Alcaraz prepara il rientro: Cincinnati possibile anche senza essere al 100%

Carlos Alcaraz prosegue il recupero dall’infortunio al polso destro e ha già ripreso ad allenarsi in campo. Le sensazioni sarebbero positive, ma lo spagnolo e il suo staff continuano a procedere con grande prudenza: la partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati, infatti, non è ancora certa.

Secondo quanto riportato da La Verdad de Murcia, il programma prevede che il murciano raggiunga gli Stati Uniti con l’intenzione di disputare il torneo. Alcaraz potrebbe decidere di scendere in campo anche senza essere ancora al massimo della condizione, sfruttando l’appuntamento in Ohio per ritrovare gradualmente ritmo e confidenza con la competizione.

Allenamenti ancora a intensità ridotta

Il sette volte campione Slam ha ricominciato a colpire la palla, ma per il momento lavora con carichi contenuti e non disputa ancora set completi in allenamento. L’intensità verrà aumentata progressivamente, senza forzare i tempi e cercando di evitare qualsiasi rischio di ricaduta.

Cincinnati rappresenterebbe una tappa importante in vista dello US Open. Dopo oltre tre mesi lontano dal circuito, Alcaraz avrebbe infatti l’opportunità di verificare la risposta del polso durante un incontro ufficiale e di recuperare il ritmo partita necessario per affrontare l’ultimo Major della stagione.

La decisione dipenderà dal polso

La partenza per gli Stati Uniti non equivale, comunque, alla certezza di giocare. La scelta definitiva verrà presa sulla base delle sensazioni avvertite nelle prossime settimane e dell’esito degli allenamenti a maggiore intensità.

Qualora dovesse avvertire ancora dolore o ricevere una risposta poco convincente dall’articolazione, Alcaraz potrebbe rinunciare anche a Cincinnati. La priorità resta infatti quella di presentarsi nelle migliori condizioni possibili a New York, senza compromettere il finale di stagione nel tentativo di anticipare il rientro di qualche giorno.





Marco Rossi