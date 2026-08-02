Sabalenka vuole rivoluzionare le conferenze stampa: “I Top 10 tutti insieme, come in Formula 1”

Aryna Sabalenka torna a proporre nuove idee per rendere il tennis più moderno e coinvolgente. La numero uno della classifica WTA ha suggerito di modificare radicalmente le conferenze stampa che precedono i tornei, prendendo ispirazione dal modello utilizzato in Formula 1.

L’idea della bielorussa è semplice: riunire i dieci migliori giocatori del circuito nella stessa sala e permettere loro di rispondere contemporaneamente alle domande dei giornalisti. Una formula che favorirebbe interazioni, battute e confronti diretti tra le stelle prima dell’inizio dei grandi appuntamenti.

La proposta lanciata da Sabalenka sui social

Sabalenka ha condiviso la propria idea attraverso un messaggio pubblicato su X: “E se cambiassimo le conferenze stampa prima dei tornei? I dieci migliori giocatori tutti insieme? In stile Formula 1? Sarebbe divertente, no?”

Una proposta destinata inevitabilmente a far discutere. Nel sistema attuale, i giocatori partecipano generalmente a incontri separati con i media, durante i quali dispongono di uno spazio personale per parlare della propria condizione, degli obiettivi e delle aspettative relative al torneo.

Il modello immaginato dalla numero uno mondiale trasformerebbe invece la conferenza stampa in un vero e proprio evento di presentazione, capace di generare attenzione ancora prima dell’inizio della competizione.

Più interazioni e maggiore spettacolo

Il principale vantaggio sarebbe rappresentato dalle interazioni tra i protagonisti. Vedere, per esempio, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic seduti allo stesso tavolo permetterebbe ai giornalisti di confrontare immediatamente le loro opinioni e potrebbe favorire scambi spontanei difficili da ottenere nelle tradizionali conferenze individuali.

Una simile conferenza produrrebbe inevitabilmente molti contenuti per televisioni, siti e social network. Battute, provocazioni amichevoli e risposte incrociate potrebbero diventare parte integrante della promozione dei tornei, alimentando l’attesa intorno alle rivalità più importanti.

Il tennis, inoltre, soffre spesso di una certa frammentazione comunicativa. Ogni giocatore parla separatamente e le dichiarazioni vengono diffuse in momenti differenti. Riunire le principali stelle aiuterebbe a costruire un racconto collettivo e potrebbe trasformare la vigilia dei grandi tornei in un appuntamento riconoscibile anche per il pubblico meno specializzato.

Il rischio di oscurare chi è fuori dalla Top 10

La proposta presenta però anche alcune criticità. Concentrare tutta l’attenzione sui dieci migliori giocatori potrebbe relegare in secondo piano il resto del circuito, compresi quei tennisti che, pur non occupando le prime posizioni della classifica, hanno storie e personalità capaci di suscitare grande interesse.

Con il sistema attuale, ogni protagonista dispone, almeno teoricamente, del proprio spazio davanti ai media. Una conferenza riservata esclusivamente ai Top 10 rafforzerebbe ulteriormente il divario di visibilità tra le stelle e gli altri partecipanti, rendendo più difficile la valorizzazione di nuovi talenti o di giocatori meno conosciuti.

Esisterebbe inoltre un problema pratico: gestire dieci atleti contemporaneamente rischierebbe di ridurre il tempo disponibile per approfondire le situazioni individuali. Le domande potrebbero concentrarsi quasi esclusivamente sui nomi più popolari, lasciando poco spazio agli altri presenti.

Una formula da sperimentare nei grandi tornei

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di affiancare la conferenza collettiva agli incontri individuali, utilizzandola come evento promozionale nei Masters 1000 e negli Slam. In questo modo, il tennis potrebbe beneficiare dello spettacolo immaginato da Sabalenka senza privare gli altri giocatori della necessaria visibilità.

La proposta della bielorussa conferma comunque la sua volontà di contribuire all’evoluzione del circuito anche fuori dal campo. Riunire i migliori giocatori, come accade in Formula 1, non risolverebbe tutti i problemi della comunicazione nel tennis, ma potrebbe rendere la vigilia dei grandi tornei molto più vivace, spontanea e attraente per il pubblico.





Francesco Paolo Villarico