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Classifica ATP Italiani: La situazione di questa settimana. Flavio Cobolli al n.8 del mondo
03/08/2026 10:22 33 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (03-08-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
16
Tornei
8
Best: 8
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3330
Punti
25
Tornei
13
Best: 5
▲
2
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2375
Punti
21
Tornei
22
Best: 16
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2025
Punti
30
Tornei
35
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1299
Punti
21
Tornei
40
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
1088
Punti
22
Tornei
80
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
754
Punti
28
Tornei
88
Best: 35
▼
-8
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
718
Punti
24
Tornei
134
Best: 109
▲
3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
454
Punti
20
Tornei
140
Best: 60
▲
2
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
429
Punti
29
Tornei
161
Best: 108
▼
-12
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
349
Punti
24
Tornei
164
Best: 67
▲
1
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
346
Punti
19
Tornei
170
Best: 16
▲
4
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
332
Punti
30
Tornei
178
Best: 174
▲
3
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
318
Punti
28
Tornei
192
Best: 190
▲
6
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
289
Punti
28
Tornei
198
Best: 127
▲
3
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
32
Tornei
213
Best: 213
▲
2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
261
Punti
27
Tornei
219
Best: 118
▲
1
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
258
Punti
24
Tornei
226
Best: 121
▲
3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
245
Punti
20
Tornei
234
Best: 151
▼
-3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
239
Punti
12
Tornei
237
Best: 230
▼
-1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
237
Punti
28
Tornei
262
Best: 108
▲
3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
210
Punti
30
Tornei
265
Best: 259
▲
2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
209
Punti
31
Tornei
294
Best: 290
▼
-3
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
186
Punti
33
Tornei
303
Best: 298
▼
-3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
180
Punti
27
Tornei
321
Best: 315
▲
2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
164
Punti
29
Tornei
357
Best: 357
▲
14
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
142
Punti
24
Tornei
358
Best: 358
--
0
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
141
Punti
27
Tornei
366
Best: 335
▼
-4
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
137
Punti
16
Tornei
386
Best: 386
▲
14
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
129
Punti
30
Tornei
404
Best: 341
▼
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
120
Punti
24
Tornei
405
Best: 405
▲
33
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
120
Punti
25
Tornei
422
Best: 418
▼
-4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
113
Punti
28
Tornei
452
Best: 351
▼
-63
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
101
Punti
26
Tornei
456
Best: 387
▼
-4
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
19
Tornei
470
Best: 357
▼
-23
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
95
Punti
23
Tornei
481
Best: 415
▼
-11
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
93
Punti
25
Tornei
495
Best: 357
▼
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
90
Punti
7
Tornei
499
Best: 485
▼
-2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
90
Punti
24
Tornei
516
Best: 288
▼
-12
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
84
Punti
18
Tornei
519
Best: 183
▲
5
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
22
Tornei
534
Best: 433
▼
-56
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
79
Punti
24
Tornei
543
Best: 542
▲
2
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
76
Punti
27
Tornei
561
Best: 298
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
71
Punti
15
Tornei
564
Best: 564
▲
7
Lorenzo Angelini
ITA, 0
71
Punti
26
Tornei
571
Best: 368
▼
-92
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
69
Punti
27
Tornei
594
Best: 285
▼
-63
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
65
Punti
14
Tornei
603
Best: 597
▼
-6
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
64
Punti
23
Tornei
605
Best: 128
▼
-5
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
63
Punti
3
Tornei
610
Best: 561
▼
-11
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
63
Punti
30
Tornei
627
Best: 627
▼
-4
Pierluigi Basile
ITA, 0
58
Punti
16
Tornei
639
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
57
Punti
30
Tornei
643
Best: 443
▼
-8
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
56
Punti
26
Tornei
671
Best: 671
▲
14
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
52
Punti
26
Tornei
678
Best: 599
▼
-7
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
51
Punti
23
Tornei
693
Best: 439
▼
-1
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
49
Punti
19
Tornei
729
Best: 617
▲
1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
44
Punti
10
Tornei
736
Best: 734
▼
-2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
44
Punti
26
Tornei
738
Best: 456
▼
-2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
43
Punti
13
Tornei
751
Best: 751
--
0
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
26
Tornei
766
Best: 509
▼
-10
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
40
Punti
19
Tornei
790
Best: 402
▲
6
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
36
Punti
14
Tornei
794
Best: 794
▲
19
Andrea De Marchi
ITA, 0
36
Punti
23
Tornei
798
Best: 575
▼
-14
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
27
Tornei
803
Best: 470
▼
-23
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
35
Punti
11
Tornei
842
Best: 828
▲
5
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
31
Punti
27
Tornei
846
Best: 784
▼
-10
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
30
Punti
13
Tornei
850
Best: 850
▲
5
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
30
Punti
24
Tornei
862
Best: 862
▲
6
Lorenzo Claverie
ITA, 28-09-2002
28
Punti
2
Tornei
867
Best: 858
▲
6
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
28
Punti
6
Tornei
884
Best: 884
▲
11
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
27
Punti
17
Tornei
886
Best: 403
▲
10
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
27
Punti
19
Tornei
887
Best: 666
▲
10
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
21
Tornei
892
Best: 892
▲
8
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
26
Punti
9
Tornei
896
Best: 866
▲
9
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
26
Punti
15
Tornei
908
Best: 523
▼
-23
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
25
Punti
6
Tornei
919
Best: 919
▲
4
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
25
Punti
29
Tornei
941
Best: 372
▲
6
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
23
Punti
10
Tornei
950
Best: 950
▲
32
Michele Mecarelli
ITA, 0
23
Punti
18
Tornei
951
Best: 931
▲
1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
23
Punti
19
Tornei
983
Best: 827
▲
4
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
21
Punti
23
Tornei
984
Best: 906
▲
4
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
21
Punti
24
Tornei
1052
Best: 1048
▼
-4
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
17
Punti
21
Tornei
1059
Best: 125
▼
-344
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
16
Punti
4
Tornei
1073
Best: 1073
▼
-2
Filippo Mazzola
ITA, 0
16
Punti
19
Tornei
1074
Best: 1074
▲
17
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
16
Punti
20
Tornei
1111
Best: 1111
▲
67
Lorenzo Comino
ITA, 0
14
Punti
14
Tornei
1114
Best: 1107
▼
-7
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
14
Punti
15
Tornei
1123
Best: 1048
▼
-28
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
14
Punti
23
Tornei
1136
Best: 1136
▼
-8
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
13
Punti
13
Tornei
1142
Best: 1142
▼
-9
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
13
Punti
17
Tornei
1143
Best: 1143
▼
-9
Sebastiano Cocola
ITA, 0
13
Punti
18
Tornei
1170
Best: 1170
▲
12
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
12
Punti
17
Tornei
1173
Best: 1173
▼
-8
Leonardo Primucci
ITA, 0
12
Punti
19
Tornei
1174
Best: 709
▼
-38
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
12
Punti
20
Tornei
1175
Best: 967
▼
-9
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
12
Punti
23
Tornei
1176
Best: 1176
▼
-9
Maximilian Figl
ITA, 0
12
Punti
24
Tornei
1191
Best: 1191
▼
-8
Nicolo Toffanin
ITA, 0
11
Punti
23
Tornei
1217
Best: 377
▼
-57
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
10
Punti
14
Tornei
1233
Best: 1040
▼
-46
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
9
Punti
4
Tornei
1250
Best: 1246
▼
-4
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
9
Punti
11
Tornei
1254
Best: 1254
▼
-7
Leonardo Borrelli
ITA, 0
9
Punti
13
Tornei
1257
Best: 1257
▲
39
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1292
Best: 1292
▼
-9
William Mirarchi
ITA, 0
8
Punti
9
Tornei
1293
Best: 1069
▼
-8
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
8
Punti
10
Tornei
1296
Best: 1296
▼
-8
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1339
Best: 1339
▼
-7
Felipe Virgili
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1345
Best: 1345
--
0
Alessandro Battiston
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1359
Best: 1359
▼
-108
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
7
Punti
13
Tornei
1360
Best: 1037
▲
2
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
7
Punti
13
Tornei
1365
Best: 1365
▲
57
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1365
Best: 1231
▲
1
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
7
Punti
15
Tornei
1393
Best: 1393
--
0
Lorenzo Berto
ITA, 0
6
Punti
7
Tornei
1399
Best: 739
▼
-2
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
8
Tornei
1412
Best: 873
▲
1
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
6
Punti
10
Tornei
1413
Best: 1407
▼
-3
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
6
Punti
10
Tornei
1423
Best: 942
▼
-5
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
6
Punti
12
Tornei
1431
Best: 1405
▼
-4
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
6
Punti
17
Tornei
1450
Best: 1450
▼
-1
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1461
Best: 1461
▼
-2
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1482
Best: 1482
▲
4
Samuele Seghetti
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1483
Best: 1170
▼
-3
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
5
Punti
12
Tornei
1495
Best: 1495
▼
-3
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
16
Tornei
1499
Best: 812
▼
-3
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
5
Punti
19
Tornei
1507
Best: 1504
▼
-3
Guglielmo Verdese
ITA, 01-01-1900
4
Punti
2
Tornei
1522
Best: 1522
▼
-3
Ludovico Vaccari
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1524
Best: 1524
▲
231
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
4
Punti
4
Tornei
1531
Best: 811
▼
-4
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1544
Best: 1544
▼
-7
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1559
Best: 906
▼
-11
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
4
Punti
9
Tornei
1568
Best: 1568
--
0
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1574
Best: 1574
▲
2
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
4
Punti
12
Tornei
1623
Best: 1623
▼
-2
Lorenzo Balducci
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1634
Best: 1484
▼
-4
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
3
Punti
4
Tornei
1656
Best: 1656
▼
-15
Simone Massellani
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1656
Best: 1156
▼
-2
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
6
Tornei
1669
Best: 1669
▼
-3
Gabriele Volpi
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1694
Best: 1694
▼
-14
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1699
Best: 1699
▲
177
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
3
Punti
10
Tornei
1710
Best: 1710
▼
-8
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
13
Tornei
1717
Best: 1695
▼
-8
Pietro Ricci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
1
Tornei
1746
Best: 1746
▼
-11
Gianluca Carlini
ITA, 0
2
Punti
2
Tornei
1771
Best: 1771
▼
-7
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1771
Best: 1771
▼
-7
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1771
Best: 1757
▼
-7
Massimo Pizzigoni
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1800
Best: 938
▼
-11
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
2
Punti
4
Tornei
1841
Best: 1841
▼
-9
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1841
Best: 1215
▼
-9
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
6
Tornei
1860
Best: 1860
▼
-9
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1860
Best: 1860
▼
-9
Mattia Nannelli
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1872
Best: 1872
▼
-7
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
2
Punti
8
Tornei
1872
Best: 1872
▼
-7
Giovanni Ciocca
ITA, 0
2
Punti
8
Tornei
1893
Best: 1893
▼
-7
Lorenzo Ferri
ITA, 0
2
Punti
10
Tornei
1910
Best: 1905
▼
-5
Filippo Alfano
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1910
Best: 1910
--
0
Andrea Tognolini
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1995
Best: 1995
▼
-11
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1995
Best: 1995
▼
-11
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1995
Best: 1995
▼
-11
Andrea Meduri
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1995
Best: 1163
▼
-11
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1995
Best: 1995
▼
-11
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1995
Best: 1995
▼
-11
Luigi Valletta
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
2081
Best: 1119
▼
-4
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2081
Best: 2081
▼
-97
Gabriele Brancatelli
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2081
Best: 2081
▼
-4
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2081
Best: 2081
▼
-4
Marco Migliorati
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2153
Best: 1903
▼
-6
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2153
Best: 2153
▼
-6
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2153
Best: 2153
▼
-6
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2153
Best: 2153
▼
-6
Mattias Pisanu
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2203
Best: 2203
▼
-7
Vito Antonio Darderi
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2203
Best: 2123
▼
-7
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2237
Best: 2237
▼
-7
Filippo Alberti
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2237
Best: 1892
▼
-41
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2237
Best: 2237
▼
-7
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
TAG: Flavio Cobolli, Italiani, Jannik Sinner
Se ci concentriamo sulle quali sono addirittura meno di 3 settimane, per la precisione 20 giorni o comunque al massimo 21
Ok però i tennisti che giocheranno le quali, anzi per essere precisi, i tennisti che entrano e che giocano le qualificazioni lo faranno con la classifica di questa settimana. che si colloca esattamente 3 settimane prima del loro primo match di qualificazioni, sono pacifico non voglio star qui a discutere ma per esempio Napolitano o Brancaccio giocheranno le loro qualifiche a 3 settimane esatte da oggi quindi per quella data loro avranno ottenuto l’opportunità di giocare con la classifica di 3 settimane precedenti al loro incontro, stessa cosa per esempio posso dire di Guerrieri ecc..
Si si, è capitato, raramente e ovviamente solo ai grandissimi
Nole con 10200 su Nihshikori nel 2015, per esempio.
Da oggi agli US Open mancano 4 settimane, a essere pignoli 3 settimane e 6 giorni
Ma guarda AmicoGenerale che l’ utente a cui hai risposto, parlava di titoli conquistati e non di piazzamenti. Quindi la tua risposta e’ fuori luogo
Siamo a due terzi del cammino, e quindi “perchè porre limiti alla Divina Provvidenza”?
Ma scusa se l’entry list della quali esce questa settimana sono 3 settimane prima e non 4, non lo dico io è la matematica
Che gli US Open inizino domenica 30 o lunedì 31 non cambia la data di pubblicazione dell’entry list del MD, sarebbe sempre stata il 20 luglio. Anche Wimbledon che iniziava lunedì 29 giugno ha usato il ranking pubblicato il 18 giugno, sei settimane prima.
Per le quali, il ranking usato è quello di 4 settimane prima del tabellone principale, non della settimana delle quali
La classifica ATP di oggi è uscita anche se c’è da giocare la finale del torneo di Washington perciò è ufficiale il BR n. 8 per Cobolli. Sarebbe bello avere due italiani alle finals.
Musetti recupera un paio di posizioni ma non ha molta importanza, ciò che ha bisogno di recuperare davvero è il tennis che lo aveva portato in top ten e servono partite e tornei e perciò anche un briciolo di fortuna nei sorteggi.
Da Berrettini mi aspetto tanto a partire da stasera sperando che giochi perché le previsioni del tempo sono pessime, Darderi anche lui guadagna una posizione ma ha bisogno di tornare a giocare il suo miglior tennis.
Forza azzurri!
Aggiorno la classifica per BR dei nostri giocatori (almeno BR 30)
Posizione | Giocatore | BR
1 Sinner 1
2 Panatta 4
3 Musetti 5
4 Berrettini 6
5 Barazzuti 7
6 Cobolli 8
7 Fognini 9
8 Bertolucci 12
9 Cecchinato 16
9 Darderi 16
11 Camporese 18
11 Gaudenzi 18
11 Seppi 18
14 Furlan 19
15 Cancellotti 21
15 Sonego 21
17 Zugarelli 24
18 Volandri 25
19 Cané 26
19 Caratti 26
21 Starace 27
22 Arnaldi 30
22 Ocleppo 30
confermo, Flavio ha ufficialmente un best ranking da numero 8 che resterà per sempre (nell’era open meglio solo Panatta, Berrettini, Sinner e Musetti)… poi può far meglio, è quarto nella race ed ha pochissimi punti da difendere da qui a fine anno
Cioè il sorteggio avverrà 5 settimane dopo l’uscita dell’entry list, invece riguardo le quali sono effettivamente 3 settimane e non più 4 in tutti i sensi, sia di gioco che di sorteggio
L’evoluzione di Cobolli è indiscutibile, primo 500 su cemento e finale e quarti negli ultimi due slam, poi manca la continuità, ma sino all’anno scorso non aveva mai battuto un top-10, quest’anno ne ha battuti diversi… quanto a Darderi aspetterei di vedere cosa combina su cemento per giudicare, ma ottavi agli AO è un ottimo segnale… Musetti, se se sta bene fisicamente e magari prova a giocare un pochino più aggressivo su cemento, è una garanzia… poi è ovvio che Sinner sia di un altro livello, ma la verità è che ci siamo abituati a vincere dopo 40 anni di vacche magre e ovviamente le aspettative aumentano
Allora il 20/7 è vero, lo Slam inizia il 30/8 (con il sorteggio il 27/8) quindi sono 5 settimane prima, le quali escono questa settimana 4/8, inizio quali intorno al 23/24 quindi 3 settimane prima, fino all’anno scorso erano sempre state 6 e 4 settimane prima quindi da quest’anno è cambiata la regola
Si dice che “vincere aiuta vincere”…
Le tue precisazioni sono assolutamente “ineccepibili” ma sotto sotto non ti aspettavi anche tu un’evoluzione (positiva, naturalmente) proprio di Cobolli e Darderi??
Poi siamo stati frustrati dagli infortuni di Musetti, mentre anche da lui ci si aspettava qualche risultato molto buono, soprattutto su terra.
Io sognavo anche una sorpresa di Berrettini, ma anche quest’anno mi pare piuttosto distratto dalla … 😉
@ Vincenzo (#4662128)
Che intendi? Per l’entry list degli US Open hanno usato il ranking del 20/7, sei settimane prima dell’inizio del torneo (vabbè, inizia di domenica, ma lunedì 31 agosto sarebbero sei)
@ walden (#4662125)
Anche se vincesse fritz verrebbe aggiornata cmq domani la classifica quindi il best ranking di cobolli di 8 varrebbe lo stesso perche la classifica di oggi è cmq uscita
La classifica ufficiale, sito atp, è quella di stamane… Quindi, br per cobolli
Funziona differentemente… Prenderebbero 415 punti entrambi… 500 + 330 divisi equamente, come per il montepremi
se gli altri non confermano i risultati del 2025 mica sara’ colpa dei nostri
La mattina leggera pioggia.
Poi bello.
Si farà. 🙂
delle quali* mancava un pezzo scusate
Avete notato che l’entry list del tabellone principale è uscita 5 settimane prima dell’inizio (una volta erano 6), e quella della uscirà 3 settimane prima (una volta erano 4), non ci metto la mano sul fuoco ma mi sembra che sia stata fatta la stessa cosa sia a Parigi che a Wimbledon, è cambiata la regola da quest’anno? Sapete qualcosa a riguardo?
Fra l’altro ho il dubbio che anche se giocassero stasera, la classifica non potrebbe essere modificata…ma è un dubbio, non una certezza.
Cobolli ha vinto un 500 e fatto finale in un’altro 500 ed in uno slam, Darderi vinto un 250, fatto finale in due 250 e semifinale in un master. Lo scorso anno di questi tempi è vero che Darderi ne aveva vinti 3, ma ritengo valga molto di più la semifinale di Roma.
Per quanto riguarda il doppio Bole Vava, lo scorso anno di questi tempi avevano vinto 3 500 (ed un 250), quest’anno 1 500 e due masters, Miami e Roma (oltre ad un 250).
L’impressione è che ci si abitui in fretta e si voglia sempre qualcosa in più, ed infatti così è. Ma vincere sempre sarebbe anche un po’ noioso, non credi?
I nostri che salgono tutti senza fare niente, surreale
Titolo decisamente fuori luogo visto che la classifica non è definitiva.
Certo fa molto piacere vedere altri (oltre Sinner) italiani in Top-10-15-20-25 ma…
…mi sembra che questo 2026 (sempre con l’esclusione di Jannik) sia meno “brillante” – in termine di trofei conquistati – dell’anno scorso.
I nostri azzurri sono caratterizzati da una sistematica incostanza di rendimento e vale anche per il doppio (Bole+Vava) che rispetto alle altre coppie “top” mostra degli alti e bassi (contro avversari anche modesti) davvero impensabili (•_•)
Dipende se faranno o meno la finale di Washington, nel caso venisse definitivamente cancellata Fritz e Jódar prendono entrambi i 330 punti del finalista e il ranking ufficiale non cambia. Se invece si giocasse, il ranking modificato diventerebbe quello ufficiale, quindi niente nuovo BR per Cobolli in caso di vittoria di Fritz
la classifica ufficiale sara’ diramata in serata……livetennis sempre avanti mannaggia a loro
Sinner ha: 10.110 punti in più rispetto Cobolli….
Ma si e mai visto un abisso simile tra il primo e l’ottavo
A meno di infortuni dovrebbero esserci una decina di azzurri nelle quali maschili
La classifica di questa settimana dovrebbe essere quella valida per le Q degli USOpen. Quindi Napolitano OK e Brancaccio forse.
Resta da vedere se Flavio resterà n.8, Fritz può ancora spodestarlo vincendo la finale di Washington