Challenger 75 Bonn: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 3 azzurri nel Md e 3 nelle quali
Challenger 75 Bonn – Tabellone Principale – terra
(1) Jan Choinski vs Francesco Passaro
(NG) Diego Dedura vs Alex Barrena
Qualifier vs Lorenzo Giustino
Max Houkes vs (5) Roberto Carballes Baena
(4) Clement Tabur vs Henri Squire
Guy Den Ouden vs Qualifier
Gilles Arnaud Bailly vs Qualifier
(JR) Max Schoenhaus vs (8) Federico Agustin Gomez
(7) Elmer Moller vs Qualifier
Buvaysar Gadamauri vs (WC) Jamie Mackenzie
Qualifier vs (WC) Niels McDonald
(Alt) Pedro Boscardin Dias vs (3) Jurij Rodionov
(6) Tom Gentzsch vs Joao Lucas Reis Da Silva
(CO) Max Dahlin vs (SE) Matteo Martineau
Pavel Kotov vs Qualifier
(WC) Max Hans Rehberg vs (2) Stefano Travaglia
Challenger 75 Bonn – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Miguel Damas vs Dimitris Sakellaridis
Alex Marti Pujolras vs (12) Dusan Obradovic
(2) Daniel Elahi Galan vs (Alt) Michiel De Krom
Adrian Oetzbach vs (10) Mika Petkovic
(3) Matheus Pucinelli De Almeida vs Louis Wessels
Amit Vales vs (8) Johan Nikles
(4) Sergey Fomin vs Giuseppe La Vela
(WC) Moritz Kudernatsch vs (7) Samuele Pieri
(5) Marko Topo vs Leonardo Rossi
(WC) Yannic Nittmann vs (9) Valerio Aboian
(6) Olle Wallin vs (WC) Vincent Dullinger
(WC) Christopher Thies vs (11) Matthew William Donald
TAG: Circuito Challenger
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