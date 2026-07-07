WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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18°C
Nuvoloso con pioggia · Picco 22°C
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⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Center Court 1 – ore 17:00
Olivia Lincer vs (2) Tatjana Maria Inizio 16:00
(3) Katie Volynets vs Ariana Arseneault
Center Court 2 – ore 17:00
Kylie Collins vs Alana Smith
Court 2 – ore 17:00
Katherine Sebov vs Cadence Brace
Momoko Kobori vs (7) Elizabeth Mandlik
(6) Mananchaya Sawangkaew vs Caroline Dolehide
Court 3 – ore 17:00
Sayaka Ishii vs (8) Kayla Cross
Iryna Shymanovich vs Hayu Kinoshita
Lea Ma vs Clervie Ngounoue
Court 6 – ore 17:00
Madison Brengle vs Ana Sofia Sánchez
Katrina Scott vs (4) Mary Stoiana
Sachia Vickery vs Reese Brantmeier
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15°C
Nuvoloso e molto caldo · Picco 35°C
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32°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Amandine Monnot vs Leolia Jeanjean
(4) Francesca Jones vs Alice Rame
Aurora Zantedeschi vs (2) Elsa Jacquemot
(1) Petra Marcinko vs Clara Burel Non prima 17:30
Court 1 – ore 11:00
Yasmine Kabbaj vs (5) Mayar Sherif
Alice Tubello vs Yufei Ren
Yelyzaveta Kotliar vs (3) Oksana Selekhmeteva
Angela Fita Boluda vs Lisa Pigato
Court 2 – ore 11:00
Maria Lourdes Carle vs Laura Pigossi Inizio 10:00
Jeline Vandromme vs Diana Martynov
Elina Avanesyan vs Alicia Herrero Linana
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14°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 17°C
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🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
June Bjork vs Caijsa Hennemann
Linea Bajraliu vs (2) Tamara Korpatsch Non prima 12:00
Dalma Galfi vs Kajsa Rinaldo Persson
Lisa Zaar vs Varvara Lepchenko
Court 1 – ore 11:00
Aneta Laboutkova vs Grace Bernstein
(5) Sinja Kraus vs Claire Liu
Aneta Kucmova / Aneta Laboutkova vs (4) Lara Salden / (4) Valeriya Strakhova
Linea Bajraliu / Tiana Tian Deng vs Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
Court 2 – ore 11:00
Mona Barthel vs Lola Radivojevic
(3) Naima Karamoko / (3) Darja Semenistaja vs Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
Moyuka Uchijima / Emily Webley-Smith vs (2) Rutuja Bhosale / (2) Yu-Yun Li
Court 3 – ore 11:00
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki vs Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
Irene Burillo / Leyre Romero Gormaz vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia
Emiliana Arango / Simona Waltert vs Noma Noha Akugue / Anita Wagner
TAG: WTA 125
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