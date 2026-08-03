Zverev contro i Masters 1000 di due settimane: «Non potete obbligarci a giocare: è una sciocchezza»
Alexander Zverev arriva al Masters 1000 di Montreal nelle vesti di principale favorito. Le assenze di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno aperto sensibilmente il tabellone, ma il tedesco avrebbe preferito ritrovare in Canada anche i principali protagonisti del circuito.
Durante la conferenza stampa precedente al debutto, il numero due del mondo ha indicato nel formato esteso dei Masters 1000 una delle cause delle numerose rinunce. Secondo Zverev, occupare quasi due settimane per ciascun torneo costringe i giocatori a selezionare gli appuntamenti, soprattutto nella fase che precede gli US Open.
La soddisfazione per il titolo al Roland-Garros
Zverev si presenta alla tournée nordamericana dopo i due mesi più importanti della propria carriera. Il tedesco ha finalmente conquistato il primo titolo del Grande Slam al Roland-Garros e ha successivamente raggiunto la finale di Wimbledon.
«Credo che sia stata una grandissima soddisfazione, senza alcun dubbio. Aspettavo da molto tempo quel titolo del Grande Slam e naturalmente sono felicissimo che sia finalmente arrivato», ha raccontato.
Il successo di Parigi non ha però diminuito le sue motivazioni. «Il lavoro continua, perché qui in Nordamerica ci aspettano tre tornei molto importanti. Adesso siamo concentrati su questi appuntamenti».
«I Masters 1000 di due settimane sono troppo lunghi»
Il principale argomento affrontato dal tedesco ha riguardato la durata dei Masters 1000. Zverev comprende le scelte compiute dai colleghi, anche se personalmente ritiene di aver bisogno di disputare più incontri per raggiungere la condizione migliore.
«Credo che alcuni giocatori abbiano bisogno di partecipare a più tornei per entrare in forma, mentre altri necessitino di meno competizioni. Io devo sicuramente giocare ed è per questo che sono qui», ha spiegato.
Il tedesco ha poi collegato direttamente il formato esteso alle assenze delle principali stelle: «Negli ultimi due o tre anni è capitato più volte che giocatori come Alcaraz, Sinner e Djokovic non partecipassero. È una conseguenza dei Masters 1000 di due settimane. Per alcuni giocatori occupano troppo tempo, soprattutto in vista degli US Open».
Il nuovo formato ha modificato anche la programmazione dello stesso Zverev. In passato il tedesco partecipava con maggiore frequenza agli ATP 500 e 250, mentre oggi è costretto a ridurre il numero degli appuntamenti secondari.
«Anch’io ero abituato a disputare più tornei. Giocavo più ATP 500 e 250 quando i Masters 1000 erano più brevi, ma adesso non lo faccio più a causa del tempo che trascorro lontano da casa e all’interno dei tornei».
Zverev non si aspetta di essere subito al massimo
La partecipazione a Montreal rientra in un percorso di avvicinamento graduale agli US Open. Zverev non pretende di esprimere immediatamente il proprio miglior livello, ma considera le partite in Canada fondamentali per crescere in vista dei prossimi appuntamenti.
«Ho bisogno di giocare incontri e tornei. Non credo che esprimerò qui il mio miglior tennis, ma penso che, proprio grazie alla partecipazione a Montreal, giocherò meglio a Cincinnati e, con un po’ di fortuna, raggiungerò il massimo livello a New York».
Il tedesco ha anche rivelato che la rinuncia al torneo canadese era stata presa seriamente in considerazione dal suo team: «In realtà, abbiamo pensato anche noi di saltare Montreal quest’anno, ma alla fine abbiamo deciso di partecipare».
Una scelta dettata dalla necessità di ritrovare il ritmo competitivo dopo la pausa successiva a Wimbledon. Zverev vuole arrivare agli US Open con un numero sufficiente di incontri nelle gambe, anche a costo di non presentarsi immediatamente nella migliore condizione possibile.
La finale di Wimbledon persa contro Sinner
Zverev è tornato anche sulla sconfitta subita contro Sinner nella finale di Wimbledon. Il tedesco ha riconosciuto la superiorità mostrata dall’italiano nei momenti decisivi, pur ritenendo di aver avuto la possibilità di trascinare l’incontro al quinto set.
«I due mesi che ho vissuto sono stati fantastici. Naturalmente volevo vincere Wimbledon e quella finale, ma dall’altra parte della rete c’era un avversario che sa perfettamente come giocare incontri di quel tipo. Sinner ha disputato una partita fenomenale».
«È stato un grande confronto e forse sarebbe potuto durare un po’ di più. Credo che avrei potuto portarlo al quinto set. Nel complesso, però, è stato un ottimo torneo e in quel periodo ho giocato moltissimo».
Dopo la lunga parentesi tra terra battuta ed erba, Zverev ha deciso di fermarsi per recuperare: «Sono andato in vacanza per una settimana, poi ho ripreso ad allenarmi e ho cercato di prepararmi nel miglior modo possibile per questa tournée».
«Voglio affrontare i migliori»
Nonostante un tabellone più favorevole, Zverev non ha festeggiato le rinunce di Sinner, Alcaraz e Djokovic. Il tedesco considera il confronto con i principali rivali un passaggio fondamentale per valutare il proprio livello prima di un torneo del Grande Slam.
«Vuoi sempre competere contro i migliori, soprattutto prima degli US Open. Allo stesso tempo, però, comprendo perfettamente la loro decisione».
Riferendosi in particolare ai numerosi confronti disputati con Sinner, Zverev ha aggiunto: «Credo che ci siamo affrontati più di qualsiasi altra coppia di giocatori del circuito in questa stagione. Naturalmente non è positivo continuare a perdere contro lo stesso avversario, ma questo dimostra che probabilmente siamo stati i due giocatori più continui dell’anno. Da questo punto di vista è un dato positivo».
Bonus e penalizzazioni non convincerebbero Djokovic
Zverev si è mostrato particolarmente netto davanti all’ipotesi di utilizzare bonus più elevati o penalizzazioni nella classifica per convincere le stelle a partecipare a tutti i Masters 1000.
«Pensate davvero che a Novak interesserebbe ricevere un bonus maggiore? Se dovessi fare una stima, direi che possiede più di 400 milioni sul conto in banca, quindi non sono sicuro che gli importerebbe. Non credo che gli interessi neppure la classifica».
Il tedesco ritiene che una discussione sugli obblighi di partecipazione avrebbe senso soltanto ripristinando il vecchio formato settimanale.
«Volete farci perdere posizioni se non giochiamo? Se tutto tornasse come prima e i Masters 1000 durassero una settimana, potremmo anche parlarne. Ma se ci obbligate a rimanere lontani da casa per due settimane e mezzo o tre durante gli Slam e fate praticamente la stessa cosa con i Masters, non potete poi costringerci a giocare. Mi dispiace, ma è una sciocchezza».
Zverev ha ricordato che un incentivo economico esiste già: «Se partecipi a tutti e nove i Masters 1000, ricevi un bonus al termine dell’anno. Quindi questo incentivo esiste già».
Il numero uno rimane un obiettivo
La tournée nordamericana avrà un’importanza particolare anche per la classifica. Zverev non nasconde di voler raggiungere per la prima volta la vetta del ranking ATP, ma ritiene che concentrarsi esclusivamente sui punti possa diventare controproducente.
«Sì, diventare numero uno è certamente uno dei miei obiettivi. Credo però che la priorità debba essere sempre quella di esprimere il miglior tennis possibile, perché in seguito i risultati arriveranno da soli».
«Le vittorie nei tornei e la crescita nella classifica saranno una conseguenza. Finché rimani concentrato sul miglioramento, sul perfezionamento del tuo gioco e sulla possibilità di dare il massimo, tutto il resto arriverà dopo».
Zverev comincia quindi il torneo di Montreal da favorito, ma anche con una visione molto chiara sui problemi del circuito. Il tedesco ha scelto di giocare perché ha bisogno di competere, ma comprende chi preferisce fermarsi: finché i Masters 1000 occuperanno quasi due settimane, obblighi, bonus e penalizzazioni difficilmente potranno garantire la presenza costante di tutte le stelle.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Alexander Zverev
@ JOA20 (#4662080)
Scusami , ma perché Dr. Ivo insiste nel dire che Zverev deve fare punti per non finire al numero 3 al US OPEN ?
Ma anche in Ohio partire da n. 2 o da n.3 non è la stessa cosa
Certo, ma nel valutare se partecipare a un Masters è giusto che il giocatore faccia i conti con se stesso, non con i risultati degli altri
Questo è anche vero… ma intanto è costretto a insistere
@ JOA20 (#4662080)
https://www.livetennis.it/post/468538/us-open-entry-list-md-singolare-maschile-e-femminile-saranno-almeno-dieci-gli-azzurri-al-via/
Di che parli? Le entry list del tabellone principale sono uscite da giorni. Questa settimana dovrebbero pubblicare quelle delle quali. Le teste di serie saranno determinate dal ranking ufficiale dopo Cincinnati
Cerchiamo di non mischiare cavoli e zucchine: gli USA e l’Australia sono i paesi che hanno dominato il tennis (maschile e femminile) fino alla fine del secolo scorso: da allora gli altri paesi europei, in particolare Svezia , e poi la Spagna, hanno contrastato questo dominio. Altri paesi europei, Germania, Cecoslovacchia e Repubblica Ceca, Russia, l’Argentina fra gli extra europei, oggi l’Italia, hanno avuto un ruolo importante. Nella globalizzazione di questo sport anche piccoli paesi come Croazia e Serbia hanno avuto il loro spazio, fuori da Europa ed Americhe, Giappone nel maschile e Cina nel femminile sono riusciti ad emergere.
la Francia dagli anni 30 fino agli ’80, ed il RU dagli anni 30 all’inizio del secolo, sono stati paesi poco importanti: la Francia è da 50 anni che non vince uno Slam, ma il precedente era del 1946, quindi in 80 anni ne hanno vinti 2, meno dell’Italia anche dell’era pre Sinner. I Britannici prima delle vittorie di Murray era dal 1936 che non vincevano slam, e fino all’arrivo di Henman e Murray hanno avuto dei buoni tennisti ma nulla più.
Qualcuno sa dirmi, quando dirameranno la lista ufficiale con graduatorie degli US OPEN ?
se continua così rischia di scoppiare primna di arrivarci, in semifinale…
È proprio questo il punto.
I soldi ci sono, ma nelle mani di pochi, i soliti, spesso occulti.
Se conoscessimo il patrimonio (vero, non dichiarato…) della FITP capiremmo molte cose…
@ Dr Ivo (#4662052)
Zverev ha circa 500 punti di margine su Alcaraz se scartiamo i punti di Cincinnati, Carlos è obbligato a fare almeno finale in Ohio per avere una possibilità di essere tds n.2 a Flushing Meadows
Vado un attimo “fuori tema” per sollevare la questione dei soldi, con gli organizzatori sempre più famelici (supportati da ATP, che evidentemente ha interesse in causa) mentre in molti casi cercano di ridurre (mi pare accaduto ad Indian Wells) il compenso dei veri protagonisti.
Stare via per 2 settimane comporta un raddoppio delle spese per i giocatori ed un prolungamento di stress che alla fine si somatizza.
Le Federazioni ci raccontano che raccolgono più soldi per finanziare il movimento ma se guardiamo i 4 (Slam) tornei più ricchi al mondo scopriamo (con sorpresa?) che:
– l’Australia ha 1 giocatore in top-10 quasi per miracolo con il 2° che sta al #85; un #1 manca da oltre 25 anni, l’ultimo fu Hewitt nel 2001
– la Francia non ha nessuno in top-20 e non vince uno Slam da quasi 50 anni (Noah nel 1983) e neppure un #1 dal 1973 (era del computer)
– l’Inghilterra non ha nessuno in top-35 non vince uno Slam da ben 10 anni (Murray nel 2016, pure l’ultimo #1 britannico – non è inglese – della storia, nello stesso anno)
– gli USA non ha nessuno in top-8 non vince uno Slam da oltre 20 anni (Roddick nel 2003 che è pure l’ultimo statunitense #1 della storia, nello stesso anno)
Il dubbio che molti soldi vengano intascati da dirigenti voraci e portaborse attraenti, piuttosto che da giovani promesse, credo che sia legittimo 🙁
Troppi soldi in ballo per dare forfait preventivi, solo gente come Sinner, Alcaraz e Djokovic lo fa. Tutti questi giocatori che si lamentano e nessuno che organizza uno sciopero di protesta…
Stessa risposta data sotto a Tomax. È evidente che è lì per difendere la sua posizione prima dell’US Open. Se la sua preoccupazione fosse evitare Sinner per il 500 di ottobre avrebbe scelto Tokyo e non Pechino
Zverev deve intanto difendere il n. 2. Se avessi consultato la Live, avresti visto che è sceso di nuovo sotto Alcaraz (perché quest’ultimo in Canada non ha giocato l’anno scorso e lui difende 400 punti). Ovviamente non poteva rischiare di arrivare all’US Open da n. 3 e trovare Sinner già in semifinale, quindi ha dovuto esserci sia pure controvoglia.
Lo sport diventa sempre più estremo e sofisticato, quindi ogni giocatore ha dei sistemi di allenamento personalizzati in base al proprio fisico ed al proprio modello di gioco.
Credo che 20-30 anni fa scappava quasi da ridere quando si vedevano gli allenamenti del football americano con difesa, attacco e quarterback in gruppi diversi…
…ora anche nel calcio europeo ci sono allenamenti differenziati nei reparti e preparatori personali per alcuni giocatori.
Zverev è molto più “grosso” (quasi 100 kg di peso) dei colleghi, anche quelli altrettanto alti, e quindi ha bisogno di lavorare molto per mantenere un’elevata mobilità.
Poi ha sempre viaggiato moltissimo (ha sempre fatto anche i 250 pur essendo in top-5) e quindi non gli pesa stare lontano da casa.
Questa trasferta americana con 2 Masters 1000 “allungati” è passata da 28 a 44 giorni, che sono troppi per i campioni che arrivano sempre in fondo ai tornei, appunto come Sinner, Alcaraz e Djokovic.
zverev vuole diventare 1 e giustamente è andato perche diventa troppo importante per la sua classifica questo torneo senza sinner
Ancora complimenti ad Andrea per la sua lungimirante One Vision e per la brillante idea dei 1000 a 2 settimane.
Caro Zverev, nessuno ti obbliga, sei lì solo perché sicuro di non prendere l’undicesima stesa….