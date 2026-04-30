Challenger Francavilla al Mare, Wuxi, Brazzaville e Santos e WTA 125 Istanbul e Jiujiang: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER
WEEK 18
4-10 MAGGIO • ENTRY LIST
ATP CHALLENGER 75
🇮🇹 FRANCAVILLA
MAIN DRAW
Pinnington Jones 🇬🇧 (133) • Travaglia 🇮🇹 (136) • Gojo 🇭🇷 (137) • Faria 🇵🇹 (142) • Rodesch 🇱🇺 (145) • Echargui 🇹🇳 (146) • Harris 🇬🇧 (148) • Jacquet 🇫🇷 (149) • Mejia 🇨🇴 (150) • Jarry 🇨🇱 (155) • Dellien 🇧🇴 (156) • Draxl 🇨🇦 (157) • Tseng 🇹🇼 (159) • Blanchet 🇫🇷 (160) • Samuel 🇬🇧 (163) • Molcan 🇸🇰 (166) • Barrena 🇦🇷 (168) • Kym 🇨🇭 (170) • Schoenhaus 🇩🇪 JR (2) • Alexandrescou 🇫🇷 JR (4) • Schwaerzler 🇦🇹 NG (173)
ALTERNATES
1. Ymer 🇸🇪 (172) • 2. Coria 🇦🇷 (172) PR • 3. Schwaerzler 🇦🇹 (173) • 4. Basavareddy 🇺🇸 (174) • 5. Heide 🇧🇷 (175) PR • 6. Chidekh 🇫🇷 (176) • 7. Glinka 🇪🇪 (177) • 8. Diaz Acosta 🇦🇷 (178) • 9. Den Ouden 🇳🇱 (181) • 10. Kolar 🇨🇿 (182)
ATP CHALLENGER 100
🇨🇳 WUXI
MAIN DRAW
Shimabukuro 🇯🇵 (110) • Schoolkate 🇦🇺 (115) • Wong 🇭🇰 (121) • Sweeny 🇦🇺 (132) • Bolt 🇦🇺 (154) • Lajal 🇪🇪 (165) • Bu 🇨🇳 (175) • Tomic 🇦🇺 (191) • Galarneau 🇨🇦 (203) • Hsu 🇹🇼 (213) • Noguchi 🇯🇵 (215) • McCabe 🇦🇺 (235) • Uchida 🇯🇵 (238) • Sun 🇨🇳 (244) • Cassone 🇺🇸 (253) • Holt 🇺🇸 (256) • Jung 🇹🇼 (258) PR • Kotov 🏳️ (262) • Uchiyama 🇯🇵 (279) • Kukushkin 🇰🇿 (283)
ALTERNATES
1. Smith 🇺🇸 (301) • 2. Zhukayev 🇰🇿 (305) • 3. Gray 🇬🇧 (321) • 4. Jones 🇹🇭 (323) • 5. Tokuda 🇯🇵 (326) • 6. Santillan 🇯🇵 (332) • 7. Kwon 🇰🇷 (335) • 8. Wu 🇹🇼 (336) • 9. Bar Biryukov 🏳️ (344) • 10. Ilagan 🇺🇸 (345)
ATP CHALLENGER 50
🇨🇬 BRAZZAVILLE
MAIN DRAW
Coulibaly 🇨🇮 (280) • Bax 🇫🇷 (281) • Kasnikowski 🇵🇱 (318) • Bicknell 🇯🇲 (331) • Hemery 🇫🇷 (355) • Singh 🇮🇳 (434) • Artnak 🇸🇮 (437) • Naw 🇸🇾 (478) PR • Baadi 🇲🇦 (485) • Marrero Curbelo 🇪🇸 (495) • Saraiva Dos Santos 🇧🇷 (502) • Bennani 🇲🇦 (539) • Kirkin 🇹🇷 (563) • Singh 🇮🇳 (565) • Gima 🇷🇴 (577) • Bouchelaghem 🇫🇷 (609) • Ouakaa 🇹🇳 (651) • Covato 🇮🇹 (697) • Cerny 🇨🇿 (702) • Neuchrist 🇦🇹 (715) • Parisca Romera 🇻🇪 (763)
ALTERNATES
1. Dinev 🇧🇬 (860) • 2. Cordoba 🇪🇸 (902) • 3. Walters 🇬🇧 (904) • 4. Lalami 🇲🇦 (905) • 5. Rapagnetta 🇮🇹 (930) • 6. Ribero 🇦🇷 (932) • 7. Malla 🇨🇱 (983) • 8. Okonkwo 🇬🇧 (1059) • 9. Naw 🇸🇾 (1063) • 10. Garcia Longo 🇦🇷 (1123)
ATP CHALLENGER 50
🇧🇷 SANTOS
MAIN DRAW
Rodriguez Taverna 🇦🇷 (255) • Justo 🇦🇷 (261) • Roncadelli 🇺🇾 (276) • Dellien 🇧🇴 (289) • Varillas 🇵🇪 (295) • Mena 🇦🇷 (297) • Soto 🇨🇱 (304) • Kicker 🇦🇷 (346) • La Serna 🇦🇷 (363) • Pucinelli De Almeida 🇧🇷 (375) • Dutra da Silva 🇧🇷 (377) • Ribeiro 🇧🇷 (389) • Bagnis 🇦🇷 (400) • Casanova 🇦🇷 (404) • Sakamoto 🇧🇷 (433) • Schiessl 🇧🇷 (441) • Tobon 🇨🇴 (449) • Rodriguez 🇦🇷 (458) • Alves 🇧🇷 (501) • Mckennon 🇺🇸 (524) • Aboian 🇦🇷 (534) • Hardt 🇩🇴 (590) • Popko 🇰🇿 (591)
ALTERNATES
1. De La Fuente 🇦🇷 (646) • 2. Bigun 🇺🇸 (664) • 3. Dickerson 🇺🇸 (670) • 4. Huertas del Pino 🇵🇪 (672) • 5. Monzon 🇦🇷 (698) • 6. Pereira 🇧🇷 (714) • 7. Torrealba 🇨🇱 (717) • 8. Meligeni Alves 🇧🇷 (799) • 9. Vales 🇮🇱 (808) • 10. Huertas Del Pino Cordova 🇵🇪 (813)
🇮🇹 Giocatori italiani evidenziati in verde
PR = protected ranking • JR = junior • NG = Next Gen
ATP Challenger Week 18 • 4-10 Maggio
🎾 WTA 125
ENTRY LIST WEEK 18
DAL 4 MAGGIO
🇹🇷 ISTANBUL
DAL 4 MAGGIO • CLAY
MAIN DRAW
F. Jones 🇬🇧 • Vekic 🇭🇷 • Juvan 🇸🇮 • Zidansek 🇸🇮 • Costoulas 🇧🇪 • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 • L. Fruhvirtova 🇨🇿 • Garland 🇹🇼 • Radivojevic 🇷🇸 • P. Kudermetova 🏳️ • Koevermans 🇳🇱 • Kawa 🇵🇱 • Iatcenko 🏳️ • Gorgodze 🇬🇪 • Xiyu Wang 🇨🇳 • H. Guo 🇨🇳 • Monnet 🇫🇷 • Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸 • Gasanova 🏳️ • Noha Akugue 🇩🇪 • Kovinic 🇲🇪 PR
QUALIFICAZIONI
Hunter 🇦🇺 • Sebov 🇨🇦 • Pridankina 🏳️ • Falei 🏳️ • Pigossi 🇧🇷 • Yaneva 🇧🇬 • C. Liu 🇺🇸 • Martincova 🇨🇿 • Ristic 🇷🇸 • Wuerth 🇭🇷 • Aksu 🇹🇷 • Cengiz 🇹🇷 PR • Tubello 🇫🇷 PR • Zvonareva 🏳️ PR
🎾 WTA 125
🇨🇳 JIANGXI
DAL 4 MAGGIO • HARD
MAIN DRAW
Tararudee 🇹🇭 • Lin Zhu 🇨🇳 • Preston 🇦🇺 • Y-X. Ma 🇨🇳 • Hibino 🇯🇵 • Dart 🇬🇧 • Sawangkaew 🇹🇭 • X. You 🇨🇳 • Hontama 🇯🇵 • A. Ito 🇯🇵 • F. Tian 🇨🇳 • J. Pieri 🇮🇹 • Spiteri 🇮🇹 • A. Zolotareva 🏳️ • Yamaguchi 🇯🇵 • Lansere 🏳️ • Cabrera 🇦🇺 • Watson 🇬🇧 • Ibragimova 🏳️ • S. Saito 🇯🇵 • Kinoshita 🇯🇵 • Z. Bai 🇨🇳 PR • Tkacheva 🏳️ PR
QUALIFICAZIONI
Morvayova 🇸🇰 • Y. Yang 🇨🇳 • Reyngold 🏳️ • Kaji 🇯🇵 • Okamura 🇯🇵 • Liang 🇨🇳 • H. Shi 🇨🇳 • Y. Ren 🇨🇳 • Micic 🏳️ • E. Shimizu 🇯🇵 • Sidorova 🏳️ • S. Wei 🇨🇳 • Hosogi 🇯🇵 • Nugroho 🇮🇩
🇮🇹 Italiane evidenziate in verde
PR = protected ranking
WTA 125 • Dal 4 Maggio
redazione , scusate ma sinceramente per quel che mi riguarda ,grafica inguardabile , in piu sarebbe interessante anche vedere chi parteci alle quali
Travaglia non è entrato nelle quali del 1000 di Roma ?
Non è possibile mettere anche le quali ?
Solo Travaglia e Rapagnetta? Ma i vari Nardi Zeppieri Passaro Gigante Napo? News?