Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: Entry list Md. Al momento 10 azzurri presenti
🎾 ATP MASTERS 1000
MONTREAL 2026
2-13 AGOSTO 2026 • MONTREAL • CEMENTO
🇨🇦 ATP MASTERS 1000 MONTREAL – 2-13 AGOSTO, CEMENTO
ENTRY LIST
Sinner 🇮🇹 (1) •
Zverev 🇩🇪 (3) •
Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
Shelton 🇺🇸 (5) •
De Minaur 🇦🇺 (6) •
Fritz 🇺🇸 (7) •
Djokovic 🇷🇸 (8) •
Medvedev 🏳️ (9) •
Cobolli 🇮🇹 (10) •
Bublik 🇰🇿 (11) •
Ruud 🇳🇴 (12) •
Rublev 🏳️ (13) •
Lehecka 🇨🇿 (14) •
Musetti 🇮🇹 (15) •
Darderi 🇮🇹 (16) •
Tien 🇺🇸 (17) •
Mensik 🇨🇿 (18) •
Tiafoe 🇺🇸 (19) •
Vacherot 🇲🇨 (20) •
F. Cerundolo 🇦🇷 (21) •
Khachanov 🏳️ (22) •
Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) •
Fils 🇫🇷 (24) •
Paul 🇺🇸 (25) •
Jodar 🇪🇸 (26) •
Fonseca 🇧🇷 (27) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Norrie 🇬🇧 (29) •
Humbert 🇫🇷 (30) •
Nakashima 🇺🇸 (31) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Buse 🇵🇪 (34) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Blockx 🇧🇪 (36) •
Bergs 🇧🇪 (37) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Moutet 🇫🇷 (39) •
Mannarino 🇫🇷 (40) •
Shapovalov 🇨🇦 (41) •
J.M. Cerundolo 🇦🇷 (42) •
Collignon 🇧🇪 (43) •
Munar 🇪🇸 (44) •
Majchrzak 🇵🇱 (45) •
Michelsen 🇺🇸 (46) •
Quinn 🇺🇸 (47) •
Hurkacz 🇵🇱 PR (47) •
Borges 🇵🇹 (48) •
Machac 🇨🇿 (49) •
Kecmanovic 🇷🇸 (50) •
Berrettini 🇮🇹 (51) •
Atmane 🇫🇷 (52) •
Marozsan 🇭🇺 (53) •
Van de Zandschulp 🇳🇱 (54) •
Tirante 🇦🇷 (55) •
Hanfmann 🇩🇪 (56) •
Shang 🇨🇳 PR (57) •
Baez 🇦🇷 (57) •
Griekspoor 🇳🇱 (58) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (59) •
Landaluce 🇪🇸 (60) •
Altmaier 🇩🇪 (61) •
Cilic 🇭🇷 (62) •
Korda 🇺🇸 (63) •
Kopriva 🇨🇿 (64) •
Burruchaga 🇦🇷 (65) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Bellucci 🇮🇹 (67) •
Medjedovic 🇷🇸 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69) •
Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Carreno Busta 🇪🇸 (71) •
Vallejo 🇵🇾 (72) •
De Jong 🇳🇱 (73)
ITALIANI PRESENTI
Sinner 🇮🇹 (1) •
Cobolli 🇮🇹 (10) •
Musetti 🇮🇹 (15) •
Darderi 🇮🇹 (16) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Berrettini 🇮🇹 (51) •
Bellucci 🇮🇹 (67) •
Sonego 🇮🇹 (69)
RIEPILOGO ITALIANI
8 italiani nel tabellone principale •
Sinner guida l’entry list da numero 1 •
Cobolli e Musetti presenti tra i primi 15 •
Alcaraz assente
🎾 WTA 1000
TORONTO 2026
2-13 AGOSTO 2026 • TORONTO • CEMENTO OUTDOOR
🇨🇦 WTA 1000 TORONTO – 2-13 AGOSTO, CEMENTO
ENTRY LIST
Sabalenka 🏳️ (1) •
Rybakina 🇰🇿 (2) •
Swiatek 🇵🇱 (3) •
Pegula 🇺🇸 (4) •
Andreeva 🏳️ (5) •
Anisimova 🇺🇸 (6) •
Gauff 🇺🇸 (7) •
Svitolina 🇺🇦 (8) •
Muchova 🇨🇿 (9) •
Bencic 🇨🇭 (11) •
Noskova 🇨🇿 (12) •
Kostyuk 🇺🇦 (13) •
Osaka 🇯🇵 (14) •
Shnaider 🏳️ (15) •
Jovic 🇺🇸 (16) •
Paolini 🇮🇹 (17) •
Cirstea 🇷🇴 (18) •
Alexandrova 🏳️ (19) •
Kalinskaya 🏳️ (20) •
Chwalinska 🇵🇱 (21) •
Keys 🇺🇸 (22) •
Bouzkova 🇨🇿 (23) •
Fernandez 🇨🇦 (24) •
Tauson 🇩🇰 (25) •
Navarro 🇺🇸 (26) •
Mertens 🇧🇪 (27) •
Potapova 🇦🇹 (28) •
A. Li 🇺🇸 (29) •
Ostapenko 🇱🇻 (31) •
Eala 🇵🇭 (32) •
Raducanu 🇬🇧 (33) •
Vekic 🇭🇷 (34) •
Bucsa 🇪🇸 (35) •
Siniakova 🇨🇿 (36) •
Cristian 🇷🇴 (37) •
Krejcikova 🇨🇿 (38) •
Xinyu Wang 🇨🇳 (39) •
Siegemund 🇩🇪 (40) •
Samsonova 🏳️ (41) •
Tjen 🇮🇩 (42) •
Sakkari 🇬🇷 (43) •
Frech 🇵🇱 (44) •
Bejlek 🇨🇿 (45) •
Cocciaretto 🇮🇹 (46) •
Marcinko 🇭🇷 (47) •
Bartunkova 🇨🇿 (48) •
Parry 🇫🇷 (49) •
McNally 🇺🇸 (50) •
Sonmez 🇹🇷 (51) •
Bouzas Maneiro 🇪🇸 (52) •
Oliynykova 🇺🇦 (53) •
Valentova 🇨🇿 (54) •
Starodubtseva 🇺🇦 (55) •
Sierra 🇦🇷 (56) •
Kessler 🇺🇸 (57) •
Gibson 🇦🇺 (58) •
Linette 🇵🇱 (59) •
Boulter 🇬🇧 (60) •
Ruzic 🇭🇷 (61) •
Golubic 🇨🇭 (62) •
Stearns 🇺🇸 (63) •
S. Zhang 🇨🇳 (64) •
Kasatkina 🇦🇺 (65) •
Kalinina 🇺🇦 (66) •
Osorio 🇨🇴 (68) •
Udvardy 🇭🇺 (69) •
Rakhimova 🇺🇿 (70) •
Ruse 🇷🇴 (71) •
Birrell 🇦🇺 (72) •
Pliskova 🇨🇿 (73) •
Bondar 🇭🇺 (74) •
Zarazua 🇲🇽 (75)
ITALIANE PRESENTI
Paolini 🇮🇹 (17) •
Cocciaretto 🇮🇹 (46)
RIEPILOGO ITALIANE
2 italiane nel tabellone principale •
Jasmine Paolini presente da numero 17 •
Elisabetta Cocciaretto presente da numero 46 •
WTA 1000 sul cemento outdoor
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3 commenti
Qualcuno sa se anche quest’anno le quali saranno da un solo turno?
Più che “entry list” queste sono convocazioni secondo programma ATP (la WTA la vedo solo occasionalmente) e ci saranno sicuramente molti “ritiri” per ragioni di salute o per motivi strategici (per recuperare le energie, fisiche/mentali, o per lavorare sul piano tecnico e/o tattico).
Fritz ha il problema del ginocchio, Nole sempre in dubbio, Musetti si spera, Machac forse, eccetera.
forse l’articolo meritava la foto di Musetti