WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
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Soleggiato e caldo · Picco 32°C
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⚠ Allarme rosso
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Centrale – ore 17:00
(1) Francesca Jones vs Jennifer Ruggeri
Yasmine Kabbaj vs (2) Lucia Bronzetti Non prima 19:00
(7) Fiona Ferro vs Mina Hodzic
Campo 6 – ore 17:00
(1) Estelle Cascino / (1) Sofya Lansere vs Rasheeda McAdoo / Adrienn Nagy
Alevtina Ibragimova vs Clara Burel Non prima 19:00
Anastasia Tikhonova / Tamara Zidansek vs (2) Lucija Ciric Bagaric / (2) Angelica Moratelli
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Sole e nuvole, asciutto · Picco 25°C
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🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
LIVESPORT ARENA – ore 11:00
Lanlana Tararudee vs (8) Daria Snigur
(1) Marie Bouzkova vs (5) Tereza Valentova
Lilli Tagger vs (3) Sara Bejlek
Dominika Salkova vs (2) Barbora Krejcikova
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Nuvoloso, asciutto · Picco 21°C
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🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
(4) Anna Bondar vs Alina Charaeva
Mayar Sherif vs Paula Badosa
(1) Oleksandra Oliynykova vs Elina Avanesyan
(5) Tamara Korpatsch vs (2) Anhelina Kalinina Non prima 17:00
M1 – ore 10:30
Jinte Bos vs (2) Lizzy De Greef
(3) Ksenia Chasteau vs Britta Wend
(1) Aniek Van Koot vs Angelica Bernal
Katharina Kruger / Cornelia Oosthuizen vs Ksenia Chasteau / Lucy Shuker
Jinte Bos / Lizzy De Greef vs Charlotte Fairbank / Britta Wend
M2 – ore 12:00
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch
(3) Anastasia Detiuc / (3) Irina Khromacheva vs Nastasja Schunk / Julia Stusek
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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