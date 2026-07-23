WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia · 23 Luglio 2026
|☀
|
28°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 23 Luglio
|
09:00
☀
28°
|
10:00
☀
30°
|
11:00
☀
32°
|
12:00
☀
34°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
35°
|
15:00
☀
34°
|
17:00
☀
33°
|
21:00
☀
29°
|
23:00
☀
26°
⚠ Allarme rosso per temperature massime estreme fino a venerdì alle 23:59: 2° turno sulla terra con caldo intenso
🎾 Programma del giorno — 23 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
☀ Soleggiato
⚠ Allarme rosso
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centrale – ore 17:00
Mina Hodzic vs Noemi Basiletti Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Francesca Jones vs Miriam Bulgaru
Il match deve ancora iniziare
Dalila Spiteri vs (2) Lucia Bronzetti Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Campo 6 – ore 17:00
Caijsa Hennemann
/ Amarissa Toth
vs (2) Lucija Ciric Bagaric
/ (2) Angelica Moratelli Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Alevtina Ibragimova vs Alice Rame Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Abbagnato / Miriana Tona vs Rasheeda McAdoo / Adrienn Nagy
Il match deve ancora iniziare
Campo 2 – ore 17:00
(1) Estelle Cascino
/ (1) Sofya Lansere
vs Mana Ayukawa
/ Raluka Serban Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Laura Bohner / Mina Hodzic vs Anastasia Tikhonova / Tamara Zidansek
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca · 23 Luglio 2026
|🌧
|
13°C
Pioggia leggera, rovesci in tarda mattinata · Picco 21°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi schiarite e prevalentemente soleggiato dal pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci indicati intorno alle 11:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 23 Luglio
|
09:00
⛅
15°
|
10:00
⛅
16°
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
⛅
20°
|
15:00
⛅
20°
|
17:00
☀
20°
|
21:00
☀
18°
|
23:00
☀
16°
⚠ Rovesci in tarda mattinata: 2° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 23 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
2T
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
LIVESPORT ARENA – ore 11:00
(4) Nikola Bartunkova vs Lanlana Tararudee Inizio 11:00
WTA Prague
Nikola Bartunkova [4]•
40
6
0
Lanlana Tararudee
15
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Lanlana Tararudee
5-5 → 5-6
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Lanlana Tararudee
3-3 → 3-4
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Lanlana Tararudee
1-3 → 2-3
Nikola Bartunkova
0-3 → 1-3
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Lanlana Tararudee
0-0 → 0-1
Mai Hontama vs Lilli Tagger
Il match deve ancora iniziare
Maria Timofeeva vs (3) Sara Bejlek
Il match deve ancora iniziare
Lucie Havlickova vs (2) Barbora Krejcikova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Weronika Falkowska
/ Alana Smith
vs (3) Hao-Ching Chan
/ (3) Miyu Kato Inizio 12:00
WTA Prague
Weronika Falkowska / Alana Smith•
30
3
Hao-Ching Chan / Miyu Kato [3]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Weronika Falkowska / Alana Smith
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
3-0 → 3-1
Weronika Falkowska / Alana Smith
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
1-0 → 2-0
Weronika Falkowska / Alana Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
(5) Ingrid Martins / (5) Makoto Ninomiya vs Alena Kovackova / Jana Kovackova
Il match deve ancora iniziare
(4) Harriet Dart / (4) Maia Lumsden vs Nikola Bartunkova / Dominika Salkova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania · 23 Luglio 2026
|⛅
|
16°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 21°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato dal primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 23 Luglio
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
18°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
☀
20°
|
15:00
☀
21°
|
17:00
☀
20°
|
21:00
☀
17°
|
23:00
☀
15°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 23 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Mayar Sherif vs Elsa Jacquemot Inizio 11:00
WTA Hamburg
Mayar Sherif•
0
6
4
Elsa Jacquemot
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(1) Oleksandra Oliynykova vs Leyre Romero Gormaz
Il match deve ancora iniziare
Paula Badosa vs (3) Panna Udvardy
Il match deve ancora iniziare
Elina Avanesyan vs (7) Yulia Putintseva Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
M1 – ore 10:30
Angelica Bernal
vs Charlotte Fairbank Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
Cornelia Oosthuizen vs Luoyao Guo
Il match deve ancora iniziare
Britta Wend vs Lucy Shuker Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
Jinte Bos vs Katharina Kruger
Il match deve ancora iniziare
M2 – ore 12:00
Dalila Jakupovic
/ Nika Radisic
vs (4) Mariia Kozyreva
/ (4) Elena Pridankina Inizio 12:00
WTA Hamburg
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15
2
Mariia Kozyreva / Elena Pridankina [4]•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mariia Kozyreva / Elena Pridankina
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Mariia Kozyreva / Elena Pridankina
1-0 → 1-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Magali Kempen / (1) Alexandra Panova vs Lisa Zaar / Kimberley Zimmermann Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
Tamara Korpatsch / Noma Noha Akugue vs Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
Il match deve ancora iniziare
Nastasja Schunk / Julia Stusek vs Leyre Romero Gormaz / Sara Sorribes Tormo
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Lo ripeto sino alla noia. A Palermo non si può giocare in quelle condizioni climatiche. Un amico residente, mi ha detto che si sono raggiunti 43 gradi. Assurdo