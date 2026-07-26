Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Bonn: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 3 azzurri nel Md e 3 nelle quali

26/07/2026 00:28 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

GER Challenger 75 Bonn – Tabellone Principale – terra
(1) Jan Choinski GBR vs Francesco Passaro ITA
(NG) Diego Dedura GER vs Alex Barrena ARG
Qualifier vs Lorenzo Giustino ITA
Max Houkes NED vs (5) Roberto Carballes Baena ESP

(4) Clement Tabur FRA vs Henri Squire GER
Guy Den Ouden NED vs Qualifier
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Qualifier
(JR) Max Schoenhaus GER vs (8) Federico Agustin Gomez ARG

(7) Elmer Moller DEN vs Qualifier
Buvaysar Gadamauri BEL vs (WC) Jamie Mackenzie GER
Qualifier vs (WC) Niels McDonald GER
(Alt) Pedro Boscardin Dias BRA vs (3) Jurij Rodionov AUT

(6) Tom Gentzsch GER vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
(CO) Max Dahlin SWE vs (SE) Matteo Martineau FRA
Pavel Kotov RUS vs Qualifier
(WC) Max Hans Rehberg GER vs (2) Stefano Travaglia ITA


GER Challenger 75 Bonn – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Miguel Damas ESP vs Dimitris Sakellaridis GRE
Alex Marti Pujolras ESP vs (12) Dusan Obradovic SRB

(2) Daniel Elahi Galan COL vs (Alt) Michiel De Krom NED
Adrian Oetzbach GER vs (10) Mika Petkovic GER

(3) Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Louis Wessels GER
Amit Vales ISR vs (8) Johan Nikles SUI

(4) Sergey Fomin UZB vs Giuseppe La Vela ITA
(WC) Moritz Kudernatsch GER vs (7) Samuele Pieri ITA

(5) Marko Topo GER vs Leonardo Rossi ITA
(WC) Yannic Nittmann GER vs (9) Valerio Aboian ARG

(6) Olle Wallin SWE vs (WC) Vincent Dullinger GER
(WC) Christopher Thies GER vs (11) Matthew William Donald CZE

TAG: