Challenger 125 Vancouver: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger 125 Vancouver – Tabellone Principale – hard

(1) Benjamin Bonzi vs (Alt) Blaise Bicknell

Yu Hsiou Hsu vs Michael Mmoh

Liam Broady vs Qualifier

Jack Pinnington Jones vs (7) Toby Samuel

(3) Shintaro Mochizuki vs Charles Broom

(Alt) Yosuke Watanuki vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(PR) J.J. Wolf vs (5) Jacob Fearnley

(6) Dane Sweeny vs (WC) Duncan Chan

Qualifier vs Yi Zhou

Harry Wendelken vs Murphy Cassone

(WC) Keegan Rice vs (4) Pablo Llamas Ruiz

(8) Mark Lajal vs Qualifier

Zhizhen Zhang vs Clement Chidekh

August Holmgren vs Hugo Grenier

Andy Andrade vs (WC) (2) Alexei Popyrin





(1) Braden Shickvs (WC) Benjamin Thomas GeorgeJoshua Sheehyvs (11) Renta Tokuda

(2) Philip Sekulic vs (Alt) Anton Shepp

Pavle Marinkov vs (10) Christian Langmo

(Alt) (3) Daniel Milavsky vs Kaylan Bigun

Cesar Bouchelaghem vs (9) Quinn Vandecasteele

(4) Tyler Zink vs (WC) Nicolas Arseneault

Kokoro Isomura vs (12) Karl Poling

(5) Hayato Matsuoka vs Guillaume Dalmasso

(WC) Mikael Arseneault vs (8) James Trotter

(6) Jay Friend vs Hiroki Moriya

(WC) Connor Church vs (7) Justin Boulais