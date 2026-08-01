Masters e WTA 1000 ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

01/08/2026 10:24 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  1 Agosto 2026

21°C
Sole velato, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 26°C
CIELO Sole velato tra mattina e primo pomeriggio, poi nuvoloso
PIOGGIA Temporali indicati alle 14:00, pioggia alle 23:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
05:00
21°
06:00
20°
08:00
22°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
26°
14:00
🌩
25°
18:00
25°
23:00
🌧
24°
⚠  Temporali nel pomeriggio e pioggia in tarda serata: qualificazioni da monitorare
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
☀  Sole velato
⚠  Temporali
🎾  1° Turno Qualificazione
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:30
Michael Zheng USA vs Kei Nishikori JPN

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Thanasi Kokkinakis AUS

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Duncan Chan CAN

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Player Competing it (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare



Rogers Court – ore 16:30
Martin Damm USA vs Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 16:30
Marcos Giron USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP
Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Titouan Droguet FRA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 16:30
Marco Trungelliti ARG vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Dane Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:30
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  1 Agosto 2026

21°C
Nuvoloso, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 28°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso durante la giornata
PIOGGIA Rovesci isolati alle 07:00, temporali alle 14:00, pioggia tra 20:00 e 21:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
05:00
22°
07:00
🌧
22°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
14:00
🌩
26°
16:00
28°
20:00
🌧
24°
21:00
🌧
24°
⚠  Temporali nel pomeriggio e pioggia in serata: qualificazioni da monitorare
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
☁  Nuvoloso
⚠  Temporali
🎾  1° Turno Qualificazione
🏸  Cemento

Grandstand – ore 17:00
(6) Emiliana Arango COL vs Lois Boisson FRA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Lanlana Tararudee THA vs Qinwen Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

(13) Sofia Kenin USA vs Lucrezia Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

(5) Katie Volynets USA vs Sloane Stephens USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 17:00
(16) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Marina Bassols Ribera ESP Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(3) Tatjana Maria GER vs Isabella Marton CAN

Il match deve ancora iniziare

(10) Polina Kudermetova UZB vs Avery Alexander CAN

Il match deve ancora iniziare

(1) Maya Joint AUS vs Ana Grubor CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 17:00
(14) Leolia Jeanjean FRA vs Lin Zhu CHN Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Alina Korneeva RUS vs Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

(15) Taylah Preston AUS vs Emerson Jones AUS

Il match deve ancora iniziare

(8) Anna Blinkova RUS vs Elvina Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 17:00
(7) Oksana Selekhmeteva ESP vs Aoi Ito JPN Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(9) Moyuka Uchijima JPN vs Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare

(11) Mananchaya Sawangkaew THA vs Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

(12) Darja Vidmanova CZE vs Kayla Day USA

Il match deve ancora iniziare

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