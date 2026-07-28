Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (Live)

28/07/2026 09:10 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇺🇸
WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  28 Luglio 2026

🌩
24°C
Prevalentemente nuvoloso, temporali  ·  Picco 27°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso e nuvoloso nelle prime ore, con temporali in tarda mattinata
PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 11:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 28 Luglio
05:00
22°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
🌩
25°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
27°
⚠  Temporali in tarda mattinata: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
WTA 500 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Stadium – ore 16:00
Alexandra Eala PHI vs Qinwen Zheng CHN Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Potapova AUT vs Venus Williams USA Non prima 00:30

Il match deve ancora iniziare




John Harris – ore 16:00
Julieta Pareja USA vs Xinyu Wang CHN Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Daria Kasatkina AUS vs (5) Anna Kalinskaya RUS Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Magdalena Frech POL vs Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 16:00
Cristina Bucsa ESP vs Polina Kudermetova UZB Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
(1) Sara Errani ITA / (1) Nicole Melichar-Martinez USA vs Katie Boulter GBR / Polina Iatcenko RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 16:00
Qianhui Tang CHN / Yifan Xu CHN vs (4) Anna Danilina KAZ / (4) Leylah Fernandez CAN
Il match deve ancora iniziare

(3) Janice Tjen INA / (3) Shuai Zhang CHN vs Kamilla Rakhimova UZB / Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Miyu Kato JPN / Giuliana Olmos MEX vs Tereza Mihalikova SVK / Heather Watson GBR

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  28 Luglio 2026

19°C
Pioggia leggera iniziale, poi sole  ·  Picco 27°C
CIELO Pioggia leggera nelle condizioni attuali, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato per il resto della giornata
PIOGGIA Non indicata nelle ore di gioco disponibili dopo la tarda mattinata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Luglio
11:00
21°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
26°
16:00
26°
17:00
27°
18:00
26°
21:00
20°
23:00
17°
✅  Dopo la pioggia leggera iniziale non sono indicate precipitazioni: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀  Soleggiato
✅  In miglioramento
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 09:00
(5) Laura Samson CZE vs Alesia Breaz ROU Inizio 09:00

WTA Targu Mures 125
Laura Samson [5]
0
6
4
Alesia Breaz
30
4
2
Mostra dettagli

Miriana Tona ITA vs (4) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Alevtina Ibragimova RUS vs Maia Ilinca Burcescu ROU Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Miriam Bulgaru ROU vs (8) Carole Monnet FRA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Andreea Prisacariu ROU / Isabella Shinikova BUL vs Elena Ruxandra Bertea ROU / Ekaterina Kazionova RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 09:00
Mia Ristic SRB vs (2) Darja Semenistaja LAT Inizio 09:00
WTA Targu Mures 125
Mia Ristic
0
6
6
0
Darja Semenistaja [2]
0
2
3
0
Vincitore: Ristic
Mostra dettagli

Margaux Rouvroy FRA vs (7) Lola Radivojevic SRB Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Francesca Jones GBR vs Chloe Paquet FRA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Madeleine Brooks GBR / (1) Isabelle Haverlag NED vs Caijsa Hennemann SWE / Sofya Lansere RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 09:00
Yelyzaveta Kotliar UKR vs Dalila Spiteri ITA Inizio 09:00

WTA Targu Mures 125
Yelyzaveta Kotliar
0
5
2
Dalila Spiteri
0
7
1
Mostra dettagli

Lucija Ciric Bagaric CRO vs Rachel Gailis USA Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

Selena Janicijevic FRA vs Anastasiia Sobolieva UKR Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Mana Ayukawa JPN / Monique Barry NZL vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Lara Salden BEL

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 250 Memphis
Memphis, USA  ·  28 Luglio 2026

25°C
Prevalentemente soleggiato, caldo estremo  ·  Picco 37°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 28 Luglio
07:00
26°
08:00
28°
09:00
30°
10:00
32°
11:00
33°
12:00
35°
13:00
36°
14:00
37°
⚠  Allarme caldo estremo fino alle 20:00 CDT: 1° turno sul cemento con condizioni molto pesanti
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Court 1 – ore 16:00
(1) Ekaterina Alexandrova RUS vs Kristina Liutova RUS Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Yuliia Starodubtseva UKR vs Sloane Stephens USA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Renata Zarazua MEX vs (2) McCartney Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Storm Hunter AUS / (1) Desirae Krawczyk USA vs Eudice Chong HKG / Eri Hozumi JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
(4) Zeynep Sonmez TUR vs Cadence Brace CAN Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Mary Stoiana USA vs (7) Peyton Stearns USA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Ye-Xin Ma CHN vs Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Xiyu Wang CHN vs (6) Caty McNally USA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Darja Vidmanova CZE vs Marina Bassols Ribera ESP Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE vs (3) Lyudmyla Kichenok UKR / (3) Nadiia Kichenok UKR

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  28 Luglio 2026

🌧
17°C
Nuvoloso, pioggia nelle prime ore  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, con pioggia tra notte e mattinata
PIOGGIA Pioggia indicata tra 05:00 e 07:00, poi nuvoloso nelle ore successive disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 28 Luglio
02:00
16°
03:00
16°
04:00
16°
05:00
🌧
16°
06:00
🌧
16°
07:00
🌧
16°
08:00
16°
09:00
17°
10:00
17°
12:00
18°
⚠  Pioggia nelle prime ore: 1° turno sul cemento da monitorare in avvio di giornata
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:00
Madison Brengle USA vs Alexandra Vagramov CAN Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Ariana Arseneault CAN vs Annabelle Xu CAN

Il match deve ancora iniziare




Artemis Gold – ore 18:00
(4) Kayla Day USA vs Mai Hontama JPN Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Jia-Jing Lu CHN vs Caroline Dolehide USA

Il match deve ancora iniziare

(6) Emerson Jones AUS vs Carol Zhao CAN

Il match deve ancora iniziare

(7) Harriet Dart GBR vs Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

Yeonwoo Ku KOR vs Emma Si Yu Dong CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Haruka Kaji JPN vs (3) Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare

Hong Yi Cody Wong HKG vs (5) Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 18:00
En-Shuo Liang TPE vs (2) Mananchaya Sawangkaew THA Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

Teah Chavez CAN vs Nao Hibino JPN

Il match deve ancora iniziare

(1) Moyuka Uchijima JPN vs Miho Kuramochi JPN Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Greet Minnen BEL vs (8) Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 18:00
Hayu Kinoshita JPN vs Kyoka Okamura JPN Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS vs Ellie Schoppe USA

Il match deve ancora iniziare

Lizette Cabrera AUS vs Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare

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