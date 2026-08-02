Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. La pioggia ferma gran parte del programma

02/08/2026 23:41 26 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  2 Agosto 2026

🌩
23°C
Nuvoloso, temporali e pioggia  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con pioggia tra tarda mattina e primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 04:00 e 06:00, pioggia alle 10:00, 11:00 e 13:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
03:00
22°
04:00
🌩
22°
05:00
22°
06:00
🌩
21°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
🌧
23°
11:00
🌧
25°
13:00
🌧
26°
14:00
25°
⚠  Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌩  Temporali/Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Nuno Borges POR

ATP Montreal
Aleksandar Kovacevic
15
7
2
0
Nuno Borges
40
6
6
0
Mostra dettagli

Matteo Berrettini ITA vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics HUN vs Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN vs Kyrian Jacquet FRA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare



Rogers Court – ore 17:00
Jaume Munar ESP vs Rinky Hijikata AUS

ATP Montreal
Jaume Munar
7
6
Rinky Hijikata
6
3
Vincitore: Munar
Mostra dettagli

Nicolas Mejia COL vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Marin Cilic CRO (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Michael Zheng USA vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Montreal
Michael Zheng
0
4
6
0
Miomir Kecmanovic
0
6
4
0
Mostra dettagli

Aleksandar Vukic AUS vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 17:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Juncheng Shang CHN

ATP Montreal
Adolfo Daniel Vallejo
3
3
Juncheng Shang
6
6
Vincitore: Shang
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Christopher O’Connell AUS

ATP Montreal
James Duckworth
0
0
Christopher O'Connell
0
0
Mostra dettagli





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  2 Agosto 2026

🌧
24°C
Nuvoloso, temporali e pioggia  ·  20-24°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con pioggia tra mattina e primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 03:00 e 07:00, pioggia dalle 09:00 alle 12:00 e alle 14:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
03:00
🌩
22°
04:00
22°
05:00
21°
06:00
21°
07:00
🌩
21°
09:00
🌧
20°
10:00
🌧
20°
11:00
🌧
20°
12:00
🌧
20°
14:00
🌧
21°
⚠  Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:30
Kamilla Rakhimova UZB vs Venus Williams USA Inizio 18:30

WTA Toronto
Kamilla Rakhimova
0
6
6
0
Venus Williams
0
4
1
0
Vincitore: Rakhimova
Mostra dettagli

Aoi Ito JPN vs Katherine Sebov CAN

WTA Toronto
Aoi Ito
0
3
4
0
Katherine Sebov
0
6
6
0
Vincitore: Sebov
Mostra dettagli

Nikola Bartunkova CZE vs Bianca Andreescu CAN Non prima 01:00

WTA Toronto
Nikola Bartunkova
0
0
Bianca Andreescu
0
0
Mostra dettagli

Yulia Putintseva KAZ vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 17:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Ariana Arseneault CAN Inizio 17:00
WTA Toronto
Jessica Bouzas Maneiro
0
6
6
0
Ariana Arseneault
0
2
4
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Mostra dettagli

Moyuka Uchijima JPN vs Cristina Bucsa ESP

WTA Toronto
Moyuka Uchijima
0
6
6
0
Cristina Bucsa
0
3
4
0
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli

Magdalena Frech POL vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Toronto
Magdalena Frech
0
4
Leolia Jeanjean
0
4
Mostra dettagli

McCartney Kessler USA vs Cadence Brace CAN Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Elena-Gabriela Ruse ROU vs Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 18:30
Kimberly Birrell AUS vs Viktorija Golubic SUI Inizio 18:30
WTA Toronto
Kimberly Birrell
0
6
4
0
Viktorija Golubic
0
7
6
0
Vincitore: Golubic
Mostra dettagli

Lucrezia Stefanini ITA vs Camila Osorio COL

WTA Toronto
Lucrezia Stefanini
0
6
3
0
Camila Osorio
0
7
6
0
Vincitore: Osorio
Mostra dettagli

Emerson Jones AUS vs Lanlana Tararudee THA Non prima 22:00

WTA Toronto
Emerson Jones
0
0
Lanlana Tararudee
0
0
Mostra dettagli

Talia Gibson AUS vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 18:30
Xiyu Wang CHN vs Sara Bejlek CZE Inizio 18:30
WTA Toronto
Xiyu Wang
3
6
5
Sara Bejlek
6
4
7
Vincitore: Bejlek
Mostra dettagli

Lois Boisson FRA vs Antonia Ruzic CRO

WTA Toronto
Lois Boisson
0
5
Antonia Ruzic
0
3
Mostra dettagli

Rebecca Sramkova SVK vs Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare

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26 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

4tune (Guest) 03-08-2026 08:13

Dove si firma la petizione per lo stop alle wild cards per Venus? Ma lei non si vergogna?

 26
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Detuqueridapresencia 03-08-2026 07:00

Scritto da gianky pa
Ho visto il primo game al servizio della Stefanini… sto già vomitando!

Ah… e io vengo censurato per avere definito agente segreto 009 un utente che parlava di politica e non di tennis

Hasta la moderacion … 😆

 25
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kicks 03-08-2026 03:16

Basta con le Williams

 24
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+1: Ale74mos
gianky pa (Guest) 02-08-2026 23:16

Ho visto il primo game al servizio della Stefanini… sto già vomitando!

 23
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-1: Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 02-08-2026 22:02

L’incompetente non vede l’ora di avere un’occasione di sparlare, sono incontinenti,e proprio perché si perpetua in questo è anche il motivo del fatto che rimane incompetente.
Venus vince al suo rientro contro Stearns e seguono una serie di commenti screditanti sul tennis femminile e la WTA, seguono 13 sconfitte consecutive.
Cosa insegna questo?
Qual’è la morale della favola?
Credo che a questo punto sia doveroso domandarsi se è giusto continuare a dare Wild Card ad una 46enne.

 22
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pablito 02-08-2026 21:34

La “vegliarda” Venere altra piallata ? :mrgreen: 😯

 21
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Krik Kroc 02-08-2026 20:31

Scritto da WinItaly_ex_Berga
Niente tetto, siamo canadesi

Meteo; pioggia oggi e domani si ricomincia martedì

 20
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WinItaly_ex_Berga 02-08-2026 20:27

Scritto da JOA20

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da JOA20

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Insomma, Musetti non arriva spesso in fondo ai tornei come fa Sinner. Spero che non si tiri la zappa sui piedi da solo se dovesse fare bene in Canada

se arriva in fondo in Canada ovviamente rinuncerà a Cincinnati, ma sarà una scelta obbligata per chiunque arriverà in finale a Montreal… non ricordo che sia mai successo di vedere due mille che si incrociano in quel modo, finisce a Montreal e a Cincinnati comincia il terzo turno… l’atp è ormai alla frutta

L’anno scorso Shelton e Khachanov si sfidarono in finale a Toronto e arrivarono entrambi agli ottavi in Ohio, con Ben uscito ai quarti. Lo sforzo resta comunque eccessivo

José Luis Clerc, nel 1981, dal 14 luglio al 9 agosto vinse 4 tornei sulla terra battuta americana, di categoria 500/1000 e 24 match consecutivi, battendo tra gli altri Vilas e Lendl.

 19
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WinItaly_ex_Berga 02-08-2026 20:17

Niente tetto, siamo canadesi

 18
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JOA20 (Guest) 02-08-2026 20:06

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da JOA20

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Insomma, Musetti non arriva spesso in fondo ai tornei come fa Sinner. Spero che non si tiri la zappa sui piedi da solo se dovesse fare bene in Canada

se arriva in fondo in Canada ovviamente rinuncerà a Cincinnati, ma sarà una scelta obbligata per chiunque arriverà in finale a Montreal… non ricordo che sia mai successo di vedere due mille che si incrociano in quel modo, finisce a Montreal e a Cincinnati comincia il terzo turno… l’atp è ormai alla frutta

L’anno scorso Shelton e Khachanov si sfidarono in finale a Toronto e arrivarono entrambi agli ottavi in Ohio, con Ben uscito ai quarti. Lo sforzo resta comunque eccessivo

 17
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Aquila. 02-08-2026 19:56

Scritto da Giampi

Scritto da Aquila.

Scritto da Giampi

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Non state bene, tutti giocano questi tre tornei, se Musetti ne deve giocare uno si e uno no perché nel passato si è infortunato ne gioca dieci all’anno la top ten ma anche la top twenty se la può scordare..

Non è normale neanche rientrare dopo un infortunio e giocare tre tornei ravvicinati, potrei capire uno che gioca su pochi scambi, dentro o fuori ma non Musetti…..poi non capisco voi tifosi considerate Musetti un top 5 ma avete paura che se non gioca spesso diventi uno top 30 siete i primi a non credere in Musetti. Preferite che giochi spesso e logorarsi,(la classifica se continua cosi la perderà comunque) invece di prepararsi al meglio per tentare di vincere un torneo importante

E niente siamo sempre all’asilo. I tornei giocati sono quelli effettivamente finiti e giocati. Solo allora possiamo dire che sono stati giocati. Ad esempio, io mi iscrivo al torneo di Washington gioco tre partite, due perché quella con Arnaldi è stato un allenamento, poi stremato dalla fatica dico “sai che c’è meglio se salto il torneo successivo e mi preparo alla grande per quello dopo” oppure, come tutti gioco a Montreal e a seconda di come va e di come mi sento vedo per Cincinnati..

Adesso leggo che i giocatori non perdono le partite ma le saltano…domanda: Ma nella tua vita non hai mai fatto una competizione, oppure hai solo giocato, hai anche il coraggio di dare dell’asilo…. complimenti di nuovo per la tua preparazione tecnica

 16
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-1: Detuqueridapresencia
Aquila. 02-08-2026 19:32

Scritto da Giampi

Scritto da PPF

Scritto da Aquila.

Scritto da Giampi

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Non state bene, tutti giocano questi tre tornei, se Musetti ne deve giocare uno si e uno no perché nel passato si è infortunato ne gioca dieci all’anno la top ten ma anche la top twenty se la può scordare..

Non è normale neanche rientrare dopo un infortunio e giocare tre tornei ravvicinati, potrei capire uno che gioca su pochi scambi, dentro o fuori ma non Musetti…..poi non capisco voi tifosi considerate Musetti un top 5 ma avete paura che se non gioca spesso diventi uno top 30 siete i primi a non credere in Musetti. Preferite che giochi spesso e logorarsi,(la classifica se continua cosi la perderà comunque) invece di prepararsi al meglio per tentare di vincere un torneo importante

La differenza la fa la faccenda che Musetti, abbastanza spesso, di ogni torneo ne gioca forse tre di partite, magari due, talvolta una. Ben diverso che arrivare sempre in fondo come Sinner (salvo psico/fisico drammi un paio di volte all’anno). Musetti fa bene a partecipare a tutti i grandi tornei: se esce presto ha del tempo fra l’uno e l’altro per ricaricarsi.
Se arrivasse fino in fondo ad uno di essi, basta ritirarsi da quello seguente.
Ha bisogno di giocare. Non è improbabile che fra Toronto, Cincinnati e New York metta insieme solamente sei/sette partite. Come Sinner ad un 1.000 od uno Slam. Quindi…

Le ho dette in altro modo ma appunto…

Incredibile siete tifosi di Musetti ma avete talmente fiducia in lui e del suo grande talento con proclami tipo: Futuro top tre, ma poi cadete in contradizione dicendo praticamente che è un perdente, meglio che faccia più tornei possibili tanto esce subito, siete talmente esperti che pensate che uno per salire di livello debba giocare molto (vero solo in parte)…vedremo dopo i us open i risultati di Musetti gradirei che non leggiate i mie post solo per poi riportarli più avanti come se fosse un vostro pensiero

 15
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-1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 02-08-2026 18:49

Abbiamo il primo eliminato a Montreal: Vallejo

 14
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-1: Detuqueridapresencia
ospite1 (Guest) 02-08-2026 18:13

Buon sorteggio per gli azzurri

 13
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Giampi 02-08-2026 18:04

Scritto da PPF

Scritto da Aquila.

Scritto da Giampi

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Non state bene, tutti giocano questi tre tornei, se Musetti ne deve giocare uno si e uno no perché nel passato si è infortunato ne gioca dieci all’anno la top ten ma anche la top twenty se la può scordare..

Non è normale neanche rientrare dopo un infortunio e giocare tre tornei ravvicinati, potrei capire uno che gioca su pochi scambi, dentro o fuori ma non Musetti…..poi non capisco voi tifosi considerate Musetti un top 5 ma avete paura che se non gioca spesso diventi uno top 30 siete i primi a non credere in Musetti. Preferite che giochi spesso e logorarsi,(la classifica se continua cosi la perderà comunque) invece di prepararsi al meglio per tentare di vincere un torneo importante

La differenza la fa la faccenda che Musetti, abbastanza spesso, di ogni torneo ne gioca forse tre di partite, magari due, talvolta una. Ben diverso che arrivare sempre in fondo come Sinner (salvo psico/fisico drammi un paio di volte all’anno). Musetti fa bene a partecipare a tutti i grandi tornei: se esce presto ha del tempo fra l’uno e l’altro per ricaricarsi.
Se arrivasse fino in fondo ad uno di essi, basta ritirarsi da quello seguente.
Ha bisogno di giocare. Non è improbabile che fra Toronto, Cincinnati e New York metta insieme solamente sei/sette partite. Come Sinner ad un 1.000 od uno Slam. Quindi…

Le ho dette in altro modo ma appunto…

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+1: Detuqueridapresencia
Giampi 02-08-2026 18:03

Scritto da Aquila.

Scritto da Giampi

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Non state bene, tutti giocano questi tre tornei, se Musetti ne deve giocare uno si e uno no perché nel passato si è infortunato ne gioca dieci all’anno la top ten ma anche la top twenty se la può scordare..

Non è normale neanche rientrare dopo un infortunio e giocare tre tornei ravvicinati, potrei capire uno che gioca su pochi scambi, dentro o fuori ma non Musetti…..poi non capisco voi tifosi considerate Musetti un top 5 ma avete paura che se non gioca spesso diventi uno top 30 siete i primi a non credere in Musetti. Preferite che giochi spesso e logorarsi,(la classifica se continua cosi la perderà comunque) invece di prepararsi al meglio per tentare di vincere un torneo importante

E niente siamo sempre all’asilo. I tornei giocati sono quelli effettivamente finiti e giocati. Solo allora possiamo dire che sono stati giocati. Ad esempio, io mi iscrivo al torneo di Washington gioco tre partite, due perché quella con Arnaldi è stato un allenamento, poi stremato dalla fatica dico “sai che c’è meglio se salto il torneo successivo e mi preparo alla grande per quello dopo” oppure, come tutti gioco a Montreal e a seconda di come va e di come mi sento vedo per Cincinnati..

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+1: Detuqueridapresencia
PPF (Guest) 02-08-2026 17:59

Scritto da Aquila.

Scritto da Giampi

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Non state bene, tutti giocano questi tre tornei, se Musetti ne deve giocare uno si e uno no perché nel passato si è infortunato ne gioca dieci all’anno la top ten ma anche la top twenty se la può scordare..

Non è normale neanche rientrare dopo un infortunio e giocare tre tornei ravvicinati, potrei capire uno che gioca su pochi scambi, dentro o fuori ma non Musetti…..poi non capisco voi tifosi considerate Musetti un top 5 ma avete paura che se non gioca spesso diventi uno top 30 siete i primi a non credere in Musetti. Preferite che giochi spesso e logorarsi,(la classifica se continua cosi la perderà comunque) invece di prepararsi al meglio per tentare di vincere un torneo importante

La differenza la fa la faccenda che Musetti, abbastanza spesso, di ogni torneo ne gioca forse tre di partite, magari due, talvolta una. Ben diverso che arrivare sempre in fondo come Sinner (salvo psico/fisico drammi un paio di volte all’anno). Musetti fa bene a partecipare a tutti i grandi tornei: se esce presto ha del tempo fra l’uno e l’altro per ricaricarsi.
Se arrivasse fino in fondo ad uno di essi, basta ritirarsi da quello seguente.
Ha bisogno di giocare. Non è improbabile che fra Toronto, Cincinnati e New York metta insieme solamente sei/sette partite. Come Sinner ad un 1.000 od uno Slam. Quindi…

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+1: Giampi, Peter Parker
ospite1 (Guest) 02-08-2026 16:21

Montreal turno unico di quali con 16 qualificati , anziché due turni con 12 qualificati . Si può fare come si vuole ?

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Aquila. 02-08-2026 16:20

Scritto da Giampi

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Non state bene, tutti giocano questi tre tornei, se Musetti ne deve giocare uno si e uno no perché nel passato si è infortunato ne gioca dieci all’anno la top ten ma anche la top twenty se la può scordare..

Non è normale neanche rientrare dopo un infortunio e giocare tre tornei ravvicinati, potrei capire uno che gioca su pochi scambi, dentro o fuori ma non Musetti…..poi non capisco voi tifosi considerate Musetti un top 5 ma avete paura che se non gioca spesso diventi uno top 30 siete i primi a non credere in Musetti. Preferite che giochi spesso e logorarsi,(la classifica se continua cosi la perderà comunque) invece di prepararsi al meglio per tentare di vincere un torneo importante

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Betafasan 02-08-2026 16:00

Cinci inizia tra 10 giorni, Alcaratz è partito ??!!

 7
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NonSoloSinner (Guest) 02-08-2026 13:55

Scritto da JOA20

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Insomma, Musetti non arriva spesso in fondo ai tornei come fa Sinner. Spero che non si tiri la zappa sui piedi da solo se dovesse fare bene in Canada

se arriva in fondo in Canada ovviamente rinuncerà a Cincinnati, ma sarà una scelta obbligata per chiunque arriverà in finale a Montreal… non ricordo che sia mai successo di vedere due mille che si incrociano in quel modo, finisce a Montreal e a Cincinnati comincia il terzo turno… l’atp è ormai alla frutta

 6
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Giampi 02-08-2026 13:53

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Non state bene, tutti giocano questi tre tornei, se Musetti ne deve giocare uno si e uno no perché nel passato si è infortunato ne gioca dieci all’anno la top ten ma anche la top twenty se la può scordare..

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+1: Etor, Detuqueridapresencia, Lory99, Marco M.
Ozzastru (Guest) 02-08-2026 11:54

Musetti ha bisogno di mettere su partite….

 4
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JOA20 (Guest) 02-08-2026 10:34

Scritto da Aquila.
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

Insomma, Musetti non arriva spesso in fondo ai tornei come fa Sinner. Spero che non si tiri la zappa sui piedi da solo se dovesse fare bene in Canada

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Aquila. 02-08-2026 10:03

Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)

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+1: Squalo_Bianco97
JannikUberAlles 02-08-2026 10:02

Sono curioso di vedere lo stato di forma di Berrettini dopo gli allenamenti di Ibiza…

…aveva utilizzato le strutture raccomandate da Carlitos???

Ahahahah 😀

 1
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