Wimbledon 2026 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma completo di Venerdì 10 Luglio 2026. A sorpresa Sinner vs Djokovic sarà la seconda semifinale

09/07/2026 21:23 68 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Fery GBR vs A. Zverev GER
J. Sinner ITA vs N. Djokovic SRB

No.1 Court – Ore: 2:00pm
S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA
G. Fernandez ARG vs A. Hewett GBR
H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs X. Jiang CHN / Y. Xu CHN

No.3 Court – Ore: 12:00am
E. Bouchard CAN / A. Kontaveit EST vs S. Lisicki GER / K.O’Brien GBR
T. Oda JPN vs M. De la Puente ESP
A. Radwanska POL / C. Wozniacki DEN vs A. Kerber GER / A. Petkovic GER
T. Haas GER / M. Hingis SUI vs S. Grosjean FRA / T. Golovin FRA
B. Bryan USA / M. Bryan USA vs J. Blake USA / K. Edmund GBR

Court 12 – Ore: 12:00am
X. Sun CHN vs J. Preston USA
P. Skliar UKR vs A. Pushkareva IOA
V. Reisach GER vs J. Lee USA
L. Miguel BRA / Z. Sesko SLO vs O. Ogunsakin NGR / N. Raguin BOT
J. Kovackova CZE / K. Zajickova CZE vs I. Wobker GER / D. Zoldakova CZE

Court 18 – Ore: 12:00am
M. Philippoussis AUS / C. Black ZIM vs T. Johansson SWE / B. Schett AUT
T. Boogaard NED vs C. Hewitt AUS
R. Ciurnelli ITA / L. Sloboda SVK vs M. Antonius USA / A. Johnson USA
V. Barros BRA / N. Leme Da Silva BRA vs P. Berezina IOA / A. Cvetkovic SRB
J. Murray GBR / B. Soares BRA vs M. Baghdatis CYP / X. Malisse BEL

Court 4 – Ore: 12:00am
E. Frans INA vs L. Sharkey GBR
O. Laskowski GBR vs D. Bender USA
K. Hsu TPE vs I. Rebel GBR
N. Palombo AUS vs L. Sharkey GBR
S. Farkhodov UZB vs C. Griffith GBR

Court 5 – Ore: 12:00am
G. Carvalho BRA vs C. Hirschi AUS
L. Hotelier JPN vs M. Gonzalez Osorio COL
I. Manchala USA vs A. Iwasa JPN
L. Hotelier JPN vs D. Bender USA
Y. Li CHN vs J. Waelti SUI

Court 6 – Ore: 12:00am
N. Palombo AUS vs D. Monte BRA
M. Adamca SVK vs N. Honsberger SUI
E. Gomes BRA vs B. Maresova CZE
A. Kapanadze USA vs S. Kiran IND

Court 7 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov UZB vs J. Waelti SUI
A. Mosaikos CYP vs P. Manohar IND
J. Wang CHN vs E. Bulai ROU
E. Frans INA vs D. Monte BRA
A. Mosaikos CYP vs N. Honsberger SUI

Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Li CHN vs C. Griffith GBR
E. Henningsen DEN vs M. Kocherzhenko UKR
N. Kesavan GBR vs L. Pronenko IOA
O. Laskowski GBR vs M. Gonzalez Osorio COL
M. Adamca SVK vs P. Manohar IND

Court 14 – Ore: 12:00am
A. Lapthorne GBR vs S. Schroder NED
Y. Kamiji JPN vs Z. Wang CHN

Court 15 – Ore: 12:00am
N. Vink NED vs G. Sasson ISR
X. Li CHN vs D. De Groot NED

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68 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Azzurri (Guest) 09-07-2026 22:16

@ IvanIlTerribile (#4650810)

Esattissimo.

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Azzurri (Guest) 09-07-2026 22:16

@ IvanIlTerribile (#4650810)

Esattissimo.

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Onurb (Guest) 09-07-2026 21:32

Scritto da merlino

Scritto da Onurb
Che ridere….ma per voi deve essere veramente un incubo il goat serbo …..complotto? Avvantaggiato djoko…ecc.ecc.al di la che fino a qualche giorno fa tutti a lamentarsi che facevano giocare sinner di giorno col caldo lui che lo sanno anche i sassi,lo soffre maledettamente…..ora che lo fanno giocare di sera,quindi con vantaggio, non va bene lo stesso…lo fanno x avvantaggiare il goat ….ma vi rendete conto che oltre che ridicoli,state facendo la figura di chi ha paura?
State tranquilli che sinner è piu forte di questo vecchietto di 39 anni ….il n.1 del mondo a 25 anni non è come voi ,lui non ha paura e sa che è piu forte….
Vince in 3 set,massimo in 4 …state tranquilli, cuori di leone…..anzi cuori di pecorelle paurose……
L orco serbo,l orco serbo …….eccolo arriva…..pauraaaaaaaa

Ad ogni appuntamento importante di Djokovic te ne esci SEMPRE con dei post intrisi di maniavantismo esasperato: “nonno Nole è vecchietto, non può essere il favorito con i giovani leoni del circuito…”
A me pare lampante che questo comportamento ti serva per esorcizzare l’enorme paura di una disastrosa (per te) sconfitta di Nole.
Non sarà che il ‘cuore di pecorella’ alberghi proprio nel tuo petto?

Tu non hai capito proprio niente…..se vince djokovic sono felice, ma se vince sinner sono felice uguale….anzi serve piu a sinner che a Djokovic….io adoro sinner….ma che spreco fiato al nulla….l importante che non vinca alcaraz….l ho sempre detto….. 😛

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-1: kicks
merlino 09-07-2026 20:57

Scritto da Onurb
Che ridere….ma per voi deve essere veramente un incubo il goat serbo …..complotto? Avvantaggiato djoko…ecc.ecc.al di la che fino a qualche giorno fa tutti a lamentarsi che facevano giocare sinner di giorno col caldo lui che lo sanno anche i sassi,lo soffre maledettamente…..ora che lo fanno giocare di sera,quindi con vantaggio, non va bene lo stesso…lo fanno x avvantaggiare il goat ….ma vi rendete conto che oltre che ridicoli,state facendo la figura di chi ha paura?
State tranquilli che sinner è piu forte di questo vecchietto di 39 anni ….il n.1 del mondo a 25 anni non è come voi ,lui non ha paura e sa che è piu forte….
Vince in 3 set,massimo in 4 …state tranquilli, cuori di leone…..anzi cuori di pecorelle paurose……
L orco serbo,l orco serbo …….eccolo arriva…..pauraaaaaaaa

Ad ogni appuntamento importante di Djokovic te ne esci SEMPRE con dei post intrisi di maniavantismo esasperato: “nonno Nole è vecchietto, non può essere il favorito con i giovani leoni del circuito…”
A me pare lampante che questo comportamento ti serva per esorcizzare l’enorme paura di una disastrosa (per te) sconfitta di Nole.
Non sarà che il ‘cuore di pecorella’ alberghi proprio nel tuo petto? 😆

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+1: il capitano
Rita (Guest) 09-07-2026 20:01

Scritto da Onurb
Che ridere….ma per voi deve essere veramente un incubo il goat serbo …..complotto? Avvantaggiato djoko…ecc.ecc.al di la che fino a qualche giorno fa tutti a lamentarsi che facevano giocare sinner di giorno col caldo lui che lo sanno anche i sassi,lo soffre maledettamente…..ora che lo fanno giocare di sera,quindi con vantaggio, non va bene lo stesso…lo fanno x avvantaggiare il goat ….ma vi rendete conto che oltre che ridicoli,state facendo la figura di chi ha paura?
State tranquilli che sinner è piu forte di questo vecchietto di 39 anni ….il n.1 del mondo a 25 anni non è come voi ,lui non ha paura e sa che è piu forte….
Vince in 3 set,massimo in 4 …state tranquilli, cuori di leone…..anzi cuori di pecorelle paurose……
L orco serbo,l orco serbo …….eccolo arriva…..pauraaaaaaaa

Sbagliato pillola?

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Alex77 (Guest) 09-07-2026 19:46

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Alex77
Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane

Perche’ sarebbe un favore a Nole? Imho, per sinner e’ meglio giocare nel tardo pomeriggio puuttosto che col sole a perpendicolo.

Già risposto 😛

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piper 09-07-2026 19:34

Buon per me l’orario sperando che nella prima sf o anche nella seconda non ci sia ritiro per infortunio o di altro genere.

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+1: il capitano
Pikario Furioso 09-07-2026 19:29

Scritto da Alex77
Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane

Perche’ sarebbe un favore a Nole? Imho, per sinner e’ meglio giocare nel tardo pomeriggio puuttosto che col sole a perpendicolo.

 61
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Silvy__89 09-07-2026 19:21

Benissimo così, alle 14.30 la maggior parte della gente lavora, mi sembra normale che la semifinale più interessante e importante sia in tardo pomeriggio/sera

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+1: piper
il capitano 09-07-2026 19:18

Scelta giusta perché gli inglesi verso le ore 17,00 vanno al pub a sbevazzare, noi italiani possiamo goderci Jannik cenando.

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+1: piper, marcauro, Intenditore, filouche8, JannikUberAlles
ppi (Guest) 09-07-2026 18:35

Questioni commerciali?
Ma biglietti e diritti tv sono già venduti da mo’!
Mica aspettano l’ultimo giorno e di sapere chi gioca per metterli all’asta …

 58
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Tonino (Guest) 09-07-2026 18:31

@ mats (#4650806)

Si va bè adesso me lo segno…

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Tonino (Guest) 09-07-2026 18:31

@ mats (#4650806)

Si va bè adesso me lo segno…

 56
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Tonino (Guest) 09-07-2026 18:31

@ mats (#4650806)

Si va bè adesso me lo segno…

 55
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Northia (Guest) 09-07-2026 18:30

@ Tennisforever2 (#4650923)

Gli organizzatori fanno quello che vogliono fino a un certo punto visto che le emittenti televisive hanno tutto questo potere.
Lo scorso anno furono più fortunati, Sinner-Djokovic fu la seconda semifinale avendo giocato dopo Fritz e Alcaraz.

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+1: MarcoP
renzopii 09-07-2026 17:51

Comblotto!!!
Si, ma a favore di chi?….

Ai posteri l’ ardua sentenza….

 53
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+1: il capitano, MarcoP
Fabrizio82 (Guest) 09-07-2026 17:43

Scelta chiaramente dettata dai media.. Credo che cmq favorisca Jannik in quanto eviterà di giocare nelle ore più calde..

 52
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Tennisforever2 (Guest) 09-07-2026 17:28

Non e’ una richiesta ne’ di Djokovic ne’ di Sinner, anche perche gli organizzatori se ne fregano, fanno quello che vogliono. Sono le tv commerciali che hanno un peso molto piu’ grande. A quell’ora c’e molta piu’ audience, alle 14 la gente lavora. Tutto qui.

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+1: MarcoP
Ale77 (Guest) 09-07-2026 17:26

Come in pochissimi hanno scritto: questioni commerciali. L’interesse mediatico della semifinale 1 è ben superiore alla 2, non è questione di favorire Djoker, non c’è nessun complotto o favoritismo

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+1: MarcoP
tinapica 09-07-2026 17:17

A me me pare ‘na strunzata!
D’accordo, qualche oretta in più concessa a Giocovic per recuperare dalle fatiche del QdF, ma metti caso che tutt’e due le semifinali vadano per le lunghe, sai che se ne fa Giocovic di questo “vantaggio” andando, ammesso e non concesso che vada, in finale giocando consecutivamente venerdì, sabato e domenica?
Voglio dire: gli altri tre semifinalisti hanno un’età che potrebbe anche consentire loro di reggere il gioco tre giorni di fila, ma lui, a 39 anni?
Vedremo.
Intanto si presume che la prima sf avrà breve durata, quindi magari tutti questi discorsi non avranno più alcun senso.

 49
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Northia (Guest) 09-07-2026 17:06

@ Alex77 (#4650734)

I grandi anziani vanno tutelati.

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+1: Rovescio al tramonto
MarcoP 09-07-2026 16:42

Scritto da Scaino
@ MarcoP (#4650823)
“Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV”
Credo che agli organizzatori non dovrebbe interessare l’audience Tv perché i diritti televisivi sono già stati venduti da tempo.

Ma nei contratti TV ci sono delle clausole, per gestire casi di questo genere.
E poi il cliente va tenuto buono.

Come mai altrimenti in tutti i tornei gli orari delle varie partite vengono decisi giorno per giorno sulla base di chi deve giocare?

 47
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+1: Rovescio al tramonto, Marco Tullio Cicerone
Pat (Guest) 09-07-2026 16:23

Per il caldo meglio cosi’ pero’ non sai quando si comincia e bisogna aspettare e c’é un po’ meno recupero per chi andrà in finale, Sarei curioso di sapere cosa avrebbe preferito Sinner.

 46
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Pat (Guest) 09-07-2026 16:18

Scritto da NICK
Sinner Djiokovic anche in chiaro su tv8, ufficiale

Grazie di questa bella notizia.

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Peter Parker 09-07-2026 15:49

Scritto da JannikUberAlles
Un occhio di riguardo per l’italiano Jannik?
La sensazione è che gli organizzatori inglesi gli vorrebbero mettere un dito… nell’occhio, se possibile!
Questi italiani, buoni solo per fare i camerieri, si permettono pure di chiedere l’aumento ai padroni
Ahahahah

Ahahahah

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+1: il capitano
IlCera (Guest) 09-07-2026 15:46

Risolviamo la questione chiedendo a Trump l’order of play e tanto che ci siamo il risultato delle due partite.

 43
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+1: walden, renzopii, marcauro
-1: JannikUberAlles
zedarioz 09-07-2026 15:37

@ Scaino (#4650829)

Si, ma chi li acquista, poi fa il prezzo degli spot anche in base all’ora in cui vengono trasmessi. Uno spot in onda alle 18:30 o alle 19:30 non costa come uno trasmesso alle 15:00

 42
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zedarioz 09-07-2026 15:35

Ragazzi è solo una questione commerciale. La gente che torna dal lavoro potrà vedere in tv la partita che avrà un notevole seguito. Ammesso che Zverev chiuda in 2 ore iniziando alle 14:40, prima delle 17 (le 16 locali) non iniziano. Quindi le fasi decisive della partita di Sinner saranno giusto all’ora di cena.

 41
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NICK (Guest) 09-07-2026 15:34

Sinner Djiokovic anche in chiaro su tv8, ufficiale

 40
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+1: Rovescio al tramonto, il capitano, Silvy__89
Scaino 09-07-2026 15:27

@ MarcoP (#4650823)

“Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV”

Credo che agli organizzatori non dovrebbe interessare l’audience Tv perché i diritti televisivi sono già stati venduti da tempo.

 39
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MarcoP 09-07-2026 15:15

Scritto da Roberto Toscano
Non comprendo il titolo dell articolo.
Perché a sorpresa? Mi pare che anche a ranking il match in prime time doveva per forza essere dioko/Jan

Per tradizione (e a Wimbledon la tradizione è un dogma) i semifinalisti della parte alta giocano prima perché hanno avuto un giorno in più di riposo.

Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV.

 38
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+1: Betafasan, Marco Tullio Cicerone
Onurb (Guest) 09-07-2026 15:09

Che ridere….ma per voi deve essere veramente un incubo il goat serbo …..complotto? Avvantaggiato djoko…ecc.ecc.al di la che fino a qualche giorno fa tutti a lamentarsi che facevano giocare sinner di giorno col caldo lui che lo sanno anche i sassi,lo soffre maledettamente…..ora che lo fanno giocare di sera,quindi con vantaggio, non va bene lo stesso…lo fanno x avvantaggiare il goat ….ma vi rendete conto che oltre che ridicoli,state facendo la figura di chi ha paura? 😛
State tranquilli che sinner è piu forte di questo vecchietto di 39 anni ….il n.1 del mondo a 25 anni non è come voi ,lui non ha paura e sa che è piu forte….
Vince in 3 set,massimo in 4 …state tranquilli, cuori di leone…..anzi cuori di pecorelle paurose……
L orco serbo,l orco serbo …….eccolo arriva…..pauraaaaaaaa

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sin&son (Guest) 09-07-2026 15:06

Quindi quando vogliono le tradizioni si cambiano….!

 36
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Spinoza (Guest) 09-07-2026 15:06

Scritto da Giampi

Scritto da Bagel
Dovesse andare lungo l’incontro precedente, una parte di Sinner Djokovic si giocherebbe indoor

Tranquillo finisce rapido, tipo un’ora e mezza. Zverev lo distrugge il Mochizuki franco inglese..

Anch’io penso che il livello medio di Zverev sia inscalfibile per Coso Fery

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Valerio (Guest) 09-07-2026 15:02

Scritto da NonSoloSinner
Meglio così… dovrebbe giocare il tardo pomeriggio, quando farà meno caldo, e sappiamo bene che Jannik soffre il caldo

Vedi che nel tardo pomeriggio fa ancora più caldo quindi non sarà un bene per Sinner

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Scaino 09-07-2026 15:01

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Mi è sempre stato detto che con l’avanzare dell’età aumenta la resistenza fisica allo sforzo prolungato mentre diminuisce un po’ la velocità, lo scatto, l’esplosività.

 33
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Giampi 09-07-2026 15:00

Scritto da Bagel
Dovesse andare lungo l’incontro precedente, una parte di Sinner Djokovic si giocherebbe indoor

Tranquillo finisce rapido, tipo un’ora e mezza. Zverev lo distrugge il Mochizuki franco inglese..

 32
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+1: Peter Parker
SlamdogMillionaire (Guest) 09-07-2026 14:59

Per me scelta che favorisce di più Sinner.
Entrambi soffrono il caldo e ad una certa il tetto viene chiuso favorendo così Sinner (Djokovic si è più volte lamentato di aver giocato sempre indoor quasi).

 31
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-1: Giuseppespartano
IvanIlTerribile (Guest) 09-07-2026 14:57

Secondo me il motivo è semplicemente commerciale. Orario più facile da vendere al mercato mondiale e quindi mettono la SF con i due nomi più riconosciuti.

 30
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+1: MarcoP, Mats, Betafasan
Roberto Toscano (Guest) 09-07-2026 14:57

Non comprendo il titolo dell articolo.
Perché a sorpresa? Mi pare che anche a ranking il match in prime time doveva per forza essere dioko/Jan

 29
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king_scipion66 09-07-2026 14:57

Scritto da NICK

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Se Sinner gioca al suo livello, Djiokovic é difficile regga più di un’ora e mezza

Bravo concordo con te. Ma Sinner visto fino ad ora è un lontano parente di quel Sinner…ovviamente vorrei sbagliarmi di brutto…vediamo dai

 28
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mats (Guest) 09-07-2026 14:46

Se l’anglofrancese continua a giocare come contro Dimitrov e Cobolli vince il torneo.

 27
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mats (Guest) 09-07-2026 14:44

Scritto da Rovescio al tramonto

Scritto da walden

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Mi sembra che se c’è uno che non ama particolarmente il caldo sia Sinner

Infatti io non ho parlato di chi soffra il caldo.

ah quindi “con Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole” intendevi che soffre di fotofobia, o forse i raggi UV gli causano reazioni allergiche?

 26
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+1: Rovescio al tramonto
Alex77 (Guest) 09-07-2026 14:44

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Alex77
Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane

non comprendo che vantaggio possa avere Nole… comunque saranno entrambi riposati dopo due giorni di pausa

Evidentemente anche 3/4 ore possono aiutare sei hai 39 anni e reduce da una maratona, tutto fa brodo.. se no perché questa scelta degli organizzatori, controcorrente?

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Shazamino (Guest) 09-07-2026 14:42

Di primo acchitto anche io ho pensato a un favore fatto a Djokovic, però pensandoci meglio Jannik avrebbe sofferto l’eventuale caldo maggiore della prima semifinale anche più del serbo..
Rimane il fatto che per battere Novak deve alzare il livello mostrato finora dove,servizio a parte, nella risposta e soprattutto nello scambio da fondo non è stato convincente

 24
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Rovescio al tramonto 09-07-2026 14:41

Scritto da walden

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Mi sembra che se c’è uno che non ama particolarmente il caldo sia Sinner

Infatti io non ho parlato di chi soffra il caldo.

 23
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Rovescio al tramonto 09-07-2026 14:40

Scritto da OspiteSgradito
Una scelta che non mi aspettavo, essendo la parte alta del tabellone.
È sempre accaduto il contrario.

Nole può tutto.

 22
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Tennislover (Guest) 09-07-2026 14:36

Diciamola così: è un caso lampante di noblesse oblige. L’appeal dell’incontro Sinner vs Djokovic è mille volte più grande di Fery vs Zverev.
Poi evidentemente il vecchietto dopo 5 ore un quarto aveva bisogno di un occhio di riguardo, e questo fatto di giocare presumibilmente dopo l’ora del te è un vantaggio anche per Jannik. Insomma, l’unico che potrebbe storcere il naso è Sacha, mentre l’outsider non si fa certo questi problemi.

 21
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+1: MarcoP, Mats
Andy.Fi (Guest) 09-07-2026 14:33

@ PIF (#4650763)

La penso come te, hanno voluto salvaguardare entrambi

 20
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+1: MarcoP
JannikUberAlles 09-07-2026 14:30

Il problema è nel caldo che spaventa Sinner o concedere qualche ora di recupero in più a Djokovic?

Chissà…

 19
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+1: il capitano
JannikUberAlles 09-07-2026 14:30

Un occhio di riguardo per l’italiano Jannik?

La sensazione è che gli organizzatori inglesi gli vorrebbero mettere un dito… nell’occhio, se possibile!

Questi italiani, buoni solo per fare i camerieri, si permettono pure di chiedere l’aumento ai padroni 🙁

Ahahahah 😀

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+1: il capitano
Bagel 09-07-2026 14:23

Dovesse andare lungo l’incontro precedente, una parte di Sinner Djokovic si giocherebbe indoor

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+1: MarcoP
walden 09-07-2026 14:04

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Mi sembra che se c’è uno che non ama particolarmente il caldo sia Sinner

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+1: Peter Parker, Mats, Pikario Furioso
Laura (Guest) 09-07-2026 13:55

meglio cosi torno a casa e la vedo dall’inizio

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+1: Peter Parker, piper
Semmy (Guest) 09-07-2026 13:54

tutto per favorire l’inglese.
mi secca dirlo, ma forza zverev…

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+1: Victor
NICK (Guest) 09-07-2026 13:53

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Se Sinner gioca al suo livello, Djiokovic é difficile regga più di un’ora e mezza

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+1: Peter Parker, JannikUberAlles, il capitano
PIF (Guest) 09-07-2026 13:52

Sbaglio o non era Jan quello che soffriva il caldo? Ottima scelta. L’AO 2026 grida ancora vendetta il simpaticone non avrà scampo questa volta.

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+1: Peter Parker, il capitano
Nike (Guest) 09-07-2026 13:50

No trip’s for cat’s
Uguale uguale

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+1: Inox, renzopii
Inox 09-07-2026 13:49

@ Di Passaggio (#4650750)

Si l’ho detto io svariate volte

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OspiteSgradito (Guest) 09-07-2026 13:46

Una scelta che non mi aspettavo, essendo la parte alta del tabellone.
È sempre accaduto il contrario.

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Di Passaggio (Guest) 09-07-2026 13:39

Se Nole non ce la fa qui, non ce la fa più. È mai stato detto?
Di pomeriggio tardi, sul suo campo preferito, contro un Sinner non stratosferico, in vista di un finalista basso da mangiarsi come un’aletta di pollo…

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Rovescio al tramonto 09-07-2026 13:35

Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

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NonSoloSinner (Guest) 09-07-2026 13:32

Scritto da Alex77
Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane

non comprendo che vantaggio possa avere Nole… comunque saranno entrambi riposati dopo due giorni di pausa

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+1: Mats
JOA20 (Guest) 09-07-2026 13:30

Insomma, vero che Zverev e Fery hanno vinto in 3 set ieri quindi non dovrebbero avere problemi di affaticamento ma trovo comunque strano questo scambio

 5
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+1: MarcoP, Mats
NonSoloSinner (Guest) 09-07-2026 13:29

Meglio così… dovrebbe giocare il tardo pomeriggio, quando farà meno caldo, e sappiamo bene che Jannik soffre il caldo

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+1: Peter Parker
Joe (Guest) 09-07-2026 13:22

Fatevi due domande, anzi solo una.

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+1: il capitano
Cogi53 09-07-2026 13:21

Effettivamente è un po’ strano, visto che gli altri semifinalisti hanno giocato ieri e loro l’altro ieri!

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+1: Krik Kroc, MarcoP
Alex77 (Guest) 09-07-2026 13:20

Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane

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+1: Cogi53, Rovescio al tramonto, marcauro, Krik Kroc, Navaioh69, MarcoP