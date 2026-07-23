Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

23/07/2026 08:47 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇮🇹
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia  ·  23 Luglio 2026

28°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 23 Luglio
09:00
28°
10:00
30°
11:00
32°
12:00
34°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
34°
17:00
33°
21:00
29°
23:00
26°
⚠  Allarme rosso per temperature massime estreme fino a venerdì alle 23:59: 2° turno sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 23 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Allarme rosso
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Centrale – ore 17:00
Mina Hodzic GER vs Noemi Basiletti ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Francesca Jones GBR vs Miriam Bulgaru ROU

Il match deve ancora iniziare

Dalila Spiteri ITA vs (2) Lucia Bronzetti ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare




Campo 6 – ore 17:00
Caijsa Hennemann SWE / Amarissa Toth HUN vs (2) Lucija Ciric Bagaric CRO / (2) Angelica Moratelli ITA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Alevtina Ibragimova RUS vs Alice Rame FRA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Abbagnato ITA / Miriana Tona ITA vs Rasheeda McAdoo USA / Adrienn Nagy HUN

Il match deve ancora iniziare




Campo 2 – ore 17:00
(1) Estelle Cascino FRA / (1) Sofya Lansere RUS vs Mana Ayukawa JPN / Raluka Serban CYP Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Laura Bohner GER / Mina Hodzic GER vs Anastasia Tikhonova RUS / Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca  ·  23 Luglio 2026

🌧
13°C
Pioggia leggera, rovesci in tarda mattinata  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi schiarite e prevalentemente soleggiato dal pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati intorno alle 11:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 23 Luglio
09:00
15°
10:00
16°
11:00
🌧
18°
12:00
19°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
20°
17:00
20°
21:00
18°
23:00
16°
⚠  Rovesci in tarda mattinata: 2° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 23 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

LIVESPORT ARENA – ore 11:00
(4) Nikola Bartunkova CZE vs Lanlana Tararudee THA Inizio 11:00

WTA Prague
Nikola Bartunkova [4]
40
6
0
Lanlana Tararudee
15
7
0
Mostra dettagli

Mai Hontama JPN vs Lilli Tagger AUT

Il match deve ancora iniziare

Maria Timofeeva UZB vs (3) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

Lucie Havlickova CZE vs (2) Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Weronika Falkowska POL / Alana Smith USA vs (3) Hao-Ching Chan TPE / (3) Miyu Kato JPN Inizio 12:00
WTA Prague
Weronika Falkowska / Alana Smith
30
3
Hao-Ching Chan / Miyu Kato [3]
0
1
Mostra dettagli

(5) Ingrid Martins BRA / (5) Makoto Ninomiya JPN vs Alena Kovackova CZE / Jana Kovackova CZE

Il match deve ancora iniziare

(4) Harriet Dart GBR / (4) Maia Lumsden GBR vs Nikola Bartunkova CZE / Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  23 Luglio 2026

16°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 21°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato dal primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 23 Luglio
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
21°
17:00
20°
21:00
17°
23:00
15°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 23 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Mayar Sherif EGY vs Elsa Jacquemot FRA Inizio 11:00

WTA Hamburg
Mayar Sherif
0
6
4
Elsa Jacquemot
0
2
1
Mostra dettagli

(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Leyre Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs (3) Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

Elina Avanesyan ARM vs (7) Yulia Putintseva KAZ Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




M1 – ore 10:30
Angelica Bernal COL vs Charlotte Fairbank FRA Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

Cornelia Oosthuizen GBR vs Luoyao Guo CHN

Il match deve ancora iniziare

Britta Wend GER vs Lucy Shuker GBR Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Jinte Bos NED vs Katharina Kruger GER

Il match deve ancora iniziare




M2 – ore 12:00
Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs (4) Mariia Kozyreva RUS / (4) Elena Pridankina RUS Inizio 12:00
WTA Hamburg
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15
2
Mariia Kozyreva / Elena Pridankina [4]
30
1
Mostra dettagli

(1) Magali Kempen BEL / (1) Alexandra Panova RUS vs Lisa Zaar SWE / Kimberley Zimmermann BEL Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch GER / Noma Noha Akugue GER vs Zhibek Kulambayeva KAZ / Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare

Nastasja Schunk GER / Julia Stusek GER vs Leyre Romero Gormaz ESP / Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Leprotto (Guest) 23-07-2026 08:52

Lo ripeto sino alla noia. A Palermo non si può giocare in quelle condizioni climatiche. Un amico residente, mi ha detto che si sono raggiunti 43 gradi. Assurdo

 1
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