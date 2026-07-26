WTA 500 Washington: Il Tabellone Principale. Presenza di Elisabetta Cocciaretto
WTA 500 Washington – Tabellone Principale – hard
(1) Jessica Pegula vs Bye
Magdalena Frech vs Ann Li
Janice Tjen vs Qualifier
Qualifier vs (5) Anna Kalinskaya
(4) Diana Shnaider vs Bye
Anastasia Potapova vs (WC) Venus Williams
Qualifier vs Xinyu Wang
Liudmila Samsonova vs (6) Madison Keys
(8) Emma Navarro vs (WC) Sofia Kenin
Elisabetta Cocciaretto vs Clara Tauson
(WC) Ashlyn Krueger vs Katie Boulter
Bye vs (3) Naomi Osaka
(7) Leylah Fernandez vs Magda Linette
Alexandra Eala vs (WC) Qinwen Zheng
Cristina Bucsa vs Qualifier
Bye vs (2) Elina Svitolina
TAG: WTA 500 Washington, WTA 500 Washington 2026
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Pegula
Svitolina
Keys
Osaka
Kalinskaya
Shnaider
Navarro
Fernandez
Osaka
Pegula
Keys
Svitolina
Tjen
Shnaider
Navarro
Zheng
OSAKA
PEGULA
KEYS
SVITOLINA
KALINSKAYA
SHNAIDER
TAUSON
EALA