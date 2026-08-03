Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 03 Agosto 2026
Masters 1000 Montreal – hard
R128 Berrettini – Navone Inizio 17:00
R128 Sonego – Griekspoor 6° inc. ore 17:00
R128 Baez – Bellucci 4° inc. ore 17:00
WTA 1000 Toronto – hard
1T Gibson – Cocciaretto ore 18:30
CH 100 Hagen – terra
Q2 Monteiro – Compagnucci 2° inc. ore 11:00
CH 75 Lexington – hard
1T Cinà – Ymer E. 2° inc. ore 18:00
CH 75 Grodzisk Mazowiecki – terra
R32 Ribecai – Radulov Non prima 14:00
CH 50 Istanbul – hard
Q2 Binda – Rawat Inizio 12:00
CH 50 Plovdiv – terra
Q2 Castagnola – Georgiev Inizio 14:00
Q2 Basel – Marino Inizio 14:00
TAG: Italiani in campo
2 commenti
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Come diceva la Mondaini? Che barba, che noia, che noia, che barba enzo