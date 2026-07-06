ITF Aschaffenburg e Haag 2: I Main Draw
ITF ASCHAFFENBURG(Ger 100k terra)
Bronzetti [1] vs Garcia-Perez
Sobolieva vs Bennemann
Jakupovic vs Wolff
Yao vs Astakhova [8]
Papamichail [3] vs Capurro Taborda
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Hodzic vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Avdeeva [6]
Gorgodze [7] vs Pohankova
Steiner [WC] vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Seibold [WC] vs Riera [4]
Kostovic [5] vs Brockmann
Niemeier [WC] vs Mazzola
Qualificata [Q] vs Von Deichmann
Schunk [WC] vs Zidansek [2]
ITF THE HAGUE(Ned 75k terra)
Brancaccio [1] vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Van Den Broek [WC]
Qualificata [Q] vs Stoyanov [WC]
Pieri vs Ristic [7]
Vedder [3] vs Qualificata [Q]
Falkowska vs Alves
Qualificata [Q] vs Du Pree
Feistel [WC] vs Bertea [8]
Friedsam [5] vs Cherubini
Qualificata [Q] vs Colmegna
Boskovic vs Serban
Vrancken Peeters vs Ruggeri [4]
Mikulskyte [6] vs Paquet
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Urgesi vs Ciric Bagaric
Van Emst [WC] vs Rus [2]
TAG: Tornei ITF
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