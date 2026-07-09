WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

09/07/2026 07:41 Nessun commento
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

🇺🇸
WTA 125 Newport
Newport, USA  ·  9 Luglio 2026

19°C
Sereno, poi variabile  ·  Picco 27°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 9 Luglio
02:00
19°
03:00
19°
04:00
19°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
21°
08:00
22°
09:00
24°
11:00
26°
13:00
27°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per 1° e 2° turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° – 2° Turno · Erba
R1 / R2
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  1° – 2° Turno
🌿  Erba

Center Court 1 – ore 17:00
Katherine Sebov CAN vs (2) Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Darja Vidmanova CZE vs Carolyn Ansari USA

WTA Newport 125
Darja Vidmanova [1]
0
4
Carolyn Ansari
0
2
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Center Court 2 – ore 17:00
Reese Brantmeier USA vs (7) Elizabeth Mandlik USA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

Iryna Shymanovich BLR / Katie Volynets USA vs Sydney Jara USA / Olivia Lincer USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
(3) Katie Volynets USA vs Kylie Collins USA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Sahaja Yamalapalli IND vs Anna Rogers USA

WTA Newport 125
Sahaja Yamalapalli
0
6
0
Anna Rogers
0
7
0
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Iryna Shymanovich BLR vs (4) Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Lucrezia Stefanini ITA vs it

Il match deve ancora iniziare

Savannah Broadus USA / Kylie Collins USA vs Jaeda Daniel USA / Allura Zamarripa USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Mei Yamaguchi JPN vs Greet Minnen BEL

WTA Newport 125
Mei Yamaguchi
0
5
0
Greet Minnen
0
7
0
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Court 6 – ore 16:00
Madison Brengle USA vs (8) Kayla Cross CAN Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

(6) Mananchaya Sawangkaew THA vs Lea Ma USA

Il match deve ancora iniziare

Mary Lewis USA / Katherine Sebov CAN vs (3) Ariana Arseneault CAN / (3) Ekaterina Ovcharenko RUS

Il match deve ancora iniziare

(4) Ankita Raina IND / (4) Prarthana Thombare IND vs Cadence Brace CAN / Katrina Scott USA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia  ·  9 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Luglio
08:00
16°
09:00
18°
10:00
21°
11:00
25°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
31°
15:00
32°
17:00
33°
21:00
28°
⚠  Allerta gialla per temperature elevate: 2° turno sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Soleggiato
⚠  Caldo intenso
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Jeline Vandromme BEL vs (3) Oksana Selekhmeteva ESP

Il match deve ancora iniziare

Clara Burel FRA vs Alicia Herrero Linana ESP

Il match deve ancora iniziare

Lisa Pigato ITA vs Aurora Zantedeschi ITA

Il match deve ancora iniziare

(4) Francesca Jones GBR vs Leolia Jeanjean FRA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 15:00
(4) Irina Bara ROU / (4) Madeleine Brooks GBR vs Maria Lourdes Carle ARG / Oksana Selekhmeteva ESP

Il match deve ancora iniziare

Michaela Bayerlova CZE / Shuo Feng CHN vs (3) Alicia Herrero Linana ESP / (3) Alexandra Osborne AUS Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
WTA 125 Bastad
Bastad, Svezia  ·  9 Luglio 2026

13°C
Sole e nuvole  ·  Picco 22°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato per il resto della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Luglio
08:00
10°
09:00
13°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
18:00
20°
21:00
17°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sulla terra
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
(4) Simona Waltert SUI vs Leyre Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare

Irene Burillo ESP vs (8) Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Sinja Kraus AUT vs (3) Yulia Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Gabriella Da Silva Fick AUS / Tenika McGiffin AUS vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA
Il match deve ancora iniziare

(1) Emily Appleton GBR / (1) Makoto Ninomiya JPN vs Emiliana Arango COL / Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

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