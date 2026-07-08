Mboko, nuovo stop pesante: salta anche il WTA 1000 del Canada per infortunio

Victoria Mboko continua a fare i conti con l’infortunio al ginocchio rimediato all’inizio della stagione sull’erba e sarà costretta a saltare anche il WTA 1000 del Canada. Una notizia molto pesante per la giovane canadese, che avrebbe dovuto presentarsi al torneo di casa da campionessa in carica.

La sua assenza conferma che il problema fisico è più serio di quanto fosse sembrato in un primo momento. Mboko non è riuscita a recuperare nei tempi sperati e resterà lontana dalle competizioni ancora più a lungo del previsto.

L’infortunio si era verificato nel suo primo impegno sull’erba, durante un’esibizione in cui aveva condiviso il campo con Serena Williams. Da quel momento, la canadese non è più riuscita a tornare in campo, saltando di fatto tutta la stagione su questa superficie.

Il forfait al torneo canadese rappresenta un doppio colpo: da una parte per la giocatrice, privata dell’occasione di difendere il titolo più speciale della sua giovane carriera; dall’altra per il torneo, che perde una delle sue grandi attrazioni a pochi giorni dall’inizio del tabellone principale.

Mboko, infatti, non potrà difendere la corona conquistata lo scorso anno, in quello che per lei era l’appuntamento più atteso della stagione. Giocare davanti al proprio pubblico avrebbe avuto un significato particolare, soprattutto dopo il salto di qualità mostrato negli ultimi mesi.

Il direttore del torneo, Karl Hale, ha espresso vicinanza alla giocatrice dopo l’annuncio della sua assenza.

“Prima di tutto, vogliamo augurare a Vicky un’ottima guarigione e speriamo di rivederla in campo il prima possibile. Non è mai facile quando una giocatrice è costretta a dare forfait per infortunio”, ha dichiarato Hale.

La priorità, ora, sarà recuperare completamente. Mboko è considerata una delle giovani più interessanti del circuito femminile e il suo rientro dovrà essere gestito con attenzione, senza forzare i tempi.

L’infortunio le è già costato l’intera stagione sull’erba e ora anche uno degli eventi più importanti dell’anno nel suo Paese. Resta da capire quando potrà tornare a competere, ma al momento l’obiettivo principale è uno solo: guarire del tutto e rientrare senza rischi.

Per il tennis canadese è una perdita dolorosa, per Mboko un altro ostacolo in una fase delicata della carriera. Il WTA 1000 del Canada dovrà fare a meno della sua campionessa in carica, mentre la giovane canadese proverà a trasformare questo stop in una nuova ripartenza.