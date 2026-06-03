ATP 250 Stoccarda e s’Hertogenbosch: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 ATP 250
ENTRY LIST 2026
8-14 GIUGNO 2026 • ‘S-HERTOGENBOSCH – ERBA • STOCCARDA – ERBA
🇳🇱 ATP 250 ‘S-HERTOGENBOSCH – 8-14 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Medvedev 🏳️ (9) • Fils 🇫🇷 (17) • Norrie 🇬🇧 (19) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Humbert 🇫🇷 (33) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Munar 🇪🇸 (38) • Bergs 🇧🇪 (39) • Mannarino 🇫🇷 (45) • Diallo 🇨🇦 (46) • Cilic 🇭🇷 (47) • Atmane 🇫🇷 (51) • Borges 🇵🇹 (52) • Hurkacz 🇵🇱 (53) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (54)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Fucsovics 🇭🇺 (57) • 2. Zhang 🇨🇳 (PR 60) • 3. Buse 🇵🇪 (62) • 4. Brooksby 🇺🇸 (63) • 5. Collignon 🇧🇪 (68) • 6. Kecmanovic 🇷🇸 (70) • 7. Opelka 🇺🇸 (74) • 8. Majchrzak 🇵🇱 (76) • 9. Giron 🇺🇸 (77) • 10. Bellucci 🇮🇹 (80)
QUALIFICAZIONI
Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Buse 🇵🇪 (57) • Brooksby 🇺🇸 (60) • Collignon 🇧🇪 (64) • Landaluce 🇪🇸 (67) • Opelka 🇺🇸 (75) • Majchrzak 🇵🇱 (77) • Svajda 🇺🇸 (85) • Halys 🇫🇷 (88) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Wu 🇨🇳 (93) • Kypson 🇺🇸 (95) • Arnaldi 🇮🇹 (96) • Sakamoto 🇯🇵 (NG 152)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Bonzi 🇫🇷 (98) • 2. Bautista Agut 🇪🇸 (99) • 3. Vukic 🇦🇺 (100) • 4. Hijikata 🇦🇺 (102) • 5. Damm 🇺🇸 (112) • 6. Wong 🇭🇰 (113) • 7. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 8. Gaston 🇫🇷 (120) • 9. McDonald 🇺🇸 (127) • 10. Mochizuki 🇯🇵 (130)
🇩🇪 ATP 250 STOCCARDA – 8-14 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Zverev 🇩🇪 (3) • Shelton 🇺🇸 (6) • Fritz 🇺🇸 (7) • Bublik 🇰🇿 (11) • Cobolli 🇮🇹 (12) • Lehecka 🇨🇿 (13) • Vacherot 🇲🇨 (16) • Paul 🇺🇸 (18) • Tien 🇺🇸 (21) • Tiafoe 🇺🇸 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Etcheverry 🇦🇷 (26) • Mensik 🇨🇿 (28) • Moutet 🇫🇷 (30) • Nakashima 🇺🇸 (32) • Machac 🇨🇿 (41) • Michelsen 🇺🇸 (42) • Engel 🇩🇪 (NG 185)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Korda 🇺🇸 (43) • 2. Quinn 🇺🇸 (48) • 3. Marozsan 🇭🇺 (49) • 4. Draper 🇬🇧 (50) • 5. Fucsovics 🇭🇺 (57) • 6. Mpetshi Perricard 🇫🇷 (58) • 7. Hanfmann 🇩🇪 (59) • 8. Zhang 🇨🇳 (PR 60) • 9. Buse 🇵🇪 (62) • 10. Brooksby 🇺🇸 (63)
QUALIFICAZIONI
Korda 🇺🇸 (46) • Quinn 🇺🇸 (49) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (56) • Fucsovics 🇭🇺 (59) • Altmaier 🇩🇪 (65) • Bellucci 🇮🇹 (72) • Struff 🇩🇪 (79) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (80) • Duckworth 🇦🇺 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Kovacevic 🇺🇸 (94) • Shimabukuro 🇯🇵 (105) • Droguet 🇫🇷 (110)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Damm 🇺🇸 (112) • 2. Wong 🇭🇰 (113) • 3. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 4. Garin 🇨🇱 (116) • 5. Gaston 🇫🇷 (120) • 6. Mochizuki 🇯🇵 (130) • 7. Safiullin 🏳️ (142) • 8. Fery 🇬🇧 (153) • 9. Basavareddy 🇺🇸 (156) • 10. Lajal 🇪🇪 (157)
TAG: ATP 250 s'Hertogenbosch, ATP 250 s'Hertogenbosch 2026, ATP 250 Stoccarda, ATP 250 Stoccarda 2026
7 commenti
Soft
E ha pure il dibete tipo 1…evidentemente non é così software come dicono, fisico coriaceo senza troppi malori
ha giocato persino più di Jannik, tutti i 5 mille, Monaco di Baviera ed ora persino semi a Parigi, con la pressione di essere il favorito… mi sembra scontato che salti il 250 e giochi in scioltezza ad Halle, giusto per preparare Wimbledon, sicuramente il torneo che gli ha dato meno soddisfazioni
Se va in semi darei per scontato che Flavio rinuncerà a Stoccarda
aggiungerei anche quello di FAA, comunque vada oggi…e secondo me ce ne saranno altri, fra cui Arnaldi, che non si è iscritto ad altri dei successivi, però. Peccato che Sonego vada direttamnete alle Q di Halle, questa sarebbe stata un’ottima opportunità.
Nel 2024 Zverev si ritirò a tabellone compilato pur avendo giocato la finale a Parigi il weekend prima
i forfait di Cobolli e Zverev dovrebbero essere annunciati.
mi chiedo come faccia il tedesco, che ha giocato tantissimo in questo 2026 ( anche più di Sinner ) a non accusare problemi fisici)