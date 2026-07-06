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Wimbledon 2026, Cobolli domina De Minaur e vola ai quarti: il top-10 azzurro continua a sognare

06/07/2026 16:48 50 commenti
Flavio Cobolli a Wimbledon - Foto Getty Images
Flavio Cobolli a Wimbledon - Foto Getty Images

Una vittoria da giocatore vero, da top-10. Flavio Cobolli supera con autorità il numero 6 del mondo Alex De Minaur per 7-5 7-6(4) 6-3 e conquista per il secondo anno consecutivo i quarti di finale di Wimbledon. Un successo netto nel punteggio e meritato nello sviluppo della partita, dominata dall’azzurro sotto il profilo mentale prima ancora che tecnico. Non è stato un incontro spettacolare. Molti errori da entrambe le parti, pochi vincenti e scambi spesso più vicini a una partita sulla terra battuta che all’erba dell’All England Club. Ma proprio in questo contesto Cobolli ha mostrato una crescita impressionante: ha saputo accettare una battaglia fatta di pazienza, resistenza e lucidità, senza mai perdere fiducia nemmeno nei momenti più complicati. In due ore e 34 minuti il romano ha controllato l’inerzia dell’incontro, reagendo ogni volta alle difficoltà. Sotto 2-5 nel secondo set non ha mai smesso di crederci, così come nel terzo, quando ha recuperato un break di svantaggio con la sicurezza di chi ormai appartiene stabilmente all’élite del tennis mondiale.

Dopo aver eliminato uno dei giocatori più solidi del circuito, Cobolli attende ora il vincitore della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery. Nessun pronostico, ma il livello espresso oggi autorizza a pensare in grande.

I precedenti sorridevano all’australiano, avanti 2-0 grazie ai successi agli Australian Open e a Vienna nel 2024. Questa volta, però, è stata tutta un’altra storia. Il Cobolli visto oggi è un giocatore diverso: più maturo, più completo e perfettamente a suo agio nelle grandi occasioni.

Sul Campo 1, sotto un caldo insolito per Londra, le tribune sono gremite. Ogni tanto si sente il caratteristico “pop” di una bottiglia di champagne, uno dei suoni che appartengono soltanto a Wimbledon. L’inizio è più tattico che spettacolare. Entrambi faticano a trovare continuità, gli scambi sono brevi e spesso interrotti da errori gratuiti. Il livello non è elevato, i servizi comandano il punteggio e le emozioni sono poche. È però Cobolli a dimostrarsi più solido negli scambi da fondo. Sul 5-5 aumenta l’intensità, approfitta di qualche esitazione dell’australiano e piazza l’allungo decisivo che gli vale il primo set per 7-5.

Il secondo parziale cambia volto più volte. Cobolli conquista subito un break, ma dal 2-1 attraversa un passaggio a vuoto e perde quattro giochi consecutivi, ritrovandosi sotto 2-5. Sembra il momento migliore per De Minaur, invece è proprio lì che emerge il carattere dell’azzurro. Flavio torna ad aggredire, spinge con il diritto, prende il controllo degli scambi e infila cinque giochi consecutivi, rimettendo completamente in discussione il set. Si arriva così al tie-break. L’equilibrio dura fino al 3-3, quando Cobolli trova uno straordinario vincente di diritto che cambia l’inerzia. De Minaur accusa il colpo, commette un grave errore di rovescio a pochi passi dalla rete e l’azzurro ne approfitta, chiudendo 7 punti a 4 e portandosi avanti di due set. Anche il terzo set è una battaglia. I break si susseguono, nessuno riesce a consolidare il vantaggio e la partita si trasforma in una sfida soprattutto mentale. Cobolli va sotto 2-3, ma ancora una volta reagisce immediatamente. Recupera il break, aumenta la pressione in risposta e conquista quattro giochi consecutivi, chiudendo l’incontro con un servizio vincente.

Il commento

Più del punteggio colpisce la qualità della prestazione mentale. Cobolli non ha mai dato l’impressione di perdere il controllo dell’incontro, neppure quando era in svantaggio. Ha accettato una partita sporca, piena di errori e di cambi di inerzia, imponendo però la propria personalità nei momenti decisivi. È questo il segnale più importante. Non tanto il secondo quarto di finale consecutivo a Wimbledon, quanto la sensazione che Flavio appartenga ormai stabilmente a questo livello. Oggi ha battuto il numero 6 del mondo senza mai smarrire la strada. E quando un giocatore riesce a vincere anche nelle giornate in cui il tennis non è scintillante, significa che è diventato davvero grande.

La cronaca

1.set Inizia De Minaur che tiene il servizio a trenta 1-0.

Risponde Cobolli anche lui cede due quindici 1-1.

Serve De Minaur, palla break Cobolli 30-40, l’australiano annulla e tiene il gioco di battuta 2-1.

Esce il dritto di Flavio 0-30. Sbaglia una volée facile de Minaur 15-30. Due prime di Flavio 40-30. Tiene la battuta il n.10 del mondo 2-2.

Un altro gioco senza problemi per De Minaur 3-2.

Serve bene Cobolli 40-0. Un errore di Flavio che comunque chiude il game 3-3

A rete Alex 15-0. Ottimo da fondo con il rovescio Cobolli 15-15. Risposta lunga 30-15. Ancora out la risposta 40-15. Dritto out, Cobolli un po’ falloso 4-3.

Doppio fallo 0-15. Ottima smorzata 15-15. Accorcia Flavio, De Minaur attacca 15-30. Risponde lungo l’australiano 30-30. Scambio a mezza velocità, De Minaur sbaglia il rovescio 40-30. Prima vincente 4-4.

Scambio lento, Cobolli sbaglia il rovescio 15-0. Super passante di De Minaur 30-0. Ancora a rete l’australiano 40-0. Gioco a zero 5-4.

Stecca il dritto Flavio 0-15. Risponde male Alex 15-15. A rete Cobolli, lob out 30-15. Attacca con il dritto Flavio 40-15. Brutto rovescio in back di Cobolli 40-30. Ace 5-5.

Scambio intenso, De Minaur sbaglia 0-15. Rovescio fuori del sei del mondo 0-30. Ancora un braccio di ferro da fondo De Minaur sbaglia, tre palle break 0-40. Prima vincente 15-40. Accorcia Cobolli De Minaur scende a rete 30-40. Ancora a rete l’australiano 40-40. Attacca Cobolli palla break. In rete il dritto di De Minaur break 5-6.

Serve per il set Cobolli. Spinge da fondo Flavio, De Minaur non tiene 15-0. Sbaglia il rovescio Cobolli 15-15. Scambio lunghissimo sulla diagonale di rovescio, come su terra rossa, Cobolli accelera, De Minaur sbaglia 30-15. Prima vincente due set-point 40-15. Questa volta Flavio mette fuori il rovescio 40-30. Lungo linea vincente di Cobolli primo set 7-5 in 50 minuti.

2.set Inizia De Minaur che tiene a zero il servizio 1-0.

Replica Flavio che lascia un solo quindici 1-1.

Cobolli risponde alla perfezione palla break 30-40. Parità, Gioco lunghissimo quattordici punti alla quarta palla break Cobolli chiude 1-2.

De Minaur aggressivo in risposta tre palle break per l’australiano 0-40. La seconda è decisiva contro break 2-2.

Accusa il colpo Cobolli che perde concentrazione De Minaur tiene il servizio nonostante due palle break annullate 3-2.

Male Flavio che sembra non riuscire a riprendersi, falloso con il rovescio, arrivano due palle break per De Minaur, che prende il largo 2-4.

Conferma il break l’australiano. Da 1-2 quattro giochi consecutivi 5-2.

Cobolli per restare nel set. Due ottime prime 30-0. Bene Cobolli 3-5.

Finalmente aggressivo in risposta Flavio, tre palle break 0-40. Scambio pesante, esce il dritto di De Minaur break 5-4.

A rete Flavio, volée deliziosa 15-0. Ritrova il punch Flavio 40-15, prima vincente 5-5.

Attacca De Minaur che toglie il tempo a Cobolli. Volée vincente De Minaur prenota il tie-break 6-5.

Ace 15-0. Male in uscita dal servizio Cobolli 15-15. Servizio e dritto 30-15. A rete Cobolli volée vincente 40-15. Doppio fallo 40-30. Rovescio lungolinea vincente 6-6

Tie Break. Inizia De Minaur. Prima vincente 1-0. Esce il dritto dell’australiano 1-1. Ottima prima Flavio passa avanti 2-1. Ottimo rovescio incrociato 3-1. Ace De Minaur 3-2. Sbaglia Flavio 3-3. Lob perfetto, Cobolli gioca un spettacolare dritto incrociato 4-3. Regalo di De Minaur 5-3 Cobolli. Risposta vincente di Flavio, tre set point 6-3. Brutto errore di Flavio 6-4. Meraviglioso da fondo Cobolli, spinge disegna il campo e chiude il secondo set 7-6(4).

3.set Inizia male Cobolli. Un errore di dritto sul 30 pari, palla break che da subito il vantaggio a De Minaur 0-1.

L’australiano conferma il break a zero 2-0.

Cobolli riesce a smuovere lo score 1-2.

Seve bene De Minaur 40-15. Esce l’attacco di De Minaur 40-30. Passante vincente di Cobolli 40-40. Splendido recupero vincente di Cobolli sulla smorzata del n.6 del mondo, palla break. Scambio da fondo, De Minaur sbaglia contro break 2-2.

Prima vincente 15-0. Errore gratuito di rovescio 15-15. Dritto in rete 15-30. Vincente di dritto per De Minaur due palle break 15-40. Prima vincente 30-40. Rovescio out, break 2-3.

Spinge la risposta Cobolli 0-15. Ancora un’ottimo rovescio profondo 0-30. Prima vincente 15-30. Spara in rete De Minaur due palle break 15-40. Stecca il rovescio Flavio 30-40. Risposta in rete dell’azzurro 40-40. Ottimo rovescio di Flavio, De Minaur sbaglia palla break. Cambio sul lungolinea l’australiano, Cobolli in ritardo parità. Stupendo lungolinea di Cobolli, palla break. Forza il dritto De Minaur, un metro out, ancora un break 3-3.

Sbaglia il dritto Cobolli 0-15. Prima vincente a 210km/h, 15 pari. Altra prima sopra i 210, 30-15. Servizio e dritto 40-15. Cobolli passa avanti per la prima volta nel terzo set 4-3.

Ottimo da fondo Flavio 0-15. Doppio fallo 0-30. Ace 15-30. Doppio fallo il secondo nel game, due palle break 15-40. Due missili da fondo, break 3-5.

Cobolli serve per il match. Fuori l’attacco di De Minaur 15-0. Doppio fallo 15-15. Servizio e dritto 30-15. Dritto a sventaglio imprendibile due match-point 40-15. Prima vincente , Cobolli ai quarti 6-3.

A. de Minaur AUS vs F. Cobolli ITA

Slam Wimbledon
A. de Minaur [5]
5
6
3
F. Cobolli [9]
7
7
6
Vincitore: F. Cobolli
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Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani

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50 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Chemical (Guest) 06-07-2026 18:55

@ robdes12 (#4648560)

Mi piacerebbe avere le tue certezze perchè se fosse il Dimitrov performante da erba sarebbe molto complicato

 50
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Yannick mon amour 06-07-2026 18:53

@ Silvy__89 (#4648611)

De Minaur in fase calante quando é al suo best ranking e potrebbe migliorarlo ulteriormente alla fine di questo torneo?

 49
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pablito 06-07-2026 18:38

#4 nella race dietro ai tre Mammasantissima. 😉

In rima:

“Torino nel mirino”… 😉

 48
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Guillermo Vilas (Guest) 06-07-2026 18:31

Ogni commento è superfluo… pazzesco!!!

 47
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Vasco90 06-07-2026 18:31

Super flavio

 46
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Chemical (Guest) 06-07-2026 18:28

@ l Occhio di Sauron (#4648651)

anche la capacità di crescere nei punti importanti è una qualità veramente impressionante, probabilmente figlia della fiducia ma anche di una predisposizione naturale alla performance sotto pressione

 45
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Alex77 (Guest) 06-07-2026 18:20

Scritto da Pier no guest
Il movimento trainato da Sinner si conferma in ottima salute.
Quando Bellucci disse che Sinner non era un alieno venne tempestato di critiche ma in realtà,e basterebbe non soffermarsi ai titoli, spiegò che era una questione di lavoro soprattutto tecnico che Jannik (bontà di chi,ad inizio carriera,guardò oltre i meri risultati) iniziò precocemente.
Per me fu una sorta di sveglia (benché si parla del 2024) per spingere tutti a provarci,a crederci.
Ovviamente Sinner è un alieno ma come dimostrato ampiamente il talento (nelle sue forme ) necessita a certi livelli di applicazione,di cura tecnica,fisica,tattica e mentale.
Cobo ha fatto un salto di qualità, l’ha ripetuto più volte che ora è lì, è sui piani alti e non si và in campo per provare ma per fare (il Maestro Joda approva).
PS Un plauso ovviamente a Jasmine,data ormai per finita e pronta per il dimenticatoio e che invece anziché ritirarsi (come qualche utente labile di mente aveva sentenziato) la pagnotta la sta portando a casa.
Ripeto: in un torneo uno vince,tutti gli altri una la perdono ma dipende quando,come e con chi ed è la prestazione che va valutata.

Pier in realtà Bellucci non disse solo quello, ma che quello che ha raggiunto Sinner poteva farlo anche lui.. una “belinata”, poi, d’accordo su tutto il resto, ma certe espressioni di quell’intervista erano molto discutibili dai

 44
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A Ziz & Dou Gaz (Guest) 06-07-2026 18:19

È stato già detto che Cobolli non ha vinto nulla di granché. Ha solo battuto un australiano, non vincitore di slam, in BEN 3 set e lasciandosi portare via 14 giochi. Cosa che chiunque altro, spagnolo, francese o americano avrebbe fatto molto meglio!

 43
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Giambitto 06-07-2026 18:13

N 4 nella race. Pazzesco

 42
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+1: Passatore Cortese
Giuliano Perugia (Guest) 06-07-2026 18:02

Cobolli sa giocare a tennis e oltre alla grinta sa dimenticare i game passati,che è quello che fanno i grandi.Ancora un piccolo miglioramento al servizio e poi…grande futuro.Io spero che pure musetti torni su ,perché senza infortuni vi ricordo che a Melbourne era praticamente in semifinale.

 41
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Italo (Guest) 06-07-2026 17:55

Quando batti de Minaur significa che sei un top ten…
L’australiano è un esame di laurea

 40
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+1: zawix, l Occhio di Sauron
MARMAS 06-07-2026 17:54

Vittoria su De Minaur che è il sigillo di ceralacca sulla busta che certifica il nuovo status di top 10 di Cobolli.
Un’agonista nato, come ce ne sono pochi… Incredibile come riesce costantemente ad alzare il livello nel corso dei singoli match e dei tornei e, ogni volta, a fare un passettino oltre quella che sembra la linea che segna il suo limite.
Bravissimo, solo applausi per lui.

 39
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Marcello De Santis (Guest) 06-07-2026 17:53

Stamattina chiedevo come mai le quote fossero così a favore dell’ Australiano.
Errore madornale di lettura, forse dettato dall’ MTO del match con Kachanov.
Ottima vittoria e noto che grazie alla sua genuinità, Cobolli sta conquistando anche i tifosi stranieri.

 38
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Peter Parker 06-07-2026 17:50

Scritto da Silvy__89
Non so come facevate a dare De Minaur nettamente favorito.
Cobolli è cresciuto tantissimo nell’ultimo anno, ha appena fatto una finale Slam, De Minaur invece è in fase calante

Corretta e giusta constatazione

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l Occhio di Sauron 06-07-2026 17:49

@ Silvy__89 (#4648611)

Permettimi di dissentire, De Minaur visto a Wimbledon è sempre quello, è Flavio che è cresciuto.
Quello che impressiona è la tenacia prima che la tecnica, sbaglia molto ma gli errori non lo scalfiscono e continua a marciare come un carro armato. È molto Sinner in questo ma la sua solidità mentale non si basa sulla calma e concentrazione come il rosso ma sulla rabbia agonistica.
Se quella testa fosse stata donata al Mus..

Comunque ho i biglietti delle finals in tasca e conto di vederne due

 36
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+1: Arnarderi
Tifoso degli italiani (Guest) 06-07-2026 17:48

Bravo Flavio, che campione!

 35
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merlino 06-07-2026 17:44

Cobollik!

 34
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Non tennista (Guest) 06-07-2026 17:42

Il solito affidabilissimo Cobolli, non delude mai

pronostico della finale: Cobolli – Sinner

 33
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Enrico82 06-07-2026 17:40

Se mi chiedevate un pronostico 2/3 anni fa, vi avrei detto che Cobolli al massimo poteva puntare a top 30-40, ben che vada a una carriera alla Sonego per intenderci (non che ci sia niente di male).

Invece continua a sorprendermi, anche se forse dovrei smettere di essere sorpreso. Ormai e’perfettamente a suo agio a questi livelli. E con altri 400 punti in saccoccia, le ATP finals sono ben piu di un sogno…….

 32
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+1: Marco Tullio Cicerone
NonSoloSinner (Guest) 06-07-2026 17:40

Flavio può e deve sognare.. agli sfigati che dicevano che a Parigi ha perso un’occasione più unica che rara, per ora rispondo che è nei quarti, e a Wimbledon tutto può succedere

 31
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+1: Passatore Cortese
giallu 06-07-2026 17:38

Scritto da Pier no guest
Il movimento trainato da Sinner si conferma in ottima salute.
Quando Bellucci disse che Sinner non era un alieno venne tempestato di critiche ma in realtà,e basterebbe non soffermarsi ai titoli, spiegò che era una questione di lavoro soprattutto tecnico che Jannik (bontà di chi,ad inizio carriera,guardò oltre i meri risultati) iniziò precocemente.
Per me fu una sorta di sveglia (benché si parla del 2024) per spingere tutti a provarci,a crederci.
Ovviamente Sinner è un alieno ma come dimostrato ampiamente il talento (nelle sue forme ) necessita a certi livelli di applicazione,di cura tecnica,fisica,tattica e mentale.
Cobo ha fatto un salto di qualità, l’ha ripetuto più volte che ora è lì, è sui piani alti e non si và in campo per provare ma per fare (il Maestro Joda approva).
PS Un plauso ovviamente a Jasmine,data ormai per finita e pronta per il dimenticatoio e che invece anziché ritirarsi (come qualche utente labile di mente aveva sentenziato) la pagnotta la sta portando a casa.
Ripeto: in un torneo uno vince,tutti gli altri una la perdono ma dipende quando,come e con chi ed è la prestazione che va valutata.

Bello. Su Jas sto zitto ma anche quando sbagliava sorrideva…. 🙂
Prima o poi la domanda scomoda qualcuno la fa. E il Muso?

 30
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Pier no guest 06-07-2026 17:30

Il movimento trainato da Sinner si conferma in ottima salute.
Quando Bellucci disse che Sinner non era un alieno venne tempestato di critiche ma in realtà,e basterebbe non soffermarsi ai titoli, spiegò che era una questione di lavoro soprattutto tecnico che Jannik (bontà di chi,ad inizio carriera,guardò oltre i meri risultati) iniziò precocemente.
Per me fu una sorta di sveglia (benché si parla del 2024) per spingere tutti a provarci,a crederci.
Ovviamente Sinner è un alieno ma come dimostrato ampiamente il talento (nelle sue forme ) necessita a certi livelli di applicazione,di cura tecnica,fisica,tattica e mentale.
Cobo ha fatto un salto di qualità, l’ha ripetuto più volte che ora è lì, è sui piani alti e non si và in campo per provare ma per fare (il Maestro Joda approva).
PS Un plauso ovviamente a Jasmine,data ormai per finita e pronta per il dimenticatoio e che invece anziché ritirarsi (come qualche utente labile di mente aveva sentenziato) la pagnotta la sta portando a casa.
Ripeto: in un torneo uno vince,tutti gli altri una la perdono ma dipende quando,come e con chi ed è la prestazione che va valutata.

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+1: etberit, Marco Tullio Cicerone, MARMAS, Maurantonio
Betafasan 06-07-2026 17:30

Comunque il demone oggi non ha fatto scintille,se siamo onesti…

 28
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Leprotto (Guest) 06-07-2026 17:29

Scritto da giumart
Grande Cobolli, ulteriore dimostrazione di crescita e di tennista degno di stare nell’elite. Ah, se Musetti avesse la metà della garra del Cobbo!…

Non sarebbe Musetti. Ad ognuno le sue meraviglie

 27
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+1: Vasco90, Arnarderi
Betafasan 06-07-2026 17:28

… comunque nel 1 set al servizio è stato modesto…non capisco il motivo.

 26
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+1: Vasco90
Leprotto (Guest) 06-07-2026 17:27

Hanno preparato tatticamente questa partita in un modo impeccabile. Tanta pazienza e variabili al momento giusto. Di fronte aveva un tipo che della regolarità fa il suo dogma e lui l’ha scardinato. Bravò

 25
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+1: Vasco90
Betafasan 06-07-2026 17:26

Fantastico Cobollino!

 24
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+1: Vasco90
walden 06-07-2026 17:24

Aspetto, come sempre, il commento del Bamba…

 23
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+1: Vasco90
-1: Boga88
Groucho (Guest) 06-07-2026 17:22

Wimbledon si prepara a una finale tutta italica: Sinner-Cobolli, l’avevo già previsto! Ovvio il nome del trionfatore…

 22
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+1: Vasco90
Silvy__89 06-07-2026 17:22

Non so come facevate a dare De Minaur nettamente favorito.
Cobolli è cresciuto tantissimo nell’ultimo anno, ha appena fatto una finale Slam, De Minaur invece è in fase calante

 21
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+1: Vasco90
fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire (Guest) 06-07-2026 17:21

Sogno, l’anno prossimo, 3 italiani alle ATP FINALS di Torino Jan Mus e Cob. Quest’anno intanto saranno in due.

 20
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+1: Vasco90
Daniel (Guest) 06-07-2026 17:20

Ma dove sono jodar fils fonseca….?
Al bar a giocare a flipper….

 19
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+1: Silvy__89, Vasco90
-1: Boga88
Giambitto 06-07-2026 17:20

Vale la pena ricordare che se Cobolli fosse sceso in campo nel primo set del Roland sarebbe stato campione del Roland Garros. Quindi questa vittoria netta contro Demon è sorprendente ma non troppo. È tra i grandi ormai.

 18
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+1: Arnarderi, Vasco90, Passatore Cortese
zedarioz 06-07-2026 17:18

Ennesimo slam consecutivo con almeno due italiani ai quarti….
Cobolli negli slam si esalta. E aspettiamo il ritorno del Musetti visto a Melbourne. In questo momento in cui i fuoriclasse scarseggiano (Draper rotto, Rune rotto, Fonseca e Jodar ancora lontani dal diventare stabilmente competitivi), potremmo fare la voce grossa.

 17
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+1: Vasco90
NonSoloSinner (Guest) 06-07-2026 17:13

Bravo Flavio, ad maiora

 16
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+1: Vasco90
Ant (Guest) 06-07-2026 17:10

Scritto da Alain
poveri troll anche questa volta… cosa mai diranno? e con chi se la prenderanno ?

Che è tutto un Gomblottooooo contro Jodar, Fils, Fonseca, spagnoli tutti, francesi tutti e futuri dominatori tutti…ahahahahahah

 15
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+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Arnarderi 06-07-2026 17:10

Oggi c’era semplicemente un giocatore più forte dell’altro, e si chiamava FLAVIONEEEE

 14
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+1: Detuqueridapresencia, Silvy__89, Navaioh69, Vasco90
Gianluigi74 (Guest) 06-07-2026 17:05

@ robdes12 (#4648538)

Che pomeriggio da incorniciare. Tra Flavio e Jas sembra di essere in paradiso. Complimenti a tutti e due.

 13
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+1: Marco M., Setrakian, Arnarderi, DavidAce, Navaioh69, Betafasan, Vasco90
giumart (Guest) 06-07-2026 17:02

Grande Cobolli, ulteriore dimostrazione di crescita e di tennista degno di stare nell’elite. Ah, se Musetti avesse la metà della garra del Cobbo!…

 12
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+1: Setrakian, DavidAce, Navaioh69, Silvy__89, Vasco90
robdes12 06-07-2026 17:02

Scritto da Alex77

Scritto da robdes12
Secondo quarto consecutivo a Church road. Evidentemente l’erba è la sua nuova superficie elettiva dopo la terra (oddio, non è che pure su cemento se la cavi male, scorrendo il suo palmares). Per il futuro, se dovesse migliorare la percentuale di prime in campo arrivare per lo meno dove s’è spinto Musetti non mi pare farneticante. Se Sinner è Italia 1, anche la 2 sa farsi rispettare. Complimenti, Flavio.

Beh, a Parigi ha già fatto meglio di Musetti, a Londra pensarlo anche in semi non pare blasfemo

Non dico quest’anno, dico per i prossimi slam. A meno di una super-prestazione di Dimitrov penso che Flavio sia favorito nel prossimo incontro (sempre che Dimitrov passi), per cui le chance di eguagliare Musetti sono molte (c’è per da ricordare che Lorenzo anche avrebbe potuto raggiungere una finale slam senza infortuni nel momento in cui giocava meglio).

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, magilla, Navaioh69, Vasco90
Nike (Guest) 06-07-2026 17:01

Che splendido Atleta
Grande Flavio

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+1: Vasco90
Alex77 (Guest) 06-07-2026 16:59

Scritto da robdes12
Secondo quarto consecutivo a Church road. Evidentemente l’erba è la sua nuova superficie elettiva dopo la terra (oddio, non è che pure su cemento se la cavi male, scorrendo il suo palmares). Per il futuro, se dovesse migliorare la percentuale di prime in campo arrivare per lo meno dove s’è spinto Musetti non mi pare farneticante. Se Sinner è Italia 1, anche la 2 sa farsi rispettare. Complimenti, Flavio.

Beh, a Parigi ha già fatto meglio di Musetti, a Londra pensarlo anche in semi non pare blasfemo

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+1: Vasco90
Tilden (Guest) 06-07-2026 16:59

Che bello cobolli che balla!!

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+1: Vasco90
OspiteSgradito (Guest) 06-07-2026 16:57

La più grande conquista di questo Wimbledon: la capacità di fare un passo avanti nei momenti decisivi.
Bravissimo.

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+1: Vasco90
Alain 06-07-2026 16:55

poveri troll anche questa volta… cosa mai diranno? e con chi se la prenderanno ?

 6
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69, Vasco90
Alain 06-07-2026 16:55

e quindi anche in questo slam abbiamo due italiani nei quarti.
La striscia è aperta da 7 slam credo

 5
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69, Enrico82, Vasco90
robdes12 06-07-2026 16:54

Secondo quarto consecutivo a Church road. Evidentemente l’erba è la sua nuova superficie elettiva dopo la terra (oddio, non è che pure su cemento se la cavi male, scorrendo il suo palmares). Per il futuro, se dovesse migliorare la percentuale di prime in campo arrivare per lo meno dove s’è spinto Musetti non mi pare farneticante. Se Sinner è Italia 1, anche la 2 sa farsi rispettare. Complimenti, Flavio.

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69, Vasco90
Alex77 (Guest) 06-07-2026 16:53

Molto bravo, grande continuità tra Parigi e Londra e non era affatto scontato, pure per un top ten come lui

 3
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69, giallu, Enrico82, Pippolivetennis, Vasco90
Frank (Guest) 06-07-2026 16:52

Che salto di qualità mentale e tecnicoche sta facendo Cobolli!!!
Presto top 5

 2
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+1: Setrakian, DavidAce, Navaioh69, Enrico82, Giambitto, Vasco90
wild (Guest) 06-07-2026 16:51

🙂

 1
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+1: Vasco90