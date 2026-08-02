Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. La pioggia ferma gran parte del programma

Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada · 2 Agosto 2026
|🌩
|
23°C
Nuvoloso, temporali e pioggia · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per gran parte della giornata, con pioggia tra tarda mattina e primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali alle 04:00 e 06:00, pioggia alle 10:00, 11:00 e 13:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 2 Agosto
|
03:00
☁
22°
|
04:00
🌩
22°
|
05:00
☁
22°
|
06:00
🌩
21°
|
08:00
☁
23°
|
09:00
☁
24°
|
10:00
🌧
23°
|
11:00
🌧
25°
|
13:00
🌧
26°
|
14:00
☁
25°
⚠ Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
🌩 Temporali/Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Aleksandar Kovacevic vs Nuno Borges
ATP Montreal
Aleksandar Kovacevic
15
7
2
0
Nuno Borges•
40
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kovacevic
0-15
ace
15-30
ace
15-40
df
30-40
ace
ace
2-3 → 2-4
N. Borges
0-30
df
0-40
30-40
ace
40-40
2-2 → 2-3
A. Kovacevic
15-15
df
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
1*-2
ace
3-2*
ace
3-3*
4*-3
ace
4*-4
ace
5-4*
ace
5*-6
ace
7-6*
ace
8*-7
ace
ace
6-6 → 7-6
N. Borges
15-0
15-15
ace
30-15
30-40
ace
A-40
40-A
ace
ace
5-6 → 6-6
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
ace
ace
5-5 → 5-6
N. Borges
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 5-5
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
N. Borges
15-0
30-0
30-15
ace
40-15
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
4-3 → 4-4
A. Kovacevic
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-3 → 4-3
N. Borges
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
3-2 → 3-3
A. Kovacevic
0-15
df
0-30
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-2 → 3-2
N. Borges
30-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
0-0 → 1-0
Matteo Berrettini vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Marton Fucsovics vs Corentin Moutet
Il match deve ancora iniziare
Gabriel Diallo vs Kyrian Jacquet (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Rogers Court – ore 17:00
Jaume Munar vs Rinky Hijikata
ATP Montreal
Jaume Munar
7
6
Rinky Hijikata
6
3
Vincitore: Munar
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Munar
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
5-3 → 6-3
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
ace
4-3 → 5-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
4-0*
5*-0
5*-1
df
6-1*
6*-3
6-6 → 7-6
J. Munar
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-5 → 5-5
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
J. Munar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
3-4 → 3-5
R. Hijikata
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
J. Munar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
J. Munar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Nicolas Mejia vs Martin Landaluce
Il match deve ancora iniziare
Luca Van Assche vs Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Sho Shimabukuro vs Marin Cilic (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Bonzi vs Yannick Hanfmann
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 17:00
Michael Zheng vs Miomir Kecmanovic
ATP Montreal
Michael Zheng
0
4
6
0
Miomir Kecmanovic•
0
6
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
5-4 → 6-4
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-30
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Kecmanovic
30-15
40-15
40-40
40-A
A-40
2-2 → 2-3
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zheng
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
4-5 → 4-6
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-4 → 4-5
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Kecmanovic
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Kecmanovic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
1-0 → 1-1
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Aleksandar Vukic vs Daniel Altmaier
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – ore 17:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Juncheng Shang
ATP Montreal
Adolfo Daniel Vallejo
3
3
Juncheng Shang
6
6
Vincitore: Shang
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Daniel Vallejo
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
2-1 → 2-2
A. Daniel Vallejo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
J. Shang
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-5 → 3-6
J. Shang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-4 → 3-4
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-3 → 2-3
A. Daniel Vallejo
0-2 → 1-2
A. Daniel Vallejo
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
James Duckworth vs Christopher O’Connell
ATP Montreal
James Duckworth
0
0
Christopher O'Connell
0
0
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada · 2 Agosto 2026
|🌧
|
24°C
Nuvoloso, temporali e pioggia · 20-24°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per gran parte della giornata, con pioggia tra mattina e primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali alle 03:00 e 07:00, pioggia dalle 09:00 alle 12:00 e alle 14:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 2 Agosto
|
03:00
🌩
22°
|
04:00
☁
22°
|
05:00
☁
21°
|
06:00
☁
21°
|
07:00
🌩
21°
|
09:00
🌧
20°
|
10:00
🌧
20°
|
11:00
🌧
20°
|
12:00
🌧
20°
|
14:00
🌧
21°
⚠ Temporali e pioggia: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
|
|
🎾
|
WTA 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:30
Kamilla Rakhimova vs Venus Williams Inizio 18:30
WTA Toronto
Kamilla Rakhimova
0
6
6
0
Venus Williams
0
4
1
0
Vincitore: Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Venus Williams
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Venus Williams
15-0
30-0
30-15
30-30
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Venus Williams
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Venus Williams
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Aoi Ito vs Katherine Sebov
WTA Toronto
Aoi Ito
0
3
4
0
Katherine Sebov
0
6
6
0
Vincitore: Sebov
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katherine Sebov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Aoi Ito
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Katherine Sebov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Aoi Ito
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Katherine Sebov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Katherine Sebov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Aoi Ito
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katherine Sebov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Katherine Sebov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Katherine Sebov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Aoi Ito
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Nikola Bartunkova vs Bianca Andreescu Non prima 01:00
WTA Toronto
Nikola Bartunkova
0
0
Bianca Andreescu
0
0
Yulia Putintseva vs Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 17:00
Jessica Bouzas Maneiro
vs Ariana Arseneault Inizio 17:00
WTA Toronto
Jessica Bouzas Maneiro•
0
6
6
0
Ariana Arseneault
0
2
4
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Ariana Arseneault
4-4 → 5-4
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Ariana Arseneault
3-3 → 3-4
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Ariana Arseneault
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ariana Arseneault
1-1 → 1-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-1 → 1-1
Ariana Arseneault
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Bouzas Maneiro
5-2 → 6-2
Ariana Arseneault
4-2 → 5-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Ariana Arseneault
3-1 → 3-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ariana Arseneault
1-1 → 2-1
Jessica Bouzas Maneiro
0-1 → 1-1
Ariana Arseneault
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Moyuka Uchijima vs Cristina Bucsa
WTA Toronto
Moyuka Uchijima•
0
6
6
0
Cristina Bucsa
0
3
4
0
Vincitore: Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Magdalena Frech vs Leolia Jeanjean
WTA Toronto
Magdalena Frech•
0
4
Leolia Jeanjean
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Magdalena Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
McCartney Kessler vs Cadence Brace Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Elena-Gabriela Ruse vs Peyton Stearns
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:30
Kimberly Birrell
vs Viktorija Golubic Inizio 18:30
WTA Toronto
Kimberly Birrell
0
6
4
0
Viktorija Golubic•
0
7
6
0
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Kimberly Birrell
4-4 → 4-5
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Kimberly Birrell
3-3 → 4-3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Kimberly Birrell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Viktorija Golubic
1-0 → 1-1
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
3-2*
4*-2
4*-3
5-3*
5-4*
5*-5
5*-6
6-6*
6-7*
7*-7
7*-8
6-6 → 6-7
Kimberly Birrell
5-6 → 6-6
Viktorija Golubic
5-5 → 5-6
Kimberly Birrell
4-5 → 5-5
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Kimberly Birrell
4-3 → 4-4
Viktorija Golubic
3-3 → 4-3
Kimberly Birrell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Kimberly Birrell
2-1 → 3-1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Kimberly Birrell
0-1 → 1-1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Lucrezia Stefanini vs Camila Osorio
WTA Toronto
Lucrezia Stefanini
0
6
3
0
Camila Osorio
0
7
6
0
Vincitore: Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
3-5 → 3-6
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Lucrezia Stefanini
3-3 → 3-4
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Lucrezia Stefanini
3-1 → 3-2
Lucrezia Stefanini
1-1 → 2-1
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
3*-3
3*-4
3-5*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Lucrezia Stefanini
5-4 → 5-5
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Lucrezia Stefanini
1-2 → 2-2
Lucrezia Stefanini
0-1 → 0-2
Emerson Jones vs Lanlana Tararudee Non prima 22:00
WTA Toronto
Emerson Jones
0
0
Lanlana Tararudee
0
0
Talia Gibson vs Elisabetta Cocciaretto
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 18:30
Xiyu Wang
vs Sara Bejlek Inizio 18:30
WTA Toronto
Xiyu Wang
3
6
5
Sara Bejlek
6
4
7
Vincitore: Bejlek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Sara Bejlek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Sara Bejlek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Xiyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Bejlek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Lois Boisson vs Antonia Ruzic
WTA Toronto
Lois Boisson•
0
5
Antonia Ruzic
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Lois Boisson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Rebecca Sramkova vs Anna Blinkova
Il match deve ancora iniziare
Dove si firma la petizione per lo stop alle wild cards per Venus? Ma lei non si vergogna?
Ah… e io vengo censurato per avere definito agente segreto 009 un utente che parlava di politica e non di tennis
Hasta la moderacion … 😆
Basta con le Williams
Ho visto il primo game al servizio della Stefanini… sto già vomitando!
L’incompetente non vede l’ora di avere un’occasione di sparlare, sono incontinenti,e proprio perché si perpetua in questo è anche il motivo del fatto che rimane incompetente.
Venus vince al suo rientro contro Stearns e seguono una serie di commenti screditanti sul tennis femminile e la WTA, seguono 13 sconfitte consecutive.
Cosa insegna questo?
Qual’è la morale della favola?
Credo che a questo punto sia doveroso domandarsi se è giusto continuare a dare Wild Card ad una 46enne.
La “vegliarda” Venere altra piallata ? 😯
Meteo; pioggia oggi e domani si ricomincia martedì
José Luis Clerc, nel 1981, dal 14 luglio al 9 agosto vinse 4 tornei sulla terra battuta americana, di categoria 500/1000 e 24 match consecutivi, battendo tra gli altri Vilas e Lendl.
Niente tetto, siamo canadesi
L’anno scorso Shelton e Khachanov si sfidarono in finale a Toronto e arrivarono entrambi agli ottavi in Ohio, con Ben uscito ai quarti. Lo sforzo resta comunque eccessivo
Adesso leggo che i giocatori non perdono le partite ma le saltano…domanda: Ma nella tua vita non hai mai fatto una competizione, oppure hai solo giocato, hai anche il coraggio di dare dell’asilo…. complimenti di nuovo per la tua preparazione tecnica
Incredibile siete tifosi di Musetti ma avete talmente fiducia in lui e del suo grande talento con proclami tipo: Futuro top tre, ma poi cadete in contradizione dicendo praticamente che è un perdente, meglio che faccia più tornei possibili tanto esce subito, siete talmente esperti che pensate che uno per salire di livello debba giocare molto (vero solo in parte)…vedremo dopo i us open i risultati di Musetti gradirei che non leggiate i mie post solo per poi riportarli più avanti come se fosse un vostro pensiero
Abbiamo il primo eliminato a Montreal: Vallejo
Buon sorteggio per gli azzurri
Le ho dette in altro modo ma appunto…
E niente siamo sempre all’asilo. I tornei giocati sono quelli effettivamente finiti e giocati. Solo allora possiamo dire che sono stati giocati. Ad esempio, io mi iscrivo al torneo di Washington gioco tre partite, due perché quella con Arnaldi è stato un allenamento, poi stremato dalla fatica dico “sai che c’è meglio se salto il torneo successivo e mi preparo alla grande per quello dopo” oppure, come tutti gioco a Montreal e a seconda di come va e di come mi sento vedo per Cincinnati..
La differenza la fa la faccenda che Musetti, abbastanza spesso, di ogni torneo ne gioca forse tre di partite, magari due, talvolta una. Ben diverso che arrivare sempre in fondo come Sinner (salvo psico/fisico drammi un paio di volte all’anno). Musetti fa bene a partecipare a tutti i grandi tornei: se esce presto ha del tempo fra l’uno e l’altro per ricaricarsi.
Se arrivasse fino in fondo ad uno di essi, basta ritirarsi da quello seguente.
Ha bisogno di giocare. Non è improbabile che fra Toronto, Cincinnati e New York metta insieme solamente sei/sette partite. Come Sinner ad un 1.000 od uno Slam. Quindi…
Montreal turno unico di quali con 16 qualificati , anziché due turni con 12 qualificati . Si può fare come si vuole ?
Non è normale neanche rientrare dopo un infortunio e giocare tre tornei ravvicinati, potrei capire uno che gioca su pochi scambi, dentro o fuori ma non Musetti…..poi non capisco voi tifosi considerate Musetti un top 5 ma avete paura che se non gioca spesso diventi uno top 30 siete i primi a non credere in Musetti. Preferite che giochi spesso e logorarsi,(la classifica se continua cosi la perderà comunque) invece di prepararsi al meglio per tentare di vincere un torneo importante
Cinci inizia tra 10 giorni, Alcaratz è partito ??!!
se arriva in fondo in Canada ovviamente rinuncerà a Cincinnati, ma sarà una scelta obbligata per chiunque arriverà in finale a Montreal… non ricordo che sia mai successo di vedere due mille che si incrociano in quel modo, finisce a Montreal e a Cincinnati comincia il terzo turno… l’atp è ormai alla frutta
Non state bene, tutti giocano questi tre tornei, se Musetti ne deve giocare uno si e uno no perché nel passato si è infortunato ne gioca dieci all’anno la top ten ma anche la top twenty se la può scordare..
Musetti ha bisogno di mettere su partite….
Insomma, Musetti non arriva spesso in fondo ai tornei come fa Sinner. Spero che non si tiri la zappa sui piedi da solo se dovesse fare bene in Canada
Musetti gioca anche Montreal, poi sicuramente Cincinnati e Us open, l’infortunio non gli ha insegnato niente (come sempre)
Sono curioso di vedere lo stato di forma di Berrettini dopo gli allenamenti di Ibiza…
…aveva utilizzato le strutture raccomandate da Carlitos???
Ahahahah 😀