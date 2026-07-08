Arthur Fery ferma Cobolli: il sogno britannico vola in semifinale a Wimbledon
Arthur Fery continua a scrivere la sua favola sull’erba di Wimbledon. Il britannico, wild card e numero 114 del mondo, ha dominato Flavio Cobolli, numero 10 del ranking ATP e testa di serie n.9, imponendosi nei quarti di finale con il punteggio di 7-5 7-6(4) 6-0. Un risultato netto, doloroso per l’azzurro, che lascia il torneo con una grande occasione mancata e con la sensazione di non essere mai riuscito a giocare il tennis dei giorni migliori. I dati della vigilia raccontavano già una sfida più insidiosa di quanto potesse suggerire la classifica: Fery aveva battuto Cobolli al primo turno dell’Australian Open 2026, e quella era stata finora la sua unica vittoria in tabellone principale Slam lontano da Wimbledon. Le note ufficiali ricordavano anche come Fery fosse già diventato il primo wild card britannico a raggiungere i quarti in uno Slam e come, vincendo oggi, sarebbe diventato appena il secondo wild card a spingersi in semifinale nel singolare maschile di Wimbledon dopo Goran Ivanisevic nel 2001.
Per Cobolli resta una sconfitta brutta, non tanto e non solo per il punteggio, ma per il modo in cui è maturata. Flavio è stato davvero dentro la partita fino al 3-3 del primo set, quando ha avuto la prima palla break dell’incontro. Fery ha servito una seconda timorosa, quasi trattenuta, e Cobolli ha sparato un dritto due metri oltre la linea di fondo. Da quel punto la partita ha cambiato direzione. Sul 4-5 l’azzurro ha poi regalato il set al britannico con tre gratuiti di dritto e un doppio fallo sulla palla break, diventata anche set point per Fery. Era il momento in cui ci si aspettava la reazione del giocatore di classifica superiore, del finalista del Roland Garros, del Cobolli capace nei turni precedenti di soffrire, risalire, aggredire. La reazione è arrivata solo a metà: break in apertura di secondo set, subito restituito. Da lì in avanti Fery ha fatto esattamente quello che doveva fare. Ha variato, ha sbagliato pochissimo, ha servito con continuità intorno ai 190 km/h e ha aspettato con pazienza il gratuito dell’azzurro. Pochi vincenti, pochi rischi, ma una regolarità impressionante.
Il contesto rende la sconfitta ancora più pesante per Cobolli. Un quarto di finale sul Centre Court, alle tre del pomeriggio, con l’atmosfera dei grandi appuntamenti, la regina Camilla nel Royal Box e tutto il pubblico inglese spinto dalla favola del ragazzo di casa. Trovare nei quarti di Wimbledon il numero 114 del mondo non è un’occasione che capita spesso. Cobolli aveva davanti la possibilità di raggiungere la semifinale ai Championships e di dare continuità alla finale di Parigi. Invece ha finito per smarrirsi in una partita che, per almeno un set e mezzo, era ancora tutta da giocare.
Nel primo parziale si è scambiato poco, con Cobolli che provava a spingere più di Fery ma senza trovare ordine. Flavio è apparso teso, contratto, spesso limitato a palleggiare senza incidere. Il britannico, invece, è stato più intraprendente nei momenti chiave, pur senza fare nulla di straordinario. La differenza l’hanno fatta gli errori gratuiti dell’azzurro: il dritto fuori sulla palla break, il doppio fallo sul set point, la sensazione di una partita che gli stava scivolando via dalle mani più per demeriti propri che per superiorità tecnica dell’avversario.
Anche l’inizio del secondo set non ha cambiato davvero l’inerzia. Cobolli ha trovato il break, ma ha ceduto quasi subito il servizio, confermando la difficoltà a restare lucido nei passaggi importanti. Senza pazienza, Flavio ha iniziato a forzare troppo presto, sparando palle senza costruzione e sbagliando nella maggior parte dei casi. Fery, tranquillo, si è appoggiato al servizio, alla palla corta, alle variazioni, togliendo ritmo al romano, che sembrava non sapere bene quale strada prendere. Nonostante tutto, Cobolli è riuscito a trascinare il set al tie-break. Ma anche lì la partita non è cambiata. La fiera degli errori è proseguita, mentre Fery ha continuato a fare il suo: palla profonda, variazioni, attenzione, nessuna voglia di strafare. Il britannico ha preso e ringraziato. Sul 7-4 del tie-break il secondo set è andato via e con lui, di fatto, anche l’ultima possibilità di riaprire davvero il match.
Il terzo set è stato una recita del solo Fery. Tre break consecutivi, Cobolli ormai demoralizzato, sempre più corto, sempre più falloso, incapace di trovare una reazione anche solo nervosa. Il 6-0 finale è duro, ma purtroppo fotografa bene la differenza vista in campo nell’ultima parte della partita. Da una parte un giocatore leggero, ordinato, pienamente dentro il suo sogno. Dall’altra un Cobolli svuotato, senza il punch dei turni precedenti e senza la lucidità necessaria per cambiare piano tattico.
Tecnicamente, la partita si è decisa su un elemento semplice: Fery ha accettato di giocare un tennis essenziale, mentre Cobolli non è riuscito ad accettare la lotta. Il britannico non ha cercato soluzioni spettacolari, ma ha tolto ritmo, ha servito bene, ha usato la palla corta per rompere la diagonale e ha costretto l’azzurro a giocare sempre una palla in più. Cobolli, invece, ha avuto fretta. Troppa. Ha cercato il colpo definitivo senza averlo preparato, ha perso sicurezza con il dritto e non ha trovato alternative quando la partita chiedeva pazienza. Per Fery è una pagina storica: la favola britannica continua e Wimbledon si ritrova un protagonista inatteso in semifinale. Per Cobolli resta una grande amarezza. Non cancella il torneo, non cancella il percorso di crescita, ma questa era una partita da giocare con un’altra presenza mentale. E certe occasioni, su questo campo, non tornano spesso.
La cronaca
1 set – Serve Fery tre errori di Flavio 40-0. Palla corta di Cobolli 40-15. Dritto vincente 1-0.
Ace 15-15. Ancora un ace 40-15. 1-1
Flavio un po’ nervoso e teso. Scende a rete Cobolli, la palla si ferma sul nastro 40-15. Fery attacca 2-1.
In difficoltà Flavio 0-30. Tre prime e score in parità 2-2.
Fery a rete, smash vincente 15-0. Rovescio contro rovescio, Fery sbaglia 15-15. Ottima prima 30-15. Quando si palleggia è Cobolli che comanda 30-30. Mette la prima il britannico 40-30. Comanda da fondo Fery 3-2.
Sbaglia a rete Cobolli 0-15. Esce la risposta 15-15. Dritto vincente 30-15. Prima a 205 km/h 40-15. Dritto vincente 3-3.
Due scambi prolungati, Fery non tiene la velocità 0-30. Palla corta, Cobolli recupera, ma sbaglia il dritto 15-30. Spinge il dritto Flavio, ma trova il corridoio 30-30. Incrociato vincente, palla break 30-40. Forza la risposta inutilmente Flavio 40-40. Serve and volley vantaggio Fery. Prima e rovescio vincente, Fery resta avanti 4-3.
Due prime per Cobolli 30-0. Dritto vincente 40-0. Passante vincente del britannico 40-15. Cobolli chiude il gioco 4-4.
Ace Fery 15-0. Prima vincente 30-0. Ace 40-0. Gioco a zero 5-4.
Cobolli serve per restare nel set. Brutto dritto out 0-15. Grande Cobolli recupera una volée deviata dal nastro 15-15. Prima vincente 30-15. Male con il back Cobolli 30-30. Doppio fallo, set-point 30-40. Ancora un gratuito di dritto, Fery vince il primo set 6-4 in 39 minuti.
2.set – Due vincenti di Flavio 0-30. Doppio fallo tre palle break 0-40. Dritto incrociato break 0-1.
Sbaglia la smorzata Flavio 0-15. Prima vincente 15-15. Questa volta esce veloce dal servizio Cobolli 30-15. Dritto vincente 40-15. Break confermato 2-0.
Ben da fondo Flavio 15-15. Fery replica con la prima 30-15. Brutta risposta in corridoio 40-15. Servizio e smash, Fery accorcia 1-2.
Dritto vincente di Fery 15-0. Risposta fuori 15-15. Prima in slice 30-15. Doppio fallo 30-30. Fery risponde, Cobolli sbaglia il dritto. Troppa fretta, palla break 30-40. Dritto vincente di Fery, break 2-2.
Troppo falloso da fondo Cobolli 15-0. Indovina, la smorzata Flavio 15-15. A segno Fery con la palla corta 30-15. Spinge la risposta Flavio 30-30. Ancora una palla corta di Fery 40-30. Butta via la risposta Cobolli 5-4.
Lento ad uscire dal servizio Flavio 15-15. Adesso è Fery che comanda da fondo 15-30. Ancora un errore di Cobolli 40-40. Ace vantaggio Cobolli. Ace, Flavio riaggancia Fery 3-3.
Tenta un improbabile passante Flavio, 15-0 Fery. In ritardo sul dritto Cobolli 30-0. Ace 40-0. Gioco a zero 4-3.
Prima vincente 15-0. Fery risposta vincente 15-15. Ancora un gratuito di rovescio 15-30. Si salva Flavio 4-4.
Lotta di rovesci Flavio sbaglia 15-0. Finalmente Cobolli trova il passante 15-15. Prima vincente 30-15. Ancora un gratuito di Cobolli 40-15. Palla corta di Flavio 40-30. Risposta out 5-4.
Cobolli serve per restare nel set. Prima vincente 15-0. Brutto dritto in rete 15-15. Ancora un errore di dritto 15-30. Ace 30-30. A fatica chiude con lo smash Flavio 40-30. Sbaglia Fery 5-5.
Scambio di finezze sotto rete Flavio sbaglia 15-0. Bene Cobolli 15-15. E’ Fery che piazza il dritto vincente 30-15. Prima vincente 40-15. Palla corta in rete, Fery prenota il tie-break 6-5.
Cobolli al servizio per guadagnarsi il tie-break. Dritto vincente di Fery 0-15. Regalo di dritto di Cobolli 0-30. Attacca Flavio vincente 15-30. Prima vincente 30-30. Servizio e dritto 40-30.
Tie break. Ace Fery 1-0. Errore di Flavio 2-0. Trova la prima Cobolli 2-1. Risposta in rete su una seconda lenta 3-1. Attacca Fery 4-1. Prima vincente 4-2. Recupera Flavio 3-4. Brutto rovescio out 3-5. Ancora un gratuito di rovescio, tre set-point Fery 6-3. Bene a rete Cobolli 4-6. Volée vincente Fery secondo set al britannico 7-6(4).
3.set – Il nastro aita Cobolli 30-15. Lento in uscita dal servizio Flavio 30-40 palla break. Ennesimo gratuito di dritto da fondo, break 0-1.
Fery comanda da fondo, Flavio sbaglia dopo due scambi 15-0. Risposta imbarazzante di Cobolli 30-15. Finalmente Flavio vince uno scambio da fondo 30-30. Riga di Cobolli palla break 30-40. Smorzata e smash di Fery 40-40. Buon passante di Cobolli, palla break. Stupenda difesa di Fery parità. Gratuito di rovescio vantaggio Fery. Accorcia Cobolli, Fery conferma il break 2-0.
Cobolli lento con le gambe, ancora un rovescio gratuito in rete 0-15. Lento sulla smorzata Cobolli 0-30. Un altro errore arrivano due palle break 15-40. Dritto incrociato vincente 30-40. Prima vincente 40-40. Lento da morire in uscita dal servizio Cobolli palla break. Trova finalmente un buon dritto Flavio parità. Scambio intenso, Cobolli sbaglia con un gratuito di rovescio, palla break. Cobolli mette fuori un dritto di attacco da non sbagliare, doppio break 0-3.
Fery conferma il doppio break con un Cobolli ormai alla deriva 4-0.
Flavio non c’è più. Gratuito di rovescio e palla break per Fery 30-40. Fery padrone del campo recupera una volée di Fabio 0-5.
Ace Fery 30-0. Palla sul nastro Fery recupera, tre match point 40-0. Ace 6-0 Fery in semifinale.
Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani
F. Cobolli vs A. Fery
TAG: Arthur Fery, Enrico Milani, Flavio Cobolli, Wimbledon 2026
Flavio mi piace molto, come tennista e come ragazzo.
Genuino e “trasparente”…
Peccato per questa giornata davvero storta.
La sua pesantezza di palla era incomparabilmente superiore a quella del tennista inglese.
Sarà che per decenni siamo stati pressoché digiuni non dico di finali slam…ma perfino di quarti (anche eccelsi tennisti come Fognini ne hanno raggiunto solo uno-poi neanche giocato per infortunio-in tutta la carriera e un’altro ottimo giocatore come Seppi neanche uno…e parliamo di un ex top 9 e di ex top 18…) la sconfitta di Cobolli di oggi in tre set contro il 114 atp…e’ peggio di quella di Panatta ai quarti del 79 contro Pat Dupre’ (ancora me la ricordo…).
Almeno Panatta aveva perso al quinto…
@ Marcello De Santis (#4650435)
Mi spiace, perché preferisco nettamente sia Berrettini che, soprattutto, Musetti, ma concordo.
Ma va’..
Ti piace vincere facile. Sarebbe non normale il contrario
Cobolli deve alzare il livello della battuta soprattutto quando serve e poi deve partire concentrato dal primo punto cosa che non succede spesso,forza per i prossimi tornei
Ferÿ perderà 100% da Zverev mi ci gioco la casa
sul Cobolli da montagne russe concordo, poi hai un po’ esagerato… comunque sono tutti forti e spero che Lollo, il mio preferito, ritrovi al più presto la forma
Cobolli è un contro-attaccante mentre Fery è un contro-contro-attaccante con buona mano…
Ma che dite… Sinner sa bene di essere il più forte e non ha certo bisogno di autoconvincersene… Flavio sa bene di non essere un top player ed ha bisogno di caricarsi per vincere
Ora non facciamo passare questo Fery per un Top 10 solo per giustificare la pessima e inspiegabile prestazione di Cobolli: Zverev o Fritz sono già tranquillamente in finale.
Jannik invece se la dovrà sudare con Nonno Nole, altro che Fery….
Una volta erano commenti negativi, adesso sei un hater, come se dire quel giocatore non mi piace significhi odiarlo.
Anche uno fuori dai 100 che batte due volte un top10 negli slam è abbastanza insolito.
Dipende da che parte vedi la cosa.
Comunque inutile girarci intorno, questa è una brutta sconfitta e non tanto per il valore dell’avversario (che perlomeno in QUESTO slam ha dimostrato essere una bella rogna), ma proprio per la sua prestazione, davvero sotto le aspettative.
Può capitare, e ha anche qualche attenuante, però resta una grossa delusione.
Non ho dubbi però che reagirà e si rimetterà a lavorare più motivato di prima.
Figuraccia fotonica di cobolli, da farti cadere le palle al suolo.
Ci sono sconfitte e sconfitte! Un conto è perdere lottando duramente, un’altro è farsi dominare dall’ avversario, e umiliare con un 6 a 0 enzo
@ Giuseppe (#4650433)
Non si va da nessuna parte? Cobolli è numero
10
Del mondo.
Dovreste contare fino a mille prima di scrivere cose che denotano incompetenza e superficialità. Certamente una sconfitta così netta lascia perplessi e deve porre (innanzitutto a lui e al Suo Team ) interrogativi. Tuttavia, non può in alcun modo mettere in discussione la stagione e i risultati conseguiti. Evitate di fare gli Haters
Brutta sconfitta nella forma e nella sostanza. Senza togliere meriti all’inglese, che già aveva fatto fuori un ispirato Dimitrov, ma quando ti ricapito di giocare un quarto a Wimbledon con una WC ?
Il 6-0 al terzo inaccettabile, sembrava lui la WC, che persa l’occasione si scioglie… Flavio ogni tanto si perde via da solo, peccato farlo in un’occasione così importante e sulla carta così propizia
Dimostrazione che se un giocatore è ordinato e butta solo di là profondo a parte i top possono battere chiunque
Purtroppo ogni tanto gli capita ancora di avere queste partite no dove non riesce a giocare il suo tennis, cmq questo fery se è arrivato fin qui ha anche dei meriti eh.
Ma cosa c’ entrano questi confronti?
Al momento Cobolli è superiore sia a Musetti che a Berrettini.
Poi le cose cambiano certo.
I conti si fanno a fine carriera, non certo dopo un brutto quarto di finale slam, durante una stagione strepitosa: un 500 vinto, una finale 500, quarti a Madrid e Wimbledon, finale a Parigi.
Non scherziamo.
Cobolli e Darderi , due facce della stessa medaglia. Da partite strepitose a crolli verticali.
Così non si va da nessuna parte . Suggerirei a Cobolli un Team di livello e all’altezza per fagli superare questi gap evidenti.
Il solito Cobolli da montagne russe, da partite strepitose a crolli vertiginosi.
Uno che degli alti e bassi così eclatanti non merita la classifica che ha e non deve lagnarsi. Meglio di lui Musetti senza dubbio ma anche il buon Berrettini. Sinner fa un altro sport rispetto a lui.
Fery ha giocato benissimo, sbagliando praticamente nulla, variando la direzione dei propri colpi e rimandando al di la della rete qualsiasi palla. Detto questo Cobolli era il fantasma di se stesso, non so se per la pressione di dover vincere la partita o se per qualche problema.
Beh non tutte le occasioni si riescono a cogliere al volo, già ha pescato il jolly a Parigi…
Cmq che pessima figura.
I grandi campioni dicono che ogni partita va giocata e che si può perdere, contro chiunque. Questo lo dicono anche quelli che non sono grandi campioni, ma la differenza è che i grandi campioni ci credono sul serio. Loro non sono mai spavaldi.
Questi quarti di Wimbledon li mettiamo vicini a quelli di Panatta con Du Pré, sperando che Cobolli non debba anche lui ricordarseli per sempre. Anche se Fery non sta a Cobolli come Du Pré stava a Panatta. Du Pré era un giocatore buono, da primi venti. Forse anche meglio, grazie a quella semifinale.
Non esageriamo.
Flavio è superiore a Darderi e di gran lunga.
Come tennista e come persona. Il che non guasta.
Inspiegabile qs debacle!
Mi domando come possa un giocatore allenato dal padre avere una preparazione mentale stimolante e obbiettiva sui propri limiti . Manca un giusto equilibrio. Poi comunque quando è così fai la fine che fanno i gradassi.
Un finalista slam che perde negli altri due slam da fery è materia di studio..
Purtroppo Cobolli e Darderi (che sembra un gemello omozigote, almeno in certe giornate) sono capaci di offrire un tennis scintillante ma anche prestazioni disarmanti, davvero troppo lontane dal livello “medio” che possono esprimere.
Questo mi sorprende sempre, perché mentre sono ragazzi ancora giovani…
…nel contempo sono pure dei giocatori “pro” che gareggiano da almeno 10 anni!!!
Credo che c’entri il DNA, ma comunque restano 2 campioni capaci di regalare grandi soddisfazioni al tennis italiano.
Forza!!
@ Riku Naito (#4650359)
Esatto. Meno chiacchiere più risultati.
Amen. Fery trionfera’ domenica
l’ombra delle scommesse
Evvabbe’, mo’ me tocca de tifà Ferri-botte; che pe’esse ‘na botte se move, ‘nzi còre pure!
Incredibile che alla fine smise di prendere la rete, ma dominava lo stesso. Boh?!?
Comunque, drentro ‘a botte piccola ce sta er vino bbbono!
Forza Ferri-Botte!
D’altronde se batti Dimitrov che ha battuto un ottimo Berrettini c’era anche un pò d’aspettarselo. Ha giocato meglio soprattutto in risposta e a rete
Difficile da decifrare questa partita. Spero che Cobolli non vada a Umago la prossima settimana comunque
Non credo, anche perché ci aveva perso 3 set a 0 pure a Melbourne ad inizio stagione.
Incredibile. Mai vista una roba simile. Data la bassa statura di Fery mi ero interessato a lui nel 2022 e lo seguii nella finale ITF di Nottingham contro Cox. Poi altri ITF. Quello era il suo livello. Neanche Challenger, mai vinto uno (ok, vinto uno ma per walkover). Mai partecipato a Parigi o US Open. Mai un Master. Proprio un giocatore di quarta/quinta fascia. E ora è in semifinale a Wimbledon. Incredibile.
Ha perso una partita, ci può sempre stare, in ogni sport… Adesso è tornato un brocco? Non credo
Spiace per Flavio, sicuramente ha beccato la giornata no e non è la prima volta che gli succede, più che altro dispiace per il risultato e per l’incapacità di monetizzare il break all’inizio del secondo set.
Rimane comunque un torneo positivo per lui e gli può servire come esperienza.
Sicuramente si è completamente svuotato dopo aver perso il tie break.
La favola di Fery continua e tanto onore per lui, le sorprese in questo Wimbledon non sono proprio mancate.
Un gladiatore che si distrae un attimo è un gladiatore morto. Figurarsi se si distrae tante, troppe volte per, infine, mollare lo scudo e restare senza difese! Dispiace da piangere, ma il suo dovere Flavio l’ ha fatto coi quarti. Peccato perché era un’ occasione più unica che rara per mettere nel suo palmares almeno una semifinale a Uuimbledon!
C’è modo e modo di perdere: questo non è un bel modo. Per Cobolli una lezione amarissima, ma istruttiva. Senza umiltà e consapevolezza dei propri limiti non si va da nessuna parte. Eviti (ed evitiamo) bizzarri paragoni con Sinner: ci sono due categorie di differenza. Esserne consapevoli aiuta, ad esempio, a rimanere concentrati e ad evitare di prendere un 6-0 da FERY (ottimo giocatore da erba) nel terzo ed ultimo set. L’arroganza non se la possono permettere nemmeno i campionissimi, figuriamoci Cobolli. Testa bassa e lavorare. E forse un giorno qualcosa di veramente importante potrà anche succedere…
Peccato, ma Ferry ha giocato benissimo. Cobolli e’ rimasto sorpreso .
Certo che i francesi sono sfortunati, Vacherot gioca per il Principato di Monaco e Fery per l’Inghilterra..per il resto se qualcuno parla di stanchezza è fuori strada perché Fery ha giocato un’ora in più di Cobolli ed era reduce da due maratone di quattro ore, l’ultima pure nel “serale”, diciamo così, con meno ore di recupero. Il fatto è che solo i grandi campioni quando giocano con giocatori meno forti che non hanno nulla da perdere mantengono il livello standard. È molto più facile giocare con DeMinaur da sfavorito che da favorito con Fery. E non è la prima volta che Cobolli e, rimanendo in Italia, tanti altri di cui è inutile fare i nomi, facciano la partita della vita con i top per poi spegnersi quando sono nettamente favoriti. È così per la maggior parte dei giocatori quindi niente di nuovo…
Davvero inspiegabile la nn partita che ha fatto oggi. Forse ha sentito la pressione di giocare fuori casa contro il britannico. Fery è davvero scarso non si può perdere con un giocatore così mediocre un quarto di finale. Sono due passi indietro
come ha detto l’intervistatrice “continua la Fery tale”
io credo che Fery abbia dato a Cobolli ciò che Cobolli da a molti giocatori superiori a lui, ossia una resistenza, una tigna, una presenza, una lotta che può supplire ad altre deficienze.
La palla di Cobolli è paradossalmente più pericolosa se gioca con gente che tira più forte, mentre se deve fare tutto lui allora si spegne lentamente…
inutile dirlo un bruttissimo cobolli, a partire dal servizio mai efficace con la prima e seconda troppo lenta e aggredibile, non è mai riuscito a spingere e quando ci provava o strappava in rete o andava lungo, forse il fatto di essere favorito in questo match lo ha caricato troppo, ci sta purtroppo, rimane un’occasione non sfruttata
Se sarebbe successo a qualcun altro ? Chissa’ che commenti. Comunque peccato
Ivanisevic era reduce da infortunio e su erba è sempre stato un predestinato… sul britannico nessuno avrebbe mai scommesso un euro… ora davvero tutto può succedere
Che dolore, anche perché non capita tutti i giorni di trovare il 114 del mondo in un quarto di finale Slam!
Non è da lui mollare così una partita, forse stava male, boh
Allora, ha fatto finale a Parigi e quarti di finale qui. Se l’avversario fosse stato un top player o uno fra i primi 20 l’avremme presa meglio questa non pronosticata sconfitta, ma ha comunque onorato la tds. Il numero quasi otto del mondo deve arrivare almeno nei quarti dei tornei più importanti, e lui lo sta facendo. Oggi penso abbia pagato le fatiche dell’intera stagione. Direi che è il caso di prendersi una vancanza e fare una lenta preparazione per l’America. Se non ricordo male ha pochissimo da difendere fino a Torino.
Rientrare nei ranghi, li si parla di campioni o ex campioni sicuramente invece qui di buoni giocatori. Due mondi diversi specialmente nel modo di pensare “io so io voi non siete un caxxo. Un bagno di umiltà non guasterebbe altrimenti dopo o si fanno queste belle figure
Peccato davvero.
Erano 400 punti in palio e sono tanti.
Dispiace anche per la resa del terzo set.
Fosse un primo turno, potrebbe anche starci, ma ai quarti di finale di uno slam stride con lo status di top player.
Detto ció, alla vigilia, un po’ tutti (e anche lui) ci avrebbero messo 10 firme per difendere in toto i quarti dello scorso anno.
Per come si erano messe le cose, l’ amaro in bocca resta, peró.
Grande occasione sprecata, ma Cobbo non è pronto.
Speriamo lo sarà in futuro.
Solo due giorni fa faceva dichiarazioni ambiziose.
Come Berrettini prima del match con Wawrinka (posso competere con chiunque).
Meglio la prudenza di Sinner.
“Sinner gioca malissimo” ma Sinner comunque va in semifinale
Cobolli gioca male e perde 6-0
Ma perché? Perché Cobolli è TERRAIOLO, non ha l’anticipo e di conseguenza NON riesce ad alzare il ritmo dello scambio quando vuole lui, Sinner invece ci riesce
Essere nati sul cemento vuol dire anticipare la palla, non perdere campo, cambiare le direzioni dei colpi nascondendo bene le intenzioni, vuol dire tagliare il campo quando si colpisce in corsa
Se fossimo un paese SERIO CHE VUOLE VINCERE ANCHE DOPO SINNER faremmo SOLO challenger sul cemento che è IL VERO TERRENO che insegna il tennis MODERNO ma invece no: PREFERIAMO ORGANIZZARE 20 CHALLENGER SU TERRA perché noi concepiamo il tennis solo come terra perché “il tennis è arte” secondo I VECCHI QUI
Arrendetevi: il tennis moderno è quello di Sinner(guardacaso l’unico ad essere cresciuto sul cemento), il tennis su terra è MORTO
Dovete DECIDERE:
1) o facciamo solo challenger sul cemento in maniera tale da produrre tennisti sul cemento(che ormai è il 70% del circuito)
2) decidiamo di continuare ad insegnare il tennis da terra battuta e RINUNCIAMO a vincere dopo Sinner
Ah e se siete fanatici del “tennis vario” siate coerenti e non tifate Sinner
Ora abbassare la testa e ricominciare magari con un po’ meno sfrontatezza. Riappoggiare I piedi per terra.
Perdere così NO !
Cobolli qualche giorno fa si è lamentato di non essere considerato nell’ambiente alla stregua di Sinner, Musetti o Berrettini. Il risultato di oggi ed in particolare il 6-0 preso nel terzo set spiegano bene le motivazioni
Stento a crederci! Ma cosa messo nella pasta ieri?!
Mamma che vergogna
No Cobbb, questa delusione non me la dovevi dare
comunque un top ten non può prendere un 6 0 da un semisconosciuto mi dispiace dirlo ma è così si può perdere ma non cedere così nel set ed è capitato anche in un turno precedente. Deve ancora crescere sotto questo aspetto e francamente aveva più esperienza accumulata di partite di questo tipo rispetto al britannico
Purtroppo questi sono “treni” che certamente non passano tutti i mesi…
…poi se Fery è davvero “in forma” ce lo farà capire Zverev, un top davvero “sottovalutato” (credo più di Cobolli, purtroppo) che continua a fare il suo “dovere” di #3 ATP.
Sono un po’ incredulo ma, come si dice, non riesco a “volergliene”. Certo credo che avrebbe dovuto vincere e certo a me questo anglo francese non mi sta proprio simpatico.
Peccato, questa era una grande occasione, speriamo che Cobolli ne abbia altre.