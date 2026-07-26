ATP 250 Los Cabos: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi n.2 del seeding
ATP 250 Los Cabos – Tabellone Principale – hard
(1) Jiri Lehecka vs Bye
Coleman Wong vs (NG) Darwin Blanch
(WC) Moise Kouame vs (WC) Grigor Dimitrov
Jenson Brooksby vs (6) Corentin Moutet
(3) Francisco Cerundolo vs Bye
Gabriel Diallo vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Arthur Gea
Michael Zheng vs (7) Martin Landaluce
(5) Cameron Norrie vs Aleksandar Kovacevic
Qualifier / Lucky Loser vs James Duckworth
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Bye vs (4) Karen Khachanov
(8) Denis Shapovalov vs Rinky Hijikata
Sho Shimabukuro vs (WC) Rodrigo Pacheco Mendez
Dalibor Svrcina vs Adam Walton
Bye vs (2) Luciano Darderi
TAG: ATP 250 Los Cabos, ATP 250 Los Cabos 2026
5 commenti
Cerundolo
Khachanov
Lehecka
Darderi
Dimitrov
Landaluce
Norrie
Shapovalov
LEHECKA
KHACHANOV
CERUNDOLO
SHAPOVALOV
DIMITROV
LANDALUCE
NORRIE
DARDERI
LEHECKA
KHACHANOV
CERUNDOLO
SHAPOVALOV
KOUAME
LANDALUCE
NORRIE
DARDERI
Buon tabellone fino alla semi poi khachanov dura
Cerundolo
Khachanov
Lehecka
Shimabukuro
Brooksby
Zheng
Kovacevic
Walton