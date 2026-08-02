Kristina Liutova fa la storia a Memphis: primo titolo WTA a soli 16 anni

Kristina Liutova entra nella storia del circuito femminile. La giovane tennista russa ha conquistato il titolo del WTA 250 di Memphis 2026 superando in rimonta Darja Vidmanova con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-3, dopo due ore e un minuto di battaglia.

Per Liutova si tratta del primo trofeo WTA della carriera, ottenuto ad appena 16 anni. La russa è la più giovane giocatrice a vincere un titolo nel circuito maggiore dai tempi di Coco Gauff, che nel 2019 si impose a Linz a 15 anni.

Una finale iniziata nel peggiore dei modi

La partita sembrava essersi messa subito in salita per la russa. Vidmanova ha iniziato l’incontro esprimendo un tennis di altissimo livello e ha dominato il primo set con un netto 6-1. Liutova non è riuscita a conservare neppure una volta il proprio turno di battuta nel corso della frazione iniziale, dando l’impressione di essere in grande difficoltà.

La reazione della sedicenne è stata però immediata. Nel secondo parziale Liutova ha completamente ribaltato l’andamento della finale, restituendo alla ceca lo stesso punteggio e imponendosi per 6-1. Il titolo si è così deciso nel terzo set.

Nella frazione decisiva la russa ha accelerato ulteriormente, portandosi rapidamente sul 4-0. Vidmanova ha provato a riaprire l’incontro e ha accennato una rimonta, ma Liutova è riuscita a mantenere il controllo nei momenti più delicati, chiudendo sul 6-3 e completando una delle imprese più sorprendenti della stagione.

Il titolo WTA conquistato all’esordio

La storia di Liutova rappresenta un caso particolarmente raro nel tennis professionistico. Nata in Russia, si è trasferita molto presto negli Stati Uniti e, fino a questo momento, ha disputato esclusivamente tornei sul territorio americano.

Dopo aver conquistato tre titoli nel circuito ITF, Kristina ha ottenuto l’accesso alle qualificazioni del suo primo torneo WTA. Il debutto si è trasformato in una cavalcata straordinaria: superata la fase preliminare, la sedicenne ha continuato a vincere fino a sollevare il trofeo, conquistando il titolo alla sua prima partecipazione a un tabellone principale del circuito maggiore.

Un’impresa riuscita soltanto a pochissime giocatrici e che conferma il potenziale di una tennista capace di gestire la pressione e di reagire dopo un primo set quasi completamente dominato dall’avversaria. Liutova aveva iniziato il torneo da numero 229 del mondo.

Un enorme salto in classifica

Il successo di Memphis consentirà a Liutova di guadagnare oltre cento posizioni e di salire fino a ridosso del 126° posto del ranking mondiale. Un balzo che le permetterà di accedere a tornei sempre più prestigiosi e di avvicinarsi alle qualificazioni dei grandi appuntamenti.

Il titolo rappresenta inoltre un formidabile trampolino di lancio per una giocatrice ancora poco conosciuta dal grande pubblico, ma già considerata uno dei talenti più interessanti della nuova generazione.

A soli 16 anni, Kristina Liutova ha conquistato il primo titolo WTA della carriera all’esordio nel circuito maggiore, dimostrando di possedere qualità tecniche, carattere e personalità. La strada è ancora lunga, ma a Memphis la giovane russa ha compiuto un passo gigantesco verso il tennis di vertice.