I match point del Golden Masters completato da Sinner (Video)

Missione compiuta. Jannik Sinner sulla terra battuta del Foro Italico è riuscito a riportare il titolo degli Internazionali BNL d’Italia a casa, 50 anni dopo l’impresa di Adriano Panatta (1976). Una cavalcata memorabile quella di Roma, che acquista un sapore ancor più speciale visto che consente dal n.1 del mondo i Sesto Pusteria di completare il Golden Masters, ossia tutti i 9 titoli Masters 1000, impresa riuscita prima di lui solo a Novak Djokovic, ma assai più giovane del campione serbo (24 anni per Jannik, 31 per Novak). Sinner ha trionfato su tutta la linea, sbarazzandosi in semifinale di un Medvedev tornato ad altissimo livello e andando oltre alla fatica di una cavalcata vincente di ben 29 partite (e 34 a livello Masters 1000, serie iniziata a Parigi indoor lo scorso novembre). Inoltre con il successo a Roma, Sinner ha vinto nello stesso anno i 3 grandi titoli sul “rosso”, Monte Carlo, Madrid e Roma, impresa riuscita solo al più forte di tutti sulla terra battuta, Rafael Nadal (e solo una volta).

Sinner sempre più n.1 al mondo, con i suoi 14.700 punti, con 29 titoli in carriera, con tutti i Masters 1000 vinti in carriera. L’italiano a soli 24 anni ha vinto quasi tutto quello c’era da vincere a livello di “Big Titles”: manca solo il Roland Garros, e l’Oro Olimpico. Solo due passi per uguagliare Novak Djokovic, unico capace di vincere letteralmente tutto.

TennisTv ha celebrato la vittoria di Sinner a Roma e il completamento del Golden Masters con una bella clip video: le esultanze di Jannik nei 9 Masters 1000 vinti. La riportiamo, giusto tributo al nostro campione. Il più forte di tutti nell’epoca attuale del nostro sport.

The youngest man ever to win the Golden Masters. Jannik Sinner ✨🇮🇹 pic.twitter.com/xxwq6UEH3F — Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2026

La cavalcata vincente di Sinner nei Masters 1000 iniziò nel 2023 a Toronto con il successo all’Open del Canada (in finale su Alex De Minaur). Seguì una tripletta nel 2024: Miami, dominando Dimitrov in finale; Cincinnati, sconfiggendo Tiafoe in finale, quindi in ottobre ecco il titolo a Shanghai, battendo Djokovic nel match decisivo. Poco dopo Jannik dominerà anche le ATP Finals, mentre bisogna attendere la fine del 2025 per il successo nel mille di Parigi Indoor (in finale contro Auger-Aliassime) Nel 2026 Sinner mette la freccia e diventa imprendibile: vince per la prima volta a Indian Wells (contro Medvedev nell’incontro decisivo), poi la tripletta magica sul “rosso”, Monte Carlo (battendo Alcaraz in finale), Madrid (contro Zverev in finale) e Roma (vs. Ruud), completando la serie dei 9 Masters 1000 (oltre al titolo a Miami, che aveva già alzato due anni prima). Dominante.

Marco Mazzoni