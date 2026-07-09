Doppia sconfitta per l’Italia al Lampo Trophy: ragazzi eliminati, ragazze in semifinale contro il Canada

Dopo un martedì da due vittorie, e un mercoledì a metà con un successo e una sconfitta, per le nazionali italiane under 12 impegnate nella 24esima edizione del Lampo Trophy è arrivato un giovedì decisamente meno felice. Perché in mattinata sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 hanno perso le ragazze di Verdiana Verardi, battute piuttosto nettamente dalle rivali della Francia (ma comunque qualificate per le semifinali), mentre nel pomeriggio – sempre a Brescia – è arrivata anche la sconfitta dei ragazzi di Maurizio Calcagno, superati dall’Austria. Un k.o. molto doloroso, perché unito a quello del giorno precedente contro i coetanei della Francia ha condannato gli azzurrini al terzo posto del Girone A, tagliandoli fuori dalle semifinali. I nostri ci hanno provato e hanno avuto discrete chance in entrambi i singolari, specialmente nel secondo, ma nelle fasi chiave è emersa la superiorità degli austriaci, capaci di chiudere il gruppo al primo posto con tre successi in altrettanti impegni. A firmare l’1-0 è stato Victor Freitas, passato per 6-3 6-4 contro il siciliano Giovanni Fazio, mentre nel secondo singolare a spuntarla è stato Teodor Mihai Vasile, che ha avuto la meglio con un doppio 7-5 contro Tommaso Radic. L’azzurro recrimina soprattutto per il secondo set, nel quale ha condotto per 4-2, prima di subire la rimonta rivale. Gli va riconosciuto il merito di aver lottato fino alla fine, anche quando non ne aveva più, salvando complessivamente una manciata di match-point. Ma il sesto è stato quello buono per garantire all’Austria la vittoria e la semifinale contro la Slovenia. L’altro duello sarà invece fra la Francia, oggi a segno sul Messico e seconda classificata nel Gruppo A, e il Canada che al Centro Tennis Ospitaletto ha vinto il Gruppo B, battendo la Serbia nella terza giornata.

Nel femminile, invece, l’Italia si era già garantita un posto in semifinale con un giorno d’anticipo, grazie alle vittorie contro Sudafrica e Austria nelle prime due sfide, ma non è riuscita a prendersi il primo posto del Gruppo A, perdendo per 3-0 lo scontro al vertice contro la Francia. Le azzurrine non hanno raccolto nemmeno un set, cedendo il primo singolare con Alice Carlinfante (6-1 6-4 da Soline Choi) e poi anche il secondo con Alice Cellai, battuta con un doppio 6-1 da Rose Millon. A vittoria già in cassaforte le francesi hanno poi conquistato anche il doppio, grazie alla coppia Millon/Vandeputte che ha superato per 6-1 6-4 Carlinfante/Fantoni Kaba. In virtù del secondo posto finale, venerdì mattina le azzurre si giocheranno l’accesso in finale contro il Canada, che a Ospitaletto hanno avuto la meglio per 2-1 sulla Serbia, chiudendo al primo posto. L’altra semifinale femminile sarà invece fra la Francia e la Slovenia, alla quale è bastato il successo di mercoledì sulle serbe per entrare fra le migliori quattro. Proprio da venerdì il Lampo Trophy 2026 prosegue esclusivamente al Tennis Forza e Costanza 1911: dalle 8.45 le semifinali femminili, dalle 13.30 quelle maschili.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Francia b. Italia 3-0

Soline Choi (Fra) b. Alice Carlinfante (Ita) 6-1 6-4, Rose Millon (Fra) b. Alice Cellai (Ita) 6-1 6-1, Millon/Vandeputte (Fra) b. Carlinfante/Fantoni Kaba (Ita) 6-1 6-4.

Austria b. Sudafrica 3-0

Alexandra Zettl (Aut) b. Haniela Hans De Andrade (Rsa) 6-0 6-1, Katharina Zmek (Aut) b. Liane Steyn (Rsa) 7-5 6-4, Zettl/Haslehner (Aut) b. Hans De Andrade/Steyn (Rsa) 7-6 6-3.

Classifica finale: 1. Francia, 2. Italia, 3. Austria, 4.Sudafrica.

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Canada b. Serbia 3-0

Aleksandra Alymov (Can) b. Kalina Cvetkovic (Srb) 6-4 6-1, Visnja Mitic (Srb) b. Fiona Huang (Can) 6-3 6-0, Wai Bo Yue/Alymov (Can) b. Mitic/Cvetkovic (Srb) 6-3 7-5.

Turno di riposo: Slovenia.

Classifica finale: 1. Canada, 2. Slovenia, 3. Serbia.

TORNEO MASCHILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Austria b. Italia 2-0 (in corso)

Victor Freitas (Aut) b. Giovanni Fazio (Ita) 6-3 6-4, Teodor Mihai Vasile (Aut) b. Tommaso Radic (Ita) 7-5 7-5.

Da completare: doppio Fazio/Migliorini (Ita) vs Freitas/Daxer (Aut).

Francia b. Messico 2-0 (in corso)

Edgar Margoline (Fra) b. Luca Becerra (Mex) 6-0 6-3, Jules Haehnel (Fra) b. Juan Pablo Rivera Ludtke (Mex) 6-1 6-3.

Da completare: doppio Margoline/Barachet (Fra) vs Becerra/Rivera Ludtke (Mex).

Classifica finale: 1. Austria, 2. Francia, 3. Italia, 4. Messico.

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Canada b. Serbia 2-0 (in corso)

Jordan Martin (Can) b. Marko Kovacevic (Srb) 6-4 4-6 10/7, Daniel Marinov (Can) b. Stefan Kustorovic (Srb) 6-0 6-1.

Da completare: doppio Vujicic/Kovacevic (Srb) vs Marinov/Teixeira (Can).

Turno di riposo: Slovenia.

Classifica finale: 1. Canada, 2. Slovenia, 3. Serbia.

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 luglio: semifinali maschili e femminili. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45. Incontri maschili a partire dalle ore 13.30. Sabato 11 luglio: finali maschili e femminili. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.