Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)
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Sole velato, temporali nel pomeriggio · Picco 26°C
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🎾 1° Turno Qualificazione
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:30
Michael Zheng vs Kei Nishikori
Alexei Popyrin vs Thanasi Kokkinakis
Hugo Gaston vs Duncan Chan
Stefanos Tsitsipas vs Player Competing (Non prima 21:30)
Rogers Court – ore 16:30
Martin Damm vs Henrique Rocha
Adam Walton vs Justin Boulais
Jaime Faria vs Christopher O’Connell
Court 5 – ore 16:30
Marcos Giron vs Pablo Llamas Ruiz
Jacob Fearnley vs Sebastian Ofner
Benjamin Bonzi vs Hugo Dellien
Dalibor Svrcina vs Titouan Droguet (Non prima 21:30)
Court 9 – ore 16:30
Marco Trungelliti vs Nicolas Mejia
Sho Shimabukuro vs Nicolai Budkov Kjaer
Shintaro Mochizuki vs Dane Sweeny
Court 2 – ore 16:30
Aleksandr Shevchenko vs Kyrian Jacquet
Aleksandar Vukic vs Tomas Barrios Vera
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Nuvoloso, temporali nel pomeriggio · Picco 28°C
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🎾 1° Turno Qualificazione
🏸 Cemento
Grandstand – ore 17:00
(6) Emiliana Arango vs Lois Boisson Inizio 17:00
(2) Lanlana Tararudee vs Qinwen Zheng
(13) Sofia Kenin vs Lucrezia Stefanini
(5) Katie Volynets vs Sloane Stephens
Court 1 – ore 17:00
(16) Victoria Jimenez Kasintseva vs Marina Bassols Ribera Inizio 17:00
(3) Tatjana Maria vs Isabella Marton
(10) Polina Kudermetova vs Avery Alexander
(1) Maya Joint vs Ana Grubor
Court 4 – ore 17:00
(14) Leolia Jeanjean vs Lin Zhu Inizio 17:00
(4) Alina Korneeva vs Mary Stoiana
(15) Taylah Preston vs Emerson Jones
(8) Anna Blinkova vs Elvina Kalieva
Court 3 – ore 17:00
(7) Oksana Selekhmeteva vs Aoi Ito Inizio 17:00
(9) Moyuka Uchijima vs Himeno Sakatsume
(11) Mananchaya Sawangkaew vs Rebecca Sramkova
(12) Darja Vidmanova vs Kayla Day
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