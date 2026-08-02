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Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
02/08/2026 09:23 Nessun commento
🇸🇲
Challenger 125 San Marino
San Marino · 2 Agosto 2026
|☀
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27°C
Sole velato, temporali nel pomeriggio · Picco 31°C
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 2 Agosto
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10:00
☀
23°
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11:00
☀
25°
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12:00
☀
27°
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13:00
☀
30°
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14:00
☀
30°
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15:00
☀
31°
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16:00
🌩
30°
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17:00
🌩
30°
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20:00
☀
27°
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23:00
☀
25°
⚠ Allerta caldo e temporali nel pomeriggio: finale sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
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☀ Sole velato
⚠ Temporali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
⚠ Temporali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 20:00
Facundo Diaz Acosta vs Mili Poljicak
Il match deve ancora iniziare
🇩🇪
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania · 2 Agosto 2026
|☀
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18°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 32°C
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 2 Agosto
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10:00
☀
22°
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11:00
☀
24°
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12:00
☀
26°
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13:00
☀
28°
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14:00
☀
29°
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15:00
☀
30°
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16:00
☀
31°
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18:00
☀
32°
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21:00
☀
28°
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23:00
⛅
25°
✅ Nessuna pioggia indicata: finale sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
|
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 13:00
Jan Choinski vs Jamie Mackenzie
Il match deve ancora iniziare
🇹🇷
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia · 2 Agosto 2026
|⛅
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28°C
Parzialmente soleggiato · Picco 30°C
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CEMENTO
Andamento della giornata — 2 Agosto
|
11:00
⛅
27°
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12:00
⛅
29°
|
13:00
⛅
29°
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14:00
⛅
29°
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15:00
☀
30°
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16:00
☀
29°
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17:00
⛅
28°
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19:00
⛅
27°
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21:00
☀
25°
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23:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: finale sul cemento in condizioni regolari
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
|
⛅ Parzialmente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
Center Court – ore 13:00
Constantin Bittoun Kouzmine vs Gabriel Debru
Il match deve ancora iniziare
🇨🇿
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca · 2 Agosto 2026
|🌧
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15°C
Nuvoloso, rovesci tra mattina e pomeriggio · Picco 24°C
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 2 Agosto
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10:00
☁
18°
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11:00
🌧
20°
|
12:00
🌧
21°
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13:00
⛅
21°
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14:00
🌧
22°
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15:00
🌧
23°
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16:00
☀
24°
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17:00
☀
24°
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21:00
☀
19°
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23:00
☀
16°
⚠ Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio: finale sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
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🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Svijany Court – ore 11:00
Jan Kumstat vs Gonzalo Bueno
ATP Liberec
Jan Kumstat
0
0
Gonzalo Bueno [2]
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
TAG: Circuito Challenger
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