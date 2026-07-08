Arthur Fery ferma Cobolli: il sogno britannico vola in semifinale a Wimbledon

Arthur Fery continua a scrivere la sua favola sull’erba di Wimbledon. Il britannico, wild card e numero 114 del mondo, ha dominato Flavio Cobolli, numero 10 del ranking ATP e testa di serie n.9, imponendosi nei quarti di finale con il punteggio di 7-5 7-6(4) 6-0. Un risultato netto, doloroso per l’azzurro, che lascia il torneo con una grande occasione mancata e con la sensazione di non essere mai riuscito a giocare il tennis dei giorni migliori. I dati della vigilia raccontavano già una sfida più insidiosa di quanto potesse suggerire la classifica: Fery aveva battuto Cobolli al primo turno dell’Australian Open 2026, e quella era stata finora la sua unica vittoria in tabellone principale Slam lontano da Wimbledon. Le note ufficiali ricordavano anche come Fery fosse già diventato il primo wild card britannico a raggiungere i quarti in uno Slam e come, vincendo oggi, sarebbe diventato appena il secondo wild card a spingersi in semifinale nel singolare maschile di Wimbledon dopo Goran Ivanisevic nel 2001.

Per Cobolli resta una sconfitta brutta, non tanto e non solo per il punteggio, ma per il modo in cui è maturata. Flavio è stato davvero dentro la partita fino al 3-3 del primo set, quando ha avuto la prima palla break dell’incontro. Fery ha servito una seconda timorosa, quasi trattenuta, e Cobolli ha sparato un dritto due metri oltre la linea di fondo. Da quel punto la partita ha cambiato direzione. Sul 4-5 l’azzurro ha poi regalato il set al britannico con tre gratuiti di dritto e un doppio fallo sulla palla break, diventata anche set point per Fery. Era il momento in cui ci si aspettava la reazione del giocatore di classifica superiore, del finalista del Roland Garros, del Cobolli capace nei turni precedenti di soffrire, risalire, aggredire. La reazione è arrivata solo a metà: break in apertura di secondo set, subito restituito. Da lì in avanti Fery ha fatto esattamente quello che doveva fare. Ha variato, ha sbagliato pochissimo, ha servito con continuità intorno ai 190 km/h e ha aspettato con pazienza il gratuito dell’azzurro. Pochi vincenti, pochi rischi, ma una regolarità impressionante.

Il contesto rende la sconfitta ancora più pesante per Cobolli. Un quarto di finale sul Centre Court, alle tre del pomeriggio, con l’atmosfera dei grandi appuntamenti, la regina Camilla nel Royal Box e tutto il pubblico inglese spinto dalla favola del ragazzo di casa. Trovare nei quarti di Wimbledon il numero 114 del mondo non è un’occasione che capita spesso. Cobolli aveva davanti la possibilità di raggiungere la semifinale ai Championships e di dare continuità alla finale di Parigi. Invece ha finito per smarrirsi in una partita che, per almeno un set e mezzo, era ancora tutta da giocare.

Nel primo parziale si è scambiato poco, con Cobolli che provava a spingere più di Fery ma senza trovare ordine. Flavio è apparso teso, contratto, spesso limitato a palleggiare senza incidere. Il britannico, invece, è stato più intraprendente nei momenti chiave, pur senza fare nulla di straordinario. La differenza l’hanno fatta gli errori gratuiti dell’azzurro: il dritto fuori sulla palla break, il doppio fallo sul set point, la sensazione di una partita che gli stava scivolando via dalle mani più per demeriti propri che per superiorità tecnica dell’avversario.

Anche l’inizio del secondo set non ha cambiato davvero l’inerzia. Cobolli ha trovato il break, ma ha ceduto quasi subito il servizio, confermando la difficoltà a restare lucido nei passaggi importanti. Senza pazienza, Flavio ha iniziato a forzare troppo presto, sparando palle senza costruzione e sbagliando nella maggior parte dei casi. Fery, tranquillo, si è appoggiato al servizio, alla palla corta, alle variazioni, togliendo ritmo al romano, che sembrava non sapere bene quale strada prendere. Nonostante tutto, Cobolli è riuscito a trascinare il set al tie-break. Ma anche lì la partita non è cambiata. La fiera degli errori è proseguita, mentre Fery ha continuato a fare il suo: palla profonda, variazioni, attenzione, nessuna voglia di strafare. Il britannico ha preso e ringraziato. Sul 7-4 del tie-break il secondo set è andato via e con lui, di fatto, anche l’ultima possibilità di riaprire davvero il match.

Il terzo set è stato una recita del solo Fery. Tre break consecutivi, Cobolli ormai demoralizzato, sempre più corto, sempre più falloso, incapace di trovare una reazione anche solo nervosa. Il 6-0 finale è duro, ma purtroppo fotografa bene la differenza vista in campo nell’ultima parte della partita. Da una parte un giocatore leggero, ordinato, pienamente dentro il suo sogno. Dall’altra un Cobolli svuotato, senza il punch dei turni precedenti e senza la lucidità necessaria per cambiare piano tattico.

Tecnicamente, la partita si è decisa su un elemento semplice: Fery ha accettato di giocare un tennis essenziale, mentre Cobolli non è riuscito ad accettare la lotta. Il britannico non ha cercato soluzioni spettacolari, ma ha tolto ritmo, ha servito bene, ha usato la palla corta per rompere la diagonale e ha costretto l’azzurro a giocare sempre una palla in più. Cobolli, invece, ha avuto fretta. Troppa. Ha cercato il colpo definitivo senza averlo preparato, ha perso sicurezza con il dritto e non ha trovato alternative quando la partita chiedeva pazienza. Per Fery è una pagina storica: la favola britannica continua e Wimbledon si ritrova un protagonista inatteso in semifinale. Per Cobolli resta una grande amarezza. Non cancella il torneo, non cancella il percorso di crescita, ma questa era una partita da giocare con un’altra presenza mentale. E certe occasioni, su questo campo, non tornano spesso.

La cronaca

1 set – Serve Fery tre errori di Flavio 40-0. Palla corta di Cobolli 40-15. Dritto vincente 1-0.

Ace 15-15. Ancora un ace 40-15. 1-1

Flavio un po’ nervoso e teso. Scende a rete Cobolli, la palla si ferma sul nastro 40-15. Fery attacca 2-1.

In difficoltà Flavio 0-30. Tre prime e score in parità 2-2.

Fery a rete, smash vincente 15-0. Rovescio contro rovescio, Fery sbaglia 15-15. Ottima prima 30-15. Quando si palleggia è Cobolli che comanda 30-30. Mette la prima il britannico 40-30. Comanda da fondo Fery 3-2.

Sbaglia a rete Cobolli 0-15. Esce la risposta 15-15. Dritto vincente 30-15. Prima a 205 km/h 40-15. Dritto vincente 3-3.

Due scambi prolungati, Fery non tiene la velocità 0-30. Palla corta, Cobolli recupera, ma sbaglia il dritto 15-30. Spinge il dritto Flavio, ma trova il corridoio 30-30. Incrociato vincente, palla break 30-40. Forza la risposta inutilmente Flavio 40-40. Serve and volley vantaggio Fery. Prima e rovescio vincente, Fery resta avanti 4-3.

Due prime per Cobolli 30-0. Dritto vincente 40-0. Passante vincente del britannico 40-15. Cobolli chiude il gioco 4-4.

Ace Fery 15-0. Prima vincente 30-0. Ace 40-0. Gioco a zero 5-4.

Cobolli serve per restare nel set. Brutto dritto out 0-15. Grande Cobolli recupera una volée deviata dal nastro 15-15. Prima vincente 30-15. Male con il back Cobolli 30-30. Doppio fallo, set-point 30-40. Ancora un gratuito di dritto, Fery vince il primo set 6-4 in 39 minuti.

2.set – Due vincenti di Flavio 0-30. Doppio fallo tre palle break 0-40. Dritto incrociato break 0-1.

Sbaglia la smorzata Flavio 0-15. Prima vincente 15-15. Questa volta esce veloce dal servizio Cobolli 30-15. Dritto vincente 40-15. Break confermato 2-0.

Ben da fondo Flavio 15-15. Fery replica con la prima 30-15. Brutta risposta in corridoio 40-15. Servizio e smash, Fery accorcia 1-2.

Dritto vincente di Fery 15-0. Risposta fuori 15-15. Prima in slice 30-15. Doppio fallo 30-30. Fery risponde, Cobolli sbaglia il dritto. Troppa fretta, palla break 30-40. Dritto vincente di Fery, break 2-2.

Troppo falloso da fondo Cobolli 15-0. Indovina, la smorzata Flavio 15-15. A segno Fery con la palla corta 30-15. Spinge la risposta Flavio 30-30. Ancora una palla corta di Fery 40-30. Butta via la risposta Cobolli 5-4.

Lento ad uscire dal servizio Flavio 15-15. Adesso è Fery che comanda da fondo 15-30. Ancora un errore di Cobolli 40-40. Ace vantaggio Cobolli. Ace, Flavio riaggancia Fery 3-3.

Tenta un improbabile passante Flavio, 15-0 Fery. In ritardo sul dritto Cobolli 30-0. Ace 40-0. Gioco a zero 4-3.

Prima vincente 15-0. Fery risposta vincente 15-15. Ancora un gratuito di rovescio 15-30. Si salva Flavio 4-4.

Lotta di rovesci Flavio sbaglia 15-0. Finalmente Cobolli trova il passante 15-15. Prima vincente 30-15. Ancora un gratuito di Cobolli 40-15. Palla corta di Flavio 40-30. Risposta out 5-4.

Cobolli serve per restare nel set. Prima vincente 15-0. Brutto dritto in rete 15-15. Ancora un errore di dritto 15-30. Ace 30-30. A fatica chiude con lo smash Flavio 40-30. Sbaglia Fery 5-5.

Scambio di finezze sotto rete Flavio sbaglia 15-0. Bene Cobolli 15-15. E’ Fery che piazza il dritto vincente 30-15. Prima vincente 40-15. Palla corta in rete, Fery prenota il tie-break 6-5.

Cobolli al servizio per guadagnarsi il tie-break. Dritto vincente di Fery 0-15. Regalo di dritto di Cobolli 0-30. Attacca Flavio vincente 15-30. Prima vincente 30-30. Servizio e dritto 40-30.

Tie break. Ace Fery 1-0. Errore di Flavio 2-0. Trova la prima Cobolli 2-1. Risposta in rete su una seconda lenta 3-1. Attacca Fery 4-1. Prima vincente 4-2. Recupera Flavio 3-4. Brutto rovescio out 3-5. Ancora un gratuito di rovescio, tre set-point Fery 6-3. Bene a rete Cobolli 4-6. Volée vincente Fery secondo set al britannico 7-6(4).

3.set – Il nastro aita Cobolli 30-15. Lento in uscita dal servizio Flavio 30-40 palla break. Ennesimo gratuito di dritto da fondo, break 0-1.

Fery comanda da fondo, Flavio sbaglia dopo due scambi 15-0. Risposta imbarazzante di Cobolli 30-15. Finalmente Flavio vince uno scambio da fondo 30-30. Riga di Cobolli palla break 30-40. Smorzata e smash di Fery 40-40. Buon passante di Cobolli, palla break. Stupenda difesa di Fery parità. Gratuito di rovescio vantaggio Fery. Accorcia Cobolli, Fery conferma il break 2-0.

Cobolli lento con le gambe, ancora un rovescio gratuito in rete 0-15. Lento sulla smorzata Cobolli 0-30. Un altro errore arrivano due palle break 15-40. Dritto incrociato vincente 30-40. Prima vincente 40-40. Lento da morire in uscita dal servizio Cobolli palla break. Trova finalmente un buon dritto Flavio parità. Scambio intenso, Cobolli sbaglia con un gratuito di rovescio, palla break. Cobolli mette fuori un dritto di attacco da non sbagliare, doppio break 0-3.

Fery conferma il doppio break con un Cobolli ormai alla deriva 4-0.

Flavio non c’è più. Gratuito di rovescio e palla break per Fery 30-40. Fery padrone del campo recupera una volée di Fabio 0-5.

Ace Fery 30-0. Palla sul nastro Fery recupera, tre match point 40-0. Ace 6-0 Fery in semifinale.

Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani

F. Cobolli vs A. Fery

