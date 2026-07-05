Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

05/07/2026 08:31 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

🇮🇹
Challenger 75 Milano
Milano, Italia  ·  5 Luglio 2026

21°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
08:00
17°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
25°
12:00
28°
13:00
31°
14:00
34°
16:00
36°
18:00
36°
22:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per la finale sulla terra
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 75 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Marco Cecchinato ITA

ATP Milan
Facundo Diaz Acosta [3]
0
3
Marco Cecchinato
15
2
Mostra dettagli



🇫🇷
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia  ·  5 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
09:00
15°
10:00
18°
11:00
22°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
29°
17:00
30°
19:00
31°
22:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per la finale sulla terra
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 50 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Court central – Amplitude – ore 14:30
Kilian Feldbausch SUI vs Marvin Moeller GER

Il match deve ancora iniziare



🇷🇴
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania  ·  5 Luglio 2026

15°C
Sole e nubi, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
22°
18:00
21°
21:00
17°
23:00
15°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per la finale sulla terra
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 75 F
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Central Court – ore 11:00
Keegan Smith USA vs Zsombor Piros HUN

ATP Brasov
Keegan Smith
0
4
0
Zsombor Piros [2]
0
6
0
Mostra dettagli



🇺🇸
Challenger 75 Cary
Cary, USA  ·  5 Luglio 2026

27°C
Molto caldo e soleggiato  ·  Picco 37°C
CIELO Prevalentemente sereno al mattino, poi prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Luglio
05:00
24°
06:00
24°
07:00
24°
08:00
26°
09:00
28°
10:00
30°
11:00
32°
12:00
34°
13:00
35°
14:00
37°
⚠  Molto caldo nelle ore disponibili: attenzione alle condizioni sul cemento
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Cemento
CH 75 F
⛅  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
🎾  Finale
🏊  Cemento

Stadium – ore 01:30
Timo Legout FRA vs Braden Shick USA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – ore 01:30
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare



🇪🇨
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador  ·  5 Luglio 2026

10°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 23°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle ore disponibili
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
05:00
06:00
07:00
10°
08:00
12°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 50 F
☁  Prevalentemente nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 18:00
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Hernan Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

TAG: