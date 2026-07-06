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ITF Aschaffenburg e Haag 2: I Main Draw

06/07/2026 18:24 Nessun commento
Federica Urgesi nella foto
Federica Urgesi nella foto

ITF ASCHAFFENBURG(Ger 100k terra)
Bronzetti [1] ITA vs Garcia-Perez ESP
Sobolieva UKR vs Bennemann GER
Jakupovic SLO vs Wolff GER
Yao CHN vs Astakhova [8] ---

Papamichail [3] GRE vs Capurro Taborda ARG
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Hodzic GER vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Avdeeva [6] ---

Gorgodze [7] GEO vs Pohankova SVK
Steiner [WC] AUT vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Seibold [WC] GER vs Riera [4] ARG

Kostovic [5] SRB vs Brockmann GER
Niemeier [WC] GER vs Mazzola ITA
Qualificata [Q] vs Von Deichmann LIE
Schunk [WC] GER vs Zidansek [2] SLO



ITF THE HAGUE(Ned 75k terra)
Brancaccio [1] ITA vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Van Den Broek [WC] NED
Qualificata [Q] vs Stoyanov [WC] NED
Pieri ITA vs Ristic [7] SRB

Vedder [3] NED vs Qualificata [Q]
Falkowska POL vs Alves BRA
Qualificata [Q] vs Du Pree RSA
Feistel [WC] POL vs Bertea [8] ROU

Friedsam [5] GER vs Cherubini ITA
Qualificata [Q] vs Colmegna ITA
Boskovic CRO vs Serban CYP
Vrancken Peeters NED vs Ruggeri [4] ITA

Mikulskyte [6] LTU vs Paquet FRA
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Urgesi ITA vs Ciric Bagaric CRO
Van Emst [WC] NED vs Rus [2] NED

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