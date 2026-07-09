Wimbledon: Il programma completo di Venerdì 10 Luglio 2026. A sorpresa Sinner vs Djokovic sarà la seconda semifinale
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Fery vs A. Zverev
J. Sinner vs N. Djokovic
No.1 Court – Ore: 2:00pm
S. Aoyama / E. Liang vs G. Dabrowski / L. Stefani
G. Fernandez vs A. Hewett
H. Guo / K. Mladenovic vs X. Jiang / Y. Xu
No.3 Court – Ore: 12:00am
E. Bouchard / A. Kontaveit vs S. Lisicki / K.O’Brien
T. Oda vs M. De la Puente
A. Radwanska / C. Wozniacki vs A. Kerber / A. Petkovic
T. Haas / M. Hingis vs S. Grosjean / T. Golovin
B. Bryan / M. Bryan vs J. Blake / K. Edmund
Court 12 – Ore: 12:00am
X. Sun vs J. Preston
P. Skliar vs A. Pushkareva
V. Reisach vs J. Lee
L. Miguel / Z. Sesko vs O. Ogunsakin / N. Raguin
J. Kovackova / K. Zajickova vs I. Wobker / D. Zoldakova
Court 18 – Ore: 12:00am
M. Philippoussis / C. Black vs T. Johansson / B. Schett
T. Boogaard vs C. Hewitt
R. Ciurnelli / L. Sloboda vs M. Antonius / A. Johnson
V. Barros / N. Leme Da Silva vs P. Berezina / A. Cvetkovic
J. Murray / B. Soares vs M. Baghdatis / X. Malisse
Court 4 – Ore: 12:00am
E. Frans vs L. Sharkey
O. Laskowski vs D. Bender
K. Hsu vs I. Rebel
N. Palombo vs L. Sharkey
S. Farkhodov vs C. Griffith
Court 5 – Ore: 12:00am
G. Carvalho vs C. Hirschi
L. Hotelier vs M. Gonzalez Osorio
I. Manchala vs A. Iwasa
L. Hotelier vs D. Bender
Y. Li vs J. Waelti
Court 6 – Ore: 12:00am
N. Palombo vs D. Monte
M. Adamca vs N. Honsberger
E. Gomes vs B. Maresova
A. Kapanadze vs S. Kiran
Court 7 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov vs J. Waelti
A. Mosaikos vs P. Manohar
J. Wang vs E. Bulai
E. Frans vs D. Monte
A. Mosaikos vs N. Honsberger
Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Li vs C. Griffith
E. Henningsen vs M. Kocherzhenko
N. Kesavan vs L. Pronenko
O. Laskowski vs M. Gonzalez Osorio
M. Adamca vs P. Manohar
Court 14 – Ore: 12:00am
A. Lapthorne vs S. Schroder
Y. Kamiji vs Z. Wang
Court 15 – Ore: 12:00am
N. Vink vs G. Sasson
X. Li vs D. De Groot
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
@ IvanIlTerribile (#4650810)
Esattissimo.
@ IvanIlTerribile (#4650810)
Esattissimo.
Tu non hai capito proprio niente…..se vince djokovic sono felice, ma se vince sinner sono felice uguale….anzi serve piu a sinner che a Djokovic….io adoro sinner….ma che spreco fiato al nulla….l importante che non vinca alcaraz….l ho sempre detto….. 😛
Ad ogni appuntamento importante di Djokovic te ne esci SEMPRE con dei post intrisi di maniavantismo esasperato: “nonno Nole è vecchietto, non può essere il favorito con i giovani leoni del circuito…”
A me pare lampante che questo comportamento ti serva per esorcizzare l’enorme paura di una disastrosa (per te) sconfitta di Nole.
Non sarà che il ‘cuore di pecorella’ alberghi proprio nel tuo petto? 😆
Sbagliato pillola?
Già risposto 😛
Buon per me l’orario sperando che nella prima sf o anche nella seconda non ci sia ritiro per infortunio o di altro genere.
Perche’ sarebbe un favore a Nole? Imho, per sinner e’ meglio giocare nel tardo pomeriggio puuttosto che col sole a perpendicolo.
Benissimo così, alle 14.30 la maggior parte della gente lavora, mi sembra normale che la semifinale più interessante e importante sia in tardo pomeriggio/sera
Scelta giusta perché gli inglesi verso le ore 17,00 vanno al pub a sbevazzare, noi italiani possiamo goderci Jannik cenando.
Questioni commerciali?
Ma biglietti e diritti tv sono già venduti da mo’!
Mica aspettano l’ultimo giorno e di sapere chi gioca per metterli all’asta …
@ mats (#4650806)
Si va bè adesso me lo segno…
@ mats (#4650806)
Si va bè adesso me lo segno…
@ mats (#4650806)
Si va bè adesso me lo segno…
@ Tennisforever2 (#4650923)
Gli organizzatori fanno quello che vogliono fino a un certo punto visto che le emittenti televisive hanno tutto questo potere.
Lo scorso anno furono più fortunati, Sinner-Djokovic fu la seconda semifinale avendo giocato dopo Fritz e Alcaraz.
Comblotto!!!
Si, ma a favore di chi?….
Ai posteri l’ ardua sentenza….
Scelta chiaramente dettata dai media.. Credo che cmq favorisca Jannik in quanto eviterà di giocare nelle ore più calde..
Non e’ una richiesta ne’ di Djokovic ne’ di Sinner, anche perche gli organizzatori se ne fregano, fanno quello che vogliono. Sono le tv commerciali che hanno un peso molto piu’ grande. A quell’ora c’e molta piu’ audience, alle 14 la gente lavora. Tutto qui.
Come in pochissimi hanno scritto: questioni commerciali. L’interesse mediatico della semifinale 1 è ben superiore alla 2, non è questione di favorire Djoker, non c’è nessun complotto o favoritismo
A me me pare ‘na strunzata!
D’accordo, qualche oretta in più concessa a Giocovic per recuperare dalle fatiche del QdF, ma metti caso che tutt’e due le semifinali vadano per le lunghe, sai che se ne fa Giocovic di questo “vantaggio” andando, ammesso e non concesso che vada, in finale giocando consecutivamente venerdì, sabato e domenica?
Voglio dire: gli altri tre semifinalisti hanno un’età che potrebbe anche consentire loro di reggere il gioco tre giorni di fila, ma lui, a 39 anni?
Vedremo.
Intanto si presume che la prima sf avrà breve durata, quindi magari tutti questi discorsi non avranno più alcun senso.
@ Alex77 (#4650734)
I grandi anziani vanno tutelati.
Ma nei contratti TV ci sono delle clausole, per gestire casi di questo genere.
E poi il cliente va tenuto buono.
Come mai altrimenti in tutti i tornei gli orari delle varie partite vengono decisi giorno per giorno sulla base di chi deve giocare?
Per il caldo meglio cosi’ pero’ non sai quando si comincia e bisogna aspettare e c’é un po’ meno recupero per chi andrà in finale, Sarei curioso di sapere cosa avrebbe preferito Sinner.
Grazie di questa bella notizia.
Ahahahah
Risolviamo la questione chiedendo a Trump l’order of play e tanto che ci siamo il risultato delle due partite.
@ Scaino (#4650829)
Si, ma chi li acquista, poi fa il prezzo degli spot anche in base all’ora in cui vengono trasmessi. Uno spot in onda alle 18:30 o alle 19:30 non costa come uno trasmesso alle 15:00
Ragazzi è solo una questione commerciale. La gente che torna dal lavoro potrà vedere in tv la partita che avrà un notevole seguito. Ammesso che Zverev chiuda in 2 ore iniziando alle 14:40, prima delle 17 (le 16 locali) non iniziano. Quindi le fasi decisive della partita di Sinner saranno giusto all’ora di cena.
Sinner Djiokovic anche in chiaro su tv8, ufficiale
@ MarcoP (#4650823)
“Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV”
Credo che agli organizzatori non dovrebbe interessare l’audience Tv perché i diritti televisivi sono già stati venduti da tempo.
Per tradizione (e a Wimbledon la tradizione è un dogma) i semifinalisti della parte alta giocano prima perché hanno avuto un giorno in più di riposo.
Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV.
Che ridere….ma per voi deve essere veramente un incubo il goat serbo …..complotto? Avvantaggiato djoko…ecc.ecc.al di la che fino a qualche giorno fa tutti a lamentarsi che facevano giocare sinner di giorno col caldo lui che lo sanno anche i sassi,lo soffre maledettamente…..ora che lo fanno giocare di sera,quindi con vantaggio, non va bene lo stesso…lo fanno x avvantaggiare il goat ….ma vi rendete conto che oltre che ridicoli,state facendo la figura di chi ha paura? 😛
State tranquilli che sinner è piu forte di questo vecchietto di 39 anni ….il n.1 del mondo a 25 anni non è come voi ,lui non ha paura e sa che è piu forte….
Vince in 3 set,massimo in 4 …state tranquilli, cuori di leone…..anzi cuori di pecorelle paurose……
L orco serbo,l orco serbo …….eccolo arriva…..pauraaaaaaaa
Quindi quando vogliono le tradizioni si cambiano….!
Anch’io penso che il livello medio di Zverev sia inscalfibile per Coso Fery
Vedi che nel tardo pomeriggio fa ancora più caldo quindi non sarà un bene per Sinner
Mi è sempre stato detto che con l’avanzare dell’età aumenta la resistenza fisica allo sforzo prolungato mentre diminuisce un po’ la velocità, lo scatto, l’esplosività.
Tranquillo finisce rapido, tipo un’ora e mezza. Zverev lo distrugge il Mochizuki franco inglese..
Per me scelta che favorisce di più Sinner.
Entrambi soffrono il caldo e ad una certa il tetto viene chiuso favorendo così Sinner (Djokovic si è più volte lamentato di aver giocato sempre indoor quasi).
Secondo me il motivo è semplicemente commerciale. Orario più facile da vendere al mercato mondiale e quindi mettono la SF con i due nomi più riconosciuti.
Non comprendo il titolo dell articolo.
Perché a sorpresa? Mi pare che anche a ranking il match in prime time doveva per forza essere dioko/Jan
Bravo concordo con te. Ma Sinner visto fino ad ora è un lontano parente di quel Sinner…ovviamente vorrei sbagliarmi di brutto…vediamo dai
Se l’anglofrancese continua a giocare come contro Dimitrov e Cobolli vince il torneo.
ah quindi “con Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole” intendevi che soffre di fotofobia, o forse i raggi UV gli causano reazioni allergiche?
Evidentemente anche 3/4 ore possono aiutare sei hai 39 anni e reduce da una maratona, tutto fa brodo.. se no perché questa scelta degli organizzatori, controcorrente?
Di primo acchitto anche io ho pensato a un favore fatto a Djokovic, però pensandoci meglio Jannik avrebbe sofferto l’eventuale caldo maggiore della prima semifinale anche più del serbo..
Rimane il fatto che per battere Novak deve alzare il livello mostrato finora dove,servizio a parte, nella risposta e soprattutto nello scambio da fondo non è stato convincente
Infatti io non ho parlato di chi soffra il caldo.
Nole può tutto.
Diciamola così: è un caso lampante di noblesse oblige. L’appeal dell’incontro Sinner vs Djokovic è mille volte più grande di Fery vs Zverev.
Poi evidentemente il vecchietto dopo 5 ore un quarto aveva bisogno di un occhio di riguardo, e questo fatto di giocare presumibilmente dopo l’ora del te è un vantaggio anche per Jannik. Insomma, l’unico che potrebbe storcere il naso è Sacha, mentre l’outsider non si fa certo questi problemi.
@ PIF (#4650763)
La penso come te, hanno voluto salvaguardare entrambi
Il problema è nel caldo che spaventa Sinner o concedere qualche ora di recupero in più a Djokovic?
Chissà…
Un occhio di riguardo per l’italiano Jannik?
La sensazione è che gli organizzatori inglesi gli vorrebbero mettere un dito… nell’occhio, se possibile!
Questi italiani, buoni solo per fare i camerieri, si permettono pure di chiedere l’aumento ai padroni 🙁
Ahahahah 😀
Dovesse andare lungo l’incontro precedente, una parte di Sinner Djokovic si giocherebbe indoor
Mi sembra che se c’è uno che non ama particolarmente il caldo sia Sinner
meglio cosi torno a casa e la vedo dall’inizio
tutto per favorire l’inglese.
mi secca dirlo, ma forza zverev…
Se Sinner gioca al suo livello, Djiokovic é difficile regga più di un’ora e mezza
Sbaglio o non era Jan quello che soffriva il caldo? Ottima scelta. L’AO 2026 grida ancora vendetta il simpaticone non avrà scampo questa volta.
No trip’s for cat’s
Uguale uguale
@ Di Passaggio (#4650750)
Si l’ho detto io svariate volte
Una scelta che non mi aspettavo, essendo la parte alta del tabellone.
È sempre accaduto il contrario.
Se Nole non ce la fa qui, non ce la fa più. È mai stato detto?
Di pomeriggio tardi, sul suo campo preferito, contro un Sinner non stratosferico, in vista di un finalista basso da mangiarsi come un’aletta di pollo…
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.
non comprendo che vantaggio possa avere Nole… comunque saranno entrambi riposati dopo due giorni di pausa
Insomma, vero che Zverev e Fery hanno vinto in 3 set ieri quindi non dovrebbero avere problemi di affaticamento ma trovo comunque strano questo scambio
Meglio così… dovrebbe giocare il tardo pomeriggio, quando farà meno caldo, e sappiamo bene che Jannik soffre il caldo
Fatevi due domande, anzi solo una.
Effettivamente è un po’ strano, visto che gli altri semifinalisti hanno giocato ieri e loro l’altro ieri!
Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane