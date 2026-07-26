Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Vancouver: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

26/07/2026 08:20 3 commenti
Alexei Popyrin AUS, 05.08.1999 - Foto Getty Images
Alexei Popyrin AUS, 05.08.1999 - Foto Getty Images

CAN Challenger 125 Vancouver – Tabellone Principale – hard
(1) Benjamin Bonzi FRA vs (Alt) Blaise Bicknell JAM
Yu Hsiou Hsu TPE vs Michael Mmoh USA
Liam Broady GBR vs Qualifier
Jack Pinnington Jones GBR vs (7) Toby Samuel GBR

(3) Shintaro Mochizuki JPN vs Charles Broom GBR
(Alt) Yosuke Watanuki JPN vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(PR) J.J. Wolf USA vs (5) Jacob Fearnley GBR

(6) Dane Sweeny AUS vs (WC) Duncan Chan CAN
Qualifier vs Yi Zhou CHN
Harry Wendelken GBR vs Murphy Cassone USA
(WC) Keegan Rice CAN vs (4) Pablo Llamas Ruiz ESP

(8) Mark Lajal EST vs Qualifier
Zhizhen Zhang CHN vs Clement Chidekh FRA
August Holmgren DEN vs Hugo Grenier FRA
Andy Andrade ECU vs (WC) (2) Alexei Popyrin AUS



CAN Challenger 125 Vancouver – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Braden Shick USA vs (WC) Benjamin Thomas George CAN
Joshua Sheehy USA vs (11) Renta Tokuda JPN

(2) Philip Sekulic AUS vs (Alt) Anton Shepp NZL
Pavle Marinkov AUS vs (10) Christian Langmo USA

(Alt) (3) Daniel Milavsky USA vs Kaylan Bigun USA
Cesar Bouchelaghem FRA vs (9) Quinn Vandecasteele USA

(4) Tyler Zink USA vs (WC) Nicolas Arseneault CAN
Kokoro Isomura JPN vs (12) Karl Poling USA

(5) Hayato Matsuoka JPN vs Guillaume Dalmasso FRA
(WC) Mikael Arseneault CAN vs (8) James Trotter JPN

(6) Jay Friend JPN vs Hiroki Moriya JPN
(WC) Connor Church CAN vs (7) Justin Boulais CAN

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3 commenti

patrick 26-07-2026 09:43

BONZI

LAJAL

MOCHIZUCHI
CASSONE

SAMUEL
FEARNLEY
SWEENY
POPYRIN

 3
Replica | Quota | 0
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Dany 26-07-2026 09:28

FEARNLEY

POPYRIN

BONZI
CASSONE

SAMUEL
MOCHIZUKI
SWEENY
LAJAL

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 26-07-2026 08:25

Popyrin

Mochizuki

Bonzi
Cassone

Samuel
Q
Zhou
Lajal

 1
Replica | Quota | 0
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