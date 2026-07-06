Wimbledon 2026, Cobolli domina De Minaur e vola ai quarti: il top-10 azzurro continua a sognare

Una vittoria da giocatore vero, da top-10. Flavio Cobolli supera con autorità il numero 6 del mondo Alex De Minaur per 7-5 7-6(4) 6-3 e conquista per il secondo anno consecutivo i quarti di finale di Wimbledon. Un successo netto nel punteggio e meritato nello sviluppo della partita, dominata dall’azzurro sotto il profilo mentale prima ancora che tecnico. Non è stato un incontro spettacolare. Molti errori da entrambe le parti, pochi vincenti e scambi spesso più vicini a una partita sulla terra battuta che all’erba dell’All England Club. Ma proprio in questo contesto Cobolli ha mostrato una crescita impressionante: ha saputo accettare una battaglia fatta di pazienza, resistenza e lucidità, senza mai perdere fiducia nemmeno nei momenti più complicati. In due ore e 34 minuti il romano ha controllato l’inerzia dell’incontro, reagendo ogni volta alle difficoltà. Sotto 2-5 nel secondo set non ha mai smesso di crederci, così come nel terzo, quando ha recuperato un break di svantaggio con la sicurezza di chi ormai appartiene stabilmente all’élite del tennis mondiale.

Dopo aver eliminato uno dei giocatori più solidi del circuito, Cobolli attende ora il vincitore della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery. Nessun pronostico, ma il livello espresso oggi autorizza a pensare in grande.

I precedenti sorridevano all’australiano, avanti 2-0 grazie ai successi agli Australian Open e a Vienna nel 2024. Questa volta, però, è stata tutta un’altra storia. Il Cobolli visto oggi è un giocatore diverso: più maturo, più completo e perfettamente a suo agio nelle grandi occasioni.

Sul Campo 1, sotto un caldo insolito per Londra, le tribune sono gremite. Ogni tanto si sente il caratteristico “pop” di una bottiglia di champagne, uno dei suoni che appartengono soltanto a Wimbledon. L’inizio è più tattico che spettacolare. Entrambi faticano a trovare continuità, gli scambi sono brevi e spesso interrotti da errori gratuiti. Il livello non è elevato, i servizi comandano il punteggio e le emozioni sono poche. È però Cobolli a dimostrarsi più solido negli scambi da fondo. Sul 5-5 aumenta l’intensità, approfitta di qualche esitazione dell’australiano e piazza l’allungo decisivo che gli vale il primo set per 7-5.

Il secondo parziale cambia volto più volte. Cobolli conquista subito un break, ma dal 2-1 attraversa un passaggio a vuoto e perde quattro giochi consecutivi, ritrovandosi sotto 2-5. Sembra il momento migliore per De Minaur, invece è proprio lì che emerge il carattere dell’azzurro. Flavio torna ad aggredire, spinge con il diritto, prende il controllo degli scambi e infila cinque giochi consecutivi, rimettendo completamente in discussione il set. Si arriva così al tie-break. L’equilibrio dura fino al 3-3, quando Cobolli trova uno straordinario vincente di diritto che cambia l’inerzia. De Minaur accusa il colpo, commette un grave errore di rovescio a pochi passi dalla rete e l’azzurro ne approfitta, chiudendo 7 punti a 4 e portandosi avanti di due set. Anche il terzo set è una battaglia. I break si susseguono, nessuno riesce a consolidare il vantaggio e la partita si trasforma in una sfida soprattutto mentale. Cobolli va sotto 2-3, ma ancora una volta reagisce immediatamente. Recupera il break, aumenta la pressione in risposta e conquista quattro giochi consecutivi, chiudendo l’incontro con un servizio vincente.

Il commento

Più del punteggio colpisce la qualità della prestazione mentale. Cobolli non ha mai dato l’impressione di perdere il controllo dell’incontro, neppure quando era in svantaggio. Ha accettato una partita sporca, piena di errori e di cambi di inerzia, imponendo però la propria personalità nei momenti decisivi. È questo il segnale più importante. Non tanto il secondo quarto di finale consecutivo a Wimbledon, quanto la sensazione che Flavio appartenga ormai stabilmente a questo livello. Oggi ha battuto il numero 6 del mondo senza mai smarrire la strada. E quando un giocatore riesce a vincere anche nelle giornate in cui il tennis non è scintillante, significa che è diventato davvero grande.

La cronaca

1.set Inizia De Minaur che tiene il servizio a trenta 1-0.

Risponde Cobolli anche lui cede due quindici 1-1.

Serve De Minaur, palla break Cobolli 30-40, l’australiano annulla e tiene il gioco di battuta 2-1.

Esce il dritto di Flavio 0-30. Sbaglia una volée facile de Minaur 15-30. Due prime di Flavio 40-30. Tiene la battuta il n.10 del mondo 2-2.

Un altro gioco senza problemi per De Minaur 3-2.

Serve bene Cobolli 40-0. Un errore di Flavio che comunque chiude il game 3-3

A rete Alex 15-0. Ottimo da fondo con il rovescio Cobolli 15-15. Risposta lunga 30-15. Ancora out la risposta 40-15. Dritto out, Cobolli un po’ falloso 4-3.

Doppio fallo 0-15. Ottima smorzata 15-15. Accorcia Flavio, De Minaur attacca 15-30. Risponde lungo l’australiano 30-30. Scambio a mezza velocità, De Minaur sbaglia il rovescio 40-30. Prima vincente 4-4.

Scambio lento, Cobolli sbaglia il rovescio 15-0. Super passante di De Minaur 30-0. Ancora a rete l’australiano 40-0. Gioco a zero 5-4.

Stecca il dritto Flavio 0-15. Risponde male Alex 15-15. A rete Cobolli, lob out 30-15. Attacca con il dritto Flavio 40-15. Brutto rovescio in back di Cobolli 40-30. Ace 5-5.

Scambio intenso, De Minaur sbaglia 0-15. Rovescio fuori del sei del mondo 0-30. Ancora un braccio di ferro da fondo De Minaur sbaglia, tre palle break 0-40. Prima vincente 15-40. Accorcia Cobolli De Minaur scende a rete 30-40. Ancora a rete l’australiano 40-40. Attacca Cobolli palla break. In rete il dritto di De Minaur break 5-6.

Serve per il set Cobolli. Spinge da fondo Flavio, De Minaur non tiene 15-0. Sbaglia il rovescio Cobolli 15-15. Scambio lunghissimo sulla diagonale di rovescio, come su terra rossa, Cobolli accelera, De Minaur sbaglia 30-15. Prima vincente due set-point 40-15. Questa volta Flavio mette fuori il rovescio 40-30. Lungo linea vincente di Cobolli primo set 7-5 in 50 minuti.

2.set Inizia De Minaur che tiene a zero il servizio 1-0.

Replica Flavio che lascia un solo quindici 1-1.

Cobolli risponde alla perfezione palla break 30-40. Parità, Gioco lunghissimo quattordici punti alla quarta palla break Cobolli chiude 1-2.

De Minaur aggressivo in risposta tre palle break per l’australiano 0-40. La seconda è decisiva contro break 2-2.

Accusa il colpo Cobolli che perde concentrazione De Minaur tiene il servizio nonostante due palle break annullate 3-2.

Male Flavio che sembra non riuscire a riprendersi, falloso con il rovescio, arrivano due palle break per De Minaur, che prende il largo 2-4.

Conferma il break l’australiano. Da 1-2 quattro giochi consecutivi 5-2.

Cobolli per restare nel set. Due ottime prime 30-0. Bene Cobolli 3-5.

Finalmente aggressivo in risposta Flavio, tre palle break 0-40. Scambio pesante, esce il dritto di De Minaur break 5-4.

A rete Flavio, volée deliziosa 15-0. Ritrova il punch Flavio 40-15, prima vincente 5-5.

Attacca De Minaur che toglie il tempo a Cobolli. Volée vincente De Minaur prenota il tie-break 6-5.

Ace 15-0. Male in uscita dal servizio Cobolli 15-15. Servizio e dritto 30-15. A rete Cobolli volée vincente 40-15. Doppio fallo 40-30. Rovescio lungolinea vincente 6-6

Tie Break. Inizia De Minaur. Prima vincente 1-0. Esce il dritto dell’australiano 1-1. Ottima prima Flavio passa avanti 2-1. Ottimo rovescio incrociato 3-1. Ace De Minaur 3-2. Sbaglia Flavio 3-3. Lob perfetto, Cobolli gioca un spettacolare dritto incrociato 4-3. Regalo di De Minaur 5-3 Cobolli. Risposta vincente di Flavio, tre set point 6-3. Brutto errore di Flavio 6-4. Meraviglioso da fondo Cobolli, spinge disegna il campo e chiude il secondo set 7-6(4).

3.set Inizia male Cobolli. Un errore di dritto sul 30 pari, palla break che da subito il vantaggio a De Minaur 0-1.

L’australiano conferma il break a zero 2-0.

Cobolli riesce a smuovere lo score 1-2.

Seve bene De Minaur 40-15. Esce l’attacco di De Minaur 40-30. Passante vincente di Cobolli 40-40. Splendido recupero vincente di Cobolli sulla smorzata del n.6 del mondo, palla break. Scambio da fondo, De Minaur sbaglia contro break 2-2.

Prima vincente 15-0. Errore gratuito di rovescio 15-15. Dritto in rete 15-30. Vincente di dritto per De Minaur due palle break 15-40. Prima vincente 30-40. Rovescio out, break 2-3.

Spinge la risposta Cobolli 0-15. Ancora un’ottimo rovescio profondo 0-30. Prima vincente 15-30. Spara in rete De Minaur due palle break 15-40. Stecca il rovescio Flavio 30-40. Risposta in rete dell’azzurro 40-40. Ottimo rovescio di Flavio, De Minaur sbaglia palla break. Cambio sul lungolinea l’australiano, Cobolli in ritardo parità. Stupendo lungolinea di Cobolli, palla break. Forza il dritto De Minaur, un metro out, ancora un break 3-3.

Sbaglia il dritto Cobolli 0-15. Prima vincente a 210km/h, 15 pari. Altra prima sopra i 210, 30-15. Servizio e dritto 40-15. Cobolli passa avanti per la prima volta nel terzo set 4-3.

Ottimo da fondo Flavio 0-15. Doppio fallo 0-30. Ace 15-30. Doppio fallo il secondo nel game, due palle break 15-40. Due missili da fondo, break 3-5.

Cobolli serve per il match. Fuori l’attacco di De Minaur 15-0. Doppio fallo 15-15. Servizio e dritto 30-15. Dritto a sventaglio imprendibile due match-point 40-15. Prima vincente , Cobolli ai quarti 6-3.

A. de Minaur vs F. Cobolli



Slam Wimbledon A. de Minaur [5] A. de Minaur [5] 5 6 3 F. Cobolli [9] F. Cobolli [9] 7 7 6 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 0-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. de Minaur 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-30 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 F. Cobolli 30-0 5-2 → 5-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 30-0 1-0 → 1-1 A. de Minaur 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani