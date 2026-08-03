Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 03 Agosto 2026

03/08/2026 07:24 2 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

CAN Masters 1000 Montreal – hard
R128 Berrettini ITA – Navone ARG Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Sonego ITA – Griekspoor NED 6° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Baez ARG – Bellucci ITA 4° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



CAN WTA 1000 Toronto – hard
1T Gibson AUS – Cocciaretto ITA ore 18:30

Il match deve ancora iniziare



GER CH 100 Hagen – terra
Q2 Monteiro BRA – Compagnucci ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




USA CH 75 Lexington – hard
1T Cinà ITA – Ymer E. SWE 2° inc. ore 18:00
Il match deve ancora iniziare




POL CH 75 Grodzisk Mazowiecki – terra
R32 Ribecai ITA – Radulov BUL Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare



TUR CH 50 Istanbul – hard
Q2 Binda ITA – Rawat IND Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Plovdiv – terra
Q2 Castagnola ITA – Georgiev BUL Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Basel ARG – Marino ITA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Alain 03-08-2026 11:28

Scritto da enzolab
Come diceva la Mondaini? Che barba, che noia, che noia, che barba enzo

pensa che è quello che pensiamo noi ogni qual volta tu scrivi qualcosa su questo sito

 2
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enzolab (Guest) 03-08-2026 09:47

Come diceva la Mondaini? Che barba, che noia, che noia, che barba enzo

 1
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Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch