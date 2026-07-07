WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

07/07/2026 08:06 Nessun commento
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

🇺🇸
WTA 125 Newport
Newport, USA  ·  7 Luglio 2026

🌧
18°C
Nuvoloso con pioggia  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con pioggia a più riprese
PIOGGIA Indicata al mattino e intorno a metà giornata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Luglio
02:00
🌧
19°
03:00
🌧
19°
05:00
🌧
19°
07:00
20°
08:00
🌧
20°
09:00
🌧
21°
10:00
21°
11:00
21°
12:00
🌧
22°
13:00
🌧
22°
⚠  Pioggia a più riprese: programma del 1° turno sull’erba da monitorare
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Erba
R1
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Center Court 1 – ore 17:00
Olivia Lincer USA vs (2) Tatjana Maria GER Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Katie Volynets USA vs Ariana Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare




Center Court 2 – ore 17:00
Kylie Collins USA vs Alana Smith USA
Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Katherine Sebov CAN vs Cadence Brace CAN

Il match deve ancora iniziare

Momoko Kobori JPN vs (7) Elizabeth Mandlik USA

Il match deve ancora iniziare

(6) Mananchaya Sawangkaew THA vs Caroline Dolehide USA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 17:00
Sayaka Ishii JPN vs (8) Kayla Cross CAN
Il match deve ancora iniziare

Iryna Shymanovich BLR vs Hayu Kinoshita JPN

Il match deve ancora iniziare

Lea Ma USA vs Clervie Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 17:00
Madison Brengle USA vs Ana Sofia Sánchez MEX
Il match deve ancora iniziare

Katrina Scott USA vs (4) Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

Sachia Vickery USA vs Reese Brantmeier USA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia  ·  7 Luglio 2026

15°C
Nuvoloso e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi cielo prevalentemente nuvoloso o nuvoloso
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Luglio
08:00
13°
09:00
16°
10:00
19°
11:00
23°
12:00
28°
13:00
32°
14:00
34°
15:00
35°
17:00
35°
20:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno sulla terra, ma con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
⛅  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Amandine Monnot FRA vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Contrexeville 125
Amandine Monnot
40
3
Leolia Jeanjean
15
2
Mostra dettagli

(4) Francesca Jones GBR vs Alice Rame FRA

Il match deve ancora iniziare

Aurora Zantedeschi ITA vs (2) Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Petra Marcinko CRO vs Clara Burel FRA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Yasmine Kabbaj MAR vs (5) Mayar Sherif EGY
WTA Contrexeville 125
Yasmine Kabbaj
40
1
Mayar Sherif [5]
30
4
Mostra dettagli

Alice Tubello FRA vs Yufei Ren CHN

Il match deve ancora iniziare

Yelyzaveta Kotliar UKR vs (3) Oksana Selekhmeteva ESP

Il match deve ancora iniziare

Angela Fita Boluda ESP vs Lisa Pigato ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Maria Lourdes Carle ARG vs Laura Pigossi BRA Inizio 10:00
WTA Contrexeville 125
Maria Lourdes Carle
0
3
Laura Pigossi
0
2
Mostra dettagli

Jeline Vandromme BEL vs Diana Martynov FRA

Il match deve ancora iniziare

Elina Avanesyan ARM vs Alicia Herrero Linana ESP

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
WTA 125 Bastad
Bastad, Svezia  ·  7 Luglio 2026

🌧
14°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nubi intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati al mattino, a mezzogiorno e di nuovo in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Luglio
08:00
🌧
14°
09:00
🌧
14°
10:00
🌧
14°
11:00
15°
12:00
🌧
15°
13:00
16°
14:00
17°
16:00
15°
18:00
14°
20:00
🌧
13°
⚠  Rovesci al mattino e a mezzogiorno: 1° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
June Bjork SWE vs Caijsa Hennemann SWE

Il match deve ancora iniziare

Linea Bajraliu SWE vs (2) Tamara Korpatsch GER Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN vs Kajsa Rinaldo Persson SWE

Il match deve ancora iniziare

Lisa Zaar SWE vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Aneta Laboutkova CZE vs Grace Bernstein SWE
Il match deve ancora iniziare

(5) Sinja Kraus AUT vs Claire Liu USA

Il match deve ancora iniziare

Aneta Kucmova CZE / Aneta Laboutkova CZE vs (4) Lara Salden BEL / (4) Valeriya Strakhova UKR

Il match deve ancora iniziare

Linea Bajraliu SWE / Tiana Tian Deng SWE vs Gabriella Da Silva Fick AUS / Tenika McGiffin AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Mona Barthel GER vs Lola Radivojevic SRB

Il match deve ancora iniziare

(3) Naima Karamoko SUI / (3) Darja Semenistaja LAT vs Elena Pridankina RUS / Ekaterina Yashina RUS

Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN / Emily Webley-Smith GBR vs (2) Rutuja Bhosale IND / (2) Yu-Yun Li TPE

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Mana Ayukawa JPN / Kanako Morisaki JPN vs Ya Hsin Lee TPE / Qiu Yu Ye CHN

Il match deve ancora iniziare

Irene Burillo ESP / Leyre Romero Gormaz ESP vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL / Simona Waltert SUI vs Noma Noha Akugue GER / Anita Wagner BIH

Il match deve ancora iniziare

TAG: