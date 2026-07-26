Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Washington: Il Tabellone Principale. Presenza di Elisabetta Cocciaretto

26/07/2026 00:11 3 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

USA WTA 500 Washington – Tabellone Principale – hard
(1) Jessica Pegula USA vs Bye
Magdalena Frech POL vs Ann Li USA
Janice Tjen INA vs Qualifier
Qualifier vs (5) Anna Kalinskaya RUS

(4) Diana Shnaider RUS vs Bye
Anastasia Potapova AUT vs (WC) Venus Williams USA
Qualifier vs Xinyu Wang CHN
Liudmila Samsonova RUS vs (6) Madison Keys USA

(8) Emma Navarro USA vs (WC) Sofia Kenin USA
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Clara Tauson DEN
(WC) Ashlyn Krueger USA vs Katie Boulter GBR
Bye vs (3) Naomi Osaka JPN

(7) Leylah Fernandez CAN vs Magda Linette POL
Alexandra Eala PHI vs (WC) Qinwen Zheng CHN
Cristina Bucsa ESP vs Qualifier
Bye vs (2) Elina Svitolina UKR

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3 commenti

Luod 26-07-2026 01:24

Pegula

Svitolina

Keys
Osaka

Kalinskaya
Shnaider
Navarro
Fernandez

 3
Replica | Quota | 0
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Lollo99 26-07-2026 00:39

Osaka

Pegula

Keys
Svitolina

Tjen
Shnaider
Navarro
Zheng

 2
Replica | Quota | 0
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kaishaku 26-07-2026 00:25

OSAKA

PEGULA

KEYS
SVITOLINA

KALINSKAYA
SHNAIDER
TAUSON
EALA

 1
Replica | Quota | 0
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