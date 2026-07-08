Nasce la One Point Cup, il torneo in un solo punto dove gli amatori sfidano i pro

Prenderà il via il 20 luglio la seconda edizione della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, torneo internazionale di singolare e doppio inserito nell’ITF Men’s World Tennis Tour M15, il circuito da cui i campioni del futuro iniziano a ottenere i primi punti ATP.

Prima di vincere gli Slam e conquistare le prime posizioni del ranking ATP, molti dei grandi campioni del tennis muovono i primi passi nel circuito ITF. È qui che inizia il percorso dei futuri protagonisti del tennis mondiale. Dal 20 al 26 luglio lo Sporting Club Milano2 di Segrate ospiterà, sui suoi campi in terra rossa, la seconda edizione della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, torneo internazionale ITF M15 con un montepremi di 15.000 dollari.

Gli esempi più recenti sono quelli di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Prima di dominare il tennis mondiale, entrambi hanno conquistato i loro primi titoli proprio nel circuito ITF, ottenendo anche i primi punti ATP necessari per iniziare la scalata verso i grandi tornei internazionali. Non sono casi isolati: ben sette degli attuali primi dieci del ranking ATP hanno vinto almeno un torneo ITF, il circuito un tempo noto come Futures. È lo stesso percorso che oggi stanno affrontando centinaia di giovani professionisti, compresi i protagonisti della TempoCasa Sporting Club Milano 2 Cup.

La competizione, in singolare e in doppio maschile, è una tappa ufficiale dell’ITF Men’s World Tennis Tour M15, il circuito che ogni anno lancia verso i grandi palcoscenici i giocatori destinati a fare la storia del tennis.

“Organizzare un torneo ITF significa offrire al pubblico la possibilità di vedere oggi i campioni di domani. È proprio in competizioni come questa che molti dei protagonisti del tennis mondiale hanno iniziato il loro percorso. Per noi è motivo di orgoglio riportare a Segrate un appuntamento internazionale che valorizza i giovani talenti e conferma la vocazione dello Sporting Club Milano2 come punto di riferimento per il tennis”, ha sottolineato Paolo Formaglio, presidente dello Sporting Club Milano2.

“Per noi di TempoCasa Milano2 sostenere questo torneo significa investire in un progetto che valorizza il territorio e offre ai giovani professionisti del tennis un’importante occasione di crescita. Per questo ringraziamo il presidente Formaglio e il consigliere Pallucchini per questa opportunità. TempoCasa Luxury è una realtà profondamente radicata a Milano 2, siamo orgogliosi di affiancare un evento capace di portare in città sport di alto livello e di coinvolgere appassionati, famiglie e cittadini”, ha dichiarato Federico La Manna, titolare di TempoCasa Luxury Milano2.

Un anno fa a imporsi fu Alexander Weis. È sua la prima foto che appare nella Gallery of Glory dello Sporting Club Milano 2 dove anno per anno verranno esposti gli scatti delle edizioni passate. Chi si aggiudica il torneo, oltre al premio in denaro, conquisterà 15 punti ATP, 8 andranno al finalista e via a scendere. Gli stessi punti saranno assegnati nel tabellone del doppio.

Anche quest’anno la TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup ospiterà la nazionale italiana maschile Under 18 in ritiro per preparare la Summer Cup 2026 che inizierà il 29 luglio col girone di qualificazione a Cagliari. Gli azzurrini capitanati da Giancarlo Palumbo, oltre ad avere la possibilità di iscriversi al tabellone principale del torneo di Segrate, potranno sfruttare i campi del Club per allenarsi in vista dell’importante impegno internazionale a squadre.

La TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup curerà ogni dettaglio dell’accoglienza degli atleti. I giocatori avranno a disposizione palestra, area esterna dedicata alla preparazione atletica e un menu studiato dal ristorante del club. Grazie alla collaborazione con Math Biology saranno inoltre disponibili tecnologie innovative per lo screening non invasivo di organi e metabolismo, già impiegate nei settori clinico, del benessere e dello sport.

Il torneo riserverà spazio anche alla solidarietà e all’inclusione. Prima della finale di domenica 26 luglio il pubblico potrà assistere a un’esibizione di blind tennis con in campo i campioni italiani. L’appuntamento anticipa l’avvio della collaborazione tra lo Sporting Club Milano2 e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport che, da ottobre, organizzeranno un corso annuale di tennis rivolto a bambini non vedenti e ipovedenti, con l’obiettivo di rendere questo sport sempre più accessibile.

Infine, ad arricchire il programma della settimana ci sarà anche la prima edizione italiana della One Point Cup, che si disputerà mercoledì 22 luglio, il torneo-esibizione in cui ogni incontro si decide con un solo punto e che mette in palio un premio di 5.000 euro.

Con ingresso gratuito per tutta la settimana, la TempoCasa Sporting Club Milano 2 Cup offrirà al pubblico l’occasione di vivere da vicino il tennis internazionale e scoprire i protagonisti del circuito ITF.

TENNIS, UN PUNTO CHE VALE 5.000 EURO: A MILANO LA PRIMA ONE POINT CUP D’ITALIA

Mercoledì 22 luglio allo Sporting Club Milano2 di Segrate (Mi) si terrà la prima edizione della One Point Cup, torneo di tennis dove ogni partita si decide in un solo punto. Professionisti, Amatori e Guest si sfideranno in un unico tabellone senza distinzione di genere e categoria. L’evento, sostenuto dal main sponsor Audi Sesto Autoveicoli, mette in palio un premio di 5.000 euro.

Può un dilettante battere un professionista del tennis? Sì, se la partita si decide in un solo punto. È questa la One Point Cup, il torneo che si disputerà per la prima volta in Italia sui campi in terra rossa dello Sporting Club Milano2 di Segrate (Mi) il 22 luglio 2026. Al vincitore andrà un premio di 5.000 euro.

La One Point Cup porta in Italia il format già visto e apprezzato durante gli ultimi Australian Open: un classico tabellone tennistico a eliminazione diretta dove però non esistono set o game. Chi fa il primo punto vince e passa il turno. Al via tre categorie di partecipanti: Professionisti, Amatori (di terza e quarta categoria) e Guest invitati dal club. Nel tabellone saranno presenti sia uomini sia donne perché nella One Point Cup ogni sfida è possibile, senza distinzioni di categoria o di genere.

Per bilanciare le forze in campo l’unica differenza riguarderà la battuta: un solo servizio a disposizione per i Professionisti, due per Amatori e Guest. A decidere chi servirà per primo sarà il destino con il lancio della monetina ufficiale della One Point Cup, nera da un lato e oro dall’altro.

“In Australia abbiamo visto amatori eliminare professionisti, donne eliminare uomini, tutto può davvero succedere. Abbiamo visto giocatori e pubblico divertirsi e vogliamo portare anche in Italia questo spirito. Da una parte la voglia di vincere e aggiudicarsi un importante premio, dall’altra il piacere di passare un pomeriggio di sport e svago” ha dichiarato Paolo Formaglio, Presidente dello Sporting Club Milano2 di Segrate.

A sostenere la prima edizione italiana della One Point Cup sarà Audi Sesto Autoveicoli, main sponsor dell’iniziativa, che ha scelto di affiancare lo Sporting Club Milano2 nello sviluppo di un format innovativo capace di unire spettacolo, competizione e intrattenimento.

“Abbiamo scelto di sostenere la prima edizione della One Point Cup perché crediamo nei progetti capaci di innovare e coinvolgere le persone attraverso lo sport. La One Point Cup rappresenta il punto di partenza di una collaborazione più ampia con lo Sporting Club Milano2, che proseguirà anche nel 2027 con diverse iniziative congiunte”, ha spiegato Luca Cornali, Brand Manager di Audi Sesto Autoveicoli.

La One Point Cup andrà ad arricchire il programma della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, torneo internazionale ITF Men’s World Tennis Tour M15 in programma dal 20 al 26 luglio. L’appuntamento è per mercoledì 22 luglio alle ore 17 allo Sporting Club Milano2, con ingresso gratuito.

Informazioni utili per il pubblico:

Data: mercoledì 22 luglio 2026

Orario: a partire dalle 17.00

Luogo: Sporting Club Milano 2, Strada di Olgia Vecchia, Segrate (MI)

Ingresso: gratuito