Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena, WTA 125 Ilkley, WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e Qualificazioni (LIVE)

14/06/2026 09:00 1 commento
Lucia Bronzetti
Lucia Bronzetti

🇬🇧
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  14 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso, asciutto  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
18°
14:00
19°
16:00
20°
17:00
21°
20:00
19°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA F
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Finale
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 14:30
Donna Vekic CRO vs Emma Raducanu GBR

Il match deve ancora iniziare

Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Leylah Fernandez CAN / Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  14 Giugno 2026

13°C
Rovesci al mattino, poi schiarite  ·  Picco 18°C
CIELO Variabile, con più sole dal primo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci possibili tra 09:00 e 11:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
13°
11:00
🌧
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
18°
18:00
17°
21:00
14°
⚠  Rovesci possibili al mattino: attenzione all’avvio del programma
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA F
🌧  Rischio rovesci
⛅  Schiarite
🎾  Finale
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Robin Montgomery USA vs (8) Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Modena
Modena, Italia  ·  14 Giugno 2026

22°C
Sole velato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Sole velato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
24°
10:00
26°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
33°
15:00
34°
16:00
34°
18:00
33°
20:00
30°
⚠  Molto caldo e allerta gialla vento fino a lunedì alle 1:59 CEST
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
WTA F
☀  Sole velato
🔥  Caldo
⚠  Vento
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 20:00
Katarzyna Kawa POL vs Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna  ·  14 Giugno 2026

10°C
Nuvoloso e asciutto  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
09:00
10°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
17:00
17°
20:00
15°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA F
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Finale
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
(8) Ashlyn Krueger USA vs Celine Naef SUI

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  14 Giugno 2026

🌧
12°C
Pioggia e vento  ·  Picco 17°C
CIELO Pioggia al mattino, poi prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Pioggia tra 09:00 e 11:00, poi ancora nel pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
12°
10:00
🌧
13°
11:00
🌧
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
🌧
16°
17:00
🌧
16°
20:00
16°
⚠  Pioggia e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 18:00
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
WTA 500 Q
🌧  Pioggia
⚠  Vento
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 11:00
(5) Diane Parry FRA vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Tessa Johanna Brockmann GER vs (11) Alycia Parks USA

WTA Berlin
Tessa Johanna Brockmann
0
4
6
4
Alycia Parks [11]
0
6
4
2
Mostra dettagli

(3) Magdalena Frech POL vs (7) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Lulu Sun NZL vs (8) Anhelina Kalinina UKR Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Katerina Siniakova CZE vs Yue Yuan CHN

WTA Berlin
Katerina Siniakova [2]
0
5
Yue Yuan
0
4
Mostra dettagli

Polina Kudermetova UZB vs (12) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Suzan Lamens NED vs Dalma Galfi HUN Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Petra Marcinko CRO vs Aoi Ito JPN

WTA Berlin
Petra Marcinko [4]
40
6
0
Aoi Ito
40
2
2
Mostra dettagli

Maria Timofeeva UZB vs (9) Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

Rebeka Masarova SUI vs Mia Pohankova SVK

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna  ·  14 Giugno 2026

13°C
Nuvoloso e asciutto  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
10°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
16:00
18°
18:00
19°
20:00
17°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: qualificazioni su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
WTA 250 Q
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
(6) Viktorija Golubic SUI vs Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Anna Blinkova RUS vs (8) Anna Bondar HUN
Il match deve ancora iniziare

Himeno Sakatsume JPN vs Alicia Dudeney GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
(5) Zeynep Sonmez TUR vs Hannah Klugman GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 12:00
Katie Volynets USA vs (7) Kimberly Birrell AUS
Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 14:00
(1) Antonia Ruzic CRO vs Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia  ·  14 Giugno 2026

22°C
Sole e nubi, caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Nuvole intermittenti, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
24°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
32°
21:00
28°
✅  Giornata calda e asciutta sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
WTA 125 Q1
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Quali 1° turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
(1) Jennifer Ruggeri ITA vs Yelyzaveta Kotliar UKR

WTA Brescia 125
Jennifer Ruggeri [1]
15
0
Yelyzaveta Kotliar
30
0
Mostra dettagli

Lucija Ciric Bagaric CRO vs (8) Deborah Chiesa ITA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Mia Ristic SRB vs Verena Meliss ITA

Il match deve ancora iniziare

Radka Zelnickova SVK vs (5) Noemi Basiletti ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:30
Tatiana Pieri ITA vs (6) Diletta Cherubini ITA
WTA Brescia 125
Tatiana Pieri
0
0
Diletta Cherubini [6]
15
0
Mostra dettagli

(3) Julie Struplova CZE vs Ekaterina Kazionova RUS Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Chloe Paquet FRA vs Amy Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Lara Salden BEL vs (7) Amarissa Toth HUN

Il match deve ancora iniziare





🇵🇹
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo  ·  14 Giugno 2026

18°C
Nuvole intermittenti  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvole intermittenti, più coperto in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate sulla località
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
17°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
22°
16:00
22°
18:00
21°
21:00
20°
⚠  Allerta gialla per temporali e pioggia nel distretto di Coimbra dalle 13:00 alle 22:00 WEST
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
WTA 125 Q1
⛅  Nuvole intermittenti
⚠  Allerta distrettuale
🎾  Quali 1° turno
🏀  Terra Battuta

Central – ore 11:00
(4) Manon Leonard FRA vs Anastasia Kulikova FIN

Il match deve ancora iniziare

Valentina Losciale ITA vs (7) Angelina Voloshchuk POR

Il match deve ancora iniziare

Maria Martinez Vaquero ESP vs (6) Elena Micic AUS Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Valentina Ryser SUI vs Sana Garakani POR

Il match deve ancora iniziare



Campo 1 – ore 11:00
Carmen Lopez Martinez ESP vs (5) Momoko Kobori JPN

Il match deve ancora iniziare

(1) Whitney Osuigwe USA vs Carla Tomai POR

Il match deve ancora iniziare

Min Liu CHN vs (8) Alana Smith USA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Katherine Sebov CAN vs Allura Zamarripa USA

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Gaz (Guest) 14-06-2026 10:35

Che fine ha fatto Azarenka?
Abbiamo i presupposti per definirla assenza ingiustificata?
Non si sa nulla di lei da Gennaio, eppure tutti sembrano essersi dimenticati di lei,per quanto ci si è abituati ormai all’evolversi velocemente delle cose,al vecchio che è già rimpiazzato dalle nuove.

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