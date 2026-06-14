WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena, WTA 125 Ilkley, WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e Qualificazioni (LIVE)

WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 14 Giugno 2026
☁
14°C
Nuvoloso, asciutto · Picco 21°C
CIELO
Nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
☁
14°
09:00
☁
15°
10:00
☁
16°
11:00
☁
17°
12:00
☁
18°
13:00
☁
18°
14:00
☁
19°
16:00
☁
20°
17:00
⛅
21°
20:00
☀
19°
✅ Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA F
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 14:30
Donna Vekic vs Emma Raducanu
Il match deve ancora iniziare
Tereza Mihalikova
/ Olivia Nicholls vs Leylah Fernandez / Laura Siegemund
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda · 14 Giugno 2026
⛅
13°C
Rovesci al mattino, poi schiarite · Picco 18°C
CIELO
Variabile, con più sole dal primo pomeriggio
PIOGGIA
Rovesci possibili tra 09:00 e 11:00
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
⛅
13°
11:00
🌧
14°
12:00
⛅
15°
13:00
☀
16°
14:00
☀
17°
15:00
⛅
17°
16:00
⛅
18°
18:00
☁
17°
21:00
⛅
14°
⚠ Rovesci possibili al mattino: attenzione all’avvio del programma
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA F
🌧 Rischio rovesci
⛅ Schiarite
🎾 Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Robin Montgomery vs (8) Barbora Krejcikova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Modena
Modena, Italia · 14 Giugno 2026
☀
22°C
Sole velato e molto caldo · Picco 34°C
CIELO
Sole velato per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
☀
24°
10:00
☀
26°
11:00
☀
29°
12:00
☀
30°
13:00
☀
32°
14:00
☀
33°
15:00
☀
34°
16:00
☀
34°
18:00
☀
33°
20:00
☁
30°
⚠ Molto caldo e allerta gialla vento fino a lunedì alle 1:59 CEST
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
WTA F
☀ Sole velato
🔥 Caldo
⚠ Vento
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 20:00
Katarzyna Kawa vs Lucia Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna · 14 Giugno 2026
☁
10°C
Nuvoloso e asciutto · Picco 17°C
CIELO
Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
☁
8°
09:00
☁
10°
10:00
☁
11°
11:00
☁
13°
12:00
☁
14°
13:00
☁
16°
14:00
☁
16°
15:00
☁
17°
17:00
☁
17°
20:00
⛅
15°
✅ Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA F
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
(8) Ashlyn Krueger vs Celine Naef
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania · 14 Giugno 2026
🌧
12°C
Pioggia e vento · Picco 17°C
CIELO
Pioggia al mattino, poi prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA
Pioggia tra 09:00 e 11:00, poi ancora nel pomeriggio
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
12°
10:00
🌧
13°
11:00
🌧
14°
12:00
☁
15°
13:00
☁
16°
14:00
☁
16°
15:00
☁
17°
16:00
🌧
16°
17:00
🌧
16°
20:00
⛅
16°
⚠ Pioggia e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 18:00
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
WTA 500 Q
🌧 Pioggia
⚠ Vento
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 11:00
(5) Diane Parry vs Ella Seidel
Il match deve ancora iniziare
Tessa Johanna Brockmann
vs (11) Alycia Parks
WTA Berlin
Tessa Johanna Brockmann
0
4
6
4
Alycia Parks [11]
•
0
6
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Tessa Johanna Brockmann
2-2 → 3-2
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Tessa Johanna Brockmann
1-1 → 2-1
Tessa Johanna Brockmann
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Tessa Johanna Brockmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Tessa Johanna Brockmann
3-3 → 4-3
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tessa Johanna Brockmann
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tessa Johanna Brockmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Tessa Johanna Brockmann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Tessa Johanna Brockmann
1-3 → 1-4
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tessa Johanna Brockmann
0-0 → 1-0
(3) Magdalena Frech
vs (7) Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare vs
Il match deve ancora iniziare vs
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Lulu Sun vs (8) Anhelina Kalinina Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
(2) Katerina Siniakova
vs Yue Yuan
WTA Berlin
Katerina Siniakova [2]
0
5
Yue Yuan
•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Katerina Siniakova
3-4 → 4-4
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Katerina Siniakova
2-3 → 3-3
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Polina Kudermetova
vs (12) Sinja Kraus
Il match deve ancora iniziare vs
Il match deve ancora iniziare vs
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Suzan Lamens vs Dalma Galfi Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Petra Marcinko
vs Aoi Ito
WTA Berlin
Petra Marcinko [4]
•
40
6
0
Aoi Ito
40
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
Aoi Ito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aoi Ito
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Aoi Ito
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Maria Timofeeva
vs (9) Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
Rebeka Masarova
vs Mia Pohankova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna · 14 Giugno 2026
☁
13°C
Nuvoloso e asciutto · Picco 19°C
CIELO
Nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
⛅
10°
09:00
☁
11°
10:00
☁
12°
11:00
☁
14°
12:00
☁
16°
13:00
☁
17°
14:00
☁
18°
16:00
☁
18°
18:00
⛅
19°
20:00
⛅
17°
✅ Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: qualificazioni su erba regolari
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
WTA 250 Q
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
(6) Viktorija Golubic vs Sofia Kenin
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Anna Blinkova
vs (8) Anna Bondar
Il match deve ancora iniziare
Himeno Sakatsume
vs Alicia Dudeney
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
(5) Zeynep Sonmez vs Hannah Klugman
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Katie Volynets
vs (7) Kimberly Birrell
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 14:00
(1) Antonia Ruzic vs Taylah Preston
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia · 14 Giugno 2026
⛅
22°C
Sole e nubi, caldo · Picco 32°C
CIELO
Nuvole intermittenti, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
☁
24°
10:00
☁
26°
11:00
⛅
27°
12:00
⛅
28°
13:00
☁
29°
14:00
☁
30°
15:00
⛅
31°
16:00
⛅
32°
18:00
⛅
32°
21:00
⛅
28°
✅ Giornata calda e asciutta sulla terra battuta
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
WTA 125 Q1
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Quali 1° turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
(1) Jennifer Ruggeri vs Yelyzaveta Kotliar
WTA Brescia 125
Jennifer Ruggeri [1]
15
0
Yelyzaveta Kotliar
•
30
0
Lucija Ciric Bagaric
vs (8) Deborah Chiesa Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
(2) Mia Ristic
vs Verena Meliss
Il match deve ancora iniziare
Radka Zelnickova
vs (5) Noemi Basiletti Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:30
Tatiana Pieri
vs (6) Diletta Cherubini
WTA Brescia 125
Tatiana Pieri
•
0
0
Diletta Cherubini [6]
15
0
(3) Julie Struplova
vs Ekaterina Kazionova Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Chloe Paquet
vs Amy Zhu
Il match deve ancora iniziare
Lara Salden
vs (7) Amarissa Toth
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo · 14 Giugno 2026
⛅
18°C
Nuvole intermittenti · Picco 22°C
CIELO
Nuvole intermittenti, più coperto in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate sulla località
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
☁
17°
09:00
⛅
18°
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
21°
12:00
⛅
21°
13:00
⛅
22°
14:00
⛅
22°
16:00
⛅
22°
18:00
☁
21°
21:00
☁
20°
⚠ Allerta gialla per temporali e pioggia nel distretto di Coimbra dalle 13:00 alle 22:00 WEST
🎾 Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
WTA 125 Q1
⛅ Nuvole intermittenti
⚠ Allerta distrettuale
🎾 Quali 1° turno
🏀 Terra Battuta
Central – ore 11:00
(4) Manon Leonard vs Anastasia Kulikova
Il match deve ancora iniziare
Valentina Losciale
vs (7) Angelina Voloshchuk
Il match deve ancora iniziare
Maria Martinez Vaquero
vs (6) Elena Micic Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Valentina Ryser
vs Sana Garakani
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 11:00
Carmen Lopez Martinez vs (5) Momoko Kobori
Il match deve ancora iniziare
(1) Whitney Osuigwe
vs Carla Tomai
Il match deve ancora iniziare
Min Liu
vs (8) Alana Smith Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(2) Katherine Sebov
vs Allura Zamarripa
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Che fine ha fatto Azarenka?
Abbiamo i presupposti per definirla assenza ingiustificata?
Non si sa nulla di lei da Gennaio, eppure tutti sembrano essersi dimenticati di lei,per quanto ci si è abituati ormai all’evolversi velocemente delle cose,al vecchio che è già rimpiazzato dalle nuove.