelton 🇺🇸 (6) •

Novak Djokovic 🇷🇸 (7) •

Daniil Medvedev 🏳️ (8) •

Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) •

Taylor Fritz 🇺🇸 (10) •

Alexander Bublik 🇰🇿 (11) •

Jiri Lehecka 🇨🇿 (12) •

Casper Ruud 🇳🇴 (13) •

Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) •

Holger Rune 🇩🇰 (PR 14) PR •

Learner Tien 🇺🇸 (15) •

Andrey Rublev 🏳️ (16) •

Frances Tiafoe 🇺🇸 (17) •

Luciano Darderi 🇮🇹 (18) •

Jakub Mensik 🇨🇿 (19) •

Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 (20) •

Valentin Vacherot 🇲🇨 (21) •

Francisco Cerundolo 🇦🇷 (22) •

Arthur Fils 🇫🇷 (23) •

Tommy Paul 🇺🇸 (24) •

Rafael Jodar 🇪🇸 (25) •

Karen Khachanov 🏳️ (26) •

Joao Fonseca 🇧🇷 (27) •

Arthur Rinderknech 🇫🇷 (28) •

Ugo Humbert 🇫🇷 (29) •

Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (30) •

Alejandro Tabilo 🇨🇱 (31) •

Brandon Nakashima 🇺🇸 (32) •

Ignacio Buse 🇵🇪 (33) •

Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) •

Zizou Bergs 🇧🇪 (35) •

Arthur Fery 🇬🇧 (36) •

Alexander Blockx 🇧🇪 (37) •

Cameron Norrie 🇬🇧 (38) •

Denis Shapovalov 🇨🇦 (39) •

Corentin Moutet 🇫🇷 (40) •

Jan-Lennard Struff 🇩🇪 (41) •

Raphael Collignon 🇧🇪 (42) •

Matteo Berrettini 🇮🇹 (43) •

Jaume Munar 🇪🇸 (44) •

Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (45) •

Alex Michelsen 🇺🇸 (46) •

Ethan Quinn 🇺🇸 (47) •

Mariano Navone 🇦🇷 (48) •

Adrian Mannarino 🇫🇷 (49) •

Terence Atmane 🇫🇷 (50) •

Yannick Hanfmann 🇩🇪 (51) •

Nuno Borges 🇵🇹 (52) •

Tomas Machac 🇨🇿 (53) •

Fabian Marozsan 🇭🇺 (54) •

Botic van de Zandschulp 🇳🇱 (55) •

Sebastian Baez 🇦🇷 (56) •

Juncheng Shang 🇨🇳 (PR 56) PR •

Tallon Griekspoor 🇳🇱 (57) •

Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 (58) •

Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (59) •

Daniel Altmaier 🇩🇪 (60) •

Thiago Tirante 🇦🇷 (61) •

Martin Landaluce 🇪🇸 (62) •

Sebastian Korda 🇺🇸 (63) •

Vit Kopriva 🇨🇿 (64) •

Pablo Carreno Busta 🇪🇸 (65) •

Kamil Majchrzak 🇵🇱 (66) •

Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (67) •

Hubert Hurkacz 🇵🇱 (68) •

Hamad Medjedovic 🇷🇸 (69) •

Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (70) •

Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 (71) •

Zachary Svajda 🇺🇸 (72) •

Jesper de Jong 🇳🇱 (73) •

James Duckworth 🇦🇺 (74) •

Jan Choinski 🇬🇧 (75) •

Jenson Brooksby 🇺🇸 (76) ALTERNATES Valentin Royer 🇫🇷 (77) •

Marton Fucsovics 🇭🇺 (78) •

Adam Walton 🇦🇺 (79) •

Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) •

Daniel Merida 🇪🇸 (82) •

Lorenzo Sonego 🇮🇹 (83) •

Dino Prizmic 🇭🇷 (84) •

Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84) •

Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (85) ITALIANI NEL TABELLONE PRINCIPALE Jannik Sinner 🇮🇹 (1) •

Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) •

Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) •

Luciano Darderi 🇮🇹 (18) •

Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) •

Matteo Berrettini 🇮🇹 (43) ITALIANI TRA GLI ALTERNATES Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) •

Lorenzo Sonego 🇮🇹 (83) RIEPILOGO ITALIANI 6 italiani nel tabellone principale •

2 italiani tra gli alternates •

Jannik Sinner guida la pattuglia azzurra da numero 1 •

ATP Masters 1000 sul cemento outdoor





Marco Rossi