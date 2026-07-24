Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

24/07/2026 08:16 Nessun commento
Lucia Bronzetti
Lucia Bronzetti

🇮🇹
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia  ·  24 Luglio 2026

29°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Luglio
09:00
29°
10:00
30°
11:00
31°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
31°
15:00
31°
17:00
30°
21:00
27°
23:00
25°
⚠  Allarme rosso per temperature massime estreme e allerta vento gialla nel pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☀  Soleggiato
⚠  Allarme rosso
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Centrale – ore 17:00
(1) Francesca Jones GBR vs Jennifer Ruggeri ITA

Il match deve ancora iniziare

Yasmine Kabbaj MAR vs (2) Lucia Bronzetti ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Fiona Ferro FRA vs Mina Hodzic GER

Il match deve ancora iniziare



Campo 6 – ore 17:00
(1) Estelle Cascino FRA / (1) Sofya Lansere RUS vs Rasheeda McAdoo USA / Adrienn Nagy HUN

Il match deve ancora iniziare

Alevtina Ibragimova RUS vs Clara Burel FRA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Tikhonova RUS / Tamara Zidansek SLO vs (2) Lucija Ciric Bagaric CRO / (2) Angelica Moratelli ITA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca  ·  24 Luglio 2026

14°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 25°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi soleggiato e prevalentemente soleggiato dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 24 Luglio
09:00
14°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
23°
17:00
24°
21:00
22°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

LIVESPORT ARENA – ore 11:00
Lanlana Tararudee THA vs (8) Daria Snigur UKR

WTA Prague
Lanlana Tararudee
15
0
Daria Snigur [8]
15
4
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(1) Marie Bouzkova CZE vs (5) Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Lilli Tagger AUT vs (3) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

Dominika Salkova CZE vs (2) Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  24 Luglio 2026

16°C
Nuvoloso, asciutto  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi cielo nuvoloso e prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Luglio
09:00
15°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
19°
14:00
19°
15:00
20°
17:00
21°
21:00
18°
23:00
15°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sulla terra in condizioni discrete
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
(4) Anna Bondar HUN vs Alina Charaeva ARM

WTA Hamburg
Anna Bondar [4]
40
2
Alina Charaeva
0
1
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Mayar Sherif EGY vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Elina Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare

(5) Tamara Korpatsch GER vs (2) Anhelina Kalinina UKR Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




M1 – ore 10:30
Jinte Bos NED vs (2) Lizzy De Greef NED
Il match deve ancora iniziare

(3) Ksenia Chasteau FRA vs Britta Wend GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Aniek Van Koot NED vs Angelica Bernal COL

Il match deve ancora iniziare

Katharina Kruger GER / Cornelia Oosthuizen GBR vs Ksenia Chasteau FRA / Lucy Shuker GBR

Il match deve ancora iniziare

Jinte Bos NED / Lizzy De Greef NED vs Charlotte Fairbank FRA / Britta Wend GER

Il match deve ancora iniziare



M2 – ore 12:00
Zhibek Kulambayeva KAZ / Darja Semenistaja LAT vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare

(3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Irina Khromacheva RUS vs Nastasja Schunk GER / Julia Stusek GER

Il match deve ancora iniziare

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