WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
WTA 125 Newport
Newport, USA · 9 Luglio 2026
|⛅
|
19°C
Sereno, poi variabile · Picco 27°C
|
|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 9 Luglio
|
02:00
☀
19°
|
03:00
☀
19°
|
04:00
☀
19°
|
05:00
☀
20°
|
06:00
⛅
20°
|
07:00
⛅
21°
|
08:00
⛅
22°
|
09:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
27°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per 1° e 2° turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 9 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
1° – 2° Turno · Erba
|
R1 / R2
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 1° – 2° Turno
🌿 Erba
Center Court 1 – ore 17:00
Katherine Sebov vs (2) Tatjana Maria
Il match deve ancora iniziare
(1) Darja Vidmanova vs Carolyn Ansari
WTA Newport 125
Darja Vidmanova [1]
0
4
Carolyn Ansari•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carolyn Ansari
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Carolyn Ansari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Darja Vidmanova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Center Court 2 – ore 17:00
Reese Brantmeier vs (7) Elizabeth Mandlik
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Iryna Shymanovich / Katie Volynets vs Sydney Jara / Olivia Lincer
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
(3) Katie Volynets vs Kylie Collins Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Sahaja Yamalapalli vs Anna Rogers
WTA Newport 125
Sahaja Yamalapalli•
0
6
0
Anna Rogers
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
4*-5
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Anna Rogers
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Sahaja Yamalapalli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Sahaja Yamalapalli
5-3 → 5-4
Sahaja Yamalapalli
3-3 → 4-3
Sahaja Yamalapalli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Anna Rogers
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Sahaja Yamalapalli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anna Rogers
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Sahaja Yamalapalli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Iryna Shymanovich vs (4) Mary Stoiana
Il match deve ancora iniziare
(5) Lucrezia Stefanini vs
Il match deve ancora iniziare
Savannah Broadus / Kylie Collins vs Jaeda Daniel / Allura Zamarripa
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Mei Yamaguchi vs Greet Minnen
WTA Newport 125
Mei Yamaguchi
0
5
0
Greet Minnen•
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Mei Yamaguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Mei Yamaguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Greet Minnen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Mei Yamaguchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Court 6 – ore 16:00
Madison Brengle
vs (8) Kayla Cross Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Mananchaya Sawangkaew vs Lea Ma
Il match deve ancora iniziare
Mary Lewis / Katherine Sebov vs (3) Ariana Arseneault / (3) Ekaterina Ovcharenko
Il match deve ancora iniziare
(4) Ankita Raina / (4) Prarthana Thombare vs Cadence Brace / Katrina Scott
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia · 9 Luglio 2026
|☀
|
16°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 9 Luglio
|
08:00
☀
16°
|
09:00
☀
18°
|
10:00
☀
21°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
32°
|
17:00
☀
33°
|
21:00
☀
28°
⚠ Allerta gialla per temperature elevate: 2° turno sulla terra con caldo intenso
🎾 Programma del giorno — 9 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
☀ Soleggiato
⚠ Caldo intenso
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Jeline Vandromme vs (3) Oksana Selekhmeteva
Il match deve ancora iniziare
Clara Burel vs Alicia Herrero Linana
Il match deve ancora iniziare
Lisa Pigato vs Aurora Zantedeschi
Il match deve ancora iniziare
(4) Francesca Jones vs Leolia Jeanjean Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 15:00
(4) Irina Bara / (4) Madeleine Brooks vs Maria Lourdes Carle / Oksana Selekhmeteva
Il match deve ancora iniziare
Michaela Bayerlova / Shuo Feng vs (3) Alicia Herrero Linana / (3) Alexandra Osborne Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Bastad
Bastad, Svezia · 9 Luglio 2026
|⛅
|
13°C
Sole e nuvole · Picco 22°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato per il resto della giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 9 Luglio
|
08:00
☀
10°
|
09:00
☀
13°
|
10:00
☀
15°
|
11:00
⛅
16°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
21°
|
15:00
⛅
22°
|
18:00
⛅
20°
|
21:00
☀
17°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sulla terra
🎾 Programma del giorno — 9 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
QF
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
(4) Simona Waltert vs Leyre Romero Gormaz
Il match deve ancora iniziare
Irene Burillo vs (8) Kaitlin Quevedo
Il match deve ancora iniziare
Paula Badosa vs Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
(5) Sinja Kraus vs (3) Yulia Putintseva
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Gabriella Da Silva Fick
/ Tenika McGiffin
vs Alicia Barnett
/ Elixane Lechemia
Il match deve ancora iniziare
(1) Emily Appleton / (1) Makoto Ninomiya vs Emiliana Arango / Simona Waltert
Il match deve ancora iniziare
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