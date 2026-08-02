Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

02/08/2026 09:23 Nessun commento
Facundo Diaz Acosta
Facundo Diaz Acosta

🇸🇲
Challenger 125 San Marino
San Marino  ·  2 Agosto 2026

27°C
Sole velato, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 31°C
CIELO Sole velato fino al primo pomeriggio, poi temporali tra 16:00 e 17:00
PIOGGIA Temporali indicati alle 16:00 e alle 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Agosto
10:00
23°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
🌩
30°
17:00
🌩
30°
20:00
27°
23:00
25°
⚠  Allerta caldo e temporali nel pomeriggio: finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
☀  Sole velato
⚠  Temporali
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 20:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania  ·  2 Agosto 2026

18°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato e prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Agosto
10:00
22°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
16:00
31°
18:00
32°
21:00
28°
23:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: finale sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 13:00
Jan Choinski GBR vs Jamie Mackenzie GER

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia  ·  2 Agosto 2026

28°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 30°C
CIELO Parzialmente e prevalentemente soleggiato, con qualche nube intermittente
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
11:00
27°
12:00
29°
13:00
29°
14:00
29°
15:00
30°
16:00
29°
17:00
28°
19:00
27°
21:00
25°
23:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: finale sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
Finali · Cemento
F
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏸  Cemento

Center Court – ore 13:00
Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Gabriel Debru FRA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca  ·  2 Agosto 2026

🌧
15°C
Nuvoloso, rovesci tra mattina e pomeriggio  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi rovesci e schiarite nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati alle 11:00, 12:00, 14:00 e 15:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Agosto
10:00
18°
11:00
🌧
20°
12:00
🌧
21°
13:00
21°
14:00
🌧
22°
15:00
🌧
23°
16:00
24°
17:00
24°
21:00
19°
23:00
16°
⚠  Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio: finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Svijany Court – ore 11:00
Jan Kumstat CZE vs Gonzalo Bueno PER

ATP Liberec
Jan Kumstat
0
0
Gonzalo Bueno [2]
0
0
Mostra dettagli

TAG: