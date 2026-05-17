Bolelli e Vavassori trionfano a Roma: il titolo degli Internazionali d’Italia è azzurro

Impresa straordinaria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali BNL d’Italia. La coppia azzurra supera in finale Granollers e Zeballos al super tie-break e conquista il titolo al Foro Italico dopo una partita durissima, ricca di emozioni e decisa nei momenti più importanti.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori scrivono una pagina storica del tennis italiano. Gli azzurri hanno conquistato il titolo di doppio agli Internazionali BNL d’Italia 2026, superando in finale la coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(8) 6-7(3) 10-3.

Una vittoria pesantissima, arrivata al termine di una finale combattuta per oltre due ore e decisa da un super tie-break giocato in modo quasi perfetto dalla coppia italiana. Per Bolelli e Vavassori si tratta di un successo di enorme prestigio, davanti al pubblico del Foro Italico, in una delle giornate più importanti della stagione azzurra.

Il primo set è stato una vera battaglia. Bolelli e Vavassori hanno avuto un avvio complicato, con qualche errore di troppo e un servizio non sempre incisivo. Granollers e Zeballos sono riusciti a strappare il break nel terzo game e hanno avuto diverse occasioni per allungare ulteriormente, ma gli azzurri sono rimasti aggrappati al parziale con carattere.

Nel momento in cui gli avversari sembravano pronti a chiudere, è arrivata la reazione italiana. Bolelli e Vavassori hanno recuperato il break, hanno annullato set point e hanno trascinato il parziale al tie-break. Anche lì la tensione è stata altissima: Granollers e Zeballos hanno avuto altre chance per conquistare il set, ma gli azzurri hanno resistito con grande lucidità e hanno chiuso il gioco decisivo per 10-8, portandosi avanti nel match.

Il secondo set è stato ancora molto equilibrato. Le due coppie hanno continuato a tenere alta l’intensità, con pochi margini e tanti punti decisi a rete. Bolelli e Vavassori hanno salvato situazioni delicate anche nella fase conclusiva del parziale, ma questa volta il tie-break ha premiato Granollers e Zeballos, più precisi nei punti decisivi. Gli avversari hanno chiuso per 7-3, portando la finale al super tie-break.

Nel momento della verità, però, Bolelli e Vavassori hanno giocato il miglior tennis della loro finale. Gli azzurri sono partiti fortissimo, hanno preso subito il comando del super tie-break e non hanno più lasciato spazio alla rimonta degli avversari. Servizio, riflessi a rete e grande compattezza mentale hanno fatto la differenza in un finale dominato dalla coppia italiana.

Il 10-3 conclusivo ha fatto esplodere il Centrale del Foro Italico. Bolelli e Vavassori hanno alzato le braccia al cielo dopo una prestazione di enorme personalità, completando una settimana straordinaria e regalando all’Italia un titolo dal sapore speciale.

Il successo assume un valore storico. La coppia azzurra riporta il titolo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia in mani italiane dopo decenni e conferma il proprio status tra le migliori coppie del circuito. Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Miami, Bolelli e Vavassori aggiungono un altro titolo pesantissimo alla loro stagione.

Per il tennis italiano è un’altra giornata da ricordare. Davanti al pubblico di Roma, Bolelli e Vavassori hanno trasformato una finale complicata in una grande impresa, mostrando cuore, esperienza e una straordinaria capacità di giocare al massimo nei momenti decisivi.

Il Foro Italico è azzurro: Bolelli e Vavassori sono campioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026.