Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Challenger 75 Milano
Milano, Italia · 5 Luglio 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
08:00
☀
17°
|
09:00
☀
20°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
⛅
34°
|
16:00
⛅
36°
|
18:00
⛅
36°
|
22:00
⛅
32°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per la finale sulla terra
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH 75 F
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Facundo Diaz Acosta vs Marco Cecchinato
ATP Milan
Facundo Diaz Acosta [3]
0
3
Marco Cecchinato•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
A-40
ace
2-1 → 2-2
F. Diaz Acosta
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
F. Diaz Acosta
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia · 5 Luglio 2026
|☀
|
16°C
Soleggiato e asciutto · Picco 31°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
09:00
☀
15°
|
10:00
☀
18°
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
⛅
25°
|
13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
28°
|
15:00
⛅
29°
|
17:00
⛅
30°
|
19:00
⛅
31°
|
22:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per la finale sulla terra
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH 50 F
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Court central – Amplitude – ore 14:30
Kilian Feldbausch vs Marvin Moeller
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania · 5 Luglio 2026
|⛅
|
15°C
Sole e nubi, asciutto · Picco 22°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
10:00
☀
17°
|
11:00
☀
19°
|
12:00
☀
20°
|
13:00
⛅
21°
|
14:00
⛅
22°
|
15:00
⛅
22°
|
16:00
⛅
22°
|
18:00
⛅
21°
|
21:00
☀
17°
|
23:00
☀
15°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per la finale sulla terra
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH 75 F
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Central Court – ore 11:00
Keegan Smith vs Zsombor Piros
ATP Brasov
Keegan Smith•
0
4
0
Zsombor Piros [2]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Smith
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Z. Piros
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-3 → 4-4
K. Smith
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
K. Smith
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
Challenger 75 Cary
Cary, USA · 5 Luglio 2026
|☀
|
27°C
Molto caldo e soleggiato · Picco 37°C
|
|CIELO
|Prevalentemente sereno al mattino, poi prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
05:00
☀
24°
|
06:00
☀
24°
|
07:00
⛅
24°
|
08:00
⛅
26°
|
09:00
⛅
28°
|
10:00
⛅
30°
|
11:00
⛅
32°
|
12:00
⛅
34°
|
13:00
⛅
35°
|
14:00
⛅
37°
⚠ Molto caldo nelle ore disponibili: attenzione alle condizioni sul cemento
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Cemento
|
CH 75 F
⛅ Prevalentemente soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
🎾 Finale
🏊 Cemento
Stadium – ore 01:30
Timo Legout vs Braden Shick
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – ore 01:30
Finn Reynolds / James Watt vs JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador · 5 Luglio 2026
|☁
|
10°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 23°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso nelle ore disponibili
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Luglio
|
05:00
⛅
9°
|
06:00
⛅
8°
|
07:00
☁
10°
|
08:00
☁
12°
|
09:00
☁
16°
|
10:00
☁
18°
|
11:00
☁
20°
|
12:00
☁
22°
|
13:00
☁
23°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH 50 F
☁ Prevalentemente nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 18:00
Matheus Pucinelli De Almeida vs Hernan Casanova
Il match deve ancora iniziare
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