Challenger 125 Vancouver: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 125 Vancouver – Tabellone Principale – hard
(1) Benjamin Bonzi vs (Alt) Blaise Bicknell
Yu Hsiou Hsu vs Michael Mmoh
Liam Broady vs Qualifier
Jack Pinnington Jones vs (7) Toby Samuel
(3) Shintaro Mochizuki vs Charles Broom
(Alt) Yosuke Watanuki vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(PR) J.J. Wolf vs (5) Jacob Fearnley
(6) Dane Sweeny vs (WC) Duncan Chan
Qualifier vs Yi Zhou
Harry Wendelken vs Murphy Cassone
(WC) Keegan Rice vs (4) Pablo Llamas Ruiz
(8) Mark Lajal vs Qualifier
Zhizhen Zhang vs Clement Chidekh
August Holmgren vs Hugo Grenier
Andy Andrade vs (WC) (2) Alexei Popyrin
Challenger 125 Vancouver – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Braden Shick vs (WC) Benjamin Thomas George
Joshua Sheehy vs (11) Renta Tokuda
(2) Philip Sekulic vs (Alt) Anton Shepp
Pavle Marinkov vs (10) Christian Langmo
(Alt) (3) Daniel Milavsky vs Kaylan Bigun
Cesar Bouchelaghem vs (9) Quinn Vandecasteele
(4) Tyler Zink vs (WC) Nicolas Arseneault
Kokoro Isomura vs (12) Karl Poling
(5) Hayato Matsuoka vs Guillaume Dalmasso
(WC) Mikael Arseneault vs (8) James Trotter
(6) Jay Friend vs Hiroki Moriya
(WC) Connor Church vs (7) Justin Boulais
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
BONZI
LAJAL
MOCHIZUCHI
CASSONE
SAMUEL
FEARNLEY
SWEENY
POPYRIN
FEARNLEY
POPYRIN
BONZI
CASSONE
SAMUEL
MOCHIZUKI
SWEENY
LAJAL
Popyrin
Mochizuki
Bonzi
Cassone
Samuel
Q
Zhou
Lajal