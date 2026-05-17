Rome 1000 | Clay | e8235540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Oggi è il giorno della finale del doppio con Bole-Vava e Jannik Sinner per entrare nella storia del torneo di Roma (LIVE)
17/05/2026 11:06 17 commenti
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 17 Maggio 2026
|☀
|
12°C
Soleggiato · Picco 22°C
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
10:00
☀
12°
|
11:00
☀
14°
|
12:00
☀
17°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
⛅
22°
|
15:00
⛅
22°
|
16:00
☀
22°
|
17:00
☀
21°
|
18:00
☀
21°
|
19:00
☀
20°
⚠ Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
|
☀ Soleggiato
⛅ Nubi sparse
✅ Asciutto
🎾 Finale ATP
🎾 Doppio ATP
🎾 Doppio WTA
🏀 Terra Battuta
⛅ Nubi sparse
✅ Asciutto
🎾 Finale ATP
🎾 Doppio ATP
🎾 Doppio WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 12:00
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Il match deve ancora iniziare
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Jannik Sinner vs Casper Ruud (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Loading ...
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
Le 10 migliori stagioni di servizio su record (dal 1991)
Anno Giocatore Giochi di servizio Vinto % Ritorno Giochi Vinti %
2015 Ivo Karlovic 95,5% 9,6%
2008 Ivo Karlovic 94,5% 11,6%
2019 Isner 94,1% 9,6%
2015 Milos Raonic 94% 12,2%
2018 Isner 93,6% 9,4%
2015 John Isner 93,3% 9,6%
2016 Isner 93,2% 10,7%
2014 Isner 93,1% 9,3%
2022 Nick Kyrgios 92,9 % 19,5%
2016 Ivo Karlovic 92,7% 7,4%
Sinner lo soffiera fuori dall’acqua nel 2026. Il numero 1 del mondo ha vinto il 31,9 per cento delle sue partite di ritorno in questa stagione, incluso il 34,1 per cento durante la sua striscia vincente di 28 partite.
Con poche eccezioni, i giocatori sono stati in grado di trovare il successo sui propri servizi contro i ritorni dei migliori server della storia. Questo non è il caso contro Sinner.
Il vincitore di ogni evento ATP Masters 1000 quest’anno è già molto più avanti del campo nelle partite di servizio vinte, ed entra nella finale di Roma al secondo posto nelle partite di ritorno vinte, dietro solo a Francisco Cerundolo (33,9%).
Se Sinner continua al ritmo che ha stabilito durante la sua striscia vincente, il vantaggio di Cerundolo potrebbe essere minacciato. La grande differenza è che Cerundolo ha vinto solo il 78,3 per cento dei suoi giochi di servizio rispetto al 94,3 per cento per il numero del mondo. 1.
Ex numero mondiale 4 Brad Gilbert questa settimana si è reso sui social media per chiedere a Isner se Sinner si qualifica come serverbot in base alle sue prestazioni.
Isner ha risposto: “Non un bot quando torni così”.
Che sia al servizio o al ritorno, non c’è nessun posto dove nascondersi contro Sinner, che impiega un implacabile attacco a due fronti. I risultati parlano da soli: un record di 35-2 in questa stagione, con la possibilità di guadagnare un’altra vittoria domenica contro Ruud a Roma per ancora più storia.
Oggi appuntamento per fare la storia, forza Jannik! Vai a prenderti l’ennesimo record!
Ma anche nella peggiore delle ipotesi se proprio dovesse andare male, mi fa piacere che sia con Ruud, ragazzo squisito che si merita ogni bene.
Sinner odia la polizia non può sparare
Storicamente, i migliori server dell’ATP Tour non sono forti in ritorni,neanche lontanamente. Jannik Sinner lo sta cambiando.
Il giocatore numero 1 nella classifica PIF ATP, che cercherà di completare il Career Golden Masters Sunday nella finale degli Internazionali BNL d’Italia contro Casper Ruud, ha goduto di un successo sbalorditivo su entrambi i lati dello sport, soprattutto durante la sua migliore striscia di 28 partite in carriera.
Un anno fa, Sinner è diventato il primo giocatore da quando sono iniziate le registrazioni statistiche nel 1991 a guidare l’ATP Tour sia nelle partite di servizio (92%) che nelle partite di ritorno vinte (32,6%) in una singola stagione. Il 24enne ha raggiunto nuove vette durante la sua attuale striscia.
Sinner ha vinto il 95,6 per cento delle sue partite di servizio dall’inizio della sua serie di vittorie a Indian Wells, perdendo un servizio solo 12 volte in 28 partite. L’italiano ha vinto 19 di quelle 28 partite senza rinunciare al servizio.
Per metterlo nel contesto, Ivo Karlovic possiede il record per la più alta percentuale di partite di servizio vinte in una stagione completa al 95,5 per cento nel 2015. Solo tre volte un giocatore ha rotto il segno del 94 per cento in una stagione – Karlovic ha vinto il 94,5 per cento delle sue partite di servizio nel 2008 e John Isner ha rivendicato il 94,1 per cento delle sue partite di servizio nel 2019 (Milos Raonic era appena sotto il 94% nel 2015).
E ancora da vedere se Sinner,possa mantenere le sue prestazioni per tutto il 2026. Ma ha vinto il 94,3 per cento dei suoi giochi di servizio per l’anno, mettendosi in un’aria rara.
ATP Tour
@ l Occhio di Sauron (#4617923)
“Qua serve un Referendum per abolire la RAI e mandare a spasso quelle decine di migliaia di inutili …”
Magari anche un referendum per abolire Mattarella.
@ Daniel (#4617944)
Io non sono ferratissimo ma uno dei 2 è di troppo 🙂
@ l Occhio di Sauron (#4617923)
Tutto giusto.
Guarda però che MA BENSI è un grave errore, fattelo spiegare da qualcuno che conosca l’italiano…
@ l Occhio di Sauron (#4617923)
..e “La Polizia s’incazza!” no?
@ Golden Shark (#4617913)
😀
I giornalisti della RAI sono dei poveracci miserabili..
Leggo la striscia sui Rainews24:
“alle ore 17:00 la finale di Roma Sinner-Ruud davanti a Mattarella”
cioè non “sarà presente Mattarella”, “Mattarella presenzia per omaggiare il tennis” ma bensì vogliono passare il messaggio che il tennis (e Sinner) sono degni di andare a farsi vedere da Mattarella..
Qua serve un Referendum per abolire la RAI e mandare a spasso quelle decine di migliaia di inutili …
Oslo spara, San Candido risponde, la polizia chiede aiuto”. Buon tennis.
Stavo vedendo gli highlights della finale della Svitolina contro Halep a Roma 2018, oggi molto cambiata da mamma, fisico molto più asciutto, anche un po rifatta, rispetto a quella freschezza e possenza di uno che sembrava destinata a diventare numero 1, finché non bussò alla porta un francese.
” Sinner , Bolelli & Vavassori … e per gli altri son dolori ! ! ! ”
Buona Domenica ! !
Oggi comunque in questa giornata storica c’è anche un preambolo molto positivo per il tennis italiano,per chi si trova lì stamattina, c’è un rappresentante maschile e uno femminile nelle finali dei tornei under 16 del foro,con l’onore di essere state programmate sulla Supertennis Arena a partire dalle 10, credo che ci sarà sicuramente la Garbin a dare un’occhiata e ovviamente altri della Fit,oltre i 3000 che riempiranno le tribune.
Che vi costa? cappuccino e croissant prendeteveli alle 9,35, sosteniamo i giovani e il futuro, anche se capisco che con questo Sinner catalizzatore tutto il resto sbiadisce sempre più in contrasto,dai giovani al tennis femminile, che come abbiamo visto ieri nella finale non c’era il pienone di edizioni precedenti, prima che scoppiasse l’epidemia Sinner,cosa che ovviamente non avviene in altri stati.
… e Storia sia!!
Ecco, così.
L’evento live principale deve rimanere sempre in alto ben visibile,una volta esposto,fino alla conclusione.
Ho trovato molto scortese declassare un basso,in piccolo il live durante la finale femminile,il campo ha la precedenza sul contorno,le pagine con i record di Sinner,le parole di Sinner,le parole di Sinner possono anche stare in evidenza per un po ma poi farle scivolare giù, tanto vengono commentate lo stesso.
È questa costante mancanza di considerazione verso il tennis femminile che noto: “Vabbè,Sinner,in nostri hanno finito possiamo spegnere le luci”
Io lo capisco che ha molti non interessa il tennis femminile,ho iniziato anch’io seguendo il tennis maschile,ma voi siete un sito di tennis che dovrebbe tutelare anche l’immagine del tennis femminile, anche quando non ci sono italiane,da questi continui gesti e particolari si evinge invece la predisposizione di quelle persone che lavorano per questo sito,a volte noto proprio un menefreghismo,oltre al paraculismo,lasciatelo dire.
P.s. c’è un mio commento di dedica alla trionfatrice,nella pagina della vittoria della Svitolina, fatto ieri sera alle 22 e ancora non è visibile.