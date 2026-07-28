WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (Live)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
WTA 500 Washington
Washington, USA · 28 Luglio 2026
|🌩
|
24°C
Prevalentemente nuvoloso, temporali · Picco 27°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso e nuvoloso nelle prime ore, con temporali in tarda mattinata
|PIOGGIA
|Temporali indicati intorno alle 11:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 28 Luglio
|
05:00
☁
22°
|
06:00
☁
21°
|
07:00
☁
22°
|
08:00
☁
22°
|
09:00
☁
23°
|
10:00
☁
24°
|
11:00
🌩
25°
|
12:00
☁
26°
|
13:00
☁
26°
|
14:00
☁
27°
⚠ Temporali in tarda mattinata: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 28 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 500 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Stadium – ore 16:00
Alexandra Eala vs Qinwen Zheng Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Potapova vs Venus Williams Non prima 00:30
Il match deve ancora iniziare
John Harris – ore 16:00
Julieta Pareja
vs Xinyu Wang Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Daria Kasatkina vs (5) Anna Kalinskaya Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Magdalena Frech vs Ann Li
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:00
Cristina Bucsa
vs Polina Kudermetova Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 16:00
(1) Sara Errani / (1) Nicole Melichar-Martinez vs Katie Boulter / Polina Iatcenko
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 16:00
Qianhui Tang
/ Yifan Xu
vs (4) Anna Danilina
/ (4) Leylah Fernandez
Il match deve ancora iniziare
(3) Janice Tjen / (3) Shuai Zhang vs Kamilla Rakhimova / Fang-Hsien Wu
Il match deve ancora iniziare
Miyu Kato / Giuliana Olmos vs Tereza Mihalikova / Heather Watson
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 28 Luglio 2026
|☀
|
19°C
Pioggia leggera iniziale, poi sole · Picco 27°C
|
|CIELO
|Pioggia leggera nelle condizioni attuali, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato per il resto della giornata
|PIOGGIA
|Non indicata nelle ore di gioco disponibili dopo la tarda mattinata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Luglio
|
11:00
⛅
21°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
25°
|
15:00
☀
26°
|
16:00
☀
26°
|
17:00
☀
27°
|
18:00
☀
26°
|
21:00
☀
20°
|
23:00
☀
17°
✅ Dopo la pioggia leggera iniziale non sono indicate precipitazioni: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 28 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
1T
☀ Soleggiato
✅ In miglioramento
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 09:00
(5) Laura Samson vs Alesia Breaz Inizio 09:00
WTA Targu Mures 125
Laura Samson [5]
0
6
4
Alesia Breaz•
30
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Samson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Laura Samson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Alesia Breaz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Samson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Alesia Breaz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Laura Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Alesia Breaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Laura Samson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Alesia Breaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Laura Samson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Miriana Tona vs (4) Lucia Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
Alevtina Ibragimova vs Maia Ilinca Burcescu Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Miriam Bulgaru vs (8) Carole Monnet Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Andreea Prisacariu / Isabella Shinikova vs Elena Ruxandra Bertea / Ekaterina Kazionova
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Mia Ristic
vs (2) Darja Semenistaja Inizio 09:00
WTA Targu Mures 125
Mia Ristic•
0
6
6
0
Darja Semenistaja [2]
0
2
3
0
Vincitore: Ristic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mia Ristic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Darja Semenistaja
3-2 → 4-2
Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Darja Semenistaja
1-0 → 1-1
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Mia Ristic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Darja Semenistaja
3-2 → 4-2
Darja Semenistaja
2-1 → 2-2
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Darja Semenistaja
1-0 → 1-1
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Margaux Rouvroy vs (7) Lola Radivojevic Non prima 11:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Francesca Jones vs Chloe Paquet Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Madeleine Brooks / (1) Isabelle Haverlag vs Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 09:00
Yelyzaveta Kotliar vs Dalila Spiteri Inizio 09:00
WTA Targu Mures 125
Yelyzaveta Kotliar
0
5
2
Dalila Spiteri•
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Dalila Spiteri
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Dalila Spiteri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Dalila Spiteri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Yelyzaveta Kotliar
4-3 → 5-3
Yelyzaveta Kotliar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Yelyzaveta Kotliar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Dalila Spiteri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Yelyzaveta Kotliar
0-1 → 1-1
Dalila Spiteri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Lucija Ciric Bagaric vs Rachel Gailis Non prima 11:00
Il match deve ancora iniziare
Selena Janicijevic vs Anastasiia Sobolieva Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Mana Ayukawa / Monique Barry vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers / (2) Lara Salden
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Memphis
Memphis, USA · 28 Luglio 2026
|☀
|
25°C
Prevalentemente soleggiato, caldo estremo · Picco 37°C
|
|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 28 Luglio
|
07:00
☀
26°
|
08:00
☀
28°
|
09:00
☀
30°
|
10:00
☀
32°
|
11:00
☀
33°
|
12:00
☀
35°
|
13:00
☀
36°
|
14:00
☀
37°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Allarme caldo estremo fino alle 20:00 CDT: 1° turno sul cemento con condizioni molto pesanti
🎾 Programma del giorno — 28 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Court 1 – ore 16:00
(1) Ekaterina Alexandrova vs Kristina Liutova Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Yuliia Starodubtseva vs Sloane Stephens Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Renata Zarazua vs (2) McCartney Kessler
Il match deve ancora iniziare
(1) Storm Hunter / (1) Desirae Krawczyk vs Eudice Chong / Eri Hozumi
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
(4) Zeynep Sonmez vs Cadence Brace Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Mary Stoiana vs (7) Peyton Stearns Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Ye-Xin Ma vs Kimberly Birrell
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Xiyu Wang vs (6) Caty McNally Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Darja Vidmanova vs Marina Bassols Ribera Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho vs (3) Lyudmyla Kichenok / (3) Nadiia Kichenok
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 28 Luglio 2026
|🌧
|
17°C
Nuvoloso, pioggia nelle prime ore · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, con pioggia tra notte e mattinata
|PIOGGIA
|Pioggia indicata tra 05:00 e 07:00, poi nuvoloso nelle ore successive disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 28 Luglio
|
02:00
☁
16°
|
03:00
☁
16°
|
04:00
☁
16°
|
05:00
🌧
16°
|
06:00
🌧
16°
|
07:00
🌧
16°
|
08:00
☁
16°
|
09:00
☁
17°
|
10:00
☁
17°
|
12:00
☁
18°
⚠ Pioggia nelle prime ore: 1° turno sul cemento da monitorare in avvio di giornata
🎾 Programma del giorno — 28 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:00
Madison Brengle vs Alexandra Vagramov Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Ariana Arseneault vs Annabelle Xu
Il match deve ancora iniziare
Artemis Gold – ore 18:00
(4) Kayla Day
vs Mai Hontama Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Jia-Jing Lu vs Caroline Dolehide
Il match deve ancora iniziare
(6) Emerson Jones vs Carol Zhao
Il match deve ancora iniziare
(7) Harriet Dart vs Kayla Cross
Il match deve ancora iniziare
Yeonwoo Ku vs Emma Si Yu Dong
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
Haruka Kaji vs (3) Taylah Preston
Il match deve ancora iniziare
Hong Yi Cody Wong vs (5) Himeno Sakatsume
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
En-Shuo Liang vs (2) Mananchaya Sawangkaew Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Teah Chavez vs Nao Hibino
Il match deve ancora iniziare
(1) Moyuka Uchijima vs Miho Kuramochi Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Greet Minnen vs (8) Maddison Inglis
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 18:00
Hayu Kinoshita vs Kyoka Okamura Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Priscilla Hon vs Ellie Schoppe
Il match deve ancora iniziare
Lizette Cabrera vs Sofia Costoulas
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit