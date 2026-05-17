Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Raul Brancaccio sconfitto al turno decisivo a Ginevra

17/05/2026 15:03 1 commento
Raul Brancaccio - Foto Daniel Kondarcuik
Raul Brancaccio - Foto Daniel Kondarcuik

🇩🇪
ATP 500 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  17 Maggio 2026

12°C
Sole iniziale, poi nuvoloso  ·  Picco 16°C
CIELO Nubi in aumento
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
10:00
11°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
16°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
16°
19:00
16°
⚠  Giornata asciutta, ma con cielo più nuvoloso nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
Turno Quali · Terra Battuta
ATP 500 Q
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
ATP 500 R1
⛅  Sole e nubi
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:30
Marcos Giron USA vs Max Schoenhaus GER

ATP Hamburg
Marcos Giron [2]
7
4
6
Max Schoenhaus
6
6
7
Vincitore: Schoenhaus
Mostra dettagli

Diego Dedura GER vs Frances Tiafoe USA (Non prima 13:30)

ATP Hamburg
Diego Dedura
4
4
Frances Tiafoe [8]
6
6
Vincitore: Tiafoe
Mostra dettagli

Tommy Paul USA vs Ethan Quinn USA

ATP Hamburg
Tommy Paul [6]
40
6
5
Ethan Quinn
15
1
3
Mostra dettagli




M1 – ore 11:30
Rinky Hijikata AUS vs Henri Squire GER

ATP Hamburg
Rinky Hijikata [4]
6
7
7
Henri Squire
7
5
6
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Arthur Gea FRA

ATP Hamburg
Aleksandar Kovacevic [3]
0
5
6
3
Arthur Gea [8]
0
7
4
4
Mostra dettagli

Fernando Romboli BRA / Ryan Seggerman USA vs Niels McDonald GER / Max Schoenhaus GER

ATP Hamburg
Fernando Romboli / Ryan Seggerman [1]
40
6
2
Niels McDonald / Max Schoenhaus
40
4
2
Mostra dettagli




M2 – ore 12:00
Ignacio Buse PER vs Hugo Gaston FRA

ATP Hamburg
Ignacio Buse [1]
6
6
Hugo Gaston [7]
1
2
Vincitore: Buse
Mostra dettagli

N.Sriram Balaji IND / Marcelo Demoliner BRA vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

ATP Hamburg
N.Sriram Balaji / Marcelo Demoliner
7
6
Sander Gille / Sem Verbeek [2]
6
3
Vincitore: Balaji / Demoliner
Mostra dettagli







🇨🇭
ATP 250 Ginevra
Ginevra, Svizzera  ·  17 Maggio 2026

8°C
Fresco al mattino, poi schiarite  ·  Picco 18°C
CIELO Da nuvoloso a soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
10:00
11:00
10°
12:00
13°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
18°
17:00
17°
18:00
17°
19:00
16°
⚠  Mattinata fresca, condizioni in miglioramento dal primo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Terra Battuta
ATP 250 Q
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
ATP 250 R1
☁  Nuvoloso
☀  Schiarite
✅  Asciutto
🎾  Quali
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

CENTER COURT – ore 11:00
Kilian Feldbausch SUI vs Nishesh Basavareddy USA

ATP Geneva
Kilian Feldbausch
3
2
Nishesh Basavareddy [7]
6
6
Vincitore: Basavareddy
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG vs Mariano Navone ARG (Non prima 14:00)

ATP Geneva
Marco Trungelliti
7
5
1
Mariano Navone
5
7
6
Vincitore: Navone
Mostra dettagli

Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

ATP Geneva
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
0
6
0
Robert Cash / JJ Tracy [2]
0
3
0
Mostra dettagli




COURT 1 – ore 11:00
James Duckworth AUS vs Edas Butvilas LTU

ATP Geneva
James Duckworth [2]
5
6
Edas Butvilas
7
7
Vincitore: Butvilas
Mostra dettagli

Raul Brancaccio ITA vs Clement Tabur FRA

ATP Geneva
Raul Brancaccio [9]
6
2
2
Clement Tabur [8]
0
6
6
Vincitore: Tabur
Mostra dettagli




COURT 2 – ore 13:00
Max Hans Rehberg GER vs Francisco Comesana ARG

ATP Geneva
Max Hans Rehberg
3
2
Francisco Comesana [6]
6
6
Vincitore: Comesana
Mostra dettagli

TAG:

1 commento

Italo (Guest) 17-05-2026 15:18

Sottolineo la bella vittoria e prima qualifica atp per il tedesco Schoenaus.
Si parla soprattutto di Engel e Dedura ma a me questo ragazzo dal rovescio a una mano piace molto.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!