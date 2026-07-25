Sinner e Djokovic saltano il Canada: Zverev favorito, ma i Masters 1000 sono ormai divisi tra Serie A, B e C (con la situazione aggiornata)

Il Masters 1000 del Canada perde in un colpo solo Jannik Sinner e Novak Djokovic. Le rinunce dell’italiano e del serbo modificano profondamente il quadro del torneo, già privo di Carlos Alcaraz, e riaprono il dibattito sul reale valore dei diversi appuntamenti della categoria.

Per Sinner, la decisione comporta anche la rinuncia definitiva a un obiettivo storico: vincere tutti e nove i Masters 1000 nella stessa stagione. Dopo essersi imposto consecutivamente a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, il numero uno del mondo avrebbe dovuto completare il percorso conquistando anche Canada, Cincinnati, Shanghai e Parigi.

Il forfait al National Bank Open rende ora matematicamente impossibile completare il suo personale Grande Slam nei Masters 1000. L’azzurro ha già stabilito il record di cinque successi consecutivi nella categoria e puntava anche a eguagliare le sei vittorie complessive ottenute da Djokovic nel 2015.

Anche Djokovic rinuncia al Canada

La decisione del serbo sorprende meno. A 39 anni, Djokovic programma ormai la propria stagione intorno ai tornei del Grande Slam e agli appuntamenti ritenuti realmente importanti. Il suo obiettivo non è più accumulare punti durante tutto l’anno, ma arrivare nelle migliori condizioni fisiche possibili alle competizioni che possono aggiungere nuovi capitoli alla sua straordinaria carriera.

La doppia assenza, però, rappresenta un duro colpo per il torneo canadese. Senza Sinner, Alcaraz e Djokovic vengono meno i tre nomi più attesi dal pubblico e dagli organizzatori.

Zverev diventa il principale favorito

Il grande favorito sarà quindi Alexander Zverev. Il tedesco, numero 2 del ranking ATP, arriva dalla finale raggiunta a Wimbledon e avrà l’occasione di sfruttare un tabellone molto più aperto rispetto alle previsioni iniziali.

Alle sue spalle si candidano Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Taylor Fritz. L’assenza delle principali stelle può trasformarsi in un’opportunità per i loro inseguitori, ma resta evidente la perdita sportiva e commerciale subita dalla manifestazione.

Non tutti i Masters 1000 hanno ormai lo stesso valore

Sulla carta, i nove Masters 1000 appartengono alla medesima categoria, assegnano gli stessi punti al vincitore e dovrebbero rappresentare, subito dopo i quattro Slam e le ATP Finals, il vertice del circuito. Nella realtà, questa uguaglianza non esiste più.

Alcuni tornei sono diventati appuntamenti di Serie A. Indian Wells gode di un prestigio e di una forza economica quasi paragonabili a quelli di un Major. Miami conserva una collocazione strategica e una grande visibilità internazionale. Montecarlo, pur avendo uno status particolare, continua ad attrarre i migliori grazie alla propria storia, al fascino della sede e alla posizione nel calendario. Roma e Madrid rappresentano passaggi centrali nella preparazione al Roland Garros.

Altri Masters, invece, sembrano essere progressivamente scivolati in Serie B o persino in Serie C. Il Canada è spesso penalizzato dalla sua collocazione: arriva dopo Wimbledon, in un momento nel quale molti giocatori hanno bisogno di recuperare, e precede Cincinnati e lo US Open, appuntamenti considerati prioritari. Chi deve scegliere dove investire le proprie energie finisce inevitabilmente per sacrificare proprio il torneo canadese.

Il nuovo formato non ha risolto il problema

L’ATP ha puntato sui Masters 1000 estesi per aumentare la durata, i ricavi, la vendita dei biglietti e la copertura televisiva. L’allargamento a quasi due settimane, però, non ha automaticamente accresciuto il prestigio di tutti gli eventi. In alcuni casi ha prodotto l’effetto contrario: tornei più lunghi, giornate meno dense, maggiori difficoltà per gli spettatori e ulteriore pressione su un calendario già congestionato.

Non basta assegnare mille punti e imporre formalmente la partecipazione per rendere ogni appuntamento ugualmente importante. I campioni costruiscono il proprio calendario sulla base delle rispettive priorità: Slam, recupero fisico, superficie, preparazione e possibilità concrete di vincere. Quando la stagione diventa troppo pesante, i tornei meno prestigiosi o peggio collocati sono i primi a essere sacrificati.

Le assenze non dipendono necessariamente da una scarsa professionalità dei giocatori. Sinner viene da una prima parte di stagione durissima e dal trionfo a Wimbledon; Djokovic deve gestire il proprio fisico a 39 anni; Alcaraz sta recuperando da un delicato infortunio al polso. Le loro scelte sono comprensibili. È il sistema, piuttosto, a mostrare tutti i propri limiti.

Una categoria da ripensare

Il problema non si risolve introducendo nuove sanzioni o rendendo ancora più rigidi gli obblighi di partecipazione. Se l’ATP vuole mantenere nove Masters 1000 realmente equivalenti, deve intervenire sul calendario, garantire periodi di recupero adeguati e ridurre la pressione generata dalla successione continua di preparazione, viaggi e competizioni.

In alternativa, sarebbe più onesto riconoscere ufficialmente ciò che già avviene nella pratica: non tutti i Masters 1000 hanno lo stesso peso. Alcuni sono tornei irrinunciabili, altri vengono utilizzati come preparazione e altri ancora diventano sacrificabili quando aumentano la stanchezza e i problemi fisici.

Il Canada 2026 resta un appuntamento importante e potrà offrire una competizione equilibrata, magari lanciando un nuovo protagonista. Ma un Masters 1000 senza Sinner, Alcaraz e Djokovic perde inevitabilmente una parte enorme del proprio valore. L’occasione per Zverev e gli altri rimane, così come resta la domanda più scomoda per l’ATP: può una categoria presentarsi come uniforme quando, nella percezione dei campioni e del pubblico, è ormai chiaramente divisa tra Serie A, Serie B e Serie C?

🎾 ATP MASTERS 1000 MONTREAL 2026 2-13 AGOSTO 2026 • CEMENTO OUTDOOR 🇨🇦 ATP MASTERS 1000 MONTREAL – 2-13 AGOSTO, CEMENTO ENTRY LIST Zverev 🇩🇪 (3) •

Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •

Shelton 🇺🇸 (5) •

De Minaur 🇦🇺 (6) •

Fritz 🇺🇸 (7) •

Medvedev 🏳️ (9) •

Cobolli 🇮🇹 (10) •

Bublik 🇰🇿 (11) •

Ruud 🇳🇴 (12) •

Rublev 🏳️ (13) •

Lehecka 🇨🇿 (14) •

Musetti 🇮🇹 (15) •

Darderi 🇮🇹 (16) •

Tien 🇺🇸 (17) •

Mensik 🇨🇿 (18) •

Tiafoe 🇺🇸 (19) •

Vacherot 🇲🇨 (20) •

F. Cerundolo 🇦🇷 (21) •

Khachanov 🏳️ (22) •

Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) •

Fils 🇫🇷 (24) •

Paul 🇺🇸 (25) •

Jodar 🇪🇸 (26) •

Fonseca 🇧🇷 (27) •

Rinderknech 🇫🇷 (28) •

Norrie 🇬🇧 (29) •

Humbert 🇫🇷 (30) •

Nakashima 🇺🇸 (31) •

Etcheverry 🇦🇷 (32) •

Tabilo 🇨🇱 (33) •

Buse 🇵🇪 (34) •

Arnaldi 🇮🇹 (35) •

Blockx 🇧🇪 (36) •

Bergs 🇧🇪 (37) •

Navone 🇦🇷 (38) •

Moutet 🇫🇷 (39) •

Mannarino 🇫🇷 (40) •

Shapovalov 🇨🇦 (41) •

J.M. Cerundolo 🇦🇷 (42) •

Collignon 🇧🇪 (43) •

Munar 🇪🇸 (44) •

Majchrzak 🇵🇱 (45) •

Michelsen 🇺🇸 (46) •

Quinn 🇺🇸 (47) •

Hurkacz 🇵🇱 (47) PR •

Borges 🇵🇹 (48) •

Kecmanovic 🇷🇸 (50) •

Berrettini 🇮🇹 (51) •

Atmane 🇫🇷 (52) •

Marozsan 🇭🇺 (53) •

Van de Zandschulp 🇳🇱 (54) •

Tirante 🇦🇷 (55) •

Hanfmann 🇩🇪 (56) •

Shang 🇨🇳 (57) PR •

Baez 🇦🇷 (57) •

Griekspoor 🇳🇱 (58) •

Ugo Carabelli 🇦🇷 (59) •

Landaluce 🇪🇸 (60) •

Altmaier 🇩🇪 (61) •

Cilic 🇭🇷 (62) •

Kopriva 🇨🇿 (64) •

Burruchaga 🇦🇷 (65) •

Svajda 🇺🇸 (66) •

Bellucci 🇮🇹 (67) •

Medjedovic 🇷🇸 (68) •

Sonego 🇮🇹 (69) •

Kovacevic 🇺🇸 (70) •

Carreno Busta 🇪🇸 (71) •

Vallejo 🇵🇾 (72) •

Struff 🇩🇪 (74) IN •

Royer 🇫🇷 (75) IN •

Fucsovics 🇭🇺 (76) IN •

Duckworth 🇦🇺 (79) IN •

Van Assche 🇫🇷 (80) IN RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE Sinner 🇮🇹 (1) •

Djokovic 🇷🇸 (8) •

Machac 🇨🇿 (49) •

Korda 🇺🇸 (63) •

De Jong 🇳🇱 (73) ALTERNATES Rune 🇩🇰 (77) •

Cazaux 🇫🇷 (78) •

Brooksby 🇺🇸 (81) •

Hijikata 🇦🇺 (82) •

Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) QUALIFICAZIONI Fery 🇬🇧 (36) •

Brooksby 🇺🇸 (76) •

Walton 🇦🇺 (79) •

Merida 🇪🇸 (82) •

Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR •

Giron 🇺🇸 (87) •

Mpetshi Perricard 🇫🇷 (89) •

Halys 🇫🇷 (90) •

Nava 🇺🇸 (91) •

Faria 🇵🇹 (92) •

Diallo 🇨🇦 (93) •

Comesana 🇦🇷 (94) •

Shimabukuro 🇯🇵 (95) •

Hijikata 🇦🇺 (97) •

Trungelliti 🇦🇷 (99) •

Shevchenko 🇰🇿 (100) •

Bonzi 🇫🇷 (102) •

Popyrin 🇦🇺 (103) •

Damm 🇺🇸 (104) •

Spizzirri 🇺🇸 (105) •

Wu 🇨🇳 (106) •

Gaston 🇫🇷 (107) •

Bu 🇨🇳 (109) •

Wong 🇭🇰 (111) •

Kypson 🇺🇸 (112) IN •

Vukic 🇦🇺 (113) IN •

Svrcina 🇨🇿 (114) IN •

Mochizuki 🇯🇵 (115) IN PROMOSSI DALLE QUALIFICAZIONI AL MAIN DRAW Duckworth 🇦🇺 •

Royer 🇫🇷 •

Fucsovics 🇭🇺 •

Van Assche 🇫🇷 ALTERNATES QUALIFICAZIONI Llamas Ruiz 🇪🇸 (116) •

Budkov Kjaer 🇳🇴 (118) •

Droguet 🇫🇷 (119) •

Zheng 🇺🇸 (121) •

Sweeny 🇦🇺 (122) •

Fearnley 🇬🇧 (123) ITALIANI PRESENTI Cobolli 🇮🇹 (10) •

Musetti 🇮🇹 (15) •

Darderi 🇮🇹 (16) •

Arnaldi 🇮🇹 (35) •

Berrettini 🇮🇹 (51) •

Bellucci 🇮🇹 (67) •

Sonego 🇮🇹 (69) ITALIANI RITIRATI Sinner 🇮🇹 (1) RIEPILOGO ITALIANI 7 italiani nel tabellone principale •

Flavio Cobolli primo azzurro in lista •

Jannik Sinner ritirato •

Struff, Royer, Fucsovics, Duckworth e Van Assche entrano nel main draw •

ATP Masters 1000 sul cemento outdoor





Marco Rossi