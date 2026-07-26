Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Los Cabos: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi n.2 del seeding

26/07/2026 08:17 5 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

MEX ATP 250 Los Cabos – Tabellone Principale – hard
(1) Jiri Lehecka CZE vs Bye
Coleman Wong HKG vs (NG) Darwin Blanch USA
(WC) Moise Kouame FRA vs (WC) Grigor Dimitrov BUL
Jenson Brooksby USA vs (6) Corentin Moutet FRA

(3) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Gabriel Diallo CAN vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Arthur Gea FRA
Michael Zheng USA vs (7) Martin Landaluce ESP

(5) Cameron Norrie GBR vs Aleksandar Kovacevic USA
Qualifier / Lucky Loser vs James Duckworth AUS
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Bye vs (4) Karen Khachanov RUS

(8) Denis Shapovalov CAN vs Rinky Hijikata AUS
Sho Shimabukuro JPN vs (WC) Rodrigo Pacheco Mendez MEX
Dalibor Svrcina CZE vs Adam Walton AUS
Bye vs (2) Luciano Darderi ITA

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5 commenti

Lilly 26-07-2026 09:42

Cerundolo

Khachanov

Lehecka
Darderi

Dimitrov
Landaluce
Norrie
Shapovalov

 5
Replica | Quota | 0
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patrick 26-07-2026 09:27

LEHECKA

KHACHANOV

CERUNDOLO
SHAPOVALOV

DIMITROV
LANDALUCE
NORRIE
DARDERI

 4
Replica | Quota | 0
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Dany 26-07-2026 09:25

LEHECKA

KHACHANOV

CERUNDOLO
SHAPOVALOV

KOUAME
LANDALUCE
NORRIE
DARDERI

 3
Replica | Quota | 0
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Sky (Guest) 26-07-2026 08:28

Buon tabellone fino alla semi poi khachanov dura

 2
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miky85 26-07-2026 08:23

Cerundolo

Khachanov

Lehecka
Shimabukuro

Brooksby
Zheng
Kovacevic
Walton

 1
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