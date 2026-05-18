I match point del Golden Masters completato da Sinner (Video)
Missione compiuta. Jannik Sinner sulla terra battuta del Foro Italico è riuscito a riportare il titolo degli Internazionali BNL d’Italia a casa, 50 anni dopo l’impresa di Adriano Panatta (1976). Una cavalcata memorabile quella di Roma, che acquista un sapore ancor più speciale visto che consente dal n.1 del mondo i Sesto Pusteria di completare il Golden Masters, ossia tutti i 9 titoli Masters 1000, impresa riuscita prima di lui solo a Novak Djokovic, ma assai più giovane del campione serbo (24 anni per Jannik, 31 per Novak). Sinner ha trionfato su tutta la linea, sbarazzandosi in semifinale di un Medvedev tornato ad altissimo livello e andando oltre alla fatica di una cavalcata vincente di ben 29 partite (e 34 a livello Masters 1000, serie iniziata a Parigi indoor lo scorso novembre). Inoltre con il successo a Roma, Sinner ha vinto nello stesso anno i 3 grandi titoli sul “rosso”, Monte Carlo, Madrid e Roma, impresa riuscita solo al più forte di tutti sulla terra battuta, Rafael Nadal (e solo una volta).
Sinner sempre più n.1 al mondo, con i suoi 14.700 punti, con 29 titoli in carriera, con tutti i Masters 1000 vinti in carriera. L’italiano a soli 24 anni ha vinto quasi tutto quello c’era da vincere a livello di “Big Titles”: manca solo il Roland Garros, e l’Oro Olimpico. Solo due passi per uguagliare Novak Djokovic, unico capace di vincere letteralmente tutto.
TennisTv ha celebrato la vittoria di Sinner a Roma e il completamento del Golden Masters con una bella clip video: le esultanze di Jannik nei 9 Masters 1000 vinti. La riportiamo, giusto tributo al nostro campione. Il più forte di tutti nell’epoca attuale del nostro sport.
The youngest man ever to win the Golden Masters.
Jannik Sinner ✨🇮🇹 pic.twitter.com/xxwq6UEH3F
— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2026
La cavalcata vincente di Sinner nei Masters 1000 iniziò nel 2023 a Toronto con il successo all’Open del Canada (in finale su Alex De Minaur). Seguì una tripletta nel 2024: Miami, dominando Dimitrov in finale; Cincinnati, sconfiggendo Tiafoe in finale, quindi in ottobre ecco il titolo a Shanghai, battendo Djokovic nel match decisivo. Poco dopo Jannik dominerà anche le ATP Finals, mentre bisogna attendere la fine del 2025 per il successo nel mille di Parigi Indoor (in finale contro Auger-Aliassime) Nel 2026 Sinner mette la freccia e diventa imprendibile: vince per la prima volta a Indian Wells (contro Medvedev nell’incontro decisivo), poi la tripletta magica sul “rosso”, Monte Carlo (battendo Alcaraz in finale), Madrid (contro Zverev in finale) e Roma (vs. Ruud), completando la serie dei 9 Masters 1000 (oltre al titolo a Miami, che aveva già alzato due anni prima). Dominante.
Marco Mazzoni
TAG: ATP, Golden Masters, Jannik Sinner, Masters 1000, Record, Video
L’Alieno è sceso in Terra per redimere i veri peccatori
Sarebbe bello rivincere i trofei di Canada e Cincinnati per tre motivi (tra i vari):
1) ora sono tornei allungati, si gioca un turno in più;
2) quando li ha vinti, in entrambi i casi ha goduto di un walk over per ritiro dell’avversario prima del match. Meglio una cavalcata senza asterischi.
3) sinner ha vinto nel 2023 a Toronto, quest’anno toccherebbe a Montreal, giusto per completare anche le sedi.
Nessuno li ha vinti tutti in una sola stagione 🙂
Alla fine ha scollinato, l’impresa più difficile è fare la doppietta in US.
Guardavo la classifica degli italiani: ci sono 4 azzurri nei primi 16 del mondo, niente male davvero!!
Finalisti tutti diversi !
Messi in fila tutti… 🙂
2023 Toronto – De Minaur
2024 Miami – Dimitrov
Cincy – Tiafoe
Shanghai – DJ
2025 Defense – FAA
2026 IW – Medvedev
Miami – Lehecka
MCarlo – Alcaraz
Madrid – Zverev
Roma – Ruud. 😉 🙂
Con questo traguardo dei 1000, si può considerare il rosso già fra i primi 10 di questo sport all time.
Lavert
Sampras
Borg
Agassi
Federer
Murray
Nadal
Djokovic
Alcaraz
Sinner
Redazione crudele che continua a far scoppiare i fegati dei provocatori.
Più provocano e più si devono trovare post e video sul n.1 incontrastato
Non solo, se ci fosse stato sinner al posto di pio esposito contro la Bosnia l’Italia sarebbe ai mondiali
😉 😉 😉